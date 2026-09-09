Saudi-Pro-League-Tickets buchen:

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Vollständige Spielplanliste für den kommenden 6. Spieltag

Hier sind alle Spiele aufgeführt, die derzeit für die kommenden 2 Spieltage der Saison angesetzt sind und alle 18 Klubs abdecken.

Beachtet außerdem, dass Al-Ittihad und Al-Ahli gelegentlich Spiele im älteren Prince Abdullah Al-Faisal Stadium in Dschidda austragen, zusätzlich zu ihrer primären Heimstätte, dem Alinma Stadium. Wundert euch also nicht, wenn für denselben Klub beide Stadien aufgeführt sind.

6. Spieltag

Datum Spiel Uhrzeit AST (GMT +3 Std.) Austragungsort Tickets Mo., 7. Sep. 2026 Al Khaleej gegen Al Riyadh 20.30 Uhr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium Tickets Mo., 7. Sep. 2026 Al Hilal gegen Neom SC 23.00 Uhr Kingdom Arena Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Ettifaq gegen Al Faisaly 20.30 Uhr Al Ettifaq Club Stadium Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Hazem gegen Al Taawoun 20.55 Uhr Al Hazem Club Stadium Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Ittihad gegen Al Fayha 23.00 Uhr Alinma Stadium Tickets Di., 8. Sep. 2026 Al Qadsiah gegen Al Ahli 23.00 Uhr Mohammed Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Al Kholood gegen Al Shabab 20.55 Uhr Al Hazem Club Stadium Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Al Fateh gegen Diriyah Club 23.00 Uhr Maydan Tamweel Al Oula Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Al Nassr gegen Abha 23.00 Uhr Al-Awwal Park Tickets

Wie kann man Saudi-Pro-League-Tickets kaufen?

Um Tickets für Spiele der Saudi Pro League zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, auf die offizielle Liga-Website zu gehen. Dort könnt ihr im Reiter „Matches“ zum Bereich „Fixture/Tickets“ navigieren.

Spieltage werden normalerweise über drei Tage ausgetragen, wobei die Mehrheit von Donnerstag bis Samstag stattfindet, passend zum saudischen Wochenende (Freitag und Samstag). Die Tickets werden in der Regel ein paar Wochen vor jedem Spiel freigegeben.

Wenn ihr euch außerdem vor der offiziellen Freigabe Plätze sichern oder kurzfristig Tickets ergattern möchtet, könnt ihr auch den Zweitmarkthändler StubHub in Betracht ziehen, bei dem Tickets ab 17 SAR erhältlich sind.

Wie viel kosten Saudi-Pro-League-Tickets?

Ein einfaches Ticket für ein Spiel der Saudi Pro League bekommt ihr normalerweise für 50 bis 100 SAR. Damit ist ein Stadionbesuch für Alleinreisende, Fangruppen oder fußballbegeisterte Familien erschwinglich.

Besondere Events, vor allem mit renommierten Fußballteams wie Al Hilal FC oder Al Nassr FC, kosten allerdings mehr, besonders in den besten Sichtbereichen.

Es gibt außerdem eine zweite Möglichkeit, Saudi-Pro-League-Tickets über StubHub zu kaufen. Die Preise können dort je nach Spiel und Nähe zum Termin schwanken, sowohl über als auch unter dem Listenpreis eines Tickets, bei Tickets ab 17 SAR.

Was sollte man über die Saudi Pro League 2026/27 wissen?

Die Saudi Pro League mag 2007 gegründet worden sein, ihre Wurzeln reichen jedoch bis in die 1950er-Jahre und den Wettbewerb His Majesty's League zurück. Wenn man bis in diese frühen Tage zurückgeht, haben neun verschiedene Klubs als saudische Meister triumphiert. Seit der Umbenennung der höchsten Spielklasse in Saudi Pro League haben jedoch drei Teams dominiert. Fünfzehn der 18 Titel seit 2007 gingen an Al-Hilal (8), Al-Nassr (4) und Al-Ittihad (3), wobei Al-Nassr am Ende der Saison 2025/26 unter Jorge Jesus nach sieben Jahren das Warten auf die Rückeroberung der Krone beendete. Seitdem hat Ange Postecoglou die Verantwortung für die Titelverteidigung 2026/27 übernommen.

Erfolg führt unweigerlich zu Popularität, und deshalb ist es keine Überraschung, dass diese drei Klubs, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Nassr, zusammen mit Al-Ahli die höchsten Zuschauerzahlen der Liga haben. Tatsächlich entfallen mehr als 60 % der gesamten jährlichen Zuschauerzahl der Saudi Pro League auf diese Vereine. Diese Klubs haben zudem meist den Großteil der ausländischen Stars angezogen, die im Nahen Osten spielen.

Der Kauf von Cristiano Ronaldo im Jahr 2022 ist der herausragende Transfer in der Geschichte der SPL. Al-Nassr war im siebten Himmel, vor allem weil CR7 zuvor einen Wechsel zum lokalen Nachbarn und Erzrivalen Al Hilal abgelehnt hatte. Ronaldos Ankunft revolutionierte den saudischen Fußball insgesamt und bereitete den Weg dafür, dass zahlreiche Spieler aus europäischen Topligen in die Saudi Pro League wechselten.

Da vier der aktuellen Saudi-Pro-League-Teams in Riad beheimatet sind, nämlich Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Shabab und Al-Riyadh, gehört zu einer Reise für Sportliebhaber in die saudische Hauptstadt oft auch der Besuch eines Pro-League-Spiels im Urlaub. Da Spieler wie Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Aleksandar Mitrovic, Neymar, Jhon Duran und Darwin Nunez für Al-Hilal und Al-Nassr gespielt haben oder noch spielen, ist es keine Überraschung, dass die Nachfrage nach Tickets hoch ist, sobald diese Klubs im Einsatz sind.

Klubs aus Riad mögen den saudischen Fußball in der Vergangenheit dominiert haben, doch Al Ittihad aus der am Roten Meer gelegenen Küstenstadt Dschidda hat sich über die Jahre eindrucksvoll behauptet und ist einer der größten Fußballklubs des Landes und Asiens insgesamt. Zahlreiche Fußballfans würden sie gern live erleben, besonders wenn sie eine glänzend besetzte Mannschaft mit Karim Benzema, Moussa Diaby und Fabinho haben.

Die Saison 2026/27 hat zudem eine zusätzliche Bedeutung für den saudischen Fußball insgesamt, da die Liga vom 24. Dezember 2026 bis zum 7. Februar 2027 eine verlängerte Winterpause einlegt, damit Saudi-Arabien den AFC Asian Cup 2027 ausrichten kann.