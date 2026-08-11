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Nicolas Raskin of Rangers FCGetty Images
Book Rangers Tickets

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So kauft man Tickets für die Rangers 2026/27: Kommende Spiele, Preise und Informationen zu Dauerkarten

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Rangers
Schottland Premier League

Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Spiele der Rangers in dieser Saison live verfolgen könnt, mit allen Informationen hier bei GOAL

Für den letzten Meistertitel der Rangers FC muss man bis in die Saison 2020/21 der Scottish Premiership zurückgehen. 

Mit Trainer Philippe Clement an der Seitenlinie hofft die blaue Seite Glasgows jedoch, dass die Saison 2026/27 eine erfolgreiche wird.

Doch wie kommt man in dieser Saison an Rangers-Tickets, während der Klub versucht, sich die Krone der Scottish Premiership von Erzrivale Celtic zurückzuholen? 

GOAL zeigt euch, welche Möglichkeiten ihr habt, die Rangers in der Spielzeit 2026/27 live zu sehen.

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Kommende Rangers-Spiele 2026/27 & Tickets

Nachfolgend findet ihr die kommenden Heimspiele der Rangers in der Saison 2025/26:

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
Do., 13. Aug. 2026, 19:30 UhrRangers vs. Jagiellonia BiałystokIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
So., 16. Aug. 2026, 16:00 UhrRangers vs. St MirrenIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Sa., 22. Aug. 2026, 15:00 UhrRangers vs. St MirrenIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
So., 30. Aug. 2026, 12:00 UhrAberdeen vs. RangersPittodrie Stadium, AberdeenTickets kaufen
Mi., 2. Sep. 2026, 20:00 UhrFalkirk vs. RangersFalkirk Stadium, FalkirkTickets kaufen
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 UhrRangers vs. MotherwellIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
So., 20. Sep. 2026, 12:00 UhrCeltic vs. RangersCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrRangers vs. KilmarnockIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrDundee vs. RangersDens Park, DundeeTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrRangers vs. St JohnstoneIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Mi., 28. Okt. 2026, 19:45 UhrHeart of Midlothian vs. RangersTynecastle Park, EdinburghTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrRangers vs. AberdeenIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrRangers vs. FalkirkIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Mi., 2. Dez. 2026, 19:45 UhrRangers vs. Dundee UnitedIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrRangers vs. Heart of MidlothianIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Mi., 30. Dez. 2026, 19:45 UhrRangers vs. DundeeIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrRangers vs. CelticIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen

Wie kann man Rangers-Tickets für 2026/27 kaufen?

Die Stellung der Rangers als eine der beiden dominierenden Kräfte im schottischen Fußball sorgt weltweit für eine enorme Nachfrage. Spieltagstickets im Ibrox sind bei regulären Ligaspielen ebenso wie bei Pokal-K.-o.-Partien häufig ausverkauft.

Der wichtigste Weg, reguläre Tickets zu kaufen, führt direkt über das offizielle Ticketportal der Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Tickets werden in der Regel in drei klar getrennten Phasen vergeben:

  1. Dauerkarteninhaber (Vorrang bei Verlängerungen und Zusatzpakete für Europa-Spiele)
  2. MyGers-Mitglieder (gereiht nach Treuepunkte-Stufen)
  3. Freier Verkauf (öffentlich nur dann angeboten, wenn Kontingente für Mitglieder nicht ausgeschöpft wurden)

Behaltet das offizielle Klubportal im Blick, um die Verkaufsstarts nicht zu verpassen. 

Wenn die allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Fans. Achtet darauf, die AGB der Website, auf der ihr kauft, noch einmal genau zu prüfen. 

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Wann sind Rangers gegen Celtic?

Wenn ihr das Old Firm live erleben wollt, könnten Rangers-gegen-Celtic-Tickets schwer zu bekommen sein. Die Rivalität reicht bis ins Jahr 1888 zurück, entsprechend ist dieses Duell intensiv und historisch aufgeladen. Hier findet ihr alles, was ihr wissen müsst.

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
So., 20. Sep. 2026, 12:00 UhrCeltic vs. RangersCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrRangers vs. CelticIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrCeltic vs. RangersCeltic Park, GlasgowTickets kaufen
Mai 2027 (TBD)Rangers vs. CelticIbrox Stadium, GlasgowTickets kaufen

Wie bekommt man Dauerkarten der Rangers?

Eine Dauerkarte ist die einzige Möglichkeit, sich in der Saison 2026/27 einen reservierten Sitzplatz für alle 19 Heimspiele in der Liga im Ibrox zu sichern. 

Dauerkarten für Erwachsene beginnen in dieser Saison bei ungefähr £480+, dazu kommen Ermäßigungen für Senioren und Junioren.

Mit mehr als 45.000 Dauerkarteninhabern und Verlängerungsquoten von konstant über 98 Prozent sind neue Dauerkarten extrem schwer zu bekommen. Um auf die offizielle Warteliste zu kommen, müssen Fans eine aktive MyGers-Mitgliedschaft besitzen.

Wo kann man rund um das Ibrox Stadium übernachten?

Wenn ihr nach Glasgow reist, um ein Rangers-Spiel im Ibrox zu sehen, könnt ihr euch Unterkünfte in der Nähe des Stadions anschauen. Die interaktive Karte unten zeigt, was in direkter Nähe der Arena verfügbar ist. Das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt bietet aber auch einfache Reisemöglichkeiten, falls ihr weiter entfernt unterkommen wollt.

Geschichte des Ibrox Stadium

Das Ibrox Stadium liegt auf der Südseite des River Clyde im Ibrox-Gebiet von Glasgow in Schottland. Die Spielstätte wurde 1899 als Ibrox Park eröffnet und ist seitdem die Heimstätte der Rangers, auch wenn sie in diesem Zeitraum natürlich zahlreiche Umbauten erlebt hat. Ibrox ist nach Celtic Park und Hampden Park das drittgrößte Fußballstadion in Schottland und das 15.-größte im Vereinigten Königreich. Es ist ein reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von etwas mehr als 50.000.

Das Spielfeld im Ibrox ist von vier überdachten Tribünen mit ausschließlich Sitzplätzen umgeben, die offiziell Bill Struth Main Stand (Süden), Broomloan Road Stand (Westen), Sandy Jardine Stand (Norden) und Copland Road Stand (Osten) heißen. Jede Tribüne hat zwei Ränge, mit Ausnahme der Bill Struth Main Stand, die seit dem Anbau des Club Deck im Jahr 1991 über drei Ränge verfügt.

Neben zahlreichen Länderspielen Schottlands war Ibrox auch Austragungsort einer Vielzahl nicht-sportlicher Veranstaltungen. Musikgrößen wie Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John und Bon Jovi gaben dort bereits Konzerte.

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