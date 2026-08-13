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So kauft man Tickets für die Ligue-1-Saison 2026/27: Spieltagsansetzungen, Durchschnittspreise und mehr

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So kommst du in dieser Saison an Tickets für die französische Ligue 1

Die französische Liga (Ligue 1) erfreut sich unter europäischen und weltweiten Fußballfans seit jeher großer Beliebtheit, und die anhaltende Dominanz von Paris Saint-Germain, inzwischen mit fünf Meistertiteln in Folge sowie der erfolgreichen Titelverteidigung in der Champions League, hat ihr Profil vor der Saison 2026/27 nur noch weiter geschärft.

Während Paris Saint-Germain im französischen Fußball weiterhin die herausragende Mannschaft ist, wächst der generelle Wunsch, zu reisen und Spiele in Stadien in allen Teilen Frankreichs zu erleben, weiterhin deutlich. Mit den beiden Aufsteigern Troyes und Le Mans kommen in dieser Saison zudem neue Geschichten in die Liga.

GOAL zeigt euch, wie ihr eure eigenen französischen Fußballträume wahr machen könnt, indem ihr euch in dieser Saison ein Ticket für ein bevorstehendes Ligue-1-Spiel sichert.

Ligue 1 2026/27 TicketsJetzt buchen

Kommende Ligue-1-Spiele am 1. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ)SpielSpielortTickets
Fr., 21. Aug., 20:45Marseille vs StrasbourgStade Vélodrome (Marseille)Tickets
Sa., 22. Aug., 17:15Lens vs AuxerreStade Bollaert-Delelis (Lens)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:45Le Mans vs BrestStade Marie-Marvingt (Le Mans)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:45Nice vs LorientAllianz Riviera (Nice)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:45Toulouse vs Olympique LyonnaisStadium de Toulouse (Toulouse)Tickets
Sa., 22. Aug., 20:45Troyes vs Paris FCStade de l'Aube (Troyes)Tickets
So., 23. Aug., 15:00Angers vs LilleRaymond Kopa Stadium (Angers)Tickets
So., 23. Aug., 17:15Le Havre vs MonacoStade Océane (Le Havre)Tickets
So., 23. Aug., 20:45Paris Saint-Germain vs RennesParc des Princes (Paris)Tickets

Kommende Ligue-1-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ)SpielSpielortTickets
Fr., 28. Aug., 20:45Lille vs Paris Saint-GermainDecathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille)Tickets
Sa., 29. Aug., 17:15Strasbourg vs LensStade de la Meinau (Strasbourg)Tickets
Sa., 29. Aug., 20:45Auxerre vs AngersStade de l'Abbé-Deschamps (Auxerre)Tickets
Sa., 29. Aug., 20:45Brest vs ToulouseStade Francis-Le Ble (Brest)Tickets
Sa., 29. Aug., 20:45Lorient vs TroyesStade du Moustoir (Lorient)Tickets
Sa., 29. Aug., 20:45Olympique Lyonnais vs Le HavreParc Olympique Lyonnais (Lyon)Tickets
So., 30. Aug., 15:00Paris FC vs NiceStade Jean-Bouin (Paris)Tickets
So., 30. Aug., 17:15Rennes vs Le MansRoazhon Park (Rennes)Tickets
So., 30. Aug., 20:45Monaco vs MarseilleStade Louis II (Monaco)Tickets

Zu den zehn offiziell ausgewählten Topspielen der Saison für die Live-Übertragung zählen auch PSGs Auswärtsspiel in Marseille am 20. September und das Rückspiel im Parc des Princes am 7. Februar, beides wichtige Termine für Fans, die Tickets für Le Classique ergattern wollen.

Wie kauft man Ligue-1-Tickets?

Um Tickets für Ligue-1-Spiele zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg über die offiziellen Websites der Klubs.

Möglicherweise müsst ihr ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Tickets werden oft zwischen vier und sechs Wochen vor dem Spieltag freigeschaltet.

Während Spieltickets für die größten Klubs wie PSG oft schnell ausverkauft sind, sind Karten für viele andere Teams leichter erhältlich.

Wenn Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind oder ihr euch kurzfristig Karten sichern möchtet, könnt ihr auch Zweitanbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

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Wie viel kosten Ligue-1-Tickets?

Die Kosten für Tickets zu Ligue-1-Spielen variieren stark. Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, doch diese Einteilungen unterscheiden sich von Klub zu Klub.

Neben diesen Faktoren haben auch die Sitzplätze im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht die höchsten Kosten verursachen.

Einige Klubs ordnen Spiele zudem Kategorien zu. Topduelle gegen namhafte Gegner wie „Le Classique“ (PSG vs Marseille) und „Le Derby des Olympiques“ (Olympique Lyonnais vs Marseille) fallen dabei in die höchste Stufe, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Ligue 1 2026/27 TicketsJetzt buchen

Ligue-1-Klubs 2026/27 nach Ticketpreis

KlubStadionTicketpreisspanne (Erwachsene)
AngersStade Raymond Kopa15 €-70 €
AuxerreStade Abba Deschamps15 €-65 €
BrestStade Francis-Le-Bleu15 €-75 €
Le HavreStade Oceane15 €-70 €
Le MansStade Marie-Marvingt15 €-60 €
LensStade Bollaert-Delelis20 €-95 €
LilleStade Pierre-Mauroy25 €-110 €
LorientStade du Moustoir15 €-65 €
LyonGroupama Stadium25 €-120 €
MarseilleStade Vélodrome30 €-220 €
MonacoStade Louis II20 €-100 €
NiceAllianz Riviera20 €-90 €
Paris FCStade Jean-Bouin15 €-70 €
Paris Saint-GermainParc des Princes45 €-350 €
RennesRoazhon Park20 €-85 €
StrasbourgStade de la Meinau20 €-90 €
ToulouseStadium de Toulouse15 €-75 €
TroyesStade de l'Aube15 €-60 €

Was ist von der Ligue-1-Saison zu erwarten?

Für welches Ligue-1-Spiel ihr euch auch entscheidet, es ist gut möglich, dass ihr einige vielversprechende junge Stars der Zukunft zu sehen bekommt. Eine ganze Reihe berühmter französischer Spieler begann ihre beeindruckende Karriere auf heimischem Boden, darunter Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry und Kylian Mbappe (Monaco), Eric Cantona (Auxerre) und Michel Platini (Nancy), um nur einige zu nennen.

Neben ihrem Ruf als Talentschmiede für junge französische Spieler stehen auch internationale Stars des aktuellen Fußballs in der Ligue 1 unter Vertrag, darunter Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun und Endrick.

Paris Saint-Germain bleibt das Aushängeschild der Ligue 1, und die Ticketnachfrage ist immer groß, wenn die Mannschaft im Parc des Princes aufläuft. Die vergangene Saison war ein weiteres dominantes Jahr für Les Rouge-et-Bleu, die sich den fünften französischen Meistertitel in Serie und insgesamt den 14. sicherten und eine seltene Titelherausforderung des RC Lens mit einem Spiel Vorsprung abwehrten.

Sie dominierten nicht nur auf nationaler Ebene, sondern verteidigten unter Luis Enrique auch erfolgreich ihre europäische Krone, indem sie Arsenal im Finale der Champions League besiegten und damit zur ersten Mannschaft seit Real Madrid im Jahr 2018 wurden, die den Titel verteidigte. Damit gehören sie nun zu einer elitären Gruppe von Klubs, darunter Real Madrid, Bayern München und Ajax, die Europas wichtigsten Wettbewerb in der Neuzeit zweimal in Folge gewonnen haben.

Es gibt weltweit nicht viele Teams, die auf einen Trophäenschrank wie PSG verweisen können. Frankreichs erfolgreichster Klub hat, obwohl er erst vor etwas mehr als einem halben Jahrhundert gegründet wurde, mehr als 50 große Titel gesammelt.

Marseilles Saison verlief ganz anders. Roberto De Zerbi wurde im Februar nach einer schwierigen Ergebnisserie entlassen, ehe Habib Beye nach einer kurzen Interimsphase schließlich als Cheftrainer eingesetzt wurde. Der Klub rutschte in der Abschlusstabelle auf Rang fünf ab und verpasste die Champions League zugunsten eines Platzes in der Europa League. Trotz des enttäuschenden Endes bleibt Marseille einer der bestunterstützten Klubs Frankreichs, mit Zuschauerzahlen von regelmäßig mehr als 60.000 im Stade Velodrome, das auch als Orange Velodrome bekannt ist und die größte Kapazität der Ligue 1 hat.

Marseille wurde zudem bekanntlich als erster französischer Klub Sieger der Champions League. Eine Mannschaft unter der Führung der französischen Legende Didier Deschamps, zu der unter anderem Basile Boli und Marcel Desailly gehörten, besiegte AC Milan im Finale 1993 in München mit 1:0 und wurde damit König Europas. Zu den weiteren französischen Klubs, die regelmäßig große Heimkulissen anziehen, zählen Olympique Lyonnais, Lille und Lens, während die Aufsteiger Troyes und Le Mans, Letzterer nach 16 Jahren zurück in der höchsten Spielklasse, dem Kalender in dieser Saison neue Spielorte hinzufügen.

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