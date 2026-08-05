Englands konstant starke Leistungen auf der Weltbühne unterstreichen den Status der Mannschaft als eines der Elite-Kraftzentren des Fußballs in Europa und der Welt. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, gekrönt von einem Thriller gegen Frankreich, bleibt die Nachfrage nach England-Tickets auf einem Allzeithoch.

Während Thomas Tuchels Mannschaft nach der Weltmeisterschaftskampagne den Fokus auf die UEFA Nations League 2026/27 richtet, wartet ab September in Gruppe A3 ein hochkarätiges Programm gegen die europäischen Schwergewichte Spanien, Kroatien und Tschechien.

GOAL hilft Euch dabei, den Weg zu den besten Plätzen zu finden, um England in dieser Saison im Wembley-Stadion und in ganz Europa live zu sehen.

Kommende Spiele der englischen Männer-Nationalmannschaft

Datum & Anstoßzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets Sa., 26. Sep., 19:45 Uhr England vs. Spanien Wembley-Stadion, London UEFA Nations League Tickets Di., 29. Sep., 19:45 Uhr Tschechische Republik vs. England Fortuna Arena, Prag UEFA Nations League Tickets Sa., 3. Okt., 17:00 Uhr Kroatien vs. England Stadion Maksimir, Zagreb UEFA Nations League Tickets Di., 6. Okt., 19:45 Uhr England vs. Tschechische Republik Wembley-Stadion, London UEFA Nations League Tickets Do., 12. Nov., 19:45 Uhr England vs. Kroatien Wembley-Stadion, London UEFA Nations League Tickets So., 15. Nov., 19:45 Uhr Spanien vs. England Estadio Santiago Bernabéu, Madrid UEFA Nations League Tickets

Wie bekommt man Tickets für England-Spiele?

Offizielle Ticketkanäle für England

Offizielle Tickets für Englands Heim- und Auswärtsspiele sind direkt auf englandfootball.com zu finden und zu kaufen.

Wer Tickets für Heimspiele im Wembley-Stadion oder offizielle Auswärtskontingente in ganz Europa kaufen möchte, sollte die folgenden Kategorien im Blick behalten:

My England Football: Die Anmeldung zu diesem kostenlosen Fan-Treueprogramm verschafft Fans nachrangigen Prioritätszugang zum Verkauf von Heimtickets, bevor diese in den freien Verkauf gehen.

Die Anmeldung zu diesem kostenlosen Fan-Treueprogramm verschafft Fans nachrangigen Prioritätszugang zum Verkauf von Heimtickets, bevor diese in den freien Verkauf gehen. England Supporters Travel Club (ESTC): Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist erforderlich, um Interesse an den begrenzten Ticketkontingenten für Auswärtsspiele anzumelden. ESTC-Mitglieder erhalten oberste Priorität für den Zugang zu Heim- und Auswärtsländerspielen.

Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist erforderlich, um Interesse an den begrenzten Ticketkontingenten für Auswärtsspiele anzumelden. ESTC-Mitglieder erhalten oberste Priorität für den Zugang zu Heim- und Auswärtsländerspielen. Freier Verkauf: Alle verbleibenden Tickets nach den Prioritätsfenstern für Mitglieder gehen über das offizielle Portal in den öffentlichen Verkauf.

Zweitmarkt-Plattformen

Falls Ticket-Drops während der offiziellen Prioritätsfenster für Mitglieder ausverkauft sind, bieten verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub ebenfalls verfügbare Tickets für Heimspiele im Wembley-Stadion sowie neutrale Hospitality-Optionen für Auswärtsspiele an.

Prüft unbedingt die AGB der Ticketanbieter, bei denen Ihr kauft.