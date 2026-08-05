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Book England Football Tickets

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So kauft man Tickets für die englische Nationalmannschaft 2026: Ticketpreise und wo man Karten für Spiele von England kaufen kann

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England
Weltmeisterschaft

So kannst du dir den Traum erfüllen, England live spielen zu sehen

Englands konstant starke Leistungen auf der Weltbühne unterstreichen den Status der Mannschaft als eines der Elite-Kraftzentren des Fußballs in Europa und der Welt. Nach dem Gewinn der Bronzemedaille bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika, gekrönt von einem Thriller gegen Frankreich, bleibt die Nachfrage nach England-Tickets auf einem Allzeithoch.

Während Thomas Tuchels Mannschaft nach der Weltmeisterschaftskampagne den Fokus auf die UEFA Nations League 2026/27 richtet, wartet ab September in Gruppe A3 ein hochkarätiges Programm gegen die europäischen Schwergewichte Spanien, Kroatien und Tschechien.

GOAL hilft Euch dabei, den Weg zu den besten Plätzen zu finden, um England in dieser Saison im Wembley-Stadion und in ganz Europa live zu sehen.

England-FußballticketsTickets buchen

Kommende Spiele der englischen Männer-Nationalmannschaft

Datum & AnstoßzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
Sa., 26. Sep., 19:45 UhrEngland vs. SpanienWembley-Stadion, LondonUEFA Nations LeagueTickets
Di., 29. Sep., 19:45 UhrTschechische Republik vs. EnglandFortuna Arena, PragUEFA Nations LeagueTickets
Sa., 3. Okt., 17:00 UhrKroatien vs. EnglandStadion Maksimir, ZagrebUEFA Nations LeagueTickets
Di., 6. Okt., 19:45 UhrEngland vs. Tschechische RepublikWembley-Stadion, LondonUEFA Nations LeagueTickets
Do., 12. Nov., 19:45 UhrEngland vs. KroatienWembley-Stadion, LondonUEFA Nations LeagueTickets
So., 15. Nov., 19:45 UhrSpanien vs. EnglandEstadio Santiago Bernabéu, MadridUEFA Nations LeagueTickets

Wie bekommt man Tickets für England-Spiele?

Offizielle Ticketkanäle für England

Offizielle Tickets für Englands Heim- und Auswärtsspiele sind direkt auf englandfootball.com zu finden und zu kaufen.

Wer Tickets für Heimspiele im Wembley-Stadion oder offizielle Auswärtskontingente in ganz Europa kaufen möchte, sollte die folgenden Kategorien im Blick behalten:

  • My England Football: Die Anmeldung zu diesem kostenlosen Fan-Treueprogramm verschafft Fans nachrangigen Prioritätszugang zum Verkauf von Heimtickets, bevor diese in den freien Verkauf gehen.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): Eine kostenpflichtige Mitgliedschaft ist erforderlich, um Interesse an den begrenzten Ticketkontingenten für Auswärtsspiele anzumelden. ESTC-Mitglieder erhalten oberste Priorität für den Zugang zu Heim- und Auswärtsländerspielen.
  • Freier Verkauf: Alle verbleibenden Tickets nach den Prioritätsfenstern für Mitglieder gehen über das offizielle Portal in den öffentlichen Verkauf.

Zweitmarkt-Plattformen

Falls Ticket-Drops während der offiziellen Prioritätsfenster für Mitglieder ausverkauft sind, bieten verifizierte Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub ebenfalls verfügbare Tickets für Heimspiele im Wembley-Stadion sowie neutrale Hospitality-Optionen für Auswärtsspiele an.

Prüft unbedingt die AGB der Ticketanbieter, bei denen Ihr kauft.

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