Wenn Sie Bundesliga-Tickets für die Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Kommende Bundesliga-Spiele am 2. Spieltag & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Spiel Spielort Tickets Fr., 4. Sep., 20:30 Stuttgart gegen Köln MHPArena (Stuttgart) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Bayer Leverkusen gegen Union Berlin BayArena (Leverkusen) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Borussia M'gladbach gegen Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Hoffenheim gegen Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Paderborn gegen Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Werder Bremen gegen RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Tickets Sa., 5. Sep., 18:30 Schalke 04 gegen Bayern München VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Tickets So., 6. Sep., 15:30 Hamburger SV gegen Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Tickets So., 6. Sep., 17:30 Eintracht Frankfurt gegen Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets

Wie bekommt man Bundesliga-Tickets?

Die zuverlässigste und kostengünstigste Methode, Tickets für Bundesliga-Spiele zu kaufen, ist über die offiziellen Vereinsseiten. Es lohnt sich, diese regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen.

Dauerkarteninhaber erhalten oft zuerst Zugriff, gefolgt von Mitgliedern und dann der breiten Öffentlichkeit.

Viele Vereine bieten Mitgliedern bevorzugten Zugang zu Vorverkäufen und vergünstigte Ticketoptionen, daher kann sich eine Anmeldung lohnen, wenn Sie planen, mehrere Spiele zu besuchen.

Wer sich im Laufe der Saison Plätze für hochkarätige Bundesliga-Spiele wie Bayern München gegen Borussia Dortmund („Der Klassiker“) und Hamburger SV gegen Werder Bremen („Nordderby“) sichern möchte, sollte aber versuchen, Tickets möglichst früh zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind.

Darüber hinaus können Fans Plätze auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets?

Offizielle Tickets für Bundesliga-Spiele kosten im Schnitt zwischen 10 € und 90 €.

Hier sind einige Beispiele für die Preisgestaltung der Vereine:

Verein Stehplatz (Erwachsene) Sitzplatz (Standard) Sitzplatz (Oberrang) Bayern München 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Köln 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

Die Bundesliga ist außerdem bekannt für die „50+1“-Regel, die sicherstellt, dass Vereine mehrheitlich den Mitgliedern und nicht einzelnen Investoren gehören. Dadurch bleiben die Ticketpreise im Vergleich zu anderen europäischen Topligen relativ erschwinglich.

Wie bekommt man Bundesliga-Hospitality-Tickets?

VIP- oder Hospitality-Pakete, die Spieltickets, Unterkunft, Lounge-Zugang und weitere Vorteile beinhalten, sind bei der Mehrheit der Bundesliga-Klubs ebenfalls erhältlich.

Sie möchten wissen, was Sie von einem Hospitality-Paket erwarten können? Darauf sollten Sie in den wichtigsten Bundesliga-Stadien wie der Allianz Arena, dem Signal Iduna Park und der Red Bull Arena achten:

Standard-VIP-Sitz: Gepolsterter Premium-Sitz an einer erstklassigen Stelle im Stadion mit Zugang zu einer Gemeinschaftslounge, Buffet und kostenlosen Getränken, ab 200 € pro Spiel

Club- / Business-Lounge: Reservierte Premium-Sitzplätze mit exklusivem Lounge-Zugang vor, während und nach dem Spiel, hochwertigem Catering, Open Bar und Unterhaltung, ab 300 € pro Spiel

Themen- / Premium-Lounge: Speziell gebrandete Hospitality-Bereiche (z. B. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) mit aufgewerteten Menüs, Champagner und erstklassigen Sitzplätzen, ab 600 € pro Spiel

Private Suite / Skybox: Vollständig abgeschlossene private Loge für 8–20 Gäste mit luxuriösem Essen, persönlichem Service und privaten Einrichtungen, ab 3.000 € pro Spiel

Ultra-Premium-Paket: Hospitality auf Topniveau wie Prestige- oder Platinum-Lounges mit gehobener Gourmetküche, unbegrenzten Premium-Getränken und VIP-Zugang, ab 1.200 € pro Person pro Spiel

Was sollte man über die Bundesliga wissen?

Mit einer Reihe globaler Fußballstars wie Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick und Luis Diaz, die derzeit in Deutschland bei einigen der größten Klubs der Welt ihr Geld verdienen, darunter Bayern München, Borussia Dortmund etc., bemühen sich Fans eifrig um Tickets für Bundesliga-Spiele.

Dass die Bundesliga große Namen des Sports anzieht, ist natürlich nichts Neues, denn auch Spieler wie Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben und Jude Bellingham glänzten zuvor auf der deutschen Bühne.

Die 1963 gegründete Bundesliga hat eine reiche Geschichte und sich als eine der wettbewerbsfähigsten Ligen Europas etabliert. Die Liga, die für ihre lebendige, freundliche Atmosphäre und leidenschaftlichen Fans aller Altersgruppen bekannt ist, umfasst 18 Teams aus dem ganzen Land.

Obwohl Bayern München vor zwei Jahren zum ersten Mal seit 2012 von Bayer Leverkusen entthront wurde, hat der Klub seitdem zurückgeschlagen und den Titel in den vergangenen beiden Spielzeiten mit einem kumulierten Vorsprung von 29 Punkten gewonnen. Harry Kane war erneut der Schlüsselfaktor für die Tore, und die englische Legende jagt nun der Marke von 100 Toren für den deutschen Rekordmeister entgegen.