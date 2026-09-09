Bundesliga-Tickets buchen

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Kommende Spiele des 2. Spieltags der Bundesliga & Tickets

Datum & Uhrzeit (MEZ) Partie Spielort Tickets Fr., 4. Sep., 20:30 Stuttgart vs Köln MHPArena (Stuttgart) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Bayer Leverkusen vs Union Berlin BayArena (Leverkusen) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Borussia M'gladbach vs Elversberg BORUSSIA-PARK (Mönchengladbach) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Hoffenheim vs Borussia Dortmund PreZero Arena (Sinsheim) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Paderborn vs Freiburg Home Deluxe Arena (Paderborn) Tickets Sa., 5. Sep., 15:30 Werder Bremen vs RB Leipzig Weserstadion (Bremen) Tickets Sa., 5. Sep., 18:30 Schalke 04 vs Bayern Munich VELTINS-Arena (Gelsenkirchen) Tickets So., 6. Sep., 15:30 Hamburger SV vs Mainz 05 Volksparkstadion (Hamburg) Tickets So., 6. Sep., 17:30 Eintracht Frankfurt vs Augsburg Deutsche Bank Park (Frankfurt) Tickets

Wie kommt man an Bundesliga-Tickets?

Die verlässlichste und kostengünstigste Methode, Tickets für Bundesliga-Spiele zu kaufen, führt über die offiziellen Vereinsseiten. Es lohnt sich, diese regelmäßig auf Informationen zu Ticketverkäufen, Veröffentlichungsterminen und Verfügbarkeiten zu prüfen.

Dauerkarteninhaber erhalten oft das Vorkaufsrecht, gefolgt von Mitgliedern und anschließend der Allgemeinheit.

Viele Vereine bieten Mitgliedern bevorzugten Zugang zu Vorverkäufen und bevorzugte Ticketoptionen, daher könnte sich eine Anmeldung lohnen, wenn Sie planen, mehrere Spiele zu besuchen.

Wer sich im Laufe der Saison Plätze bei hochkarätigen Bundesliga-Spielen wie Bayern Munich gegen Borussia Dortmund („Der Klassiker“) und Hamburger SV gegen Werder Bremen („Nordderby“) sichern möchte, sollte aber versuchen, die Tickets so früh wie möglich zu kaufen, bevor sie ausverkauft sind.

Außerdem können Fans Plätze auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets?

Offizielle Tickets für Bundesliga-Spiele kosten im Durchschnitt zwischen 10 € und 90 €.

Hier sind einige Beispiele für die Preisgestaltung der Vereine:

Verein Stehplatz (Erwachsene) Sitzplatz (Standard) Sitzplatz (Oberrang) Bayern Munich 15 € 40 € 80 € Borussia Dortmund 18,50 € 38 € 75 € Eintracht Frankfurt 15 € 25 € 85 € Cologne 16 € 35 € 75 € RB Leipzig 15 € 30 € 70 €

Die Bundesliga ist außerdem bekannt für die „50+1“-Regel, die sicherstellt, dass die Vereine mehrheitlich ihren Mitgliedern und nicht einzelnen Investoren gehören. Das hält die Ticketpreise im Vergleich zu anderen europäischen Topligen relativ erschwinglich.

Wie kommt man an Bundesliga-Hospitality-Tickets?

VIP- oder Hospitality-Pakete, die Spieltickets, Unterkunft, Lounge-Zugang und weitere Vorteile beinhalten, können bei der Mehrzahl der Bundesliga-Vereine ebenfalls gekauft werden.

Sie möchten wissen, was Sie von einem Hospitality-Paket erwarten können? Hier ist, worauf Sie in den wichtigsten Bundesliga-Spielstätten wie der Allianz Arena, dem Signal Iduna Park und der Red Bull Arena achten sollten:

Standard-VIP-Sitz: Gepolsterter Premiumsitz in bester Stadionlage mit Zugang zu einer Gemeinschaftslounge, Buffet und kostenlosen Getränken, ab 200 € pro Spiel

Club- / Business-Lounge: Reservierte Premiumplätze mit exklusivem Lounge-Zugang vor, während und nach dem Spiel, hochwertigem Catering, Open Bar und Unterhaltung, ab 300 € pro Spiel

Themen- / Premium-Lounge: Speziell gebrandete Hospitality-Bereiche (z. B. Champions Club, Gold Lounge, RBL Club) mit aufgewerteten Menüs, Champagner und erstklassigen Plätzen, ab 600 € pro Spiel

Private Suite / Skybox: Vollständig abgeschlossene Privatloge für 8–20 Gäste mit luxuriöser Verpflegung, persönlichem Personal und privaten Einrichtungen, ab 3.000 € pro Spiel

Ultra-Premium-Paket: Top-Hospitality wie Prestige- oder Platinum-Lounges mit gehobener Gourmetküche, unbegrenzten Premium-Getränken und VIP-Zugang, ab 1.200 € pro Person und Spiel

Was man über die Bundesliga wissen sollte

Mit einer Reihe globaler Fußballstars wie Harry Kane, Serhou Guirassy, Michael Olise, Patrik Schick und Luis Diaz, die derzeit in Deutschland für einige der größten Vereine der Welt spielen (Bayern Munich, Borussia Dortmund usw.), reißen sich Fans um Tickets für Bundesliga-Spiele.

Dass die Bundesliga große Namen des Sports anzieht, ist natürlich nichts Neues, denn auch Spieler wie Erling Haaland, Robert Lewandowski, Arjen Robben und Jude Bellingham glänzten zuvor auf der deutschen Bühne.

Die 1963 gegründete Bundesliga hat eine reiche Geschichte und sich als eine der konkurrenzfähigsten Ligen Europas etabliert. Die Liga, die für ihre lebendige, freundliche Atmosphäre und leidenschaftliche Fans aller Altersgruppen bekannt ist, umfasst 18 Teams aus dem ganzen Land.

Obwohl Bayern Munich vor zwei Jahren erstmals seit 2012 von Bayer Leverkusen entthront wurde, hat der Klub seitdem zurückgeschlagen und den Titel in den vergangenen beiden Spielzeiten mit einem kumulierten Vorsprung von 29 Punkten gewonnen. Harry Kane war erneut der Torgarant, und die englische Legende jagt nun die Marke von 100 Toren für den deutschen Spitzenklub.