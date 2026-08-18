So kauft man Tickets für den spanischen Supercup 2027: Termine der Supercopa de Espana, Barcelona gegen Atletico, Real Madrid gegen Real Sociedad, Preise und mehr

Die Supercopa de Espana zieht um. Nach Jahren in Saudi-Arabien wird der spanische Supercup 2027 vom 2. bis 7. Februar 2027 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul ausgetragen und bringt Spaniens größte Klubs zum allerersten Mal in eine der ikonischsten Spielstätten des europäischen Fußballs.

Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig. Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad und Atletico Madrid kämpfen um den Titel, wobei Real Sociedad in einem Halbfinale auf Real Madrid trifft und Titelverteidiger Barcelona im anderen Halbfinale auf Atletico Madrid trifft. Barcelona reist als zweimaliger Sieger in Folge an und jagt den dritten Titel nacheinander, während Copa-del-Rey-Sieger Real Sociedad zum ersten Mal seit Jahrzehnten in den Wettbewerb zurückkehrt.

Wer holt in Istanbul den ersten spanischen Titel der Saison? GOAL liefert euch alle aktuellen Ticketinformationen zum spanischen Supercup 2027, darunter, wie ihr euch Plätze sichern könnt und was sie voraussichtlich kosten werden.

Wann findet der spanische Supercup 2027 statt?

Der spanische Supercup 2027 findet von Dienstag, 2. Februar, bis Sonntag, 7. Februar 2027 in Istanbul, Turkiye, statt. Es ist das erste Mal, dass das Turnier von seinem üblichen Termin im Januar abrückt, und das erste Mal, dass es in Istanbul ausgetragen wird. Die genauen Anstoßdaten und -zeiten innerhalb dieses Zeitfensters müssen vom RFEF noch bestätigt werden.

Wie sieht der Spielplan des spanischen Supercups 2027 aus?

Datum Spiel Ort Tickets 2. Februar 2027 Halbfinale 1: Real Madrid gegen Real Sociedad Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Tickets 2. Februar 2027 Halbfinale 2: Barcelona gegen Atletico Madrid Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Tickets 7. Februar 2027 (TBC) Finale: Sieger der Halbfinals Atatürk-Olympiastadion, Istanbul Tickets

Wo findet der spanische Supercup 2027 statt?

Alle drei Spiele werden im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul, Turkiye, ausgetragen.

Das Atatürk-Olympiastadion ist eine der traditionsreichsten Spielstätten im Weltfußball. Es war Austragungsort des legendären Champions-League-Finales 2005, als Liverpool gegen AC Milan nach einem Drei-Tore-Rückstand zurückkam, sowie von Manchester Citys Champions-League-Triumph gegen Inter Milan im Jahr 2023.

Das Stadion wurde 2002 eröffnet und ist eine der größten Arenen, die jemals für diesen Wettbewerb genutzt wurden. Es liegt westlich der zentralen Touristengebiete Istanbuls und ist an das öffentliche Verkehrsnetz der Stadt angebunden, daher sollten Fans, die rund um Sultanahmet, Taksim oder den Bosporus übernachten, ihren Transport am Spieltag im Voraus planen.

Istanbul ersetzt Saudi-Arabien als Gastgeber, weil das Königreich vom 7. Januar bis 5. Februar 2027 den AFC Asian Cup ausrichtet. Saudi-Arabien wird voraussichtlich 2028 als Gastgeber zurückkehren.

Wie kann man Tickets für den spanischen Supercup 2027 kaufen?

Der einfachste Weg, sich aktuell Tickets für den spanischen Supercup 2027 zu sichern, führt über Ticombo. Dort können Fans verifizierte Angebote für das Turnier in Istanbul durchstöbern, Preise vergleichen und dank Käuferschutz bei jeder Bestellung sicher kaufen.

Offizielle Details zum Ticketverkauf für die Ausgabe in Istanbul müssen vom RFEF und vom türkischen Fußballverband noch bekannt gegeben werden. Auf Basis der vergangenen Ausgaben beginnt der offizielle Verkauf in der Regel näher am Turnier und die Karten sind schnell vergriffen, особенно für das Finale. Mit vier der größten Klubs Spaniens im Teilnehmerfeld und Istanbul, das für europäische Fans deutlich leichter erreichbar ist als Dschidda, wird für diese Ausgabe mit außergewöhnlich hoher Nachfrage gerechnet, weshalb frühe Käufer die größte Sitzplatzauswahl haben werden.

Wie viel kosten Tickets für den spanischen Supercup 2027?

Die offiziellen Preise für die Ausgabe in Istanbul wurden noch nicht veröffentlicht. Als Orientierung: Tickets für die jüngsten Ausgaben in Saudi-Arabien starteten über die offiziellen Verkaufswege beim Gegenwert von rund 25 USD für die günstigsten Halbfinal-Kategorien und bei rund 47 USD für das Finale, wobei Premium-Plätze im unteren Rang deutlich mehr kosteten.

Auf Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo variieren die Preise je nach Nachfrage und Sitzplatzlage, und Angebote für die größten Spiele steigen typischerweise, je näher die Partien rücken. Ein Halbfinale mit Real Madrid und ein mögliches Clasico- oder Madrid-Derby-Finale werden die Preise am oberen Ende nach oben treiben, was einen frühen Kauf zur klügsten Option macht.

Diese Seite wird aktualisiert, sobald die offiziellen Kategorien und Preise bestätigt sind.

Was man über den spanischen Supercup wissen sollte

Dies wird die 43. Ausgabe der Supercopa de España sein, des jährlichen Wettbewerbs mit den Siegern und Zweitplatzierten von La Liga und Copa del Rey aus der Vorsaison. Seit 2020 wird er als Miniturnier mit vier Teams gespielt, und 2027 markiert seine allererste Austragung in Turkiye.

Barcelona reist als amtierender Titelträger und Favorit nach Istanbul. Die Katalanen gewannen im Januar 2026 ihren auf den Rekord ausgebauten 16. Titel, als sie Real Madrid im Finale in Dschidda besiegten und damit den dritten Supercopa-Clasico-Sieg in vier Jahren holten. Qualifiziert ist Barça als Meister von La Liga, Real Madrid ist als Zweitplatzierter der Liga dabei.

Die erfrischende Wendung kommt in diesem Jahr aus dem Copa del Rey. Real Sociedad überraschte Atletico Madrid im Finale 2026 und gewann nach Verlängerung mit 4:3 im Elfmeterschießen, um sich den vierten Copa-Titel zu sichern, und beide Finalisten buchten ihr Ticket für Istanbul. Das sorgt für eine seltene Supercopa ohne Athletic Bilbao oder einen Außenseiter mit niedriger Setzung, vier Schwergewichte und sonst nichts.

Auch die Halbfinal-Auslosung bringt eine neue Nebenhandlung mit sich. Das Format lässt die Sieger der Copa del Rey gegen die Zweitplatzierten von La Liga antreten, was bedeutet, dass Real Sociedad eine Chance gegen Real Madrid bekommt, während Barcelona für einen Platz im Finale auf Atletico Madrid trifft. Ein Clasico-Finale ist erneut möglich, aber zum ersten Mal seit Jahren ist es alles andere als garantiert.

Wer spielt im spanischen Supercup 2027?

Alle vier Klubs wissen, was nötig ist, um diesen Titel zu gewinnen. Hier sind die Teilnehmer und ihre Supercopa-Bilanz: