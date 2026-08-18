So kauft man Tickets für den San Diego FC: SDFC-Tickets, Preise, Spielplan 2026 und mehr

San Diego FC hat keine Zeit verschwendet, um zu einer der größten Geschichten in der Major League Soccer zu werden. Das Expansionsteam von 2025 verblüffte die Liga, indem es seine Debütsaison als Spitzenreiter der Western Conference abschloss, sich damit einen Platz im CONCACAF Champions Cup sicherte, und auch die zweite Spielzeit im Snapdragon Stadium hat den Hype hochgehalten.

Der Endspurt der regulären Saison 2026 hat es in sich. Das Rivalitätsduell „Beat LA“ gegen LA Galaxy steigt am Samstag, 29. August, im Snapdragon Stadium, gefolgt vom Clash of California gegen San Jose am 9. September sowie Heimspielen gegen den amtierenden Supporters'-Shield-Inhaber Philadelphia Union und die um die Playoffs kämpfenden Seattle Sounders.

GOAL liefert euch alle wichtigen Ticket-Informationen zu SDFC für den Saisonendspurt, darunter, wo ihr Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Was sind die kommenden Spiele von San Diego FC?

Nachfolgend findet ihr die verbleibenden Partien von San Diego FC in der regulären MLS-Saison 2026:

Datum Spiel Austragungsort Tickets Mi., 19. Aug., 22.30 Uhr ET Portland Timbers vs. San Diego FC Providence Park, Portland Tickets Sa., 22. Aug., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. Colorado Rapids Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Sa., 29. Aug., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. LA Galaxy Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Sa., 5. Sep., 19.30 Uhr ET Orlando City vs. San Diego FC Inter&Co Stadium, Orlando Tickets Mi., 9. Sep., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. San Jose Earthquakes Snapdragon Stadium, San Diego Tickets So., 13. Sep., 18 Uhr PT San Diego FC vs. Philadelphia Union Snapdragon Stadium, San Diego Tickets So., 20. Sep., 19 Uhr ET Inter Miami vs. San Diego FC Chase Stadium, Fort Lauderdale Tickets Sa., 26. Sep., 19.30 Uhr CT Austin FC vs. San Diego FC Q2 Stadium, Austin Tickets Sa., 10. Okt., 19.30 Uhr ET New York Red Bulls vs. San Diego FC Sports Illustrated Stadium, Harrison Tickets Mi., 14. Okt., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. Houston Dynamo Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Sa., 17. Okt., 19.30 Uhr PT LA Galaxy vs. San Diego FC Dignity Health Sports Park, Carson Tickets Sa., 24. Okt., 19.30 Uhr PT San Diego FC vs. Seattle Sounders Snapdragon Stadium, San Diego Tickets Mi., 28. Okt., 19.30 Uhr PT Vancouver Whitecaps vs. San Diego FC BC Place, Vancouver Tickets So., 1. Nov., TBD St. Louis City vs. San Diego FC Energizer Park, St. Louis Tickets Sa., 7. Nov., 16 Uhr PT San Diego FC vs. Sporting Kansas City Snapdragon Stadium, San Diego Tickets

Wie man San Diego FC Tickets kauft

Der einfachste und zuverlässigste Weg, San Diego FC Tickets zu kaufen, führt über StubHub. Dort sind verifizierte Tickets für alle verbleibenden Heim- und Auswärtsspiele erhältlich, die Preise werden live aktualisiert und ihr könnt vor dem Kauf Sitzplätze im gesamten Snapdragon Stadium vergleichen.

Von einzelnen Matchpässen für einen Abend unter der Woche bis hin zu Plätzen für die größten Rivalitätsspiele deckt StubHub jede Preiskategorie ab. Die Nachfrage ist in San Diego seit dem ersten Tag konstant hoch, der Klub sorgt für einige der besten Zuschauerzahlen in der MLS, deshalb verschafft ein möglichst früher Kauf bei Topspielen wie dem Derby gegen LA Galaxy die größte Auswahl an Blöcken und die besten Preise, bevor das Angebot knapper wird.

Wie viel kosten San Diego FC Tickets?

Tickets für San Diego FC auf StubHub gibt es für Standardspiele der regulären Saison ab etwa 35 USD, wobei die Preise je nach Gegner, Wochentag und Position im Stadion schwanken.

Rivalitätsspiele sind die Ausnahme. Das „Beat LA“-Duell mit Galaxy und Besuche der größten Namen der Liga sind teurer, und da SDFC zu den Klubs mit dem größten Zuspruch in der MLS zählt, sind die günstigsten Plätze für diese Spiele zuerst vergriffen. Die Preise auf StubHub werden live an die Nachfrage angepasst, was einen frühen Kauf zur klügsten Entscheidung macht, vor allem, weil das Rennen um die Playoffs an Fahrt aufnimmt und jedes verbleibende Heimspiel Bedeutung hat.

Was ist 2026 von San Diego FC zu erwarten?

Nur wenige Expansionsteams haben so auf sich aufmerksam gemacht wie San Diego FC. Der Klub gewann in seiner allerersten Saison 2025 die Western Conference, qualifizierte sich für den CONCACAF Champions Cup und machte das Snapdragon Stadium zu einem der lautesten und bestbesuchten Stadien der Liga, mit einem Zuschauerschnitt, der zu den höchsten der MLS gehörte.

Die zweite Saison hat die Herausforderung mit sich gebracht, vor der jeder Überraschungsklub steht: zu beweisen, dass es kein Zufall war. In seiner zweiten Saison im Snapdragon Stadium jagt SDFC in einer hochklassig besetzten Western Conference erneut einen Playoff-Platz, und das Restprogramm bietet den Fans das Beste davon: das Galaxy-Derby, den Clash of California gegen San Jose, den amtierenden Supporters'-Shield-Sieger Philadelphia und am 7. November ein letztes Heimspiel gegen Sporting Kansas City, das über die Setzliste entscheiden könnte.

Der Talisman bleibt Anders Dreyer. Der dänische Spielmacher lieferte 2025 eine der besten Debütsaisons der MLS-Geschichte ab, führte den Klub sowohl bei den Toren als auch bei den Assists an und ist weiter der Mann, der San Diego den Takt vorgibt, unterstützt von einem Kader, der erfahrene Spieler wie Hirving Lozano und Anibal Godoy mit einem spannenden jungen Kern verbindet.

Geschichte des Snapdragon Stadium

Das Snapdragon Stadium, das 2022 eröffnet wurde, ist ein Multifunktionsstadion in San Diego, Kalifornien, mit einer Kapazität von mehr als 34.000. Es befindet sich auf dem Campus der San Diego State University und ist nicht nur die Heimstätte von San Diego FC, sondern beherbergt auch das NCAA-Footballteam San Diego State Aztecs sowie San Diego Wave FC aus der National Women's Soccer League. Es wurde neben dem abgerissenen San Diego Stadium gebaut, das seit 1967 die Heimstätte des College-Footballteams gewesen war.

Im Snapdragon Stadium fanden zudem zahlreiche Klub-Freundschaftsspiele und internationale Fußballspiele statt. Zu den herausragenden Partien zählen USA gegen Panama im Halbfinale des CONCACAF Gold Cup im Juli 2023, Manchester United gegen Wrexham im Juli 2023, USA gegen Brasilien im Finale des CONCACAF W Gold Cup im März 2024 und USA gegen Japan im SheBelieves Cup im Februar 2025.