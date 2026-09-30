So kauft man Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi: Termine, Ticketpreise und mehr

Der Große Preis von Abu Dhabi ist das Saisonfinale der Formel 1 und wird auf dem Yas Marina Circuit in Abu Dhabi in den VAE ausgetragen. Starfahrer wie Max Verstappen, Lewis Hamilton und Lando Norris fahren bei diesem Championship-Event unter Flutlicht.

Seit 2009 bietet dieses Event Weltklasse-Motorsport und Konzerte im Etihad Park. Rennsportfans aus aller Welt reisen auf Yas Island, um Nachtrennen live an der Strecke zu erleben.

GOAL liefert die wichtigsten Renndaten, Details zum Veranstaltungsort und Möglichkeiten zum Ticketkauf. Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie sich noch heute Ihre Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi sichern können, bevor die Kontingente ausverkauft sind.

Wann ist der Große Preis von Abu Dhabi?

Datum & Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets 3. Dezember 2026 Großer Preis von Abu Dhabi: Freies Training 1 & 2 Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, VAE Tickets 4. Dezember 2026 Großer Preis von Abu Dhabi: Freies Training 3 & Qualifying Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, VAE Tickets 5. Dezember 2026 Großer Preis von Abu Dhabi: Sprint / Qualifying Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, VAE Tickets 6. Dezember 2026 Großer Preis von Abu Dhabi: Renntag Yas Marina Circuit, Abu Dhabi, VAE Tickets

Wo kann man Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi kaufen?

Offizielle Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi sind über das offizielle Portal des Großen Preises von Abu Dhabi und auf der Website des Yas Marina Circuit erhältlich. Der direkte Kauf über Primäranbieter verschafft Fans direkten Zugang zu regulären General-Admission-Tickets und Tribünenplätzen.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, sind sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für den Großen Preis von Abu Dhabi?

Die Ticketpreise für den Großen Preis von Abu Dhabi beginnen auf der offiziellen Website bei 745 AED für General Admission an einem einzelnen Tag, während 4-Tages-Wochenendpässe ab 1.645 AED und Tribünenplätze ab 2.395 AED erhältlich sind.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Preise auf dem Zweitmarkt beginnen je nach Platzwahl und Nachfrage bei rund 250 US-Dollar für Tagespässe und 500 US-Dollar für Wochenendzugang.

Alles, was Sie über den Großen Preis von Abu Dhabi wissen müssen

Der Große Preis von Abu Dhabi ist das Aushängeschild unter den Sportveranstaltungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieses Dämmerungsrennen wird auf dem Yas Marina Circuit auf Yas Island ausgetragen und wechselt von Tageslicht zu künstlichem Flutlicht, während die Autos 58 Runden auf der 5,281 km langen Strecke absolvieren.

Streckenüberblick und Schlüsselszenen

Der von Hermann Tilke entworfene Yas Marina Circuit hat 16 Kurven, zwei lange Geraden mit DRS-Zonen und enge Haarnadelkurven. Zu den wichtigsten Überholstellen zählen Kurve 5 am Ende der Gegengeraden und Marsa Corner in der Nähe der Marina.

Ticketkategorien und Fan-Erlebnis

General Admission: Die günstigste Möglichkeit, das Rennen live zu verfolgen. Inhaber von General-Admission-Tickets erhalten Zugang zu erhöhten Zuschauerbereichen auf dem Abu Dhabi Hill mit Blick auf die Kurven 2, 3 und 11 sowie vollständigen Zugang zu den Fan-Zonen an der Strecke.

Tribünenplätze: Reservierte Tribünentickets auf den Tribünen Main, North, South, West und Marina bieten feste Sitzplätze mit direkter Sicht auf Boxenstopps, Start-Ziel-Geraden und wichtige Überholmanöver.

Konzerte nach dem Rennen: Jedes Rennticket beinhaltet Zugang zu den Yasalam After-Race Concerts, die jeden Abend im Etihad Park stattfinden und bei denen weltberühmte Musikstars auftreten.

Wichtige Infos zu Anreise und Lage

Yas Island liegt 15 Minuten vom Abu Dhabi International Airport und etwa 50 Minuten von Dubai entfernt. Besucher können die Strecke mit lokalen Taxis, Fahrdiensten oder Shuttlebussen erreichen, die nahegelegene Hotels und Attraktionen verbinden. Eine frühe Buchung garantiert Zugang zu den günstigsten Ticketpreisen, bevor keine Verfügbarkeit mehr besteht.