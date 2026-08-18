Der Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix kehrt vom 9. bis 11. Oktober 2026 auf den Marina Bay Street Circuit zurück, wobei das Hauptrennen am Sonntagabend unter Flutlicht ausgetragen wird. Das ursprüngliche F1-Nachtrennen bleibt eines der spektakulärsten Events im Kalender und schickt die schnellsten Fahrer der Welt mit Geschwindigkeiten von bis zu 325 km/h durch die Innenstadt Singapurs, vor der glitzernden Skyline der Stadt.

Die Ausgabe 2026 ist eine historische. Zum ersten Mal richtet Singapur ein F1-Sprint-Wochenende aus, und es ist die letzte Sprint-Station der Saison. Das bedeutet Wettbewerbsrennen an allen drei Tagen, nicht nur am Sonntag, wodurch jedes einzelne Überholmanöver wertvoller ist als je zuvor. Abseits der Strecke wird ein gewaltiges Unterhaltungsprogramm auf 10 Bühnen von The Killers und Lana Del Rey angeführt.

Die Nachfrage war enorm, und die Ticketverfügbarkeit ist inzwischen kritisch niedrig, einige Pässe sind nur noch in ihren letzten 1 % verfügbar. GOAL hat unten alles, was ihr braucht, um euch euren Platz zu sichern, darunter Termine, Preise, Pass-Optionen und wo ihr Tickets jetzt kaufen könnt.

Wann ist der Singapur-Grand-Prix 2026?

Der Singapur-Grand-Prix 2026 findet von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober 2026, auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur statt. Das Hauptrennen beginnt am Sonntag um 20:00 Uhr Ortszeit.

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets Freitag, 9. Oktober 2026 Freitagspass: Training & Sprint-Qualifying Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Samstag, 10. Oktober 2026 Samstagspass: Sprint-Rennen & Qualifying Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Sonntag, 11. Oktober 2026, 20:00 Uhr Sonntagspass: Singapur-Grand-Prix Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Freitag-Samstag, 9.-10. Oktober 2026 2-Tages-Pass: Sprint-Wochenende Double Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Freitag-Sonntag, 9.-11. Oktober 2026 3-Tages-Pass: Komplettes Rennwochenende Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets

Wo kann man Tickets für den Singapur-Grand-Prix kaufen?

Der einfachste Weg, Tickets für den Singapur-Grand-Prix 2026 zu kaufen, ist über StubHub. Dort könnt ihr verifizierte Tickets für jeden Tag des Rennwochenendes durchstöbern, Preise sofort vergleichen und euren Pass in wenigen Minuten sichern. Da mehrere offizielle Kategorien bereits ausverkauft sind, findet ihr bei StubHub auch weiterhin Tickets für Sessions, die an der Tageskasse nicht mehr verfügbar sind, einschließlich des Renntags am Sonntag.

Die Verfügbarkeit ist bei jeder Option kritisch niedrig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind auf StubHub nur noch 3 % der 3-Tages-Pass-Tickets verfügbar, der 2-Tages-Pass ist nur noch in seinem letzten 1 % verfügbar, und sowohl die Ein-Tages-Pässe für Freitag als auch für Samstag haben nur noch 2 % übrig. Wenn ihr einen Besuch plant, ist das kein Event, bei dem sich Warten auszahlt.

Tickets werden auch über die offizielle Website des Singapore GP verkauft, solange die verbleibenden Kategorien reichen. Beachtet, dass offizielle Tickets digital über die Singapore-GP-App zugestellt werden und Screenshots oder ausgedruckte PDFs an den Eingängen nicht akzeptiert werden. Stellt also sicher, dass eure Ticketzustellung lange vor dem Rennwochenende geregelt ist.

Wie viel kosten Tickets für den Singapur-Grand-Prix?

Die günstigsten Tickets für den Singapur-Grand-Prix 2026 beginnen bei etwa 155 USD für einen eintägigen Zone-4-Walkabout-Pass. Das ist in diesem Jahr tatsächlich der clevere Kauf. Dank des neuen Sprint-Formats umfasst ein Ticket für Freitag oder Samstag jetzt echtes Wettbewerbsrennen und nicht nur Trainingssessions, wodurch der Eintritt für einen einzelnen Tag bei diesem Event das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, das es je gab. Der Walkabout-Zugang umfasst auch die Hauptbühne Padang Stage, sodass ihr die Hauptkonzerte erleben könnt, ohne für einen Premium-Pass zu bezahlen.

So gliedern sich die Preise nach Kategorien auf:

Zone 4 Walkabout, allgemeiner Eintritt: ab etwa 155 USD pro Tag

Premier Walkabout: ab etwa 230 USD pro Tag

Eintägige Tribünentickets: ab etwa 178 USD

3-Tages-Pässe: ungefähr 419 bis 1.927 USD zum Nennwert, vom Walkabout-Zugang bis zur Super Pit Grandstand an der Start-Ziel-Geraden

Hospitality: Premium-Pakete ab etwa 3.730 USD für einen Tag und 3.990 USD für Suiten für das komplette Wochenende

Der 2-Tages-Pass verdient als Preis-Leistungs-Tipp des Wochenendes besondere Erwähnung. Er umfasst Sprint-Qualifying am Freitag sowie das Sprint-Rennen und das Grand-Prix-Qualifying am Samstag, was drei Wettbewerbssessions in zwei Nächten bedeutet. Da nur noch 1 % der Tickets übrig ist, ist er zudem auch die sich am schnellsten verkaufende Option.

Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub steigen, je kleiner das Angebot wird, und da die meisten Pässe inzwischen unter einer Verfügbarkeit von 3 % liegen, werden die frühesten Käufer mit Abstand die besten Preise bekommen.

Alles, was ihr über den Singapur-Grand-Prix wissen müsst

Der Singapur-Grand-Prix schrieb 2008 Geschichte als erstes Nachtrennen der Formel 1 überhaupt und ist seitdem ein Favorit von Fans und Fahrern. Er gilt weithin als eines der körperlich anspruchsvollsten Rennen der Saison, mit intensiver Hitze, einer Luftfeuchtigkeit von über 90 % und fast zwei Stunden ununterbrochener Konzentration auf einem holprigen Stadtkurs. Genau das macht ihn zu einem so fesselnden Spektakel.

Die Ausgabe 2026 erhöht den Einsatz noch weiter mit Singapurs erstem Sprint-Wochenende überhaupt. Das Sprint-Qualifying findet am Freitag statt, das Sprint-Rennen, für das Punkte vergeben werden, und das Grand-Prix-Qualifying teilen sich den Samstag, und der Grand Prix über 62 Runden beschließt das Wochenende am Sonntagabend unter Flutlicht. Jeder Tag bietet echtes Racing, und jedes Ticket bringt echte Action.

Abseits der Strecke ist der Singapur-Grand-Prix zugleich ein Musikfestival im großen Stil. Konzerte, Feuerwerk und Unterhaltung auf 10 Bühnen sind alle in eurem Rennticket enthalten, wobei The Killers und Lana Del Rey das Line-up 2026 anführen.

Alles, was ihr über den Marina Bay Street Circuit wissen müsst

Der Marina Bay Street Circuit ist ein 4,94 km langer temporärer Stadtkurs mit 19 Kurven, der sich durch Singapurs zentrales Geschäftsviertel und das Ufergebiet schlängelt. Er ist seit 2008 Austragungsort der Formel 1 und führt an einigen der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt vorbei, darunter Marina Bay Sands, der Singapore Flyer und die Esplanade.

Die Strecke ist in vier Zonen unterteilt, und euer Ticket bestimmt, zu welchen Zonen ihr Zugang habt. Jeder Ticketinhaber kann den Zone-4-Walkabout-Bereich betreten, zu dem auch die Hauptbühnen für das Unterhaltungsprogramm gehören. Die Anreise zur Strecke ist einfach: Mehrere MRT-Stationen liegen rund um den Veranstaltungsort, die Metro fährt an Rennabenden lange, und viele Hotels in der Innenstadt sind bequem zu Fuß von den Eingängen aus erreichbar.