Der FA Cup 2026/27 verspricht, seinem Ruf als unberechenbarster K.-o.-Wettbewerb der Welt gerecht zu werden, wenn Klubs aus der gesamten englischen Fußballpyramide um einen Platz im Wembley-Stadion für das ultimative Endspiel kämpfen.

Nach Monaten mit Qualifikationsrunden, Sensationen und hochklassigem Drama wird im Mai 2027 die Bühne für ein weiteres großes Finale in der Heimat des englischen Fußballs bereitet sein.

GOAL führt Euch durch alle wichtigen Ticketinformationen, darunter wie Ihr sie kaufen könnt, die voraussichtlichen Kosten, den Spielplan des Wettbewerbs und Premium-Optionen.

Wie sieht der Spielplan des FA Cups aus?

Die Qualifikationsrunden des diesjährigen FA Cups begannen am Samstag, 8. August 2026.

Der gesamte Wettbewerb erstreckt sich über mehr als neun Monate und gipfelt am Samstag, 22. Mai 2027, im großen Finale im Wembley-Stadion.

Zu den wichtigsten Terminen der Hauptrunden gehören:

7. November 2026: Erste Hauptrunde (EFL League One & League Two steigen ein)

5. Dezember 2026: Zweite Hauptrunde

9. Januar 2027: Dritte Hauptrunde (Premier League & Championship steigen ein)

13. Februar 2027: Vierte Hauptrunde

6. März 2027: Fünfte Hauptrunde

3. April 2027: Viertelfinale

24.–25. April 2027: Halbfinals

22. Mai 2027: Finale

Wie kann man Tickets für FA-Cup-Spiele kaufen?

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Ticketportale der teilnehmenden Klubs ist der sicherste und zuverlässigste Weg, sich Plätze für den FA Cup zu sichern.

Bevorzugte Zuteilungen: Tickets für FA-Cup-Spiele sind nicht automatisch im regulären Dauerkartenpaket eines Klubs enthalten. Dauerkarteninhaber und offizielle Klubmitglieder erhalten jedoch in speziellen Verkaufsphasen vorrangigen Zugang.

Tickets für FA-Cup-Spiele sind nicht automatisch im regulären Dauerkartenpaket eines Klubs enthalten. Dauerkarteninhaber und offizielle Klubmitglieder erhalten jedoch in speziellen Verkaufsphasen vorrangigen Zugang. Wembley-Kontingente (Halbfinals & Finale): Die teilnehmenden Klubs in den Halbfinals und im Finale erhalten jeweils eigene Ticketkontingente, bei Wembley-Spielen in der Regel etwa 30.000 Tickets pro Klub. Diese werden von den Finalklubs direkt auf Grundlage von Treuepunkten und Dauerkartenstatus verteilt.

Die teilnehmenden Klubs in den Halbfinals und im Finale erhalten jeweils eigene Ticketkontingente, bei Wembley-Spielen in der Regel etwa 30.000 Tickets pro Klub. Diese werden von den Finalklubs direkt auf Grundlage von Treuepunkten und Dauerkartenstatus verteilt. Sekundärmarktplätze: Für Fans, die bei den offiziellen Klubkontingenten leer ausgehen, bieten Sekundärplattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Spiele mit hoher Nachfrage. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der Ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für FA-Cup-Spiele?

Die Nachfrage und die Ticketpreise steigen, je näher der Wettbewerb auf das Wembley-Endspiel im Mai zusteuert. Hier ist eine Übersicht über die durchschnittlichen Ticketpreise:

Ermessen des Heimklubs (Runden 1–6): Der Verband legt für die frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales einen Mindestticketpreis von 10 £ fest. Die Heimklubs bestimmen die Nennpreise je nach Gegnerkategorie und Sitzplatzlage.

Der Verband legt für die frühen Runden bis einschließlich des Viertelfinales einen Mindestticketpreis von 10 £ fest. Die Heimklubs bestimmen die Nennpreise je nach Gegnerkategorie und Sitzplatzlage. Wembley-Kategorien (Halbfinals & Finale): Die offiziellen Wembley-Preise sind über die Sitzplatzkategorien 1 bis 4 standardisiert, wobei Erwachsenentickets für die Halbfinals zwischen 30 £ und 120 £ und für das Finale zwischen 50 £ und 255 £ kosten.