Wie auch immer man ihn nennen möchte, ob Carabao Cup, EFL Cup oder League Cup: Der Wettbewerb sorgt immer für große Dramatik und unvergessliche Fußballmomente.

Die Jagd nach Ruhm im Carabao Cup dieser Saison, der am 21. März mit dem Finale im Wembley-Stadion seinen Höhepunkt erreicht, geht in diesem Monat mit voller Intensität weiter. Ihr könnt Teil dieses aufregenden Wettbewerbs sein, indem ihr euch Tickets für die kommenden Spiele sichert, zumal nun auch eine Reihe von Premier-League-Klubs ins Geschehen eingreift.

GOAL führt euch durch alle wichtigen Informationen zu Carabao-Cup-Tickets, die ihr kennen müsst, darunter, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Die herausragenden Partien der 2. Runde im Carabao Cup im Überblick

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Newcastle United gegen West Brom St. James' Park (Newcastle) Tickets Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr) Tottenham Hotspur gegen Charlton Athletic Tottenham Hotspur Stadium (London) Tickets Mi., 26. Aug. (20 Uhr) Preston North End gegen Everton Deepdale (Preston) Tickets Do., 27. Aug. (19.30 Uhr) Chelsea gegen Luton Town Stamford Bridge (London) Tickets Do., 27. Aug. (20 Uhr) Fulham gegen AFC Wimbledon Craven Cottage (London) Tickets

Der komplette Spielplan des Carabao Cup 2026/27

Runde Datum/Daten Tickets Vorrunde 1. bis 3. August Tickets 1. Runde 7. bis 9. August Tickets 2. Runde Woche ab 24. August Tickets 3. Runde Woche ab 7. und 14. September Tickets 4. Runde Woche ab 26. Oktober Tickets Viertelfinale Woche ab 14. Dezember Tickets Halbfinale (Hinspiel) Woche ab 11. Januar Tickets Halbfinale (Rückspiel) Woche ab 1. Februar Tickets Finale Sonntag, 21. März Tickets

So kauft ihr Carabao-Cup-Tickets

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Websites der Klubs gilt im Allgemeinen als die sicherste Methode, um Carabao-Cup-Tickets zu erwerben. Eine frühe Buchung ist entscheidend, wobei Dauerkarteninhaber und registrierte Mitglieder in der Regel die besten Chancen haben, Plätze zu bekommen. Carabao-Cup-Tickets sind nicht automatisch im Preis einer Dauerkarte eines Teams enthalten, doch Inhaber einer Dauerkarte und Klubmitglieder erhalten normalerweise vorrangige Zugangsphasen, um ihre Plätze zu kaufen.

Neben der Möglichkeit, Fans unter Flutlicht ein packendes Spiel unter der Woche erleben zu lassen, bietet der Carabao Cup vielen auch eine seltene Gelegenheit, ihre Mannschaft in Aktion zu sehen. Für Anhänger wird es immer schwieriger, an Tickets für Premier-League-Spiele zu kommen, sodass diese Pokalduelle für manche eine mögliche Alternative darstellen.

Neben dem Kauf von Carabao-Cup-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Sekundärmarkt zu erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Carabao-Cup-Tickets?

Wenig überraschend steigt die Nachfrage nach Carabao-Cup-Tickets im Verlauf des Wettbewerbs und je näher die Endphase und das Finale rücken. Offizielle Tickets zum Nennwert für die frühen Runden des Carabao Cup kosten für Erwachsene in der Regel zwischen 10 £ und 30 £, während Tickets für Junioren schon ab 1 £ bis 10 £ erhältlich sind.

Die Preise steigen, wenn Premier-League-Teams weiterkommen, wobei offizielle Tickets für Viertel- und Halbfinals je nach Stadionkategorie im Schnitt zwischen 20 £ und 60 £ kosten.

Für das Finale im Wembley-Stadion liegen die Nennwertpreise für das Endspiel je nach Sitzkategorie in der Regel zwischen etwa 40 £ und 150 £.

Denkt daran, die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick zu behalten, um weitere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten. Carabao-Cup-Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub sind derzeit ebenfalls verfügbar.

So seht ihr die Spiele des Carabao Cup 2026/27

Wenn ihr keines der kommenden Spiele im Carabao Cup besuchen könnt, ist die zweitbeste Option, die Partien zu Hause oder unterwegs zu schauen oder zu streamen. Für Zuschauer im Vereinigten Königreich zeigt und streamt Sky Sports in dieser Saison jedes Spiel des Carabao Cup live. Neben der Möglichkeit, alle Spiele bei Sky Sports zu sehen, könnt ihr sie auch auf NOW und in der Sky-Sports-App streamen.

NOW ist ein Streamingdienst, der sofortigen Zugang zu allen Sky-Sports-Kanälen, jedem Sky Sports+-Stream und vielem mehr bietet. Es ist eine App, sodass Kunden sich registrieren und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kunden außerdem Zugang zu allen Live-Streams von Sky Sports+ sowie zu Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählten Re-Lives und Highlights auf Abruf innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt:

12-Monats-Sparmitgliedschaft: 27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt.

27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt. Tagesmitgliedschaft: 14,99 £ - Einmalzahlung - Eure NOW Sports Day Membership beginnt sofort nach dem Kauf und läuft 24 Stunden

In den Vereinigten Staaten ist CBS Sports die Heimat der English Football League (EFL) und des Carabao Cup. Wenn ein Spiel bei CBS Sports Network läuft, könnt ihr es auch über Live-TV-Streamingplattformen wie Fubo sehen. Zu den verschiedenen Fubo-Abopaketen gehören: Pro (84,99 $/Monat), Elite (104,99 $/Monat), Deluxe (114,99 $/Monat) und Sports + News (55,99 $/Monat)

Fubo bietet neuen Abonnenten für alle Tarife einen kostenlosen Testzeitraum von fünf Tagen. Um zu vermeiden, dass euch automatisch der volle Preis eurer gewählten Stufe berechnet wird, müsst ihr euer Abonnement kündigen, bevor der fünftägige Testzeitraum endet.