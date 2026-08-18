Bournemouth steht vor der aufregendsten Saison seiner Vereinsgeschichte. Die Cherries belegten 2025/26 den sechsten Platz, die höchste Ligaplatzierung, die der Klub je erreicht hat, und sicherten sich nach einer bemerkenswerten ungeschlagenen Serie in der zweiten Hälfte der Spielzeit erstmals die Qualifikation für den Europapokal.

Dieser Erfolg brachte Veränderungen mit sich. Andoni Iraola wechselte nach drei prägenden Jahren an der Südküste zu Liverpool, Marco Rose übernahm eine Mannschaft, die nun Premier League und Europa League unter einen Hut bringen muss. Dazu kommt der laufende Ausbau des Vitality Stadium, und es gab nie einen besseren Zeitpunkt, um im Dean Court zu sein.

Bei einer Nachfrage auf Rekordniveau und einem Vitality Stadium, das noch immer zu den kleinsten Stadien der Premier League gehört, sind Tickets schwerer zu bekommen als je zuvor. GOAL erklärt euch, wie ihr in dieser Saison an Karten für ein Bournemouth-Spiel kommt.

Was sind die nächsten Spiele von AFC Bournemouth?

Nachfolgend findet ihr Bournemouths kommende Premier-League-Spiele in der Saison 2026/27:

Datum Spiel Austragungsort Tickets So., 23. Aug. 2026 Manchester City vs. AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Tickets Sa., 29. Aug. 2026 AFC Bournemouth vs. Everton Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Newcastle United vs. AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Tickets Sa., 12. Sep. 2026 AFC Bournemouth vs. Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Tickets So., 20. Sep. 2026 AFC Bournemouth vs. Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Chelsea vs. AFC Bournemouth Stamford Bridge, London Tickets Sa., 21. Nov. 2026 AFC Bournemouth vs. Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 12. Dez. 2026 Arsenal vs. AFC Bournemouth Emirates Stadium, London Tickets Sa., 26. Dez. 2026 AFC Bournemouth vs. Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 2. Jan. 2027 AFC Bournemouth vs. Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Mi., 6. Jan. 2027 Brighton & Hove Albion vs. AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Tickets

Bournemouth tritt in dieser Saison auch in der Europa League an. Die Ligaphase läuft von September bis Ende Januar und bringt zusätzlich mehrere Europapokalabende im Vitality Stadium in den Spielplan.

Wie kann man Tickets für AFC Bournemouth 2026/27 kaufen?

Die einfachste Möglichkeit, Bournemouth-Tickets zu kaufen, ist über StubHub, wo verifizierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erhältlich sind, ohne dass Treuepunkte oder eine Kaufhistorie erforderlich sind.

Bournemouth vergibt Spieltagstickets über das Cherries-Points-System, das Fans je nach Anzahl der zuvor gekauften Spiele bevorzugt. Die Punkte sammeln sich im Laufe der Zeit an, wodurch neuere Anhänger in der Warteschlange hinten stehen. Nur in begrenzten Fällen gelangen Spiele überhaupt in einen echten freien Verkauf, bei dem jeder kaufen kann.

Mit der kleinsten Kapazität in der Premier League und durch den Europapokal, der die Nachfrage stärker antreibt als je zuvor, bleibt dieses System für die meisten Fans eine Hürde. StubHub beseitigt diese Hürde komplett. Es gibt keine Punkte, die man sammeln muss, und keinen Qualifikationszeitraum. So könnt ihr Angebote für jede Partie durchstöbern, Plätze im gesamten Stadion vergleichen und innerhalb weniger Minuten kaufen. Das macht die Plattform zur ersten Wahl für Last-Minute-Tickets und für Besucher, die für ein bestimmtes Spiel nach Dorset reisen.

Wie viel kosten Tickets für AFC Bournemouth?

Bournemouth staffelt die Preise nach der Nachfrage in drei Kategorien, von Kategorie A für die größten Spiele bis hinunter zu Kategorie C. Die regulären Erwachsenenpreise lagen zuletzt je nach Tribüne bei etwa £42 bis £59.

Bei Spielen der Kategorie A lagen die günstigsten Erwachsenenplätze in der Family Stand bei etwa £42, danach folgten die North und South Stands mit rund £45, East Outer mit £46, Main Outer mit £51, East Centre mit £52 und Main Centre mit £59. Ermäßigte Tickets sind in allen Bereichen in der Regel einige Pfund günstiger, Junior-Tickets gibt es ab etwa £11.

Bei StubHub richten sich die Preise nach der aktuellen Nachfrage statt nach festen Kategorien. Die Besuche von Liverpool, Tottenham und Aston Villa werden in dieser Saison am oberen Ende der Preisskala liegen, während Spiele niedrigerer Kategorien das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das Muster ist in einem so kleinen Stadion immer gleich: Die günstigsten Plätze sind zuerst weg, also machen frühe Käufer den besseren Deal.

Was ist von AFC Bournemouth 2026/27 zu erwarten?

Bournemouth startet 2026/27 zum ersten Mal als echter Europapokal-Klub, nach Platz sechs, der die beste Saison der Vereinsgeschichte bedeutete.

Marco Rose übernimmt einen Kader, den Iraola zu einem der aggressivsten und sehenswertesten Teams der Liga geformt hat. Die Herausforderung besteht nun darin, dieses Niveau mit einem kleinen Kader und einem noch kleineren Stadion in zwei Wettbewerben zu halten. In den vergangenen Spielzeiten gab es Heimsiege gegen Arsenal, Manchester City und Tottenham, ein Beleg dafür, dass das Vitality trotz seiner Größe weiterhin zu den unangenehmsten Auswärtsspielen in England zählt.

Der Heimspielplan hat einiges zu bieten. Liverpool kommt im September, wenn Iraola erstmals an die Südküste zurückkehrt, Tottenham gastiert am Boxing Day, und Europapokalabende halten zum ersten Mal überhaupt Einzug im Dean Court. Für Fans, die die Cherries in Bestform sehen wollen, ist das die Saison, um dabei zu sein.

Was ist die Geschichte des Vitality Stadium?

Das Vitality Stadium, früher als Dean Court bekannt, ist ein Fußballstadion in Boscombe am Rand von Bournemouth und seit 1910 die Heimat von AFC Bournemouth.

Es ist seit Langem das kleinste Stadion der Premier League und fasst rund 11.300 Zuschauer, nachdem es 2001 komplett neu gebaut wurde und das Spielfeld im Vergleich zu seiner ursprünglichen Lage um neunzig Grad gedreht wurde. Ursprünglich wurde es als dreiseitiges Stadion mit 9.600 Plätzen umgebaut, 2005 kamen am bis dahin unbebauten südlichen Ende Sitzplätze hinzu.

Das ändert sich nun. Statt ein komplett neues Stadion zu bauen, hat sich der Klub dazu verpflichtet, das Vitality schrittweise umzubauen. Eine neue Südtribüne soll die provisorische Struktur ersetzen, langfristig soll die Kapazität auf 20.000 und möglicherweise darüber hinaus erhöht werden, und das alles, ohne das Stadion zu schließen. Außerdem war das Stadion bereits Austragungsort mehrerer Länderspiele der englischen U21 sowie von Spielen der englischen Frauen-Nationalmannschaft.