Die Weltmeisterschaft 2026 steuert an diesem Wochenende auf ihren packenden Höhepunkt zu. Vor dem WM-Finale in New Jersey am Sonntag (19. Juli) steht an diesem Samstag (18. Juli) das Spiel um Platz drei an, und Ihr könnt in Miami live dabei sein, wenn der Auftakt erfolgt.

Doppel-Weltmeister Frankreich trifft im Spiel um die Bronzemedaille auf den europäischen Rivalen England. Frankreich verlor am Dienstag mit 0:2 gegen Spanien, während England am Mittwoch in der Nachspielzeit auf dramatische Weise mit 1:2 gegen Argentinien unterlag.

Da im Spiel um Platz drei die taktischen Fesseln meist abgelegt werden, dürfen sich Fans auf ein offenes und unterhaltsames Spektakel freuen, wenn zwei der besten Teams der Welt das Turnier mit einem Erfolgserlebnis beenden wollen.

Das Spiel um Platz drei sorgt oft für offenen und torreichen Fußball, weil beide Teams ohne Angst spielen, um sich Bronze zu sichern. Wenn Ihr auf dieses Duell um die Bronzemedaille strategisch wetten wollt, ist der Start mit Bonusguthaben ein großer Vorteil. In unserer einfachen Anleitung erfahrt Ihr, wie Ihr Eure Prämien mit unserem verifizierten Melbet-Promocode aktiviert.

Wann ist das Spiel um Platz drei bei der WM 2026?

Wie bekommt man Tickets für das Spiel um Platz drei bei der WM?

Das müsst Ihr auf einen Blick wissen:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Lotterie. Die Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verkauft, mit sofortiger Bestätigung. Das ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen.

läuft derzeit und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich nicht um eine Lotterie. Die Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verkauft, mit sofortiger Bestätigung. Das ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt von der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun das wichtigste autorisierte Ziel für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt. Alternativ können Fans für Tickets auf Zweitmarktplätze wie StubHub zurückgreifen. Denkt daran, die AGB aller Sekundärseiten für die Tickets zu prüfen, die Ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel um Platz drei bei der WM?

Die Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel um Platz drei der WM 2026 in Miami lagen je nach Sitzkategorie zwischen 165 $ und 1.125 $.

Die FIFA veröffentlichte mehrere Preisstufen für das Spiel:

Kategorie 1: 800 $ - 1.125 $ (im unteren Sitzrang)

800 $ - 1.125 $ (im unteren Sitzrang) Kategorie 2: 600 $ - 875 $ (erstreckt sich über obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche der Kategorie 1)

600 $ - 875 $ (erstreckt sich über obere und untere Ränge außerhalb der Bereiche der Kategorie 1) Kategorie 3: 165 $ - 455 $ (hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2)

165 $ - 455 $ (hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2) Supporter-Stufe: 60 $ (ausschließlich für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Behaltet die WM-Ticketportale der FIFA für weitere Informationen im Blick und schaut auf Zweitverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Wo findet das Spiel um Platz drei bei der WM 2026 statt?

Das Hard Rock Stadium ist eine Mehrzweckarena in Miami Gardens im Bundesstaat Florida. Seit seiner Eröffnung 1987 ist es die Heimstätte des NFL-Teams Miami Dolphins und seit 2008 des NCAA-College-Football-Teams Miami Hurricanes.

Die Spielstätte in Miami ist die Ausrichtung großer Veranstaltungen gewohnt: Dort fanden bereits sechs Super Bowls, zwei World Series der MLB statt, als die Florida Marlins dort spielten, sowie WrestleMania XXVIII. Auch das Tennisturnier Miami Open gehört jährlich zum Programm, ebenso wie der Formel-1-Grand-Prix von Miami, der auf dem Gelände des Stadions ausgetragen wird.

Nach dem Finale der Copa America 2024 ist das Hard Rock Stadium auch mit der Austragung großer Fußballereignisse bestens vertraut. Eine ausgelassene Menge sah vor zwei Jahren, wie Argentinien, zu dem auch Lionel Messi von Inter Miami gehörte, nach einem 1:0-Sieg gegen Kolumbien nach Verlängerung den Pokal in die Höhe stemmte.

Das Hard Rock Stadium ist eines von 16 Stadien, in denen in ganz Nordamerika Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 ausgetragen werden. Trotz der gemeinsam kleinsten Kapazität von 65.000 unter den 11 Stadien in den USA wird die Spielstätte in Miami insgesamt sieben Partien austragen, darunter auch das Spiel um Platz drei.

Wie lauten die jüngsten Ergebnisse der WM-Spiele um Platz drei?

Jahr 3. Platz 4. Platz Ergebnis Austragungsort 2022 Kroatien Marokko 2:1 Khalifa International Stadium (Katar) 2018 Belgien England 2:0 Krestovsky Stadium (Russland) 2014 Niederlande Brasilien 3:0 Estadio Nacional Mane Garrincha (Brasilien) 2010 Deutschland Uruguay 3:2 Nelson Mandela Bay Stadium (Südafrika) 2006 Deutschland Portugal 3:1 Gottlieb-Daimler-Stadion (Deutschland) 2002 Türkiye Südkorea 3:2 Daegu World Cup Stadium (Südkorea) 1998 Kroatien Niederlande 2:1 Parc des Princes (Frankreich) 1994 Schweden Bulgarien 4:0 Rose Bowl (USA) 1990 Italien England 2:1 Stadio San Nicola (Italien) 1986 Frankreich Belgien 4:2 (n. V.) Estadio Cuauhtemoc (Mexiko)

Das große Interesse an Tickets für das Spiel um die Bronzemedaille unterstreicht den spannenden und offenen Fußball, der auf der Weltbühne typischerweise gespielt wird, wenn Teams um Platz drei kämpfen. Für Sportfans, die ihre Einschätzungen mit einem erstklassigen digitalen Gaming-Angebot verbinden wollen, bieten Einführungsanreize den perfekten Start. Schaut Euch an, wie Ihr ganz einfach hochwertige Wettguthaben sichern könnt, indem Ihr unseren speziellen bet365-Bonuscode eingebt.