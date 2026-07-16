Die WM 2026 steuert an diesem Wochenende auf ihren spannenden Höhepunkt zu. Vor dem WM-Finale in New Jersey am Sonntag (19. Juli) steht an diesem Samstag (18. Juli) das Spiel um Platz drei an, und ihr könnt in Miami dabei sein und den Auftakt live erleben.

Der zweimalige Weltmeister Frankreich trifft im Spiel um die Bronzemedaille auf den europäischen Rivalen England. Frankreich unterlag Spanien am Dienstag mit 0:2, während England am Mittwoch in der Nachspielzeit auf bittere Weise gegen Argentinien mit 1:2 verlor.

Da im Spiel um Platz drei die taktischen Fesseln meist abgelegt werden, dürfen sich die Fans auf ein offenes und unterhaltsames Spektakel freuen, wenn zwei der besten Teams der Welt das Turnier mit einem Erfolgserlebnis beenden wollen.

Das Spiel um Platz drei sorgt oft für offenen, torreichen Fußball, da beide Teams ohne Angst spielen, um sich die Bronzemedaille zu sichern. Wenn ihr auf dieses Duell um Bronze strategisch wetten wollt, ist der Einstieg mit Bonusguthaben ein großer Vorteil. Lest unsere einfache Anleitung, um eure Prämien mit unserem verifizierten Melbet-Promocode zu aktivieren.

Wann ist das Spiel um Platz drei bei der WM 2026?

Wie bekommt man Tickets für das WM-Spiel um Platz drei?

Hier ist auf einen Blick, was ihr wissen müsst:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft aktuell und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verkauft und sofort bestätigt. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft aktuell und wurde am 1. April gestartet. Anders als in den vorherigen Runden handelt es sich dabei nicht um eine Lotterie. Tickets werden streng nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ verkauft und sofort bestätigt. Das ist die letzte Möglichkeit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Resale-Marktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen, je näher das Turnier rückt. Alternativ können Fans für Tickets auf Zweitmarktplätze wie StubHub ausweichen. Denkt daran, die AGB aller Zweitseiten für die Tickets zu prüfen, die ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für das WM-Spiel um Platz drei?

Die Ticketpreise zum Nennwert für das Spiel um Platz drei der WM 2026 in Miami lagen je nach Sitzplatzkategorie zwischen 165 $ und 1.125 $.

Die FIFA veröffentlichte mehrere Preisstufen für das Spiel, und zwar wie folgt:

Kategorie 1: 800 $ - 1.125 $ (im unteren Sitzrang gelegen)

800 $ - 1.125 $ (im unteren Sitzrang gelegen) Kategorie 2: 600 $ - 875 $ (erstreckt sich über oberen und unteren Rang außerhalb der Bereiche von Kategorie 1)

600 $ - 875 $ (erstreckt sich über oberen und unteren Rang außerhalb der Bereiche von Kategorie 1) Kategorie 3: 165 $ - 455 $ (hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2)

165 $ - 455 $ (hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2) Supporter-Stufe: 60 $ (ausschließlich für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Behaltet die WM-Ticketportale der FIFA für zusätzliche Informationen und Zweitverkaufsseiten wie StubHub für die aktuelle Verfügbarkeit im Blick.

Wo findet das WM-Spiel um Platz drei 2026 statt?

Das Hard Rock Stadium ist eine Mehrzweckarena in Miami Gardens, Florida. Seit seiner Eröffnung 1987 ist es die Heimat des NFL-Teams Miami Dolphins und seit 2008 des NCAA-College-Football-Teams Miami Hurricanes.

Die Spielstätte in Miami ist es gewohnt, bedeutende Events auszurichten: Dort fanden bereits sechs Super Bowls, zwei MLB World Series, als die Florida Marlins dort spielten, sowie WrestleMania XXVIII statt. Auch das Tennisturnier Miami Open ist jährlich dort zu Gast, ebenso wie der F1 Miami Grand Prix, der auf dem Gelände des Stadions ausgetragen wird.

Nachdem dort das Copa-America-Finale 2024 ausgetragen wurde, ist das Hard Rock Stadium auch an große Fußball-Anlässe bestens gewöhnt. Eine ausgelassene Menge sah vor zwei Jahren, wie Argentinien, zu dem auch Inter Miamis Lionel Messi gehörte, nach einem 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien den Pokal in die Höhe stemmte.

Das Hard Rock Stadium ist eines von 16 Stadien, in denen in ganz Nordamerika Spiele der FIFA-WM 2026 ausgetragen werden. Trotz der gemeinsam kleinsten Kapazität von 65.000 unter den 11 Stadien in den USA wird die Spielstätte in Miami insgesamt sieben Partien austragen, darunter das Spiel um Platz drei.

Wie lauten die jüngsten Ergebnisse der WM-Spiele um Platz drei?