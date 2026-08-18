So kauft man Tickets für Crystal Palace 2026/27: Spielplan, Preise und Informationen zu Dauerkarten

Crystal Palace hat sich vom dauerhaften Klassenerhaltskandidaten zu einem echten Trophäensammler entwickelt. Der FA-Cup-Sieg gegen Manchester City im Jahr 2025 beendete das 164-jährige Warten auf einen großen Titel, und darauf ließ der Klub mit dem Gewinn eines europäischen Pokals den nächsten Erfolg folgen. Damit wurde eine der bemerkenswertesten Phasen in der Vereinsgeschichte zementiert.

Nun beginnt im Selhurst Park eine neue Ära. Pierre Sage geht in seine erste vollständige Saison als Verantwortlicher, mit Europapokal-Fußball erneut im Kalender und einem Premier-League-Spielplan, der Manchester City, Liverpool und Newcastle noch vor Weihnachten nach Südlondon bringt.

Wie kommt man also in dieser Saison an Crystal-Palace-Tickets? GOAL zeigt euch genau, welche Möglichkeiten ihr habt, um die Mannschaft von Crystal Palace in der Saison 2026/27 live zu sehen.

Was sind die kommenden Crystal-Palace-Spiele 2026/27?

Nachfolgend findet ihr die kommenden Premier-League-Spiele von Crystal Palace in der Saison 2026/27:

Datum Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. 2026 Everton vs Crystal Palace Hill Dickinson Stadium, Liverpool Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park, London Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Fulham vs Crystal Palace Craven Cottage, London Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Crystal Palace vs Ipswich Town Selhurst Park, London Tickets Sa., 19. Sep. 2026 Leeds United vs Crystal Palace Elland Road, Leeds Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, London Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Brighton & Hove Albion vs Crystal Palace Amex Stadium, Brighton Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Crystal Palace vs Newcastle United Selhurst Park, London Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Tottenham Hotspur vs Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium, London Tickets Sa., 7. Nov. 2026 Crystal Palace vs Liverpool Selhurst Park, London Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Coventry City vs Crystal Palace Coventry Building Society Arena, Coventry Tickets Sa., 28. Nov. 2026 Crystal Palace vs Hull City Selhurst Park, London Tickets Mi., 2. Dez. 2026 Chelsea vs Crystal Palace Stamford Bridge, London Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Aston Villa vs Crystal Palace Villa Park, Birmingham Tickets

Palace ist in dieser Saison auch im Europapokal vertreten, diese Spiele kommen also noch zu einem ohnehin schon vollen Spielplan im Selhurst Park hinzu.

Wie kann man Crystal-Palace-Tickets für 2026/27 kaufen?

Der einfachste Weg, Crystal-Palace-Tickets zu kaufen, führt über StubHub. Dort sind verifizierte Tickets für Heim- und Auswärtsspiele erhältlich, ohne dass eine Mitgliedschaft oder Treuepunkte erforderlich sind.

Die Tickets für den Selhurst Park werden stufenweise freigegeben: zuerst an Dauerkarteninhaber, dann an Mitglieder, die nach Treuepunkten eingestuft werden, und erst danach im freien Verkauf, falls überhaupt noch etwas übrig ist. Bei einer Kapazität von etwas mehr als 25.000 Plätzen, einer nahezu vollständigen Verlängerungsquote bei Dauerkarten und zusätzlicher Nachfrage durch den Europapokal erreichen nur sehr wenige Partien überhaupt diese letzte Phase. Für alle ohne Mitgliedschaft oder etablierte Kaufhistorie führt der offizielle Weg nur selten zu einem Ticket.

StubHub beseitigt diese Hürden komplett. Ihr könnt euch Angebote für jede Partie ansehen, Sitzplätze im ganzen Stadion vergleichen und innerhalb weniger Minuten kaufen. Für die größten Heimspiele gegen Manchester City, Liverpool und Newcastle sorgt ein früher Kauf für die größte Sitzplatzauswahl, bevor das Angebot knapper wird.

Wie viel kosten Crystal-Palace-Tickets?

Crystal-Palace-Tickets für Erwachsene im Selhurst Park beginnen bei Standardspielen der Premier League bei rund 35 £, wobei die Preise je nach Sitzplatzlage, Gegner und Datum steigen.

Der gleiche Sitzplatz kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist sein, und die Begegnungen mit der höchsten Nachfrage sind über die offiziellen Kanäle ausverkauft, bevor die meisten Fans überhaupt die Chance haben, nachzusehen. Bei StubHub richten sich die Preise nach der aktuellen Nachfrage statt nach einer festen Kategorie, sodass die Spiele gegen Ipswich und Hull im Herbst das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, während Manchester City und Liverpool am oberen Ende der Preisskala liegen.

Die jüngsten Erfolge von Palace haben die Nachfrage auf einen Höchststand in der Vereinsgeschichte getrieben, was eine frühe Buchung zum wichtigsten Faktor dafür macht, was ihr bezahlt.

Wie ist die Geschichte des Selhurst Park?

Der Selhurst Park ist ein Fußballstadion im London Borough of Croydon und seit seiner Eröffnung im Jahr 1924 die Heimat von Crystal Palace. Die aktuelle Kapazität liegt bei etwas mehr als 25.000 Plätzen.

Das Stadion war Austragungsort von Länderspielen sowie von Partien bei den Olympischen Sommerspielen 1948 und wurde von 1985 bis 1991 mit Charlton Athletic sowie von 1991 bis 2003 mit Wimbledon geteilt. Pläne zur Renovierung und Erweiterung des Stadions wurden im August 2024 vom Croydon Council erneut genehmigt. Erste Arbeiten laufen bereits, die Fertigstellung ist für den Sommer 2027 vorgesehen.

Auch Fernsehzuschauern ist der Selhurst Park bekannt, denn in der Apple-TV-Serie Ted Lasso diente er als Nelson Road, die fiktive Heimstätte von AFC Richmond. Seine engen, steilen Tribünen und die berüchtigt lautstarke Heimunterstützung machen ihn zu einer der einschüchterndsten Auswärtsreisen in der Premier League.