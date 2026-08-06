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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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So kauft man Tickets für Chelsea 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und Informationen zur Champions League

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So kannst du Chelsea in dieser Saison live in Aktion sehen

Chelsea geht unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27. Nach einer chaotischen Spielzeit wurde Enzo Maresca entlassen, Liam Rosenior hielt sich nur knapp drei Monate, und der Klub beendete die Saison auf enttäuschendem Platz 10, ohne sich in dieser Spielzeit für den Europapokal zu qualifizieren. 

GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für Stamford Bridge zu bekommen.

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Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27

Datum & UhrzeitSpielAustragungsortWettbewerbTickets
Mo., 24. Aug. 2026, 20:00Fulham gegen ChelseaCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Aug. 2026, 14:00Chelsea gegen Brighton and Hove AlbionStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
So., 6. Sep. 2026, 16:30Arsenal gegen ChelseaEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00Chelsea gegen Hull CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Fr., 18. Sep. 2026, 20:00Brentford gegen ChelseaGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00Chelsea gegen BournemouthStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00Everton gegen ChelseaHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00Chelsea gegen Tottenham HotspurStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 16:00Chelsea gegen Manchester UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00Sunderland gegen ChelseaStadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00Chelsea gegen Leeds UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00Nottingham Forest gegen ChelseaThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00Chelsea gegen Crystal PalaceStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00Chelsea gegen LiverpoolStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00Manchester City gegen ChelseaEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00Chelsea gegen Aston VillaStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00Coventry City gegen ChelseaCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00Ipswich Town gegen ChelseaPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00Chelsea gegen Newcastle UnitedStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00Crystal Palace gegen ChelseaSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00Chelsea gegen SunderlandStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00Leeds United gegen ChelseaElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00Chelsea gegen Nottingham ForestStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00Manchester United gegen ChelseaOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00Newcastle United gegen ChelseaSt James' Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00Chelsea gegen Ipswich TownStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00Aston Villa gegen ChelseaVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00Chelsea gegen Coventry CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00Chelsea gegen ArsenalStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 16:00Hull City gegen ChelseaMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00Chelsea gegen FulhamStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion gegen ChelseaAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00Chelsea gegen Manchester CityStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00Liverpool gegen ChelseaAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00Tottenham Hotspur gegen ChelseaTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00Chelsea gegen EvertonStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00Bournemouth gegen ChelseaVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00Chelsea gegen BrentfordStamford Bridge (Heim)Premier LeagueTickets

Wie kann man Chelsea-Tickets kaufen?

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang haben, bevor es einen breiteren freien Verkauf gibt. 

Besonders hoch ist die Nachfrage nach London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie nach Heimspielen gegen Liverpool, Manchester City und Manchester United. 

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Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Sekundärplattformen wie StubHub einen alternativen Weg nach Stamford Bridge.

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Wie viel kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei für die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge anfallen. 

Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf Chelseas offizieller Website geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

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Was sollte man über Stamford Bridge wissen?

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was das Stadion zu einem der ältesten noch genutzten Stadien im englischen Fußball macht. 

Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans, ist damit deutlich kleiner als die Arenen der meisten Titelrivalen von Chelsea, und seine enge, kompakte Bauweise wird oft dafür verantwortlich gemacht, an Europapokalabenden eine der intensivsten Atmosphären der Premier League zu erzeugen. 

Seit dem Einstieg der aktuellen Eigentümer werden immer wieder Pläne diskutiert, das Stadion umzubauen oder zu ersetzen, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimstätte von Chelsea.

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