Chelsea geht unter dem neuen Trainer Xabi Alonso in die Saison 2026/27. Nach einer chaotischen Spielzeit wurde Enzo Maresca entlassen, Liam Rosenior hielt sich nur knapp drei Monate, und der Klub beendete die Saison auf enttäuschendem Platz 10, ohne sich in dieser Spielzeit für den Europapokal zu qualifizieren.

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Chelseas kompletter Premier-League-Spielplan für 2026/27

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Wettbewerb Tickets Mo., 24. Aug. 2026, 20:00 Fulham gegen Chelsea Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Aug. 2026, 14:00 Chelsea gegen Brighton and Hove Albion Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets So., 6. Sep. 2026, 16:30 Arsenal gegen Chelsea Emirates Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Chelsea gegen Hull City Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Fr., 18. Sep. 2026, 20:00 Brentford gegen Chelsea Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Chelsea gegen Bournemouth Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Everton gegen Chelsea Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Chelsea gegen Tottenham Hotspur Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Chelsea gegen Manchester United Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Sunderland gegen Chelsea Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Chelsea gegen Leeds United Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest gegen Chelsea The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Chelsea gegen Crystal Palace Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Chelsea gegen Liverpool Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Manchester City gegen Chelsea Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Chelsea gegen Aston Villa Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Coventry City gegen Chelsea Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Ipswich Town gegen Chelsea Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Chelsea gegen Newcastle United Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Crystal Palace gegen Chelsea Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Chelsea gegen Sunderland Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Leeds United gegen Chelsea Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Chelsea gegen Nottingham Forest Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Manchester United gegen Chelsea Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Newcastle United gegen Chelsea St James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Chelsea gegen Ipswich Town Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Aston Villa gegen Chelsea Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Chelsea gegen Coventry City Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Chelsea gegen Arsenal Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 16:00 Hull City gegen Chelsea MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Chelsea gegen Fulham Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion gegen Chelsea American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Chelsea gegen Manchester City Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Liverpool gegen Chelsea Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Tottenham Hotspur gegen Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Chelsea gegen Everton Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Bournemouth gegen Chelsea Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Chelsea gegen Brentford Stamford Bridge (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Chelsea-Tickets kaufen?

Tickets werden über das offizielle Ticketportal des Klubs verkauft, wobei Mitglieder und Dauerkarteninhaber in der Regel Vorrang haben, bevor es einen breiteren freien Verkauf gibt.

Besonders hoch ist die Nachfrage nach London-Derbys gegen Arsenal und Tottenham sowie nach Heimspielen gegen Liverpool, Manchester City und Manchester United.

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, bieten Sekundärplattformen wie StubHub einen alternativen Weg nach Stamford Bridge.

Wie viel kosten Chelsea-Tickets?

Die Preise variieren je nach Gegner und Sitzplatzlage erheblich, wobei für die oben aufgeführten Topspiele die höchsten Aufschläge anfallen.

Die Preise für Dauerkarten und Einzeltickets für 2026/27 sollten direkt auf Chelseas offizieller Website geprüft werden, da die Tarife jeden Sommer überprüft werden.

Was sollte man über Stamford Bridge wissen?

Chelsea spielt seit der Gründung des Klubs im Jahr 1905 an der Stamford Bridge, was das Stadion zu einem der ältesten noch genutzten Stadien im englischen Fußball macht.

Das Stadion fasst etwas mehr als 40.000 Fans, ist damit deutlich kleiner als die Arenen der meisten Titelrivalen von Chelsea, und seine enge, kompakte Bauweise wird oft dafür verantwortlich gemacht, an Europapokalabenden eine der intensivsten Atmosphären der Premier League zu erzeugen.

Seit dem Einstieg der aktuellen Eigentümer werden immer wieder Pläne diskutiert, das Stadion umzubauen oder zu ersetzen, doch ein konkreter Zeitplan wurde nicht bestätigt, und Stamford Bridge bleibt in der Saison 2026/27 die Heimstätte von Chelsea.