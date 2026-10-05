So kauft man Tickets für Celtics gegen Pistons: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Die Boston Celtics reisen in die Little Caesars Arena, wo sie in einem intensiven Eastern-Conference-Duell auf die Detroit Pistons treffen. Boston verfügt über einen Kader auf Championship-Niveau mit unermüdlicher Scoring-Qualität, während Detroit mit einem dynamischen jungen Kern aufwartet, der auf eigenem Parkett das Tempo hochhalten will.
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Wann ist Celtics gegen Pistons?
Datum & Uhrzeit
Spiel
Ort
Tickets
20. Oktober 2026, 15:00 Uhr EST
Boston Celtics bei den Detroit Pistons
Little Caesars Arena, Detroit, MI
Wo kann man Tickets für Celtics gegen Pistons kaufen?
Offizielle Einzeltickets für Heimspiele in der Little Caesars Arena werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der Detroit Pistons via Ticketmaster angeboten.
Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für Celtics gegen Pistons?
Primäre Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzkategorie in der Regel bei etwa 40 bis 45 $ für Plätze im Oberrang.
Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Tickets der Einstiegskategorie bereits bei 36 bis 37 $ für Plätze im Oberrang.
Alles, was ihr über Celtics gegen Pistons wissen müsst
Wer ein Spiel in der Little Caesars Arena besucht, sollte einige wichtige Richtlinien des Austragungsorts beachten, um am Spieltag einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten:
- Lage der Arena & Öffnung der Türen: Das Spiel findet in der Little Caesars Arena in Detroit, Michigan, statt. Die Türen der Arena öffnen in der Regel 90 Minuten vor dem angesetzten Tip-off, sodass Fans ausreichend Zeit haben, hineinzugehen, die Angebote in den Umläufen zu erkunden und ihre Plätze vor dem Aufwärmen der Spieler zu finden.
- Richtlinie für digitale Tickets: In der Little Caesars Arena gilt ein vollständig mobiles Ticketsystem. Alle Ticketinhaber müssen für den Einlass an den Sicherheitskontrollen gültige digitale Barcodes auf ihren Mobilgeräten vorzeigen.
- Taschenbeschränkungen: Die Arena setzt eine strenge Regelung durch, die große Rucksäcke, Handtaschen und Taschen mit harter Außenseite verbietet. Kleine Geldbörsen, Clutches und durchsichtige Taschen mit einer Größe von weniger als 4 x 6 x 1,5 Zoll sind erlaubt, während medizinische Taschen oder Wickeltaschen verpflichtend kontrolliert werden.
- Bargeldlose Arena: Die Little Caesars Arena ist an allen Kiosken, Merchandise-Ständen und Teamshops vollständig bargeldlos und akzeptiert Kreditkarten, Debitkarten sowie mobile kontaktlose Zahlungen.
- Richtlinien für den Einlass von Kindern: Kinder ab zwei Jahren müssen für den Zutritt über ein gültiges Spielticket verfügen.