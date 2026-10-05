So kauft man Tickets für Celtics gegen Pistons: NBA-Termine, Ticketpreise und mehr

Die Boston Celtics reisen in die Little Caesars Arena, wo sie in einem intensiven Eastern-Conference-Duell auf die Detroit Pistons treffen. Boston verfügt über einen Kader auf Championship-Niveau mit unermüdlicher Scoring-Qualität, während Detroit mit einem dynamischen jungen Kern aufwartet, der auf eigenem Parkett das Tempo hochhalten will.

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Wann ist Celtics gegen Pistons?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 20. Oktober 2026, 15:00 Uhr EST Boston Celtics bei den Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, MI Tickets

Wo kann man Tickets für Celtics gegen Pistons kaufen?

Offizielle Einzeltickets für Heimspiele in der Little Caesars Arena werden direkt über die primäre Ticketplattform auf der offiziellen Website der Detroit Pistons via Ticketmaster angeboten.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Celtics gegen Pistons?

Primäre Einzeltickets, die direkt über die offizielle Ticketstelle des Teams verkauft werden, beginnen je nach Verfügbarkeit und Sitzkategorie in der Regel bei etwa 40 bis 45 $ für Plätze im Oberrang.

Falls die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen Tickets der Einstiegskategorie bereits bei 36 bis 37 $ für Plätze im Oberrang.

Alles, was ihr über Celtics gegen Pistons wissen müsst

Wer ein Spiel in der Little Caesars Arena besucht, sollte einige wichtige Richtlinien des Austragungsorts beachten, um am Spieltag einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten: