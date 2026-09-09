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So bekommt ihr Tickets für Celtic vs Rangers 2026/27

Tickets für das Old-Firm-Derby gehören zu den begehrtesten im Weltfußball. Mit einer Kapazität von 60.411 im Celtic Park und 50.817 im Ibrox Stadium sind beide Stadien in der Regel lange vor dem Spieltag ausverkauft, insbesondere für dieses Duell.

Eure erste Anlaufstelle sollten immer die offiziellen Ticketportale der Klubs auf den Websites von Celtic und Rangers sein.

Wegen der begrenzten Verfügbarkeit im freien Verkauf ist es jedoch extrem schwierig, an Plätze zu kommen, es sei denn, ihr seid Dauerkarteninhaber oder Teil eines offiziellen Mitgliederprogramms.

Prüft vor dem Kauf unbedingt die Echtheitsgarantien und Käuferschutzrichtlinien der jeweiligen Plattform.

Wie hoch sind die Ticketpreise für Celtic vs Rangers?

Die offiziellen Ticketpreise für das Old-Firm-Derby variieren je nach Spiel und Sitzplatzkategorie, aber ihr könnt damit rechnen, dass Standardpreise für Erwachsene bei etwa 45 £ bis 65 £ beginnen und für Ermäßigungen bei 30 £ bis 40 £.

Auf sekundären Wiederverkaufsseiten können die Preise aufgrund der hohen Nachfrage deutlich steigen und für Premiumsicht oder Hospitality-Bereiche oft auf über 200 £ pro Platz klettern.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, meldet euch für die Mailinglisten beider Klubs an und folgt ihren Social-Media-Kanälen, um Ankündigungen zu Ticketverkäufen zu erhalten.

Wie kann ich meine Chancen erhöhen, Tickets für Celtic vs Rangers zu bekommen?

Der beste Weg, eure Chancen auf Tickets für das Old-Firm-Derby zwischen Celtic und Rangers zu erhöhen, ist, sicherzustellen, dass ihr rund um dieses Duell bei allen Updates beider Klubs auf dem neuesten Stand bleibt.

Während die meisten Tickets bereits an Dauerkarteninhaber vergeben worden sein werden, könnten Fans dennoch in der Lage sein, eine einzelne Eintrittskarte für das Spiel zu bekommen.

Behaltet die Social-Media-Kanäle des Klubs im Auge und achtet darauf, die offiziellen Ticketportale regelmäßig zu prüfen, um über die Ticketverfügbarkeit für beide Old-Firm-Derbys in dieser Saison informiert zu bleiben.

Kann ich Celtic-vs-Rangers-Tickets online kaufen?

Ihr könnt Tickets für das Old-Firm-Derby zwischen Celtic und Rangers online kaufen.

Der Großteil, wenn nicht das gesamte Kontingent der für Fans verfügbaren Tickets, wird vor jedem Spiel in dieser Saison ausschließlich online erhältlich sein.

Loggt euch in die offiziellen Ticketportale der Klubs ein, um bei der Verfügbarkeit auf dem Laufenden zu bleiben, oder schaut euch eure sekundären Optionen wie StubHub an, um zu versuchen, einen für euch passenden Platz zu finden.

Wie früh sollte ich Celtic-vs-Rangers-Tickets kaufen, um gute Plätze zu sichern?

Da das Old-Firm-Derby auf großes Interesse sowohl bei lokalen Anhängern als auch bei internationalen Fans stößt, sind die Chancen gering für diejenigen, die ein Ticket suchen, überhaupt einen Platz zu finden, geschweige denn einen guten.

Wer sich jedoch den besten Platz für das Duell zwischen Celtic und Rangers sichern möchte, sollte so früh wie möglich kaufen, wenn möglich, um eine bessere Option zu ergattern.

Bleibt über die Social-Media-Kanäle der Klubs und die offiziellen Ticketportale auf dem Laufenden, um mögliche Käufe für das Old-Firm-Derby nicht zu verpassen.

Sind Celtic-vs-Rangers-Tickets an Spieltagen am Stadion erhältlich?

Da die Nachfrage nach dem Old-Firm-Derby unabhängig vom Wettbewerb so groß ist, kommt es in der modernen Ära praktisch nicht vor, dass Fans an Spieltagen Tickets am Stadion für Duelle zwischen Celtic und Rangers kaufen können, da die Spiele oft lange vor dem Anpfiff ausverkauft sind.

Das bedeutet, dass ihr euer Ticket vor dem Spiel über Online-Kanäle wie offizielle Ticketportale oder über eine sekundäre Wiederverkaufsseite kaufen müsst.