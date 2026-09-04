Wenn Sie Tickets für Rangers gegen Celtic in der Saison 2026/27 kaufen möchten, können Sie über die untenstehenden Links Tickets und Pakete sichern.

Wie kommt man an Tickets für Celtic gegen Rangers 2026/27?

Tickets für das Old Firm Derby gehören zu den begehrtesten im Weltfußball. Da der Celtic Park eine Kapazität von 60.411 Plätzen hat und das Ibrox Stadium 50.817 Zuschauer fasst, sind beide Stadien regelmäßig lange vor dem Spieltag ausverkauft, особенно für dieses Duell.

Ihre erste Anlaufstelle sollten immer die offiziellen Ticketportale der Vereine auf den Websites von Celtic und Rangers sein.

Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit im freien Verkauf ist es jedoch äußerst schwierig, an Sitzplätze zu kommen, sofern Sie nicht Dauerkarteninhaber sind oder einem offiziellen Mitgliederprogramm angehören.

Prüfen Sie vor dem Kauf unbedingt die Echtheitsgarantien und Käuferschutzrichtlinien der jeweiligen Plattform.

Wie hoch sind die Ticketpreise für Celtic gegen Rangers?

Die offiziellen Ticketpreise für das Old Firm Derby variieren je nach Spiel und Sitzplatzkategorie, aber Sie können davon ausgehen, dass Standardpreise für Erwachsene bei etwa 45 £ bis 65 £ beginnen und bei 30 £ bis 40 £ für ermäßigte Tickets.

Auf sekundären Wiederverkaufsseiten können die Preise aufgrund der hohen Nachfrage deutlich steigen und für Premiumsicht oder Hospitality-Bereiche oft über 200 £ pro Platz erreichen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, abonnieren Sie die Mailinglisten beider Vereine und folgen Sie ihren Social-Media-Kanälen, um Ankündigungen zu Ticketveröffentlichungen zu erhalten.

Wie kann ich meine Chancen auf Tickets für Celtic gegen Rangers erhöhen?

Der beste Weg, Ihre Chancen auf Tickets für das Old Firm Derby zwischen Celtic und Rangers zu erhöhen, besteht darin, sicherzustellen, dass Sie rund um das Spiel mit allen Updates beider Vereine auf dem Laufenden bleiben.

Während die meisten Tickets bereits an Dauerkarteninhaber vergeben worden sein werden, können Fans möglicherweise dennoch eine einzelne Spielkarte bekommen.

Behalten Sie die Social-Media-Kanäle des Vereins im Auge und achten Sie darauf, die offiziellen Ticketportale im Blick zu behalten, um über die Ticketverfügbarkeit für beide Austragungen des Old Firm Derby in dieser Saison informiert zu bleiben.

Kann ich Tickets für Celtic gegen Rangers online kaufen?

Sie können Tickets für das Old Firm Derby zwischen Celtic und Rangers online kaufen.

Der Großteil, wenn nicht die gesamte Zuteilung der für Fans verfügbaren Tickets, wird vor jedem Spiel in dieser Saison ausschließlich online erhältlich sein.

Melden Sie sich in den offiziellen Ticketportalen der Vereine an, um über die Verfügbarkeit auf dem Laufenden zu bleiben, oder sehen Sie sich Ihre sekundären Optionen wie StubHub an, um zu versuchen, einen Platz zu finden, der zu Ihnen passt.

Wie früh sollte ich Tickets für Celtic gegen Rangers kaufen, um gute Plätze zu bekommen?

Da das Old Firm Derby auf großes Interesse sowohl bei lokalen Anhängern als auch bei internationalen Fans stößt, sind die Chancen für Ticketinteressenten gering, überhaupt einen Platz zu finden, geschweige denn einen guten.

Wer sich jedoch den besten Platz für das Duell zwischen Celtic und Rangers sichern möchte, sollte so früh wie möglich kaufen, wenn möglich, um eine bessere Option zu ergattern.

Bleiben Sie über die Social-Media-Kanäle der Vereine und die offiziellen Ticketportale auf dem Laufenden, um mögliche Käufe für das Old Firm Derby im Blick zu behalten.

Sind Tickets für Celtic gegen Rangers an Spieltagen am Stadion erhältlich?

Angesichts der enormen Nachfrage nach dem Old Firm Derby ist es unabhängig vom Wettbewerb in der modernen Ära praktisch unerhört, dass Fans an Spieltagen Tickets am Stadion für Duelle zwischen Celtic und Rangers kaufen können, da die Partien oft lange vor dem Anpfiff ausverkauft sind.

Das bedeutet, dass Sie Ihr Ticket vor dem Spiel über Online-Kanäle wie die offiziellen Ticketportale oder über eine sekundäre Wiederverkaufsseite kaufen müssen.