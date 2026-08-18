Burnley ist zurück in der Championship, und wenn die jüngere Vergangenheit ein Hinweis ist, wird Turf Moor bald wieder zu einer Festung. Burnleys letzte Zeit in der zweiten Liga brachte eine der dominantesten Spielzeiten der Geschichte des englischen Ligafußballs hervor, eine ungeschlagene Heimbilanz und die besten jemals verzeichneten Defensivwerte, sodass die Lust auf Aufstiegsfußball in Lancashire so groß ist wie eh und je.

Der Spielplan für 2026/27 bietet jede Menge, worauf man sich freuen kann. West Ham gastierte am Eröffnungswochenende in einem Duell zweier abgestiegener Schwergewichte, Wolves kommen im Oktober nach Turf Moor, und das East-Lancashire-Derby gegen Blackburn Rovers steigt im November. Dazu kommen ein vollgepacktes Festtagsprogramm und das übliche Chaos der Championship, und es gibt im englischen Fußball nur wenige Tickets mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wie kommt man also an Tickets, um Burnley in dieser Saison live zu sehen? GOAL zeigt euch, welche Möglichkeiten ihr habt, Burnley in der Saison 2026/27 live zu erleben.

Kommende Burnley-Spiele 2026/27

Datum Spiel Ort Tickets So., 23. Aug. 2026 West Bromwich Albion gegen Burnley The Hawthorns, West Bromwich Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Norwich City gegen Burnley Carrow Road, Norwich Tickets Mi., 2. Sep. 2026 Burnley gegen Middlesbrough Turf Moor, Burnley Tickets Mi., 9. Sep. 2026 Wrexham gegen Burnley Racecourse Ground, Wrexham Tickets Sa., 12. Sep. 2026 Swansea City gegen Burnley Swansea.com Stadium, Swansea Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Burnley gegen Wolverhampton Wanderers Turf Moor, Burnley Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Lincoln City gegen Burnley LNER Stadium, Lincoln Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Burnley gegen Blackburn Rovers Turf Moor, Burnley Tickets Sa., 19. Dez. 2026 Burnley gegen Stoke City Turf Moor, Burnley Tickets Sa., 26. Dez. 2026 Burnley gegen Bolton Wanderers Turf Moor, Burnley Tickets Di., 29. Dez. 2026 Burnley gegen Lincoln City Turf Moor, Burnley Tickets Fr., 1. Jan. 2027 Burnley gegen Sheffield United Turf Moor, Burnley Tickets Sa., 6. Feb. 2027 Blackburn Rovers gegen Burnley Ewood Park, Blackburn Tickets

Wie viel kosten Burnley-Tickets 2026/27?

Fußball in der Championship bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als in der Premier League, und Erwachsenentickets für den Spieltag in Turf Moor beginnen bei Standardspielen bei etwa 30 £, wobei der Preis je nach Sitzplatzlage, Gegner und Termin steigt.

Die Derbys und Topspiele liegen am oberen Ende der Preisspanne. Derselbe Sitzplatz kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist sein, und die Begegnungen mit der höchsten Nachfrage sind oft ausverkauft, bevor die meisten Fans überhaupt einen Blick darauf werfen können. Bei StubHub werden die Preise live entsprechend der Nachfrage aktualisiert, daher verschwinden für das Derby gegen Blackburn und die Festtagsspiele die günstigsten Plätze zuerst, und frühe Käufer haben die größte Auswahl.

Wie bekommt man Burnley-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte bleibt der einzige garantierte Weg, in der gesamten Saison bei jedem Heimspiel in Turf Moor dabei zu sein, mit einem reservierten Sitzplatz für alle Ligaspiele.

Burnley bestätigte seine Dauerkartenpläne für 2026/27 im März 2026 nach einer Konsultation mit dem Fan Advisory Board und Fangruppen. Die Preise begannen in den jüngsten Championship-Spielzeiten bei etwa 352 £ für Erwachsene, 242 £ für Menschen über 65 und schon ab 58 £ für Kinder unter 12 Jahren, wobei der Klub die Preise zuvor als Dankeschön an die Anhänger eingefroren hatte.

Die Nachfrage ist konstant hoch, und die Warteliste für neue Dauerkarteninhaber wurde in früheren Spielzeiten vorzeitig geschlossen. Für Fans, die keine bekommen können oder nur ausgewählte Spiele besuchen möchten, bietet StubHub die Flexibilität, einzelne Partien ohne erforderliche Mitgliedschaft auszuwählen.

Geschichte von Turf Moor

Turf Moor ist ein Fußballstadion in Burnley, Lancashire, mit einer Kapazität von 21.944 Plätzen. Es ist seit 1883 die Heimat des Burnley Football Club und damit das am zweitlängsten ohne Unterbrechung genutzte Stadion im englischen Profifußball.

Das Stadion liegt an der Harry Potts Way, benannt nach dem Trainer, der mit dem Klub den First-Division-Titel 1959/60 gewann. Das Stadion besteht aus vier Tribünen: der Bob Lord Stand, der Cricket Field Stand, der North Stand und der Jimmy McIlroy Stand. Die kompakte Schüssel und ihre Akustik sorgen dafür, dass Turf Moor eine der besseren Atmosphären in der Liga bietet, besonders an Derbyabenden.