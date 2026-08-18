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The players of Burnley celebrate at full-time following the team's victory and subsequent promotion to the Premier LeagueGetty Images
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So kauft man Tickets für Burnley 2026/27: Kommende Spiele, Preise und Informationen zu Dauerkarten

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Burnley
Premier League

So könnt ihr Burnley in dieser Saison live in Aktion sehen, einschließlich der Frage, wo ihr Tickets bekommt

Burnley ist zurück in der Championship, und wenn die jüngere Vergangenheit ein Hinweis ist, wird Turf Moor bald wieder zu einer Festung. Burnleys letzte Zeit in der zweiten Liga brachte eine der dominantesten Spielzeiten der Geschichte des englischen Ligafußballs hervor, eine ungeschlagene Heimbilanz und die besten jemals verzeichneten Defensivwerte, sodass die Lust auf Aufstiegsfußball in Lancashire so groß ist wie eh und je.

Der Spielplan für 2026/27 bietet jede Menge, worauf man sich freuen kann. West Ham gastierte am Eröffnungswochenende in einem Duell zweier abgestiegener Schwergewichte, Wolves kommen im Oktober nach Turf Moor, und das East-Lancashire-Derby gegen Blackburn Rovers steigt im November. Dazu kommen ein vollgepacktes Festtagsprogramm und das übliche Chaos der Championship, und es gibt im englischen Fußball nur wenige Tickets mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Wie kommt man also an Tickets, um Burnley in dieser Saison live zu sehen? GOAL zeigt euch, welche Möglichkeiten ihr habt, Burnley in der Saison 2026/27 live zu erleben.

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Kommende Burnley-Spiele 2026/27

DatumSpielOrtTickets
So., 23. Aug. 2026West Bromwich Albion gegen BurnleyThe Hawthorns, West BromwichTickets
Sa., 29. Aug. 2026Norwich City gegen BurnleyCarrow Road, NorwichTickets
Mi., 2. Sep. 2026Burnley gegen MiddlesbroughTurf Moor, BurnleyTickets
Mi., 9. Sep. 2026Wrexham gegen BurnleyRacecourse Ground, WrexhamTickets
Sa., 12. Sep. 2026Swansea City gegen BurnleySwansea.com Stadium, SwanseaTickets
Sa., 17. Okt. 2026Burnley gegen Wolverhampton WanderersTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 24. Okt. 2026Lincoln City gegen BurnleyLNER Stadium, LincolnTickets
Sa., 21. Nov. 2026Burnley gegen Blackburn RoversTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 19. Dez. 2026Burnley gegen Stoke CityTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 26. Dez. 2026Burnley gegen Bolton WanderersTurf Moor, BurnleyTickets
Di., 29. Dez. 2026Burnley gegen Lincoln CityTurf Moor, BurnleyTickets
Fr., 1. Jan. 2027Burnley gegen Sheffield UnitedTurf Moor, BurnleyTickets
Sa., 6. Feb. 2027Blackburn Rovers gegen BurnleyEwood Park, BlackburnTickets

Wie viel kosten Burnley-Tickets 2026/27?

Fußball in der Championship bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als in der Premier League, und Erwachsenentickets für den Spieltag in Turf Moor beginnen bei Standardspielen bei etwa 30 £, wobei der Preis je nach Sitzplatzlage, Gegner und Termin steigt.

England Championship
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West Bromwich Albion
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Burnley
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Die Derbys und Topspiele liegen am oberen Ende der Preisspanne. Derselbe Sitzplatz kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist sein, und die Begegnungen mit der höchsten Nachfrage sind oft ausverkauft, bevor die meisten Fans überhaupt einen Blick darauf werfen können. Bei StubHub werden die Preise live entsprechend der Nachfrage aktualisiert, daher verschwinden für das Derby gegen Blackburn und die Festtagsspiele die günstigsten Plätze zuerst, und frühe Käufer haben die größte Auswahl.

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Wie bekommt man Burnley-Dauerkarten?

Eine Dauerkarte bleibt der einzige garantierte Weg, in der gesamten Saison bei jedem Heimspiel in Turf Moor dabei zu sein, mit einem reservierten Sitzplatz für alle Ligaspiele.

Burnley bestätigte seine Dauerkartenpläne für 2026/27 im März 2026 nach einer Konsultation mit dem Fan Advisory Board und Fangruppen. Die Preise begannen in den jüngsten Championship-Spielzeiten bei etwa 352 £ für Erwachsene, 242 £ für Menschen über 65 und schon ab 58 £ für Kinder unter 12 Jahren, wobei der Klub die Preise zuvor als Dankeschön an die Anhänger eingefroren hatte.

Die Nachfrage ist konstant hoch, und die Warteliste für neue Dauerkarteninhaber wurde in früheren Spielzeiten vorzeitig geschlossen. Für Fans, die keine bekommen können oder nur ausgewählte Spiele besuchen möchten, bietet StubHub die Flexibilität, einzelne Partien ohne erforderliche Mitgliedschaft auszuwählen.

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Geschichte von Turf Moor

Turf Moor ist ein Fußballstadion in Burnley, Lancashire, mit einer Kapazität von 21.944 Plätzen. Es ist seit 1883 die Heimat des Burnley Football Club und damit das am zweitlängsten ohne Unterbrechung genutzte Stadion im englischen Profifußball.

Das Stadion liegt an der Harry Potts Way, benannt nach dem Trainer, der mit dem Klub den First-Division-Titel 1959/60 gewann. Das Stadion besteht aus vier Tribünen: der Bob Lord Stand, der Cricket Field Stand, der North Stand und der Jimmy McIlroy Stand. Die kompakte Schüssel und ihre Akustik sorgen dafür, dass Turf Moor eine der besseren Atmosphären in der Liga bietet, besonders an Derbyabenden.

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