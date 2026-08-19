Brighton-Tickets für die Saison 2026/27 sind ab sofort erhältlich, in der die Seagulls ihre zehnte Premier-League-Spielzeit in Folge bestreiten. Los geht es am Sonntag, 23. August, im Amex Stadium gegen Aston Villa. Und diese Saison bringt noch etwas extra mit sich: Europäischer Fußball kehrt an die Südküste zurück, wenn Brighton am 27. August in den UEFA-Conference-League-Play-offs Tromso empfängt.

Fabian Hurzeler startet nach einem weiteren Platz in der oberen Tabellenhälfte in seine dritte Saison als Trainer. Da in der Liga noch die Gastspiele von Meister Arsenal, Liverpool, Manchester City und Manchester United anstehen, dazu am 18. Oktober das A23-Derby gegen Crystal Palace, wird die Nachfrage nach Plätzen im Amex bei den meisten Partien das Angebot übersteigen. GOAL führt euch durch alle Ticketoptionen von Brighton für 2026/27, von den günstigsten Spieltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, und zeigt, wo ihr sie jetzt kaufen könnt.

Anstehende Brighton-Heimspiele 2026/27 im Amex Stadium

Nachfolgend findet ihr Brightons komplette bestätigte Heimspiel-Liste im Amex Stadium für die Saison 2026/27:

Datum Spiel Wettbewerb Tickets So., 23. Aug. Brighton vs Aston Villa Premier League Tickets Do., 27. Aug. Brighton vs Tromso UEFA-Conference-League-Play-off Tickets Sa., 5. Sep. Brighton vs Leeds United Premier League Tickets Sa., 19. Sep. Brighton vs Arsenal Premier League Tickets So., 18. Okt. Brighton vs Crystal Palace Premier League Tickets Sa., 7. Nov. Brighton vs Brentford Premier League Tickets Sa., 28. Nov. Brighton vs Newcastle United Premier League Tickets Sa., 12. Dez. Brighton vs Everton Premier League Tickets Sa., 19. Dez. Brighton vs Ipswich Town Premier League Tickets Sa., 2. Jan. Brighton vs Manchester United Premier League Tickets Mi., 6. Jan. Brighton vs Bournemouth Premier League Tickets Sa., 23. Jan. Brighton vs Manchester City Premier League Tickets Sa., 6. Feb. Brighton vs Hull City Premier League Tickets Sa., 20. Feb. Brighton vs Tottenham Hotspur Premier League Tickets Mi., 3. März Brighton vs Fulham Premier League Tickets Sa., 20. März Brighton vs Coventry City Premier League Tickets Sa., 17. Apr. Brighton vs Chelsea Premier League Tickets Sa., 1. Mai Brighton vs Nottingham Forest Premier League Tickets Sa., 8. Mai Brighton vs Sunderland Premier League Tickets So., 23. Mai Brighton vs Liverpool Premier League Tickets

Wie kann man Brighton-Tickets für 2026/27 kaufen?

Die beste Möglichkeit, Brighton-Tickets zum Nennwert zu kaufen, ist das offizielle Portal des Klubs unter tickets.brightonandhovealbion.com, auch wenn für die meisten Partien eine MyAlbion+-Mitgliedschaft erforderlich ist und sie nur selten in den freien Verkauf gehen. Für alle anderen ist StubHub der realistische Weg. Dort werden Tickets für jedes Brighton-Heimspiel angeboten, einschließlich ausverkaufter Partien, wobei jeder Kauf durch die FanProtect-Garantie abgesichert ist. Da nun auch Europapokal-Abende im Kalender stehen, ist ein früher Blick auf den Wiederverkauf der beste Weg, um sich das gewünschte Spiel zu sichern.

Dauerkarten sind die einzige Garantie auf einen Platz bei jedem Heimspiel und kosten nach einem durchschnittlichen Anstieg von 3,88 Prozent nun zwischen 630 und 1.100 Pfund. Da die Verlängerungsquote aber bei 95 Prozent liegt, gelangen nur sehr wenige in den freien Verkauf. Meldet euer Interesse deshalb frühzeitig beim Klub an. Für ein Premium-Spieltagserlebnis beginnen die Hospitality-Pakete bei rund 222 Pfund für die Heineken Lounge, reichen über Dining-Erlebnisse wie The Goldstone und Bruno's Restaurant ab etwa 282 Pfund bis hin zu rund 5.220 Pfund für eine private Legends Box, buchbar über den Klub und Seat Unique.

Wie viel kosten Brighton-Tickets für 2026/27?

Brighton bleibt einer der erschwinglicheren Stadionbesuche der Premier League. Matchtickets zum Nennwert, die direkt beim Klub gekauft werden, lagen in den vergangenen Spielzeiten für Erwachsene zwischen 33 und 78 Pfund, wobei derselbe Platz je nach Gegner von Spiel zu Spiel unterschiedlich bepreist wird. Die günstigsten Plätze befinden sich auf der North Stand, die teuersten auf Höhe der Mittellinie in der West Stand, dicht gefolgt von den Plätzen auf Höhe der Mittellinie in der East Stand.

Auf dem Wiederverkaufsmarkt wurden Tickets für die ersten Heimspiele ab rund 100 Euro angeboten, wobei die frühen Saisonspiele gegen Aston Villa und Leeds zu den günstigsten Möglichkeiten zählen, Brighton live zu sehen. Für die größten Gegner steigen die Preise, sodass das Derby gegen Crystal Palace sowie die Gastspiele von Arsenal, Liverpool und den beiden Klubs aus Manchester teurer werden. Vergleicht alles, was aktuell auf StubHub gelistet ist, bevor die Preise mit näher rückendem Anpfiff steigen.

Alles, was ihr über das Amex Stadium wissen müsst

Das American Express Stadium, allgemein als Amex bekannt und offiziell Falmer Stadium genannt, ist seit seiner Eröffnung 2011 die Heimat von Brighton. Es liegt in Falmer am Rand von Brighton and Hove, fasst 31.876 Fans, und sein Ruf als eines der freundlichsten und bestgeführten Spieltagserlebnisse im englischen Fußball ist verdient. Dazu tragen kontaktloser digitaler NFC-Zugang und eine berühmt gastfreundliche Familienatmosphäre bei.

Die West Stand ist eine dreistöckige Tribüne mit Platz für 13.654 Fans einschließlich 14 Luxuslogen, East Stand und Family Stand fassen 11.833 Zuschauer, die North Stand verfügt über 2.688 Plätze und in dieser Saison kommen dort weitere Safe-Standing-Bereiche hinzu, während Auswärtsfans die 2.575 Plätze der South Stand einnehmen. Abseits des Fußballs war das Stadion Austragungsort von Spielen bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015, der UEFA Women's Euro 2022 und der Women's Rugby World Cup 2025.

Die Anreise ist einfach: Der Bahnhof Falmer liegt direkt neben dem Stadion, und bei den meisten Spieltickets ist die Anreise mit dem Zug am Spieltag von Bahnhöfen in der gesamten Region inbegriffen. Mit Premier-League- und Europapokal-Fußball unter Flutlicht gibt es in dieser Saison kaum einen besseren Zeitpunkt für einen Besuch. Sichert euch eure Brighton-Tickets für 2026/27 noch heute auf StubHub, bevor die größten Spiele ausverkauft sind.