Brentford ist weiterhin eine der großen Erfolgsgeschichten der Premier League, ein Klub, der datengetriebene Rekrutierung und ein extrem enges Heimstadion zu einer nachhaltigen Identität in der höchsten Spielklasse gemacht hat. In der zweiten Saison unter Keith Andrews startet die Bees in die Spielzeit 2026/27 mit einer der attraktivsten Heimspiel-Listen der Liga.

Es geht sofort los. Tottenham kommt am Eröffnungswochenende ins Gtech Community Stadium, im September reist der Londoner Rivale Chelsea an, und eine bemerkenswerte Phase im Herbst bringt Liverpool, Arsenal und Manchester City innerhalb weniger Wochen nach West-London. Mit nur 17.250 Plätzen ist das eines der schwersten Stadien in England, in das man hineinkommt.

Wie kommt man also in dieser Saison an Brentford-Tickets? GOAL zeigt euch genau, welche Optionen ihr habt.

Was sind die kommenden Brentford-Spiele 2026/27?

Unten findet ihr Brentfords kommende Premier-League-Spiele für die Saison 2026/27:

Datum Spiel Austragungsort Tickets Sa., 22. Aug. 2026 Brentford vs Tottenham Hotspur Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 29. Aug. 2026 Leeds United vs Brentford Elland Road, Leeds Tickets Sa., 5. Sep. 2026 Brentford vs Sunderland Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 12. Sep. 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Tickets Sa., 19. Sep. 2026 Brentford vs Chelsea Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 10. Okt. 2026 Aston Villa vs Brentford Villa Park, Birmingham Tickets Sa., 17. Okt. 2026 Brentford vs Liverpool Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 24. Okt. 2026 Hull City vs Brentford MKM Stadium, Hull Tickets Sa., 31. Okt. 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 7. Nov. 2026 Brighton & Hove Albion vs Brentford Amex Stadium, Brighton Tickets Sa., 21. Nov. 2026 Brentford vs Everton Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 28. Nov. 2026 Manchester United vs Brentford Old Trafford, Manchester Tickets Mi., 2. Dez. 2026 Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium, London Tickets Sa., 5. Dez. 2026 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium, London Tickets

Wie viel kosten Brentford-Tickets für die Premier League?

Die regulären Brentford-Tickets für Erwachsene haben einen Nennwert von etwa £30 bis £65, wobei die Preise nach Spielkategorie festgelegt werden und nicht als Einheitspreis für die ganze Saison.

Der Klub teilt die Spiele in drei Stufen ein. Kategorie A Star umfasst die Gegner mit dem höchsten Profil, typischerweise Arsenal, Liverpool, Manchester United und Chelsea. Kategorie A gilt in der Regel für andere Londoner Klubs plus Manchester City und Newcastle. Kategorie B umfasst Gegner aus dem Mittelfeld und Aufsteiger, also die Spiele, die am einfachsten und günstigsten zu besuchen sind.

Ermäßigte Tickets für Über-65-Jährige und 18- bis 24-Jährige sind in der Regel etwa £10 günstiger als der volle Erwachsenenpreis, während Jugendtickets für Unter-17-Jährige je nach Kategorie ungefähr zwischen £10 und £15 kosten.

Bei StubHub bewegen sich die Preise mit der Nachfrage statt mit der Kategorie. Die Kategorie-B-Spiele gegen Aufsteiger wie Sunderland und Hull City bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis der Saison, während die Heimspiele im Dezember gegen Arsenal und Manchester City die höchsten Preise aufrufen werden. Wer früh kauft, bekommt durchweg das bessere Angebot.

Wie kann man Brentford-Dauerkarten kaufen?

Eine Brentford-Dauerkarte kann nicht über eine Warteliste gekauft werden. Man muss sie sich über das Ticket-Access-Points-System des Klubs verdienen, was sie zu einer der am schwersten zu bekommenden Dauerkarten im englischen Fußball macht.

Die Preise für Dauerkarten für Erwachsene begannen zuletzt bei etwa £460 und stiegen bis auf rund £815 für die exklusivsten Bereiche des Stadions, einschließlich The Dugout, nachdem der Klub die Preise zuvor im Rahmen seines Bekenntnisses zu bezahlbarem Fußball eingefroren hatte.

Um sich zu qualifizieren, braucht ihr eine Brentford-Mitgliedschaft und müsst Spiele besuchen, um TAPS zu sammeln. Die aktuelle Schätzung liegt bei etwa 1.000 Punkten, während in einer einzelnen Saison nur rund 800 Punkte verfügbar sind. Das bedeutet, dass man jedes Spiel einer Saison besuchen könnte und trotzdem nicht genug Punkte hätte. Für die überwältigende Mehrheit der Fans ist StubHub der praktische Weg zu einem Platz im Gtech.

Wie ist die Geschichte des Gtech Community Stadium?

Das Gtech Community Stadium ist ein Fußballstadion mit einer Kapazität von 17.250 Zuschauern in Brentford im Westen Londons und seit seiner Eröffnung im Jahr 2020 die Heimstätte des Brentford FC.

Offiziell ist es als Brentford Community Stadium bekannt. Es ersetzte Griffin Park und war auch Austragungsort für Rugby Union: London Irish spielte dort drei Spielzeiten lang, bis der Klub 2023 Insolvenz anmeldete. Das Stadion wurde als Austragungsort für die UEFA Women's Euro 2022 ausgewählt, richtete während des Turniers vier Spiele aus und steht im Zentrum einer umfassenderen Entwicklung des umliegenden Gebiets, zu der auch neue Wohnungen und Gewerbeflächen gehören.

Sein kompaktes Design mit steilen Tribünen hält die Fans nah am Spielfeld und ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich das Gtech den Ruf erarbeitet hat, trotz seiner vergleichsweise geringen Größe eines der stimmungsvollsten Stadien der Premier League zu sein.