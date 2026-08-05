Die Bundesliga ist weiterhin der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, atemberaubende Atmosphäre stärker zu spüren als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.
Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 fußballverrückten Fans voll besetzt. Der Klub wurde achtmal zum deutschen Meister gekrönt und beendete vier Spielzeiten im vergangenen Jahrzehnt als Bundesliga-Vizemeister.
An der beeindruckenden „Gelben Wand“ gehört es zu den begehrtesten Tickets auf dem europäischen Ticketmarkt, Karten für ein Dortmund-Spiel zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für die Stufen der Südtribüne zu sichern.
Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27
|Datum & Anstoßzeit
|Spiel
|Wettbewerb
|Tickets
|Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs Hamburger SV
|Bundesliga
|Tickets
|Di., 1. Sep., 19:45 Uhr
|Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund
|DFB-Pokal
|Tickets
|Sa., 5. Sep., 14:30 Uhr
|TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 12. Sep., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 19. Sep., 17:30 Uhr
|VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 10. Okt., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr
|1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 24. Okt., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 31. Okt., 17:30 Uhr
|FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 7. Nov., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs SV Elversberg
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 21. Nov., 14:30 Uhr
|Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 28. Nov., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 5. Dez., 14:30 Uhr
|FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 12. Dez., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs FC Augsburg
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 19. Dez., 14:30 Uhr
|RB Leipzig vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 9. Jan., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Tickets
|Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr
|1. FC Köln vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 16. Jan., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs SC Freiburg
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 23. Jan., 14:30 Uhr
|Hamburger SV vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 30. Jan., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 6. Feb., 14:30 Uhr
|SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 13. Feb., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 20. Feb., 14:30 Uhr
|SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 27. Feb., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin
|Bundesliga
|Tickets
|Mi., 3. März, 19:30 Uhr
|Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 6. März, 17:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 13. März, 14:30 Uhr
|SV Elversberg vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 20. März, 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 3. Apr., 14:30 Uhr
|Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 10. Apr., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs FC Schalke 04
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 17. Apr., 14:30 Uhr
|FC Augsburg vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 24. Apr., 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs RB Leipzig
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr
|1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 15. Mai, 14:30 Uhr
|Borussia Dortmund vs 1. FC Köln
|Bundesliga
|Tickets
|Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr
|SC Freiburg vs Borussia Dortmund
|Bundesliga
|Tickets
So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets 2026/27
Der BVB begrenzt die Zahl seiner Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach der Freigabe regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.
Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesliga-Spiele oft erschwinglicher, was es leichter macht, Spitzenfußball live zu erleben.
So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:
- Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Dafür müsst ihr ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft ein entscheidendes Vorverkaufsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.
- Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub freigegeben werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als reguläre Plätze, aber entsprechend teurer sind.
- Anbieter auf dem Zweitmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist das oft der verlässlichste Weg, einen Platz zu garantieren und die Tickets ins digitale Wallet übertragen zu bekommen. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.
Der Ticketverkauf auf der Website des Klubs startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Nennwert zahlen wollt.
Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets 2025/26?
Für die Saison 2026/27 liegen die Nennwertpreise für Erwachsene bei 19 € bis 80 €. Das gilt, wenn euch das seltene Kunststück gelingt, Spiel für Spiel direkt beim Klub zu kaufen.
Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Lage im Stadion, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen zu finden sind.
Auf Zweitmarkt-Aggregatoren beginnen Standardtickets derzeit bei etwa 35 € und mehr.
Die Marktwerte schwanken stark je nach Gegner, also durch dynamische Zweitmarktpreise. Topspiele, vor allem Der Klassiker gegen Bayern Munich oder ein schwergewichtiges K.-o.-Spiel in der Champions League, ziehen Spitzenaufschläge nach sich, wobei die Preise auf dem Zweitmarkt deutlich steigen, um das enorme internationale Interesse widerzuspiegeln.
Wie die meisten Bundesliga-Klubs bietet auch der BVB ermäßigte Kategorien für Junioren und Senioren an, allerdings sind diese auf dem Zweitmarkt stark eingeschränkt.
Geschichte des Signal Iduna Park
Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund.
Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität 81.365 mit Sitz- und Stehplätzen, bei Länderspielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die Südtribüne mit einer Kapazität von 24.454 ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die sie erzeugt, trägt die Südtribüne den Spitznamen „Die Gelbe Wand“.
Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 und 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (EM 2024), außerdem des UEFA-Cup-Finals 2001 sowie verschiedener Nationalfreundschaftsspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.