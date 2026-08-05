Die Bundesliga ist weiterhin der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, atemberaubende Atmosphäre stärker zu spüren als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 fußballverrückten Fans voll besetzt. Der Klub wurde achtmal zum deutschen Meister gekrönt und beendete vier Spielzeiten im vergangenen Jahrzehnt als Bundesliga-Vizemeister.

An der beeindruckenden „Gelben Wand“ gehört es zu den begehrtesten Tickets auf dem europäischen Ticketmarkt, Karten für ein Dortmund-Spiel zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für die Stufen der Südtribüne zu sichern.

Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27

Datum & Anstoßzeit Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 29. Aug., 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs Hamburger SV Bundesliga Tickets Di., 1. Sep., 19:45 Uhr Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia Dortmund DFB-Pokal Tickets Sa., 5. Sep., 14:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 12. Sep., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SC Paderborn 07 Bundesliga Tickets Sa., 19. Sep., 17:30 Uhr VfB Stuttgart vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 10. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SV Werder Bremen Bundesliga Tickets Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr 1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 24. Okt., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt Bundesliga Tickets Sa., 31. Okt., 17:30 Uhr FC Bayern Munich vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 7. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SV Elversberg Bundesliga Tickets Sa., 21. Nov., 14:30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 28. Nov., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Bayer 04 Leverkusen Bundesliga Tickets Sa., 5. Dez., 14:30 Uhr FC Schalke 04 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 12. Dez., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Augsburg Bundesliga Tickets Sa., 19. Dez., 14:30 Uhr RB Leipzig vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 9. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Tickets Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr 1. FC Köln vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 16. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs SC Freiburg Bundesliga Tickets Sa., 23. Jan., 14:30 Uhr Hamburger SV vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 30. Jan., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Tickets Sa., 6. Feb., 14:30 Uhr SC Paderborn 07 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 13. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs VfB Stuttgart Bundesliga Tickets Sa., 20. Feb., 14:30 Uhr SV Werder Bremen vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 27. Feb., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FC Union Berlin Bundesliga Tickets Mi., 3. März, 19:30 Uhr Eintracht Frankfurt vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 6. März, 17:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Bayern Munich Bundesliga Tickets Sa., 13. März, 14:30 Uhr SV Elversberg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 20. März, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga Tickets Sa., 3. Apr., 14:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 10. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs FC Schalke 04 Bundesliga Tickets Sa., 17. Apr., 14:30 Uhr FC Augsburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 24. Apr., 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs RB Leipzig Bundesliga Tickets Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets Sa., 15. Mai, 14:30 Uhr Borussia Dortmund vs 1. FC Köln Bundesliga Tickets Sa., 22. Mai, 14:30 Uhr SC Freiburg vs Borussia Dortmund Bundesliga Tickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets 2026/27

Der BVB begrenzt die Zahl seiner Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach der Freigabe regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesliga-Spiele oft erschwinglicher, was es leichter macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Dafür müsst ihr ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft ein entscheidendes Vorverkaufsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.

Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub freigegeben werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als reguläre Plätze, aber entsprechend teurer sind.

Hochwertige Pakete, die vom Klub freigegeben werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als reguläre Plätze, aber entsprechend teurer sind. Anbieter auf dem Zweitmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist das oft der verlässlichste Weg, einen Platz zu garantieren und die Tickets ins digitale Wallet übertragen zu bekommen. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Der Ticketverkauf auf der Website des Klubs startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Nennwert zahlen wollt.

Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets 2025/26?

Für die Saison 2026/27 liegen die Nennwertpreise für Erwachsene bei 19 € bis 80 €. Das gilt, wenn euch das seltene Kunststück gelingt, Spiel für Spiel direkt beim Klub zu kaufen.

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Lage im Stadion, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen zu finden sind.

Auf Zweitmarkt-Aggregatoren beginnen Standardtickets derzeit bei etwa 35 € und mehr.

Die Marktwerte schwanken stark je nach Gegner, also durch dynamische Zweitmarktpreise. Topspiele, vor allem Der Klassiker gegen Bayern Munich oder ein schwergewichtiges K.-o.-Spiel in der Champions League, ziehen Spitzenaufschläge nach sich, wobei die Preise auf dem Zweitmarkt deutlich steigen, um das enorme internationale Interesse widerzuspiegeln.

Wie die meisten Bundesliga-Klubs bietet auch der BVB ermäßigte Kategorien für Junioren und Senioren an, allerdings sind diese auf dem Zweitmarkt stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund.

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität 81.365 mit Sitz- und Stehplätzen, bei Länderspielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die Südtribüne mit einer Kapazität von 24.454 ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die sie erzeugt, trägt die Südtribüne den Spitznamen „Die Gelbe Wand“.

Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 und 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (EM 2024), außerdem des UEFA-Cup-Finals 2001 sowie verschiedener Nationalfreundschaftsspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.