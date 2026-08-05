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Borussia Dortmund v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
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So kauft man Tickets für Borussia Dortmund 2026/27: Kommende Spiele, Bundesliga-Preise, Verlosungen und mehr

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Bundesliga
Borussia Dortmund

So könnt ihr die deutschen Giganten in dieser Saison live erleben, Tickets sind ab sofort erhältlich

Die Bundesliga ist weiterhin der Goldstandard der Fankultur, und nirgendwo ist diese elektrisierende, atemberaubende Atmosphäre stärker zu spüren als im Signal Iduna Park (Westfalenstadion), der ikonischen Heimat von Borussia Dortmund.

Mit der größten Kapazität in Deutschland ist das Stadion bei jedem einzelnen Heimspiel mit mehr als 81.000 fußballverrückten Fans voll besetzt. Der Klub wurde achtmal zum deutschen Meister gekrönt und beendete vier Spielzeiten im vergangenen Jahrzehnt als Bundesliga-Vizemeister.

An der beeindruckenden „Gelben Wand“ gehört es zu den begehrtesten Tickets auf dem europäischen Ticketmarkt, Karten für ein Dortmund-Spiel zu bekommen. GOAL hat alles, was ihr wissen müsst, um euch Tickets für die Stufen der Südtribüne zu sichern.

Borussia-Dortmund-TicketsJetzt buchen

Kommende Borussia-Dortmund-Tickets und Spiele 2026/27

Datum & AnstoßzeitSpielWettbewerbTickets
Sa., 29. Aug., 17:30 UhrBorussia Dortmund vs Hamburger SVBundesligaTickets
Di., 1. Sep., 19:45 UhrHamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club vs Borussia DortmundDFB-PokalTickets
Sa., 5. Sep., 14:30 UhrTSG 1899 Hoffenheim vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 12. Sep., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SC Paderborn 07BundesligaTickets
Sa., 19. Sep., 17:30 UhrVfB Stuttgart vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 10. Okt., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SV Werder BremenBundesligaTickets
Sa., 17. Okt., 14:30 Uhr1. FC Union Berlin vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 24. Okt., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs Eintracht FrankfurtBundesligaTickets
Sa., 31. Okt., 17:30 UhrFC Bayern Munich vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 7. Nov., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SV ElversbergBundesligaTickets
Sa., 21. Nov., 14:30 UhrBorussia Mönchengladbach vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 28. Nov., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaTickets
Sa., 5. Dez., 14:30 UhrFC Schalke 04 vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 12. Dez., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs FC AugsburgBundesligaTickets
Sa., 19. Dez., 14:30 UhrRB Leipzig vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 9. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs 1. FSV Mainz 05BundesligaTickets
Mi., 13. Jan., 19:30 Uhr1. FC Köln vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 16. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs SC FreiburgBundesligaTickets
Sa., 23. Jan., 14:30 UhrHamburger SV vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 30. Jan., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaTickets
Sa., 6. Feb., 14:30 UhrSC Paderborn 07 vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 13. Feb., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs VfB StuttgartBundesligaTickets
Sa., 20. Feb., 14:30 UhrSV Werder Bremen vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 27. Feb., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs 1. FC Union BerlinBundesligaTickets
Mi., 3. März, 19:30 UhrEintracht Frankfurt vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 6. März, 17:30 UhrBorussia Dortmund vs FC Bayern MunichBundesligaTickets
Sa., 13. März, 14:30 UhrSV Elversberg vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 20. März, 14:30 UhrBorussia Dortmund vs Borussia MönchengladbachBundesligaTickets
Sa., 3. Apr., 14:30 UhrBayer 04 Leverkusen vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 10. Apr., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs FC Schalke 04BundesligaTickets
Sa., 17. Apr., 14:30 UhrFC Augsburg vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 24. Apr., 14:30 UhrBorussia Dortmund vs RB LeipzigBundesligaTickets
Sa., 8. Mai, 14:30 Uhr1. FSV Mainz 05 vs Borussia DortmundBundesligaTickets
Sa., 15. Mai, 14:30 UhrBorussia Dortmund vs 1. FC KölnBundesligaTickets
Sa., 22. Mai, 14:30 UhrSC Freiburg vs Borussia DortmundBundesligaTickets

So kauft ihr Borussia-Dortmund-Tickets 2026/27

Der BVB begrenzt die Zahl seiner Dauerkarten auf 55.000, sodass pro Spiel rund 26.000 Plätze verfügbar bleiben. Bei offiziellen Klubmitgliedschaften im Hunderttausenderbereich sind Spiele über die offiziellen Kanäle nach der Freigabe regelmäßig innerhalb weniger Minuten ausverkauft.

Im Vergleich zu anderen Topligen wie der Premier League oder La Liga sind Tickets für Bundesliga-Spiele oft erschwinglicher, was es leichter macht, Spitzenfußball live zu erleben.

So sichert ihr euch Tickets für Borussia Dortmund:

  • Offizieller freier Verkauf: Über das offizielle Ticketportal von Borussia Dortmund. Dafür müsst ihr ein Klubkonto erstellen. Eine offizielle Klubmitgliedschaft verschafft ein entscheidendes Vorverkaufsfenster vor dem allgemeinen Verkauf.
  • Offizielle Hospitality: Hochwertige Pakete, die vom Klub freigegeben werden und in der Regel etwas länger verfügbar bleiben als reguläre Plätze, aber entsprechend teurer sind.
  • Anbieter auf dem Zweitmarkt: Für internationale Reisende oder Fans, die den offiziellen Verkaufsstart verpasst haben, ist das oft der verlässlichste Weg, einen Platz zu garantieren und die Tickets ins digitale Wallet übertragen zu bekommen. Achtet darauf, die AGB der Ticketplattform zu prüfen, bei der ihr bucht.

Der Ticketverkauf auf der Website des Klubs startet in der Regel 4 bis 6 Wochen vor dem Spieltag. Den Veröffentlichungsplan im Blick zu behalten, ist entscheidend, wenn ihr den Nennwert zahlen wollt.

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Wie viel kosten Borussia-Dortmund-Tickets 2025/26?

Für die Saison 2026/27 liegen die Nennwertpreise für Erwachsene bei 19 € bis 80 €. Das gilt, wenn euch das seltene Kunststück gelingt, Spiel für Spiel direkt beim Klub zu kaufen.

Dortmund arbeitet mit einer gestaffelten Preisstruktur je nach Lage im Stadion, wobei die günstigsten Tickets in den oberen Ecken und in den Stehplatzbereichen zu finden sind.

Auf Zweitmarkt-Aggregatoren beginnen Standardtickets derzeit bei etwa 35 € und mehr.

Die Marktwerte schwanken stark je nach Gegner, also durch dynamische Zweitmarktpreise. Topspiele, vor allem Der Klassiker gegen Bayern Munich oder ein schwergewichtiges K.-o.-Spiel in der Champions League, ziehen Spitzenaufschläge nach sich, wobei die Preise auf dem Zweitmarkt deutlich steigen, um das enorme internationale Interesse widerzuspiegeln. 

Wie die meisten Bundesliga-Klubs bietet auch der BVB ermäßigte Kategorien für Junioren und Senioren an, allerdings sind diese auf dem Zweitmarkt stark eingeschränkt.

Geschichte des Signal Iduna Park

Der Signal Iduna Park (Westfalenstadion) ist ein Fußballstadion in Dortmund, Deutschland. Es ist das größte Stadion Deutschlands und seit seiner Eröffnung im Jahr 1974 die Heimspielstätte von Borussia Dortmund. 

Bei BVB-Spielen beträgt die Kapazität 81.365 mit Sitz- und Stehplätzen, bei Länderspielen, die nur mit Sitzplätzen ausgetragen werden, liegt sie bei 65.829. Die Südtribüne mit einer Kapazität von 24.454 ist die größte Stehplatztribüne im europäischen Fußball. Berühmt für die intensive Atmosphäre, die sie erzeugt, trägt die Südtribüne den Spitznamen „Die Gelbe Wand“.

Neben Dortmund-Spielen war der Signal Iduna Park Austragungsort von Partien bei zwei früheren FIFA-Weltmeisterschaften (1974 und 2006) und einer UEFA-Europameisterschaft (EM 2024), außerdem des UEFA-Cup-Finals 2001 sowie verschiedener Nationalfreundschaftsspiele und Qualifikationsspiele für Welt- und Europaturniere.

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