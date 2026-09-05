So kauft man Tickets für Beşiktaş 2026/27: Bevorstehende Spiele, Ticketpreise, Süper-Lig-News und mehr

Beşiktaş mag in den vergangenen Spielzeiten seit dem Gewinn des Süper-Lig-Titels 2020/21 vom Tempo im Titelrennen abgefallen sein, doch der Clan der Kara Kartallar („Schwarze Adler“) hofft, dass dies die Saison ist, in der der Klub an die Spitze des türkischen Fußballs zurückkehrt. Ihr könnt euch noch heute Tickets sichern, um die Beşiktaş-Jungs in Aktion zu sehen.

Der frühere Bologna-Coach Vincenzo Italiano hat die Verantwortung erhalten, die leidenschaftliche Beşiktaş-Fanbasis zu entfachen, nachdem der Istanbuler Klub in der vergangenen Saison unter der neunmonatigen Amtszeit von Sergen Yalcin deutlich hinter den Spitzenteams der Süper Lig zurückgeblieben war.

Beşiktaş will in dieser Saison ein starkes Zeichen setzen. Der Klub hofft, dass die Sommerneuzugänge, darunter die herausragenden Transfers von Leandro Trossard und Dušan Vlahović sowie das türkische Mittelfeldduo Orkun Kökçü und Salih Özcan, sofort einschlagen.

Lest bei GOAL alle aktuellen Ticketinformationen dazu, wie ihr euch Plätze für Beşiktaş-Spiele sichern könnt, einschließlich der Kaufmöglichkeiten, Preise und mehr.

Bevorstehende Spiele von Beşiktaş

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 11. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Beşiktaş vs. Erzurumspor Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets Do., 17. Sep. (22 Uhr) UEL: Beşiktaş vs. Marseille Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets So., 20. Sep. (20 Uhr) Süper Lig: Amed vs. Beşiktaş Diyarbakır-Stadion (Diyarbakır) Tickets So., 11. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Beşiktaş vs. Kocaelispor Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets Do., 15. Okt. (21 Uhr) UEL: Hoffenheim vs. Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Tickets So., 18. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Trabzonspor vs. Beşiktaş Şenol-Güneş-Sportkomplex (Trabzon) Tickets Do., 22. Okt. (22 Uhr) UEL: Beşiktaş vs. Crystal Palace Tüpraş-Stadion (Istanbul) Wird noch bekannt gegeben So., 25. Okt. (18 Uhr) Süper Lig: Beşiktaş vs. İstanbul Başakşehir Tüpraş-Stadion (Istanbul) Tickets So., 1. Nov. (18 Uhr) Süper Lig: Kasımpaşa vs. Beşiktaş Recep-Tayyip-Erdoğan-Stadion (Istanbul) Tickets

So kauft ihr Beşiktaş-Tickets

Offizielle Tickets für Beşiktaş-Spiele werden ausschließlich über die Passo-Plattform oder die mobile Passo-App verkauft und sind in der Regel erst drei bis fünf Tage vor dem jeweiligen Spieltag erhältlich.

Wegen strenger türkischer Sportgesetze zur Verhinderung von Gewalt und Ticketwucher muss jedes Ticket elektronisch mit einer personalisierten Fan-Identifikationskarte verknüpft sein, der sogenannten Passo Taraftar Card, früher bekannt als Passolig. Ohne diese könnt ihr weder ein Ticket kaufen noch das Stadion betreten.

Außerdem können Fans Tickets für Beşiktaş-Spiele auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern wollen.

Wie viel kosten Beşiktaş-Tickets?

Offizielle Beşiktaş-Tickets für normale Ligaspiele im Tüpraş-Stadion in Istanbul kosten in der Regel zwischen 760 TRY und mehr als 5.000 TRY, können bei hochkarätigen Istanbuler Derbys oder großen Europapokalabenden aber auf mehr als 19.000 TRY ansteigen.

Die Preise variieren je nach Kategorie, abhängig von der Tribüne und dem Rang, die ihr im Tüpraş-Stadion auswählt:

Nordtribüne (Kuzey) : Hinter dem Tor; der lauteste Bereich, Heimat der leidenschaftlichsten und lautstärksten Fangruppen. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 760 TRY bis 1.500 TRY.

Südtribüne (Güney) : Hinter dem Tor; eine ruhigere Fanzone als das Pendant im Norden. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 760 TRY bis 1.500 TRY.

Osttribüne (Doğu) : Hauptseitenlinie; hervorragende, breite Sicht von der Seitenlinie; lebhafter und lauter als die Westtribüne. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 1.500 TRY bis mehr als 4.500 TRY.

Westtribüne (Batı) : Haupttribüne; hier befinden sich der Pressebereich, die Luxuslogen und der Blick auf die Ersatzbänke. Tickets für reguläre Spiele kosten etwa 1.500 TRY bis mehr als 5.000 TRY.

Behaltet für zusätzliche Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder prüft Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was ihr über das Tüpraş-Stadion wissen müsst

Das Tüpraş-Stadion ist eine moderne Sportarena im Herzen Istanbuls, direkt am Ufer der malerischen Bosporus-Meerenge. Es gilt weithin als einer der schönsten Stadionstandorte der Welt und blickt über das Wasser, an dem Europa auf Asien trifft. Das Stadion fasst rund 42.684 Fans und ist seit 2016 die leidenschaftliche Heimstätte von Beşiktaş.

1947 eröffnete Istanbul auf dem heutigen Gelände des Tüpraş-Stadions seine erste große moderne Sportarena, das İnönü-Stadion. Mehr als 60 Jahre lang war das ein legendärer Fußballtempel, den sich zeitweise die größten Klubs der Stadt teilten. 2013 riss Beşiktaş die alte Struktur ab, um das Tüpraş-Stadion von Grund auf neu zu errichten.

Neben dem Sport dient die Spielstätte auch als riesiger Konzertort und war Gastgeber legendärer Rockauftritte von Bands wie Guns N' Roses.

Denkwürdige Fußballspiele im Tüpraş-Stadion:

UEFA-Superpokal (2019) : Das erste große europäische Finale in diesem Stadion war ein rein englisches Duell unter Flutlicht. Nach einem packenden 2:2 nach Verlängerung gewann Liverpool den Titel im Elfmeterschießen gegen Chelsea. Das Spiel schrieb auch Geschichte, weil Stéphanie Frappart als erste Frau ein großes UEFA-Finale der Männer leitete.

UEFA-Europa-League-Finale (2026) : Unterstützt von Tausenden mitgereisten englischen Fans und beobachtet von Prinz William in den VIP-Logen fuhr Aston Villa einen deutlichen 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg ein und holte damit den ersten großen kontinentalen Titel seit mehr als vier Jahrzehnten.

„Wunder von Istanbul“ : Beşiktaş schien nach einem 0:3-Rückstand zur Halbzeit gegen Benfica schon komplett geschlagen. Doch angetrieben von einem ohrenbetäubenden Publikum gelang der Heimmannschaft eines der größten Champions-League-Comebacks überhaupt. Tore in der zweiten Halbzeit von Cenk Tosun, Ricardo Quaresma und Vincent Aboubakar stellten auf 3:3 und versetzten die Beşiktaş-Fans in Ekstase.

Bewahrung der Geschichte: Weil das Stadion in einem hochsensiblen historischen Gebiet nahe Palästen aus der osmanischen Zeit liegt, verfügt seine Außenfassade über klassische Säulen mit einer Verkleidung aus natürlichem Kalkstein, damit es sich harmonisch in die Umgebung einfügt. Die historische südliche „Eski Açık“-Mauer des ursprünglichen Stadions von 1947 wurde ebenfalls erhalten und direkt in das Design integriert.

Rekorde und Statistiken von Beşiktaş

Beşiktaş wurde 1903 gegründet und hält als Beşiktaş J.K. einige der bemerkenswertesten Rekorde in der Geschichte des türkischen Fußballs.

Vereins-Ehrungen und Trophäen-Highlights

Türkische Meisterschaften : 21 Titel

Türkischer Pokal : 11 Titel

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Meiste Tore: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

Der einzige ungeschlagene Meister

Beşiktaş war das erste Team, und bislang das einzige, das die moderne türkische Süper Lig gewann, ohne ein einziges Spiel zu verlieren, und beendete die Saison 1991/92 ungeschlagen.

Längste Serie ohne Niederlage

Die „Schwarzen Adler“ halten mit 56 Spielen zwischen 1991 und 1992 den Rekord für die längste ungeschlagene Serie in der Geschichte der türkischen Liga.

Ehre mit Nationalemblem

Beşiktaş ist der einzige türkische Klub, der die türkische Nationalflagge direkt in seinem Vereinslogo tragen darf. Dies wurde dem Klub gewährt, nachdem er 1952 in einem Spiel gegen Griechenland die gesamte türkische Nationalmannschaft repräsentiert hatte.















