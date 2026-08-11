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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Book Bayer Leverkusen Tickets

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So kauft man Tickets für Bayer Leverkusen 2026/27: Bundesliga-Preise, kommende Spiele und mehr

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Bayer Leverkusen

So könnt ihr die deutschen Meister in dieser Saison in Aktion sehen

Obwohl ausverkaufte Zuschauermengen regelmäßig durch die Drehkreuze der BayArena strömen, werden Tickets auch in der Saison 2026/27 weiterhin konsequent von cleveren Stadionbesuchern geschnappt, die Bayer Leverkusen live erleben wollen.

Auf der Suche nach Tickets? GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Bayer-Leverkusen-Tickets, die ihr kennen müsst, darunter die Preise, die Kaufmöglichkeiten und vieles mehr.

Bayer-Leverkusen-TicketsJetzt buchen

Bevorstehende Spiele von Bayer Leverkusen 2026/27

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
Sa., 22. Aug. 2026, 13:00 UhrSV Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenTickets kaufen
Sa., 29. Aug. 2026, 15:30 UhrSV Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergTickets kaufen
Sa., 5. Sep. 2026, 15:30 UhrBayer Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Sa., 12. Sep. 2026, 15:30 UhrFC Augsburg vs Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgTickets kaufen
So., 20. Sep. 2026, 15:30 UhrBayer Leverkusen vs RB LeipzigBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Sa., 10. Okt. 2026, 12:00 Uhr1. FSV Mainz 05 vs Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026, 12:00 UhrBayer Leverkusen vs SC FreiburgBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026, 12:00 UhrTSG 1899 Hoffenheim vs Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026, 11:00 UhrBayer Leverkusen vs VfB StuttgartBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Sa., 7. Nov. 2026, 11:00 Uhr1. FC Köln vs Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, KölnTickets kaufen
Sa., 21. Nov. 2026, 11:00 UhrBayer Leverkusen vs SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026, 11:00 UhrBorussia Dortmund vs Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundTickets kaufen
Sa., 5. Dez. 2026, 11:00 UhrBayer Leverkusen vs Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenTickets kaufen
Sa., 12. Dez. 2026, 11:00 UhrSV Werder Bremen vs Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenTickets kaufen
Sa., 19. Dez. 2026, 11:00 UhrBayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenTickets kaufen

Wie kann man Bayer-Leverkusen-Tickets kaufen?

Es gibt mehrere Wege, um sich Plätze in der BayArena zu sichern, je nach Budget und Planungszeitraum:

  • Offizielles Ticketportal des Klubs: Der Kauf direkt über bayer04.de ist die wichtigste Methode für Tickets zum Originalpreis. Tickets werden in der Regel 4 bis 6 Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet.
  • Bayer-04-Klubmitgliedschaft: Offizielle Klubmitglieder erhalten ein frühes Zugangsfenster mit Priorität, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen. Für Spiele mit hoher Nachfrage, etwa gegen Bayern München oder in europäischen K.-o.-Duellen, ist eine Mitgliedschaft für den Primärverkauf praktisch unverzichtbar.
  • Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Wenn die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, bieten sekundäre Ticketmarktplätze alternative Optionen für den digitalen Wiederverkauf von Tickets. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, auf der ihr kauft, um die Ticketsicherheit zu gewährleisten.

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Wie viel kosten Bayer-Leverkusen-Tickets?

Wer Bayer 04 direkt für ein einzelnes Spiel kauft, bekommt einige der zugänglichsten Ticketpreise im europäischen Fußball:

  • Direkte Preise zum Originalwert: Einzelspieltickets für Erwachsene kosten im Allgemeinen zwischen 15 € und 55 €, abhängig vom Stadionbereich und der Gegnerkategorie.
  • Standorte der Tribünen: Die günstigsten Plätze, ebenso wie die Stehplätze, befinden sich auf der Nord- und Südtribüne hinter den Toren. Die zentralen Seitentribünen, Westtribüne und Osttribüne, haben die höchsten Originalpreise.
  • Preise auf dem Sekundärmarkt: Auf sekundären Marktplätzen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise für normale Bundesligaspiele bei etwa 25 € bis 35 €, während Topspiele gegen Bayern München oder den Rheinderby-Rivalen 1. FC Köln höhere, marktgetriebene Preise erzielen.
  • Ermäßigungskategorien: Wie die meisten Bundesligisten bietet Bayer Leverkusen bei ausgewählten primären Ticketverkäufen gestaffelte Preiskategorien für Junioren, Studierende und Senioren an.

Geschichte der BayArena

Die BayArena, die eine Kapazität von mehr als 30.000 hat, ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 1958 die Heimat von Bayer Leverkusen. 

Sie wurde ursprünglich gebaut, um den Mitarbeitenden des Bayer-Konzerns eine Sportstätte zu bieten. Das Stadion wurde im Laufe der Zeit mehrfach umfassend renoviert und hat sich zu einer Weltklasse-Arena entwickelt, die zu den Symbolen des modernen deutschen Fußballs gehört. 

Die Bay Arena wurde als einer von neun Austragungsorten für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2011 ausgewählt, und dort wurden drei Gruppenspiele sowie ein Viertelfinale ausgetragen.

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