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Barcelona vs Al Ahly ticketsGetty Images
Book Barcelona vs Al Ahly tickets

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So kauft man Tickets für Barcelona gegen Al Ahly: Preise für die Joan-Gamper-Trophäe 2026, Anstoßzeit und mehr

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Al Ahly SC

Barça gegen Al Ahly steht an. Das Camp Nou ist am 19. August Gastgeber des Spiels um die Gamper Trophy

Barcelonas traditioneller Auftakt in die Vorbereitung kehrt in diesem Jahr an einen vertrauten Ort zurück, und das mit einer historischen Besonderheit. In der 61. Ausgabe der Joan-Gamper-Trophäe wird der ägyptische Gigant Al Ahly als erstes afrikanisches Team überhaupt an dieser Partie teilnehmen, wenn er am Mittwoch, den 19. August 2026, im Spotify Camp Nou auf Barça trifft.

Das Spiel ist zugleich Barcelonas erstes Heimspiel der Saison 2026/27 und die offizielle Präsentation des Kaders des Klubs, was es zu einer der mit größter Spannung erwarteten Gamper-Ausgaben der vergangenen Jahre macht. Es ist außerdem das erste Mal seit der Wiedereröffnung des Stadions, dass die Trophäe im Spotify Camp Nou ausgetragen wird, nachdem die jüngsten Ausgaben auswärts im Estadi Olímpic Lluís Companys und im Estadi Johan Cruyff gespielt wurden.

Lassen Sie sich von GOAL erklären, wie Sie Tickets für Barcelona gegen Al Ahly kaufen, wie viel sie kosten und was Sie sonst noch wissen sollten, bevor Sie hinfahren.

Wann findet das Spiel Barcelona gegen Al Ahly statt?

Datum

Spiel

Ort

Tickets

19. August 2026

Barcelona gegen Al Ahly

Spotify Camp Nou, Barcelona

Tickets

Wie man Tickets für Barcelona gegen Al Ahly kauft

Der sicherste Weg führt über die offiziellen Ticketkanäle des FC Barcelona, wo Mitglieder vorrangigen Zugang vor dem freien Verkauf erhalten. Da dieses Spiel als Kaderpräsentation und als erste Gamper-Partie zurück im Camp Nou zusätzliches Gewicht hat, dürften die Tickets schnell vergriffen sein. Früh zu kaufen, ist daher die clevere Lösung.

Das Camp Nou befindet sich nach dem Umbau weiterhin in einer schrittweisen Wiedereröffnung, daher könnte die Platzkapazität geringer sein als an einem normalen Spieltag. Das Stadion ist in vier Haupttribünen unterteilt:

  • Tribuna – die zentrale Premiumtribüne mit der besten Sicht
  • Lateral – Seitentribünen mit Panoramablick auf das Spielfeld
  • Gol Sud – hinter einem Tor
  • Gol Nord – hinter dem gegenüberliegenden Tor

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind oder Sie bei der Platzwahl mehr Flexibilität möchten, bieten auch vertrauenswürdige Wiederverkaufsplattformen wie StubHub Angebote für Barcelona gegen Al Ahly an.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Al Ahly?

Die Preise hängen von Tribüne, Rang und dem Zeitpunkt des Kaufs ab. Frühe Angebote beginnen bei etwa 24 € für reguläre Sitzplätze und steigen für zentrale Premiumbereiche auf 199 € und mehr. Auf dem Wiederverkaufsmarkt wurden Pakete ab ungefähr 330 £–375 £ angeboten, ein Zeichen für die frühe Nachfrage, die dieses Duell bereits auslöst.

Wie immer steigen die Preise in der Regel, je näher der Anstoß rückt, daher ist es die günstigere Option, sich früh Plätze zu sichern.

Haben Barcelona und Al Ahly schon einmal gegeneinander gespielt?

Ja, es ist nicht das erste Mal, dass diese beiden Giganten aufeinandertreffen, auch wenn es schon eine Weile her ist. Das Duell am 19. August wird ihr insgesamt viertes Aufeinandertreffen sein, und Barça hat jede vorherige Begegnung gewonnen:

Datum

Wettbewerb

Spielort

Ergebnis

April 1961

Freundschaftsspiel

Mokhtar El Tetsh Stadium, Kairo

Barcelona 6:1 Al Ahly

April 2007

Freundschaftsspiel zum Al-Ahly-Zentenarium

Cairo International Stadium

Barcelona 4:0 Al Ahly

Juli 2009

Wembley Cup

Wembley-Stadion, London

Barcelona 4:1 Al Ahly

Trotz der einseitigen Bilanz hat dieses Duell zusätzliche Bedeutung: Es wird Al Ahlys erster Besuch im Camp Nou überhaupt sein und die Chance, sich zum ersten Mal auf eigenem Platz des Klubs mit Barças aktuellem Kader zu messen.

Was man von Barcelona gegen Al Ahly erwarten kann

Es ist erst das zweite Aufeinandertreffen der beiden Klubs überhaupt, wobei ihre einzige vorherige Begegnung fast zwei Jahrzehnte zurückliegt, was das Wiedersehen im Camp Nou umso bedeutender macht. Al Ahly reist als eine der erfolgreichsten Mannschaften Afrikas an, während Barça die Gelegenheit nutzt, den Fans seinen Kader vorzustellen, einschließlich aller Neuzugänge, kurz bevor die neue Saison im nationalen Wettbewerb beginnt.

Zu erwarten ist ein intensiver Härtetest in der Vorbereitung für beide Teams, ein ausverkauftes Camp Nou und ein echtes Gefühl von besonderem Anlass, wenn Barcelonas Saison offiziell beginnt.

Wo findet das Spiel Barcelona gegen Al Ahly statt?

Barcelona kehrte am 22. November 2025 nach mehr als zwei Jahren mit Heimspielen auf dem Montjuïc während der Neugestaltung offiziell ins Spotify Camp Nou zurück. Das Stadion befindet sich weiterhin in einer schrittweisen Wiedereröffnung, wobei Kapazität und Serviceangebote noch ausgebaut werden. Dieses Duell markiert das erste Mal seit mehreren Jahren, dass die Gamper-Trophäe in Barcelonas umgestaltetem Heimstadion ausgetragen wird, was dem Aufeinandertreffen zwischen Barça und Al Ahly eine zusätzliche besondere Note verleiht.

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