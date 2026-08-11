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Villa Park Aston Villa 2025Getty Images
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So kauft man Tickets für Aston Villa 2026/27: Durchschnittspreise, kommende Spiele und Informationen zu Dauerkarten

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Aston Villa
Premier League

So könnt ihr Unai Emerys Aston Villa in dieser Saison live sehen

Aston Villa wird in der Saison 2026/27 im Villa Park aller Voraussicht nach erneut für Furore sorgen.  

Mit über 42.000 Fans, die durch die Drehkreuze des Villa Park strömen, soll die legendäre Wand in Weinrot und Blau das Team durch die UEFA Champions League und die Premier-League-Tabelle tragen.

Wie kommt man also an ein Ticket, um Aston Villa live zu sehen? GOAL führt euch durch die Optionen für 2026/27, darunter Bezugsquellen für Tickets, Verlängerungen von Dauerkarten, Mitgliedschaftspreise und die aktuell verfügbaren Premium-Pakete.

Aston-Villa-Tickets buchenTickets kaufen

Bevorstehende Premier-League-Spiele von Aston Villa 2026/27 & Tickets

Datum & UhrzeitSpielOrtTickets
So., 23. Aug. 2026, 14:00 UhrBrighton & Hove Albion gegen Aston VillaAmerican Express Stadium, BrightonTickets kaufen
Mo., 31. Aug. 2026, 20:00 UhrAston Villa gegen ArsenalVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 5. Sep. 2026, 17:30 UhrHull City gegen Aston VillaMKM Stadium, HullTickets kaufen
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen Nottingham ForestVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 19. Sep. 2026, 12:30 UhrTottenham Hotspur gegen Aston VillaTottenham Hotspur Stadium, LondonTickets kaufen
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen BrentfordVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrNewcastle United gegen Aston VillaSt. James' Park, Newcastle upon TyneTickets kaufen
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen Manchester CityVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen FulhamVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrManchester United gegen Aston VillaOld Trafford, StretfordTickets kaufen
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen SunderlandVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrIpswich Town gegen Aston VillaPortman Road Stadium, IpswichTickets kaufen
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrAston Villa gegen EvertonVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen Crystal PalaceVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrCoventry City gegen Aston VillaCoventry Building Society Arena, CoventryTickets kaufen
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrChelsea gegen Aston VillaStamford Bridge, LondonTickets kaufen
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrAston Villa gegen Leeds UnitedVilla Park, BirminghamTickets kaufen
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrAston Villa gegen LiverpoolVilla Park, BirminghamTickets kaufen

Wie kann man Aston-Villa-Tickets für die Premier League kaufen?

Um sich Aston-Villa-Tickets für den Villa Park zu sichern, muss man die offiziellen Kanäle des Klubs nutzen, denn aufgrund der hohen Nachfrage sind reguläre Einzeltickets schnell ausverkauft und werden digital über die Aston Villa App bereitgestellt.

UEFA Super Cup
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PSG
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Aston Villa
AVL

Das ist der schnellste Weg zum Ticket:

  • Offizielle Mitgliedschaft & Verlosungen: Der Beitritt zu einer offiziellen Mitgliedschaftsstufe ist für den primären Zugang entscheidend. Sie ermöglicht die Teilnahme an Verlosungen für Mitglieder, etwa der Loyalty Ballot oder der First Timer Ballot, sowie Prioritätsverkaufsfenster 3 bis 4 Wochen vor dem Anpfiff.
  • Offizielle Ticketbörse: Mitglieder können zum Nennwert Tickets kaufen, die von Dauerkarteninhabern, die Spiele nicht besuchen können, direkt über das offizielle Wiederverkaufsportal des Klubs eingestellt werden.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Die Buchung eines Hospitality-Erlebnisses am Spieltag, etwa The Lower Grounds, 150 Club oder 82 Champions Club, garantiert den Zutritt, ohne dass eine Mitgliedschaft oder die Teilnahme an einer Verlosung nötig ist.
  • Sekundärmarktplätze: Für ausverkaufte Premier-League- oder Europapokalspiele können Fans auf sekundäre Plattformen ausweichen, um alternative Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsoptionen zu nutzen. Prüft die AGB der Website, bei der ihr kauft.

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Wie kann man Dauerkarten von Aston Villa kaufen?

Die einzige Möglichkeit, sich einen Platz für jedes Premier-League-Heimspiel im Villa Park zu garantieren, ist eine Dauerkarte von Aston Villa. 

Eine Dauerkarte gewährt Zutritt zu allen 19 Ligaspielen, die der Klub zu Hause austrägt, und bietet vorrangige Buchungsfenster für K.-o.-Spiele im Pokal.

Die Dauerkarten für die Saison 2026/27 sind ausverkauft, wobei die günstigsten Dauerkarten für Erwachsene bei 703 £ beginnen. 

Bestehende Inhaber erhalten vor jeder neuen Saison vorrangige Verlängerungsfenster, während sich Interessenten auf die offizielle Warteliste für Dauerkarten setzen lassen können.

Wie viel kosten Aston-Villa-Tickets?

Da keine Dauerkarten verfügbar sind, wird die Mehrheit der Fans, die Aston Villa in dieser Saison im Villa Park sehen will, stattdessen ein Einzelticket für den jeweiligen Spieltag für das gewünschte Spiel kaufen.

Diese werden von Spiel zu Spiel verkauft und in verschiedenen Preisklassen angeboten, abhängig von Faktoren wie Sitzplatzlage, Spiel und Gegner im Verlauf einer Saison. 

Nachfolgend findet ihr die Preise für Aston-Villa-Spiele in dieser Saison auf Grundlage der Kostenübersicht der Kategorie A aus der vergangenen Saison:

PreiskategorieErwachseneÜber 66 / Unter 21StreitkräfteUnter 18Unter 14
Zone 182,00 £61,50 £65,50 £42,00 £25,00 £
Zone 276,00 £57,00 £61,00 £39,00 £23,00 £
Zone 371,00 £53,00 £56,50 £35,50 £21,00 £
Zone 458,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 £
Rollstuhlplätze58,00 £43,50 £45,50 £29,50 £17,50 £

Wann gehen Aston-Villa-Tickets in den Verkauf?

Allgemeine Tickets und Premium-Hospitality-Pakete für die Saison 2026/27 sind über die offizielle Ticketing-Plattform des Klubs zur Anfrage und zum Kauf verfügbar.

Spieltagstickets werden in der Regel 4 bis 5 Wochen vor dem Anpfiff freigeschaltet, zunächst mit exklusiven Prioritätsfenstern für offizielle Mitglieder, bevor sie in den allgemeinen Verkauf gehen.

Wie kann ich die Verfügbarkeit von Aston-Villa-Tickets prüfen?

Die Nachfrage nach Aston-Villa-Tickets bleibt auf einem Rekordhoch, da das Team von Unai Emery national und in Europa weiterhin auf höchstem Niveau konkurriert.

Die verlässlichste Anlaufstelle, um die Verfügbarkeit für kommende Spiele in Echtzeit zu prüfen, ist das offizielle Klubportal unter avfc.co.uk.

Wie viel kostet eine Aston-Villa-Mitgliedschaft?

Eine offizielle Aston-Villa-Mitgliedschaft bietet vorrangigen Zugang zu Ticketfreigaben für Heimspiele, exklusive Rabatte im Fanshop und digitale Inhalte.

Verfügbare Mitgliedschaftsstufen für die Saison 2026/27:

  • Erwachsene: 50 £
  • Frauenmannschaft: 30 £
  • Video-Mitgliedschaft: 35 £
  • Video Lite: 15 £
  • Junioren (3–11 Jahre & 12–17 Jahre): 30 £
  • Junioren (0–2 Jahre): Kostenlos

Wo kann ich Aston-Villa-Premium-Erlebnisse kaufen?

Es gibt drei Premium-Erlebnisse von Aston Villa, die gekauft werden können:

  • Lower Grounds Premium: Zugang zur exklusiven Lounge, Sitzplätze in der Trinity Stand, Einrichtungen vor und nach dem Spiel, Großbildschirme, Fragerunden mit Ex-Profis, kostenlose Speisen und Bar sowie ein offizielles Spieltagsprogramm.
  • 150 Club: Gepolsterte Sitzplätze auf Höhe der Mittellinie in der Doug Ellis Stand, Begrüßungsgetränke, Bedienung am Tisch beim Essen, Chef-Specials in der Halbzeit, Besuche von Villa-Legenden und Spieltagsgeschenke.
  • 82 Champions Club: Zentral gelegene gepolsterte Sitze in der Trinity Road Stand, ein Zwei-Gänge-Menü, kostenlose Bar und Auftritte von Legenden.

Alle Premium-Pakete können direkt auf der offiziellen Website von Aston Villa angefragt oder gebucht werden.

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