So kauft man Tickets für Arsenal 2026/27: Champions-League-Spiele, wo man Tickets kaufen kann und Informationen zu Dauerkarten

Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub 22 Jahre auf den Titel gewartet hatte

Arsenal startet als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hatte, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, darunter auch Infos dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres live sehen könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST Arsenal gegen Borussia Dortmund Emirates Stadium (Heim) Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung Tickets Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST Arsenal gegen Como Emirates Stadium (Heim) Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung Tickets So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST Arsenal gegen Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Tickets Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST Arsenal gegen Coventry City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST Aston Villa gegen Arsenal Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST Arsenal gegen Chelsea Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST Sunderland gegen Arsenal Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion gegen Arsenal American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal gegen Leeds United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest gegen Arsenal The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal gegen Everton Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT Liverpool gegen Arsenal Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal gegen Hull City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United gegen Arsenal St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal gegen Manchester City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT Brentford gegen Arsenal Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur gegen Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal gegen Bournemouth Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal gegen Manchester United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace gegen Arsenal Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT Fulham gegen Arsenal Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal gegen Ipswich Town Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT Arsenal gegen Brentford Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT Hull City gegen Arsenal MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal gegen Newcastle United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT Manchester City gegen Arsenal Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal gegen Liverpool Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town gegen Arsenal Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal gegen Fulham Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United gegen Arsenal Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT Arsenal gegen Crystal Palace Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT Chelsea gegen Arsenal Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT Arsenal gegen Sunderland Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST Coventry City gegen Arsenal Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST Arsenal gegen Aston Villa Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST Bournemouth gegen Arsenal Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal gegen Tottenham Hotspur Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST Leeds United gegen Arsenal Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal gegen Nottingham Forest Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 BST Everton gegen Arsenal Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 BST Arsenal gegen Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition extrem begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, sobald die Abstimmung für Red Members geöffnet wurde.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:

Die offizielle Ticket Exchange: Das ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da der Titelkampf immer heißer wird, wird Fans empfohlen, täglich nachzusehen.

Abstimmungen für Red Members: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.

Sekundäre Anbieter: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen letzten Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage stark variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Diese Tickets sind jedoch fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Mitgliederabstimmung oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55

Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75

Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket an ein anderes Mitglied zum ursprünglich bezahlten Preis verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um an Arsenal-Tickets zu kommen. Die Preise auf diesen Plattformen wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können sich im Vorfeld eines Spiels erheblich verändern.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit nicht für potenzielle Neukäufer verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald es Kaufmöglichkeiten gibt. Die aktuellen Preise für Dauerkarten könnt ihr außerdem auf der Arsenal-Website nachsehen.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal ist seit der Eröffnung des Emirates Stadium am 22. Juli 2006 dort zu Hause, als mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 beschränkt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale 2025/26 lauter geworden. Der Klub soll Berichten zufolge Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt haben. Konkrete Pläne, eine Baugenehmigung oder einen Zeitplan gibt es jedoch nicht, und einige Berichte deuten darauf hin, dass eine deutlich bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit zusätzlichem Hospitality-Bereich das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen bei der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, dazu kommen die nahegelegenen Bahnhöfe Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen.