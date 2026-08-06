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Renuka Odedra

Übersetzt von

So kauft man Tickets für Arsenal 2026/27: Champions-League-Spiele, wo man Tickets kaufen kann und Informationen zu Dauerkarten

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FC Arsenal
Premier League

Arsenal steht derzeit an der Spitze der Premier-League-Tabelle und will sich den ersten Meistertitel seit mehr als zwei Jahrzehnten sichern.

Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub 22 Jahre auf den Titel gewartet hatte

Arsenal startet als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hatte, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, darunter auch Infos dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres live sehen könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit

Spiel

Spielort

Wettbewerb

Tickets

So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST

Arsenal gegen Borussia Dortmund

Emirates Stadium (Heim)

Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung

Tickets

Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST

Arsenal gegen Como

Emirates Stadium (Heim)

Freundschaftsspiel in der Saisonvorbereitung

Tickets

So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST

Arsenal gegen Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Tickets

Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST

Arsenal gegen Coventry City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST

Aston Villa gegen Arsenal

Villa Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST

Arsenal gegen Chelsea

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST

Sunderland gegen Arsenal

Stadium of Light (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion gegen Arsenal

American Express Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST

Arsenal gegen Leeds United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest gegen Arsenal

The City Ground (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST

Arsenal gegen Everton

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT

Liverpool gegen Arsenal

Anfield (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal gegen Hull City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT

Newcastle United gegen Arsenal

St. James' Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal gegen Manchester City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT

Brentford gegen Arsenal

Gtech Community Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur gegen Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT

Arsenal gegen Bournemouth

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT

Arsenal gegen Manchester United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace gegen Arsenal

Selhurst Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT

Fulham gegen Arsenal

Craven Cottage (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT

Arsenal gegen Ipswich Town

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT

Arsenal gegen Brentford

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT

Hull City gegen Arsenal

MKM Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT

Arsenal gegen Newcastle United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT

Manchester City gegen Arsenal

Etihad Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT

Arsenal gegen Liverpool

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town gegen Arsenal

Portman Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT

Arsenal gegen Fulham

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT

Manchester United gegen Arsenal

Old Trafford (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT

Arsenal gegen Crystal Palace

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT

Chelsea gegen Arsenal

Stamford Bridge (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT

Arsenal gegen Sunderland

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST

Coventry City gegen Arsenal

Coventry Building Society Arena (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST

Arsenal gegen Aston Villa

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST

Bournemouth gegen Arsenal

Vitality Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST

Arsenal gegen Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST

Leeds United gegen Arsenal

Elland Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST

Arsenal gegen Nottingham Forest

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

So., 23. Mai 2027, 15:00 BST

Everton gegen Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

So., 30. Mai 2027, 16:00 BST

Arsenal gegen Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition extrem begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, sobald die Abstimmung für Red Members geöffnet wurde.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch an ein Ticket zu kommen, sind:

  • Die offizielle Ticket Exchange: Das ist für Mitglieder die verlässlichste Möglichkeit, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da der Titelkampf immer heißer wird, wird Fans empfohlen, täglich nachzusehen.
  • Abstimmungen für Red Members: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.
  • Sekundäre Anbieter: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen letzten Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage stark variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Diese Tickets sind jedoch fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Mitgliederabstimmung oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:

  • Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
  • Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
  • Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket an ein anderes Mitglied zum ursprünglich bezahlten Preis verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um an Arsenal-Tickets zu kommen. Die Preise auf diesen Plattformen wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können sich im Vorfeld eines Spiels erheblich verändern.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit nicht für potenzielle Neukäufer verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald es Kaufmöglichkeiten gibt. Die aktuellen Preise für Dauerkarten könnt ihr außerdem auf der Arsenal-Website nachsehen.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal ist seit der Eröffnung des Emirates Stadium am 22. Juli 2006 dort zu Hause, als mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp unter 39.000 beschränkt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers im November 2019 aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale 2025/26 lauter geworden. Der Klub soll Berichten zufolge Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt haben. Konkrete Pläne, eine Baugenehmigung oder einen Zeitplan gibt es jedoch nicht, und einige Berichte deuten darauf hin, dass eine deutlich bescheidenere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit zusätzlichem Hospitality-Bereich das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen bei der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, dazu kommen die nahegelegenen Bahnhöfe Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig zu kommen.

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