Die NFL kehrt am 8. November 2026 ins Santiago Bernabéu zurück, wenn die Cincinnati Bengals in Woche 9 der Regular Season auf die Atlanta Falcons treffen, wobei Atlanta als designiertes Heimteam fungiert.

Die Partie ist das erst zweite NFL-Regular-Season-Spiel überhaupt in Spanien und das erste einer mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Liga, der Stadt Madrid, der Autonomen Gemeinschaft Madrid und Real Madrid C.F., die American Football für die kommenden Jahre im Bernabéu halten wird.

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Wann findet das NFL-Spiel in Madrid 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Begegnung Ort Tickets So., 8. Nov., 15:30 Uhr MEZ Cincinnati Bengals bei den Atlanta Falcons Santiago-Bernabéu-Stadion, Madrid Tickets buchen

Wo kann man Tickets für NFL Madrid 2026 kaufen?

Offizielle Tickets werden über die spanische Ticketmaster-Plattform der NFL verkauft, und ihr benötigt ein NFL-Ticketmaster-Konto, um kaufen zu können. Dieses könnt ihr kostenlos auf nfl.com einrichten, bevor ihr euch die Plätze anseht.

Der Verkauf lief in mehreren Phasen an, mit einem Vorverkauf für Amex-Karteninhaber Ende Mai, dem Start der Hospitality-Pakete am 5. Juni und dem freien Verkauf ab dem 9. Juli.

Wie viel kosten Tickets für NFL Madrid 2026?

On Location, der offizielle Hospitality-Partner der NFL, und SportsBreaks bieten offizielle Premium-Pakete an, die Sitzplätze im Unterrang, Hospitality-Lounges vor dem Spiel, Hotelaufenthalte und Flugarrangements bündeln.

Die NFL hat offizielle Endpreise für das Spiel Bengals gegen Falcons veröffentlicht. Das bedeutet, dass der angezeigte Preis bereits alle Gebühren enthält und es beim Checkout keine Überraschungen gibt, ein neuer Ansatz für jedes internationale Spiel im Jahr 2026.

Die günstigste offizielle Kategorie beginnt bei 93,40 €, während die teuersten Plätze im Stadion bis zu 438,75 € kosten. In ausgewählten Kategorien sind auch Kindertickets verfügbar.

Hospitality ist eine ganz andere Preisklasse, mit Premium-Paketen über Ticketmaster und On Location, die weit über ein Standardticket hinausgehen und zusätzliche Extras wie Lounge-Zugang, Verpflegung und in manchen Fällen Reise- und Hotelaufenthalte umfassen.

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Alles, was ihr über das Santiago-Bernabéu-Stadion wissen müsst

Das Santiago Bernabéu, die Heimat von Real Madrid, hat sich nach seiner jüngsten Renovierung zu einer der meistdiskutierten Spielstätten im Weltsport entwickelt, und genau dieser Umbau macht es zu einer so naheliegenden Wahl für die NFL. Das neue ausfahrbare Spielfeld des Stadions ermöglicht es, den Rasen für die Markierungen und den Kunstrasenaufbau des American Football auszutauschen, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beeinträchtigen, während das modernisierte Dach und die erweiterte Tribünenschüssel dem Stadion eine spürbar andere Atmosphäre verleihen als an einem typischen NFL-Sonntag.

Wenn ihr zum Spiel reist, plant eure Route sorgfältig. Die Metrostation Santiago Bernabéu der Linie 10 ist derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen, wobei die Sperrung zwischen Nuevos Ministerios und Cuzco voraussichtlich für den Rest des Jahres bestehen bleibt. Die einfachsten Alternativen sind die Cercanías-Bahn nach Nuevos Ministerios, ein EMT-Bus oder der kostenlose Ersatz-Shuttle am Spieltag, daher lohnt es sich, für die Anreise zum Stadion etwas mehr Zeit einzuplanen.

Nachdem im Bernabéu bereits ein ausverkauftes NFL-Spiel stattgefunden hat und nun ein fester Platz im Kalender gesichert ist, entwickelt sich dies zu einem der herausragenden Stopps im gesamten internationalen Programm 2026.

Wann werden die NFL International Games ausgetragen?

2026 ist ein Meilensteinjahr für die globale Reichweite der NFL: Eine Rekordzahl von neun internationalen Spielen ist in sieben Ländern angesetzt.

Dazu gehören das allererste Regular-Season-Spiel überhaupt in Australien und Frankreich.

Vollständige Host-Liste der NFL International 2026