Der Wunsch, den amtierenden Meister der Brasileiro Série A und der Copa Libertadores, Flamengo, in Aktion zu sehen, ist bei Fußballfans auf der ganzen Welt groß. Obwohl die Nachfrage, den Rubro-Negro im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro auflaufen zu sehen, extrem hoch ist, sind weiterhin Tickets erhältlich.

Nachdem Flamengo in der vergangenen Saison den achten Meistertitel eingefahren hat und damit nun gemeinsam die zweiterfolgreichste Mannschaft in der Geschichte Brasiliens ist, will der Klub seine Trophäensammlung vor dem Ende der laufenden Saison nun noch weiter ausbauen.



Mit einheimischen brasilianischen Stars wie Pedro, Lucas Paquetá, Samuel Lino und ausländischen Neuzugängen wie Giorgian de Arrascaeta und Jorginho, die Woche für Woche für die Flamengo-Anhänger glänzen, gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um sich Tickets zu sichern.

Wie kommt man an Tickets, um Flamengo in dieser Saison eine Fußball-Galavorstellung abliefern zu sehen? GOAL liefert euch den vollständigen Überblick darüber, was sie kosten und was ihr sonst noch wissen müsst.

Bevorstehende Spiele von Flamengo

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Sa., 22. Aug. (20.30 Uhr) Cruzeiro vs Flamengo Mineirão, Belo Horizonte Tickets So., 30. Aug. (16 Uhr) Flamengo vs Botafogo Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 6. Sep. (16 Uhr) Clube do Remo vs Flamengo Baenão, Belém Tickets So., 13. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs Corinthians Maracanã, Rio de Janeiro Tickets So., 20. Sep. (15 Uhr) Flamengo vs Red Bull Bragantino Maracanã, Rio de Janeiro Tickets Mi., 7. Okt. (15 Uhr) Santos FC vs Flamengo Urbano Caldeira, Santos Tickets So., 11. Okt. (15 Uhr) Flamengo vs Fluminense Maracanã, Rio de Janeiro Tickets

So kauft ihr Flamengo-Tickets

Offizielle Flamengo-Tickets können online über das offizielle Portal Flamengo Ingressos oder persönlich am Vereinssitz in Gávea sowie an den Stadionkassen des Maracanã gekauft werden. Tickets für die Allgemeinheit gehen in der Regel drei bis vier Tage vor dem Spiel in den Verkauf, direkt nachdem die bevorzugten Verkaufsphasen für Vereinsmitglieder abgeschlossen sind.

Offizielle Flamengo-Mitglieder im Nação-Sócio-Torcedor-Programm erhalten deutliche Priorität und bessere Chancen beim Kauf von Spieltickets.

Die Verkaufsphasen öffnen sich nacheinander je nach Mitgliedsstufe, wobei höherwertige Modelle wie Diamond/Platinum oder Maraca-Stufen zuerst kaufen können, gefolgt von niedrigeren Stufen und nationalen Modellen wie Nação Sem Fronteiras. Mitglieder können bei einigen regionalen und nationalen Spielen zudem bis zu 50 Prozent Rabatt auf die regulären Ticketpreise erhalten.

Außerdem können Fans Flamengo-Tickets auch auf dem Sekundärmarkt kaufen. Ticombo ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern wollen, und bietet Fans, die kurzfristig noch an Tickets kommen möchten, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Flamengo-Tickets?

Offizielle Tickets zum Nennwert für reguläre Flamengo-Heimspiele im Maracanã in Rio liegen für die Allgemeinheit in der Regel zwischen 80 R$ und 500 R$ (etwa 15 bis 90 $), abhängig von der Sitzplatzkategorie. Allerdings können sich die Preise bei Spielen mit besonders hoher Bedeutung wie dem Fla-Flu-Derby (Flamengo vs Fluminense), das wie oben gezeigt als Nächstes am 11. Oktober stattfindet, oder bei K.-o.-Duellen in der Copa Libertadores verdoppeln oder sogar verdreifachen.

Der Klub setzt auf eine strikte Prioritätsstruktur und bietet seinen Nação-Mitgliedern, also den Fanclub-Mitgliedern, starke Preisnachlässe, sodass sie Basisplätze schon ab 20 R$ bekommen.

Behaltet für weitere Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs oder für die aktuelle Verfügbarkeit Weiterverkaufsseiten wie Ticombo im Blick.

Alles, was ihr über das Maracana wissen müsst

Das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro, Brasilien, offiziell Estádio Jornalista Mário Filho genannt, gilt weltweit als ultimativer Tempel des Fußballs. Eine Arena, die auf der Liste der Stadien, die jeder Fußballfan einmal besucht haben sollte, auftaucht.

Es wurde für die FIFA-Weltmeisterschaft 1950 gebaut und galt einst mit einer beeindruckenden Kapazität von fast 200.000 Stehplätzen als größtes Stadion der Welt. Nach umfassenden Modernisierungen zur Erfüllung strenger Sicherheitsstandards wird es heute als reines Sitzplatzstadion mit einer Kapazität von 78.838 Plätzen betrieben.

Das Maracanã ist weiterhin das größte Stadion Brasiliens und ein legendäres Monument der südamerikanischen Sportkultur. Es dient nicht nur den großen Klubs aus Rio, Flamengo und Fluminense, als gemeinsame Heimstätte, sondern ist auch regelmäßig Austragungsort wichtiger Spiele der brasilianischen Nationalmannschaft.

Brasiliens beliebtester Fußballsohn Pele erlebte im Maracana zahlreiche denkwürdige Momente. Er debütierte dort 1957 für die Nationalmannschaft, und zwölf Jahre später, 1969, erzielte er beim 1:0 per Elfmeter für Santos gegen Vasco da Gama das 1.000. Tor seiner Profikarriere ("O Milésimo"). Pele bestritt 1971 in diesem Stadion auch sein letztes Spiel für Brasilien.

Liste der Flamengo-Rekorde und -Statistiken

Flamengo (Clube de Regatas do Flamengo) ist einer der erfolgreichsten und populärsten Fußballklubs der Welt. Der Klub aus Rio de Janeiro hat die prestigeträchtige Besonderheit, nie aus der höchsten brasilianischen Spielklasse abgestiegen zu sein.

Höhepunkte bei Titeln und Trophäen

Weltweite Trophäen: 1 Interkontinentalpokal (1981).

Kontinentale Trophäen: 4 Titel in der Copa Libertadores (1981, 2019, 2022, 2025).

Nationale Meisterschaften: 8 Titel in der Campeonato Brasileiro Série A (1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020, 2025).

Nationale Pokale: 5 Trophäen in der Copa do Brasil (1990, 2006, 2013, 2022, 2024).

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Junior (876), Zico (732)

Meiste Tore: Zico (508), Dida (264)

Serie ohne Niederlage

Flamengo blieb zwischen 1978 und 1979 in allen Wettbewerben bemerkenswerte 52 Spiele in Folge ungeschlagen, angeführt von der goldenen Generation um Zico und Junior.



