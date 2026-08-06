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Arsenal Stadium ariel view Getty Images
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Renuka Odedra

Übersetzt von

So kauft man Arsenal-Tickets für 2026/27: Champions-League-Spiele, wo man Tickets kaufen kann & Informationen zu Dauerkarten

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Tickets
FC Arsenal
Premier League

Arsenal geht als amtierender Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub in der vergangenen Spielzeit eine 22-jährige Wartezeit auf den Titel beendet hatte.

Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der 22 Jahre lange Titel-Wartestand beendet wurde

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub 22 Jahre auf den Titel warten musste und das Finale der Champions League erreicht hatte, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, einschließlich Informationen dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion sehen könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit

Spiel

Austragungsort

Wettbewerb

Tickets

So., 9. Aug. 2026, 14:00 Uhr BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (Heim)

Testspiel in der Saisonvorbereitung

Tickets

Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 Uhr BST

Arsenal vs Como

Emirates Stadium (Heim)

Testspiel in der Saisonvorbereitung

Tickets

So., 16. Aug. 2026, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Tickets

Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 Uhr BST

Arsenal vs Coventry City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass nahezu jedes Spiel innerhalb von Minuten ausverkauft war, nachdem die Red-Member-Abstimmung geöffnet wurde.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch ein Ticket zu bekommen, sind:

  • Die offizielle Ticket Exchange: Dies ist die zuverlässigste Möglichkeit für Mitglieder, Tickets zum Nennwert zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen an Fahrt aufnimmt, werden Fans dazu ermutigt, dies täglich zu überprüfen.
  • Red-Member-Abstimmungen: Arsenal setzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin auf ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Nennwert kaufen.
  • Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen Spiele zum Saisonende zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Der einfachste Weg, ein Ticket für ein Premier-League-Spiel zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub verwendet ein gestaffeltes Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Abstimmung für Mitglieder oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:

  • Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
  • Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
  • Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Nennwert verkauft werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket für den ursprünglich gezahlten Preis an ein anderes Mitglied verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können in den Tagen vor einem Spiel erheblich schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist der einzige garantierte Weg, um sicherzustellen, dass man bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei sein kann. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für das gesamte Geschehen.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit für potenzielle Neukäufer nicht verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald Kaufmöglichkeiten verfügbar sind. Die aktuellen Dauerkartenpreise können ebenfalls auf der Arsenal-Website eingesehen werden.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 sein Zuhause, als es mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das letztlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute als Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium das drittgrößte Klubstadion in England und das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde im November 2019 bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner permanenten Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Lauf bis ins Finale der Champions League 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, doch weder konkrete Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan wurden bestätigt. Einige Berichte deuten darauf hin, dass eine bescheidenere Erweiterung um rund 5.000 Plätze mit zusätzlichem Hospitality-Bereich das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, hinzu kommen die nahegelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig da zu sein.

Die Analyse der Arsenal-Ticketkategorien und Mitgliedschaftsanforderungen ist für Anhänger, die Arsenal im Emirates sehen möchten, von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr plant, eure Ergebnistipps oder Gruppensiegerwetten mit einem neuen Nutzerprofil zu unterstützen, ist es ein kluger Schritt, eure Anmeldeanreize zu maximieren. Besucht unsere Promo-Seite, um die verifizierten besten Wettseiten zu aktivieren und eure Kontobelohnungen sofort zu beanspruchen.

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