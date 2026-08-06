Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der 22 Jahre lange Titel-Wartestand beendet wurde

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub 22 Jahre auf den Titel warten musste und das Finale der Champions League erreicht hatte, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, einschließlich Informationen dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion sehen könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit Spiel Austragungsort Wettbewerb Tickets So., 9. Aug. 2026, 14:00 Uhr BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (Heim) Testspiel in der Saisonvorbereitung Tickets Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 Uhr BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (Heim) Testspiel in der Saisonvorbereitung Tickets So., 16. Aug. 2026, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Tickets Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 Uhr BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass nahezu jedes Spiel innerhalb von Minuten ausverkauft war, nachdem die Red-Member-Abstimmung geöffnet wurde.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch ein Ticket zu bekommen, sind:

Die offizielle Ticket Exchange: Dies ist die zuverlässigste Möglichkeit für Mitglieder, Tickets zum Nennwert zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen an Fahrt aufnimmt, werden Fans dazu ermutigt, dies täglich zu überprüfen.

Red-Member-Abstimmungen: Arsenal setzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin auf ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Nennwert kaufen.

Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen Spiele zum Saisonende zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Der einfachste Weg, ein Ticket für ein Premier-League-Spiel zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub verwendet ein gestaffeltes Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Abstimmung für Mitglieder oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55

Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75

Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Nennwert verkauft werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket für den ursprünglich gezahlten Preis an ein anderes Mitglied verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können in den Tagen vor einem Spiel erheblich schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist der einzige garantierte Weg, um sicherzustellen, dass man bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei sein kann. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für das gesamte Geschehen.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit für potenzielle Neukäufer nicht verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald Kaufmöglichkeiten verfügbar sind. Die aktuellen Dauerkartenpreise können ebenfalls auf der Arsenal-Website eingesehen werden.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 sein Zuhause, als es mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das letztlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute als Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium das drittgrößte Klubstadion in England und das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde im November 2019 bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner permanenten Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Lauf bis ins Finale der Champions League 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, doch weder konkrete Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan wurden bestätigt. Einige Berichte deuten darauf hin, dass eine bescheidenere Erweiterung um rund 5.000 Plätze mit zusätzlichem Hospitality-Bereich das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, hinzu kommen die nahegelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig da zu sein.

Die Analyse der Arsenal-Ticketkategorien und Mitgliedschaftsanforderungen ist für Anhänger, die Arsenal im Emirates sehen möchten, von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr plant, eure Ergebnistipps oder Gruppensiegerwetten mit einem neuen Nutzerprofil zu unterstützen, ist es ein kluger Schritt, eure Anmeldeanreize zu maximieren. Besucht unsere Promo-Seite, um die verifizierten besten Wettseiten zu aktivieren und eure Kontobelohnungen sofort zu beanspruchen.