Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der 22 Jahre lange Titel-Wartestand beendet wurde
Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub 22 Jahre auf den Titel warten musste und das Finale der Champions League erreicht hatte, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, einschließlich Informationen dazu, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion sehen könnt.
Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets
Datum & Uhrzeit
Spiel
Austragungsort
Wettbewerb
Tickets
So., 9. Aug. 2026, 14:00 Uhr BST
Arsenal vs Borussia Dortmund
Emirates Stadium (Heim)
Testspiel in der Saisonvorbereitung
Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 Uhr BST
Arsenal vs Como
Emirates Stadium (Heim)
Testspiel in der Saisonvorbereitung
So., 16. Aug. 2026, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 Uhr BST
Arsenal vs Coventry City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr BST
Aston Villa vs Arsenal
Villa Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Chelsea
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST
Sunderland vs Arsenal
Stadium of Light (Auswärts)
Premier League
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr BST
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
American Express Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Leeds United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST
Nottingham Forest vs Arsenal
The City Ground (Auswärts)
Premier League
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Everton
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 Uhr GMT
Liverpool vs Arsenal
Anfield (Auswärts)
Premier League
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Hull City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT
Newcastle United vs Arsenal
St. James' Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Manchester City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr GMT
Brentford vs Arsenal
Gtech Community Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Bournemouth
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Manchester United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr GMT
Crystal Palace vs Arsenal
Selhurst Park (Auswärts)
Premier League
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr GMT
Fulham vs Arsenal
Craven Cottage (Auswärts)
Premier League
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Ipswich Town
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr GMT
Arsenal vs Brentford
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT
Hull City vs Arsenal
MKM Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Newcastle United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr GMT
Manchester City vs Arsenal
Etihad Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Liverpool
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr GMT
Ipswich Town vs Arsenal
Portman Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Fulham
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr GMT
Manchester United vs Arsenal
Old Trafford (Auswärts)
Premier League
Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr GMT
Arsenal vs Crystal Palace
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr GMT
Chelsea vs Arsenal
Stamford Bridge (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. März 2027, 15:00 Uhr GMT
Arsenal vs Sunderland
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST
Coventry City vs Arsenal
Coventry Building Society Arena (Auswärts)
Premier League
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Aston Villa
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr BST
Bournemouth vs Arsenal
Vitality Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr BST
Leeds United vs Arsenal
Elland Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr BST
Arsenal vs Nottingham Forest
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr BST
Everton vs Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
Premier League
So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr BST
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?
Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.
Einzeltickets werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass nahezu jedes Spiel innerhalb von Minuten ausverkauft war, nachdem die Red-Member-Abstimmung geöffnet wurde.
Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch ein Ticket zu bekommen, sind:
- Die offizielle Ticket Exchange: Dies ist die zuverlässigste Möglichkeit für Mitglieder, Tickets zum Nennwert zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen an Fahrt aufnimmt, werden Fans dazu ermutigt, dies täglich zu überprüfen.
- Red-Member-Abstimmungen: Arsenal setzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin auf ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Nennwert kaufen.
- Sekundärhändler: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen Spiele zum Saisonende zu besuchen.
Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?
Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Ticketoptionen für Arsenals Heimspiele extrem hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis eines Tickets je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.
Der einfachste Weg, ein Ticket für ein Premier-League-Spiel zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub verwendet ein gestaffeltes Preissystem je nach Gegner, eingeteilt in A, B und C, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.
Die Durchschnittspreise für offizielle Erwachsenentickets, wenn sie über die Abstimmung für Mitglieder oder die offizielle Ticket Exchange des Klubs gekauft werden, liegen in der Regel in den folgenden Bereichen:
- Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
- Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
- Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Nennwert verkauft werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, sein Ticket für den ursprünglich gezahlten Preis an ein anderes Mitglied verkaufen kann.
Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können in den Tagen vor einem Spiel erheblich schwanken.
Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?
Eine Arsenal-Dauerkarte ist der einzige garantierte Weg, um sicherzustellen, dass man bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei sein kann. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für das gesamte Geschehen.
Beachtet jedoch, dass Dauerkarten derzeit für potenzielle Neukäufer nicht verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald Kaufmöglichkeiten verfügbar sind. Die aktuellen Dauerkartenpreise können ebenfalls auf der Arsenal-Website eingesehen werden.
Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst
Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 sein Zuhause, als es mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimat seit 1913, das letztlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.
Das Emirates wurde auf einem neu entwickelten Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons zu Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute als Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium das drittgrößte Klubstadion in England und das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde im November 2019 bei einem Spiel gegen die Wolverhampton Wanderers aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner permanenten Heimstätte.
Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema, und diese Diskussion ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Lauf bis ins Finale der Champions League 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, doch weder konkrete Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan wurden bestätigt. Einige Berichte deuten darauf hin, dass eine bescheidenere Erweiterung um rund 5.000 Plätze mit zusätzlichem Hospitality-Bereich das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.
Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line ist nur einen kurzen Fußweg entfernt, hinzu kommen die nahegelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig da zu sein.
Die Analyse der Arsenal-Ticketkategorien und Mitgliedschaftsanforderungen ist für Anhänger, die Arsenal im Emirates sehen möchten, von entscheidender Bedeutung. Wenn ihr plant, eure Ergebnistipps oder Gruppensiegerwetten mit einem neuen Nutzerprofil zu unterstützen, ist es ein kluger Schritt, eure Anmeldeanreize zu maximieren. Besucht unsere Promo-Seite, um die verifizierten besten Wettseiten zu aktivieren und eure Kontobelohnungen sofort zu beanspruchen.