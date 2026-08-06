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Renuka Odedra

Übersetzt von

So kauft man Arsenal-Tickets für 2026/27: Champions-League-Spiele, wo es Tickets gibt und Informationen zu Dauerkarten

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Arsenal geht als amtierender Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub in der vergangenen Spielzeit eine 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet hat.

Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub die 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet hat

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub die 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hat, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, darunter auch, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion erleben könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit

Spiel

Spielort

Wettbewerb

Tickets

So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (Heim)

Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung

Tickets

Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST

Arsenal vs Como

Emirates Stadium (Heim)

Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung

Tickets

So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Tickets

Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST

Arsenal vs Coventry City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST

Aston Villa vs Arsenal

Villa Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Chelsea

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST

Sunderland vs Arsenal

Stadium of Light (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion vs Arsenal

American Express Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Leeds United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest vs Arsenal

The City Ground (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST

Arsenal vs Everton

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT

Liverpool vs Arsenal

Anfield (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Hull City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT

Newcastle United vs Arsenal

St. James' Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester City

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT

Brentford vs Arsenal

Gtech Community Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur vs Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Bournemouth

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT

Arsenal vs Manchester United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace vs Arsenal

Selhurst Park (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT

Fulham vs Arsenal

Craven Cottage (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Ipswich Town

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Brentford

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT

Hull City vs Arsenal

MKM Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Newcastle United

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT

Manchester City vs Arsenal

Etihad Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Liverpool

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town vs Arsenal

Portman Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Fulham

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT

Manchester United vs Arsenal

Old Trafford (Auswärts)

Premier League

Tickets

Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT

Arsenal vs Crystal Palace

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT

Chelsea vs Arsenal

Stamford Bridge (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT

Arsenal vs Sunderland

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST

Coventry City vs Arsenal

Coventry Building Society Arena (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Aston Villa

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST

Bournemouth vs Arsenal

Vitality Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST

Leeds United vs Arsenal

Elland Road (Auswärts)

Premier League

Tickets

Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST

Arsenal vs Nottingham Forest

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

So., 23. Mai 2027, 15:00 BST

Everton vs Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Auswärts)

Premier League

Tickets

So., 30. Mai 2027, 16:00 BST

Arsenal vs Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (Heim)

Premier League

Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzelkarten werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, sobald die Red-Member-Abstimmung geöffnet wurde.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch ein Ticket zu bekommen, sind:

  • Die offizielle Ticket Exchange: Das ist die verlässlichste Möglichkeit für Mitglieder, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen an Fahrt aufnimmt, werden Fans dazu ermutigt, dies täglich zu prüfen.
  • Red-Member-Abstimmungen: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.
  • Sekundäranbieter: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen letzten Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Tickets für Arsenals Heimspiele äußerst hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis für ein Ticket je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, das in A, B und C kategorisiert ist, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die durchschnittlichen Preise für offizielle Erwachsenentickets liegen beim Kauf über die Abstimmung für Mitglieder oder über die offizielle Ticket Exchange des Klubs in der Regel in den folgenden Bereichen:

  • Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
  • Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
  • Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, das Ticket zum ursprünglich gezahlten Preis an ein anderes Mitglied verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels stark schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten für potenzielle Neukäufer derzeit nicht verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald und falls Kaufmöglichkeiten entstehen. Auf der Arsenal-Website könnt ihr euch auch die aktuellen Preise für Dauerkarten ansehen.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 sein Zuhause, als es mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimstätte seit 1913, die schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu erschlossenen Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons für Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde im November 2019 bei einem Spiel gegen Wolverhampton Wanderers aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema gewesen, und diese Debatte ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale in der Saison 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, auch wenn weder feste Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan bestätigt wurden. Einige Berichte deuten darauf hin, dass eine deutlich geringere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Blick auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, wobei die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line nur einen kurzen Fußweg entfernt liegt, ebenso wie die nahe gelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig da zu sein.

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