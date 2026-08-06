Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub die 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet hat

Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub die 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hat, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, darunter auch, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion erleben könnt.

Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets

Datum & Uhrzeit Spiel Spielort Wettbewerb Tickets So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST Arsenal vs Borussia Dortmund Emirates Stadium (Heim) Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung Tickets Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST Arsenal vs Como Emirates Stadium (Heim) Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung Tickets So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Tickets Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST Arsenal vs Coventry City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST Aston Villa vs Arsenal Villa Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Chelsea Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST Sunderland vs Arsenal Stadium of Light (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion vs Arsenal American Express Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Leeds United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST Nottingham Forest vs Arsenal The City Ground (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST Arsenal vs Everton Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Arsenal Anfield (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Hull City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT Newcastle United vs Arsenal St. James' Park (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT Brentford vs Arsenal Gtech Community Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur vs Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Bournemouth Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT Fulham vs Arsenal Craven Cottage (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Ipswich Town Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Brentford Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT Hull City vs Arsenal MKM Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Newcastle United Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Liverpool Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT Ipswich Town vs Arsenal Portman Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Fulham Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (Auswärts) Premier League Tickets Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT Arsenal vs Crystal Palace Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT Chelsea vs Arsenal Stamford Bridge (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT Arsenal vs Sunderland Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Arsenal Coventry Building Society Arena (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST Arsenal vs Aston Villa Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Arsenal Vitality Stadium (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Tottenham Hotspur Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST Leeds United vs Arsenal Elland Road (Auswärts) Premier League Tickets Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST Arsenal vs Nottingham Forest Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets So., 23. Mai 2027, 15:00 BST Everton vs Arsenal Hill Dickinson Stadium (Auswärts) Premier League Tickets So., 30. Mai 2027, 16:00 BST Arsenal vs Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (Heim) Premier League Tickets

Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?

Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.

Einzelkarten werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, sobald die Red-Member-Abstimmung geöffnet wurde.

Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch ein Ticket zu bekommen, sind:

Die offizielle Ticket Exchange: Das ist die verlässlichste Möglichkeit für Mitglieder, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen an Fahrt aufnimmt, werden Fans dazu ermutigt, dies täglich zu prüfen.

Red-Member-Abstimmungen: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.

Sekundäranbieter: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen letzten Spiele zu besuchen.

Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?

Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Tickets für Arsenals Heimspiele äußerst hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis für ein Ticket je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.

Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, das in A, B und C kategorisiert ist, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.

Die durchschnittlichen Preise für offizielle Erwachsenentickets liegen beim Kauf über die Abstimmung für Mitglieder oder über die offizielle Ticket Exchange des Klubs in der Regel in den folgenden Bereichen:

Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55

Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75

Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, das Ticket zum ursprünglich gezahlten Preis an ein anderes Mitglied verkaufen kann.

Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels stark schwanken.

Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?

Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.

Beachtet jedoch, dass Dauerkarten für potenzielle Neukäufer derzeit nicht verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald und falls Kaufmöglichkeiten entstehen. Auf der Arsenal-Website könnt ihr euch auch die aktuellen Preise für Dauerkarten ansehen.

Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst

Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 sein Zuhause, als es mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimstätte seit 1913, die schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.

Das Emirates wurde auf einem neu erschlossenen Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons für Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde im November 2019 bei einem Spiel gegen Wolverhampton Wanderers aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.

Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema gewesen, und diese Debatte ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale in der Saison 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, auch wenn weder feste Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan bestätigt wurden. Einige Berichte deuten darauf hin, dass eine deutlich geringere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Blick auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.

Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, wobei die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line nur einen kurzen Fußweg entfernt liegt, ebenso wie die nahe gelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig da zu sein.