Premier League Arsenal geht als Premier-League-Meister in die neue Saison, nachdem der Klub die 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet hat
Arsenal geht als Premier-League-Meister in die Saison 2026/27, nachdem der Klub die 22 Jahre lange Wartezeit auf den Titel beendet und das Finale der Champions League erreicht hat, wo er im Elfmeterschießen gegen PSG verlor. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für die Titelverteidigung zu bekommen, darunter auch, wie ihr Saka, Ødegaard und Gyökeres in Aktion erleben könnt.
Kommende Arsenal-Spiele 2026/27 und Tickets
Datum & Uhrzeit
Spiel
Spielort
Wettbewerb
Tickets
So., 9. Aug. 2026, 14:00 BST
Arsenal vs Borussia Dortmund
Emirates Stadium (Heim)
Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung
Mi., 12. Aug. 2026, 19:30 BST
Arsenal vs Como
Emirates Stadium (Heim)
Freundschaftsspiel der Saisonvorbereitung
So., 16. Aug. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
Fr., 21. Aug. 2026, 20:00 BST
Arsenal vs Coventry City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 BST
Aston Villa vs Arsenal
Villa Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Chelsea
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 BST
Sunderland vs Arsenal
Stadium of Light (Auswärts)
Premier League
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion vs Arsenal
American Express Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Leeds United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 BST
Nottingham Forest vs Arsenal
The City Ground (Auswärts)
Premier League
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 BST
Arsenal vs Everton
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 31. Okt. 2026, 15:00 GMT
Liverpool vs Arsenal
Anfield (Auswärts)
Premier League
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Hull City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 GMT
Newcastle United vs Arsenal
St. James' Park (Auswärts)
Premier League
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester City
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 GMT
Brentford vs Arsenal
Gtech Community Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur vs Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Bournemouth
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 GMT
Arsenal vs Manchester United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 GMT
Crystal Palace vs Arsenal
Selhurst Park (Auswärts)
Premier League
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 GMT
Fulham vs Arsenal
Craven Cottage (Auswärts)
Premier League
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Ipswich Town
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Brentford
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 GMT
Hull City vs Arsenal
MKM Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Newcastle United
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 GMT
Manchester City vs Arsenal
Etihad Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Liverpool
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 GMT
Ipswich Town vs Arsenal
Portman Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Fulham
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 GMT
Manchester United vs Arsenal
Old Trafford (Auswärts)
Premier League
Mi., 3. März 2027, 20:00 GMT
Arsenal vs Crystal Palace
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 13. März 2027, 15:00 GMT
Chelsea vs Arsenal
Stamford Bridge (Auswärts)
Premier League
Sa., 20. März 2027, 15:00 GMT
Arsenal vs Sunderland
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 BST
Coventry City vs Arsenal
Coventry Building Society Arena (Auswärts)
Premier League
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Aston Villa
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 BST
Bournemouth vs Arsenal
Vitality Stadium (Auswärts)
Premier League
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 BST
Leeds United vs Arsenal
Elland Road (Auswärts)
Premier League
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 BST
Arsenal vs Nottingham Forest
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
So., 23. Mai 2027, 15:00 BST
Everton vs Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
Premier League
So., 30. Mai 2027, 16:00 BST
Arsenal vs Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (Heim)
Premier League
Wie kann man Arsenal-Tickets für die Premier League kaufen?
Die Ticketoptionen für den Rest der Saison 2025/26 sind aufgrund von Arsenals Tabellenposition äußerst begrenzt.
Einzelkarten werden über das offizielle Portal verkauft, doch die Nachfrage hat dazu geführt, dass fast jedes Spiel innerhalb weniger Minuten ausverkauft war, sobald die Red-Member-Abstimmung geöffnet wurde.
Die wichtigsten Möglichkeiten, jetzt noch ein Ticket zu bekommen, sind:
- Die offizielle Ticket Exchange: Das ist die verlässlichste Möglichkeit für Mitglieder, Tickets zum Originalpreis zu finden, die von Dauerkarteninhabern zurückgegeben wurden. Da das Titelrennen an Fahrt aufnimmt, werden Fans dazu ermutigt, dies täglich zu prüfen.
- Red-Member-Abstimmungen: Arsenal nutzt für die verbleibenden Heimspiele gegen Bournemouth, Newcastle und Fulham weiterhin ein Abstimmungssystem. Erfolgreiche Bewerber können zum Originalpreis kaufen.
- Sekundäranbieter: Da die offiziellen Kanäle ausgeschöpft sind, bieten Plattformen wie StubHub eine Möglichkeit, diese historischen letzten Spiele zu besuchen.
Wie viel kosten Arsenal-Tickets für die Premier League?
Als Titelverteidiger bleibt die Nachfrage nach Tickets für Arsenals Heimspiele äußerst hoch. Für Fans, die Arsenal in der Premier League im Emirates Stadium sehen wollen, kann der Preis für ein Ticket je nach Kaufmethode, Gegner und Sitzplatzlage erheblich variieren.
Der einfachste Weg, ein Premier-League-Ticket zu kaufen, führt über das offizielle Ticketportal des FC Arsenal. Allerdings sind diese fast ausschließlich für offizielle Arsenal-Mitglieder verfügbar und sehr selten. Der Klub arbeitet mit einem gestaffelten Preissystem je nach Gegner, das in A, B und C kategorisiert ist, wobei Spiele der Kategorie A am teuersten sind.
Die durchschnittlichen Preise für offizielle Erwachsenentickets liegen beim Kauf über die Abstimmung für Mitglieder oder über die offizielle Ticket Exchange des Klubs in der Regel in den folgenden Bereichen:
- Spiele der Kategorie C (Gegner mit geringerer Nachfrage): £35 - £55
- Spiele der Kategorie B (Gegner aus dem Mittelfeld): £45 - £75
- Spiele der Kategorie A (Topgegner, z. B. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Wichtig ist, dass Tickets, die über die Arsenal Ticket Exchange, die offizielle Wiederverkaufsplattform des Klubs für Mitglieder, verkauft werden, immer zum Originalpreis angeboten werden. Das bedeutet, dass ein Dauerkarteninhaber oder ein Mitglied, das ein Spiel nicht mehr besuchen kann, das Ticket zum ursprünglich gezahlten Preis an ein anderes Mitglied verkaufen kann.
Der Sekundärmarkt ist eine gängige Alternative, um Arsenal-Tickets zu sichern. Die Preise auf diesen Plattformen, wie StubHub, werden von der Nachfrage bestimmt und können im Vorfeld eines Spiels stark schwanken.
Wie kann man Arsenal-Dauerkarten kaufen?
Eine Arsenal-Dauerkarte ist die einzige garantierte Möglichkeit, bei jedem Heimspiel im Emirates Stadium während einer Premier-League-Saison dabei zu sein. Sie garantiert einen reservierten Sitzplatz und einen Platz auf den Rängen für die gesamte Action.
Beachtet jedoch, dass Dauerkarten für potenzielle Neukäufer derzeit nicht verfügbar sind. Wer eine erwerben möchte, muss sich auf die Warteliste des Klubs setzen lassen und wird informiert, sobald und falls Kaufmöglichkeiten entstehen. Auf der Arsenal-Website könnt ihr euch auch die aktuellen Preise für Dauerkarten ansehen.
Alles, was ihr über das Emirates Stadium wissen müsst
Arsenal nennt das Emirates Stadium seit seiner Eröffnung am 22. Juli 2006 sein Zuhause, als es mit einem Abschiedsspiel für Klublegende Dennis Bergkamp eröffnet wurde. Der Umzug beendete mehr als 90 Jahre in Highbury, Arsenals Heimstätte seit 1913, die schließlich durch die denkmalgeschützten Art-déco-Tribünen und die umliegenden Wohnstraßen auf eine Kapazität von knapp 39.000 begrenzt war, ohne realistische Möglichkeit zur Erweiterung.
Das Emirates wurde auf einem neu erschlossenen Industriegelände in Ashburton Grove in Holloway im Norden Londons für Kosten von rund £390 Millionen gebaut und von HOK Sport entworfen, das heute unter dem Namen Populous bekannt ist. Mit einer aktuellen Kapazität von 60.704 ist es das drittgrößte Klubstadion in England hinter Old Trafford und dem Tottenham Hotspur Stadium sowie das größte Premier-League-Stadion in London außerhalb von Wembley. Der Zuschauerrekord liegt bei 60.383 und wurde im November 2019 bei einem Spiel gegen Wolverhampton Wanderers aufgestellt. Auch Arsenals Frauenteam machte das Emirates ab der Saison 2024/25 zu seiner dauerhaften Heimstätte.
Eine Erweiterung ist seit der Eröffnung des Stadions immer wieder ein Thema gewesen, und diese Debatte ist nach Arsenals Titelgewinn und dem Einzug ins Champions-League-Finale in der Saison 2025/26 lauter geworden. Berichten zufolge hat der Klub Gespräche mit Populous, den ursprünglichen Architekten, über eine mögliche Erhöhung der Kapazität auf mehr als 70.000 geführt, auch wenn weder feste Pläne noch eine Baugenehmigung oder ein Zeitplan bestätigt wurden. Einige Berichte deuten darauf hin, dass eine deutlich geringere Erhöhung um rund 5.000 Plätze mit Blick auf zusätzliche Hospitality-Bereiche das realistischere Ergebnis ist. Fans sollten für die Saison 2026/27 nicht mit Änderungen an der Spieltagskapazität rechnen.
Das Stadion ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, wobei die U-Bahn-Station Arsenal an der Piccadilly Line nur einen kurzen Fußweg entfernt liegt, ebenso wie die nahe gelegenen Stationen Finsbury Park und Drayton Park. Angesichts der großen Zahl an Fans, die am Spieltag anreisen, wird empfohlen, rechtzeitig da zu sein.