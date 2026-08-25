Ajax ist fest entschlossen, an die Spitze der niederländischen Liga zurückzukehren und erneut Meister zu werden. Der Klub hat den Eredivisie-Titel in der Vergangenheit zwar bereits 36-mal gewonnen, steht aber seit 2022 nicht mehr ganz oben und beendete zwei der vergangenen drei Spielzeiten auf Platz 5.

Der frühere Girona-Trainer Michel hat nach einer äußerst turbulenten zwölfmonatigen Phase beim Amsterdamer Klub das Ruder bei Ajax übernommen. In diesem Zeitraum kamen und gingen drei Trainer: John Heitinga, Fred Grim und Oscar Garcia. Mit Star-Namen wie Marcos Leonardo, Mika Godts, Julian Brandt und Marc-André ter Stegen im Kader wird der neue Coach in dieser Saison auf positive Leistungen hoffen.

Die Ergebnisse sind in letzter Zeit zwar nicht immer zugunsten von Ajax ausgefallen, doch eine mitreißende Atmosphäre, erzeugt von mehr als 50.000 Zuschauern, ist in der Johan Cruyff Arena stets garantiert. Sie können noch heute Tickets buchen, um alles zu erleben, was Ajax zu bieten hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen versorgen, wie Sie sich Plätze für die kommenden Ajax-Spiele sichern können, darunter wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Ajax-Spiele

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Do., 27. Aug. (20 Uhr) UECL-Playoff: Ajax vs. FC Sion Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets So., 30. Aug. (16.45 Uhr) Telstar vs. Ajax BUKO Stadium (Velsen-Zuid) Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Ajax vs. PSV Eindhoven Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets Sa., 12. Sep. (20 Uhr) Fortuna Sittard vs. Ajax Fortuna Sittard Stadion (Sittard) Tickets Di., 15. Sep. (20 Uhr) Ajax vs. Willem II Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Ajax vs. Excelsior Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets Sa., 10. Okt. (21 Uhr) Ajax vs. NEC Johan Cruijff Arena (Amsterdam) Tickets So., 18. Okt. (16.45 Uhr) Groningen vs. Ajax Euroborg Stadium (Groningen) Tickets So., 25. Okt. (16.45 Uhr) Sparta Rotterdam vs. Ajax Sparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) Tickets

So kaufen Sie Ajax-Tickets

Offizielle Ajax-Spieltickets können online im offiziellen Ajax-Ticketshop oder über die integrierte offizielle Ajax-Resale-Plattform des Klubs erworben werden.

Bevor Sie einen Kauf tätigen, müssen Sie die offizielle Ajax-App herunterladen oder die Klubseite besuchen, um ein „My Ajax“-Konto zu erstellen. Internationale Fans müssen ihre Identität über die App mithilfe eines automatisierten Systems (Mitek) verifizieren, indem sie einen gültigen Reisepass oder Personalausweis scannen.

Spiele mit hoher Nachfrage erreichen nur selten den freien Verkauf. Um sich frühzeitig Tickets zu sichern, können Fans direkt über ihr Konto eine Mitgliedschaft in der Ajax Supporters Association oder eine digitale Club Card erwerben.

Ajax gibt Tickets in der Regel in gestaffelten, chronologischen Verkaufsfenstern auf Basis der Prioritätsstufe frei, normalerweise jeweils ab 10 Uhr (MEZ) an den entsprechenden Tagen:

Typischer Verkaufszeitplan Prioritätsstufe Tag 1 (früheste Priorität) Dauerkarteninhaber Tag 2 Mitglieder der Supporters Association Tag 3 Inhaber einer Club Card Tag 4 (falls noch verfügbar) Allgemeine Öffentlichkeit (verifizierte Konten)

Darüber hinaus können Fans Ajax-Spieltickets auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die in letzter Minute noch Tickets bekommen wollen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Ajax-Tickets?

Offizielle Ajax-Spieltickets, die direkt über den Klub gekauft werden, beginnen in der Regel bei 25 bis 35 € für Plätze hinter dem Tor und reichen je nach Gegnerprofil und Spielkategorie bis zu 50 bis 100 €+ für Premium-Plätze auf den Längsseiten.

Die Ticketaufteilung in der Johan Cruijff ArenA ist in drei Hauptpreiskategorien gegliedert, die sich auf vier geografische Tribünen verteilen:

Ticketkategorie Stadionbereich Offizielle Preisspanne Kategorie 1 Unterrang Längsseite (Ost- & Westtribüne) 50 bis 100 €+ Kategorie 2 Oberrang Längsseite (Ost- & Westtribüne) 40 bis 75 € Kategorie 3 Unter- & Oberrang Hintertor (Nord- & Südtribüne) 25–35 €

Behalten Sie für zusätzliche Informationen das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick oder prüfen Sie Zweitmarktseiten wie StubHub auf die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Johan Cruijff Arena wissen müssen

Die Johan Cruijff ArenA im Amsterdamer Stadtteil Zuidoost ist eine Weltklasse-Sport- und Entertainmentstätte und das ikonische Heimstadion von Ajax und der niederländischen Fußballnationalmannschaft. Sie hat eine Kapazität von 55.865.

Mitte der 1980er Jahre entwarf Amsterdam ein neues Stadion, um seine Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele 1992 voranzutreiben. Als Barcelona den Zuschlag erhielt, nutzte die Stadt die Pläne für eine hypermoderne Mehrzweckarena um.

Auch Ajax benötigte dringend eine neue Heimstätte. Das geliebte, aber kompakte Stadion De Meer bot maximal 19.000 Plätze, weshalb der Klub große europäische Duelle im alten Olympiastadion austragen musste.

1996 eröffnete Königin Beatrix das neue Stadion offiziell als Amsterdam ArenA. Im Eröffnungsspiel traf Ajax auf den italienischen Giganten AC Mailand. 2018 wurde das Stadion offiziell in Johan Cruijff ArenA umbenannt, um den legendären Ajax- und niederländischen Fußballer zu ehren, der 2016 verstorben war.

Historische Veranstaltungen in der Johan Cruijff ArenA:

Fußball-Krimis: Die Arena in Amsterdam war Austragungsort des UEFA-Champions-League-Finales 1998 (Real Madrid 1:0 Juventus) und des UEFA-Europa-League-Finales 2013 (Chelsea 2:1 Benfica) sowie mehrerer Spiele bei der UEFA Euro 2000 und der Euro 2020.

Tina Turners Taufe: Noch bevor Ajax überhaupt ein Ligaspiel im brandneuen Stadion absolviert hatte, gab Pop-Ikone Tina Turner dort drei aufeinanderfolgende ausverkaufte Konzerte und zog mehr als 150.000 Fans an.

Globale Megastars: Das Stadion ist eine der wichtigsten Konzertstationen Europas und war Gastgeber legendärer Shows von Michael Jackson, The Rolling Stones, Beyoncé, Taylor Swift und Coldplay.

American Football & Kampfsport: Von 1997 bis 2007 war das Stadion die Heimstätte der Amsterdam Admirals aus NFL Europe, zudem wird es regelmäßig für riesige internationale Kickbox-Veranstaltungen umgebaut.

Steile Tribünen: Die Ränge gehören zu den steilsten im europäischen Fußball. Der zweite Rang ist in einem schwindelerregenden Winkel von 37 Grad angelegt, um die Fans so nah wie möglich ans Spielfeld zu bringen.

Ajax-Rekorde und Statistiken

Ajax (Amsterdamsche Football Club Ajax) ist historisch der erfolgreichste Fußballklub der Niederlande und zählt zu den kulturell einflussreichsten Teams in der Geschichte des Weltfußballs.

Der 1900 gegründete Klub war Vorreiter der revolutionären Philosophie des „Total Football“ und etablierte eine weltberühmte Nachwuchsakademie.

Vereins-Ehrungen und Trophäen-Highlights

Eredivisie (niederländische Meisterschaft) : 36 Titel

KNVB Cup (niederländischer Pokal) : 20 Titel

UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister : 4 Titel (1971, 1972, 1973 & 1995)

UEFA Europa League / UEFA-Pokal : 1 Titel (1992)

Europapokal der Pokalsieger : 1 Titel (1987)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Sjaak Swart (603), Wim Suurbier (509)

Meiste Tore: Piet van Reenen (278), Johan Cruyff (270)

Der Grand Slam

Ajax ist einer von nur fünf Klubs, die alle drei großen historischen UEFA-Klubwettbewerbe gewonnen haben, neben Juventus, Bayern München, Manchester United und Chelsea: Champions League, Europapokal der Pokalsieger und UEFA-Pokal.

Defensive Abschottung

In der Saison 2009/10 unter Martin Jol stellte Ajax einen Eredivisie-Rekord auf, indem die Mannschaft die gesamte Saison über zu Hause nur 4 Gegentore kassierte und insgesamt 106 Ligatore erzielte.

Die Stilllegung der Nummer 14

Ajax zog das Trikot mit der Nummer 14 im Jahr 2007 dauerhaft zurück, um das unersetzliche Vermächtnis von Johan Cruyff zu ehren.



