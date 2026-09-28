UFC 333 steigt am 24. Oktober 2026 in der Etihad Arena in Abu Dhabi. Die hochkarätig besetzte Fight Card bietet Federgewichtschampion Alexander Volkanovski, der seinen Gürtel gegen den ungeschlagenen Herausforderer Movsar Evloev verteidigt.

Die Abu Dhabi Showdown Week kehrt mit Championship-Kämpfen mit hohen Einsätzen zurück. Im Co-Main-Event verteidigt Bantamgewichtschampion Petr Yan seinen Titel gegen Rivale Merab Dvalishvili in einem Blockbuster-Trilogie-Kampf.

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Wann findet UFC 333 statt?

Datum & Uhrzeit Begegnung Ort Tickets Samstag, 24. Oktober 2026 um 17:00 Uhr UFC 333: Volkanovski vs Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi Tickets

Wo kann man Tickets für UFC 333 kaufen?

Primäre Tickets für UFC 333 sind über offizielle Ticketanbieter erhältlich, darunter Ticketmaster UAE und die Abendkasse der Etihad Arena.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für UFC 333?

Die offiziellen Ticketpreise für UFC 333 beginnen bei 1.368 AED bei Ticketmaster UAE und auf der offiziellen Website des Veranstaltungsorts.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub eine alternative Möglichkeit, sich Last-Minute-Plätze zu sichern, mit Preisen ab AED1.180.

Alles, was ihr über UFC 333 wissen müsst

UFC 333 markiert ein weiteres großes Kapitel in der Geschichte des Kampfsports in Abu Dhabi. Die Veranstaltung findet in der Etihad Arena auf Yas Island statt und ist das Herzstück der Abu Dhabi Showdown Week.

Im Main Event verteidigt Alexander Volkanovski seine UFC-Federgewichtsmeisterschaft gegen den ungeschlagenen Herausforderer Movsar Evloev. Volkanovski will sein Vermächtnis gegen einen der besten Grappling-Spezialisten der Division weiter festigen.

Im Co-Main-Event verteidigt Bantamgewichtschampion Petr Yan seinen Titel gegen Ex-Champion Merab Dvalishvili in einem mit Spannung erwarteten Trilogie-Kampf.

Zu den Highlights der Main Card gehören:

Federgewichts-Titelkampf: Alexander Volkanovski vs Movsar Evloev

Bantamgewichts-Titelkampf: Petr Yan vs Merab Dvalishvili

Schwergewicht: Alexander Volkov vs Rizvan Kuniev

Federgewicht: Arnold Allen vs Aaron Pico

Halbschwergewicht: Dominick Reyes vs Azamat Murzakanov

Die Türen öffnen um 17:00 Uhr Ortszeit. Fans, die einen Besuch planen, wird geraten, schnell zu handeln, um sich Plätze für eines der größten Kampf-Spektakel des Jahres zu sichern.