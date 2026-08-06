Wenige Teams im Weltfußball können mit dem unermüdlichen Streben nach Titeln mithalten, das Real Madrid auszeichnet. Als Dauerchampion in der heimischen La Liga und europäische Fußballkönige ziehen die Königlichen weiterhin Millionen Fans weltweit an.
Von der Sicherung schwer erhältlicher Erstkontingente bis zur Orientierung auf dem Zweitmarkt hat GOAL alles, was man über den Kauf von Real-Madrid-Tickets für die Saison 2026/27 wissen muss.
Kommende Spiele von Real Madrid 2026/27
|Datum & Anstoßzeit
|Spiel
|Wettbewerb
|Tickets
|Sa., 22. Aug., 20:30 Uhr
|RCD Espanyol vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|Mi., 26. Aug., 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Real Sociedad
|La Liga
|Tickets
|So., 30. Aug., 16:00 Uhr
|Real Madrid vs. Málaga CF
|La Liga
|Tickets
|Fr., 4. Sep., 20:00 Uhr
|Real Betis vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 13. Sep., 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Rayo Vallecano
|La Liga
|Tickets
|Mi., 16. Sep., 20:00 Uhr
|Elche CF vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 20. Sep., 20:00 Uhr
|Atlético Madrid vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 11. Okt., 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Villarreal CF
|La Liga
|Tickets
|So., 18. Okt., 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Sevilla FC
|La Liga
|Tickets
|So., 25. Okt., 19:00 Uhr
|El Clásico: FC Barcelona vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 1. Nov., 19:00 Uhr
|Racing Santander vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 8. Nov., 19:00 Uhr
|Valencia CF vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 22. Nov., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Celta Vigo
|La Liga
|Tickets
|So., 29. Nov., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Deportivo Alavés
|La Liga
|Tickets
|So., 6. Dez., 19:00 Uhr
|Athletic Club vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 13. Dez., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. CA Osasuna
|La Liga
|Tickets
|So., 20. Dez., 19:00 Uhr
|Deportivo La Coruña vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 3. Jan., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Getafe CF
|La Liga
|Tickets
|So., 10. Jan., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Levante UD
|La Liga
|Tickets
|So., 17. Jan., 19:00 Uhr
|Málaga CF vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 24. Jan., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Real Betis
|La Liga
|Tickets
|So., 31. Jan., 19:00 Uhr
|Rayo Vallecano vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 7. Feb., 19:00 Uhr
|Real Sociedad vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 14. Feb., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Athletic Club
|La Liga
|Tickets
|So., 21. Feb., 19:00 Uhr
|Sevilla FC vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 28. Feb., 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. Valencia CF
|La Liga
|Tickets
|So., 7. März, 19:00 Uhr
|Villarreal CF vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 14. März, 19:00 Uhr
|Real Madrid vs. RCD Espanyol
|La Liga
|Tickets
|So., 21. März, 19:00 Uhr
|Celta Vigo vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 4. Apr., 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Atlético Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 11. Apr., 20:00 Uhr
|CA Osasuna vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 18. Apr., 20:00 Uhr
|Getafe CF vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|Mi., 21. Apr., 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Elche CF
|La Liga
|Tickets
|So., 2. Mai, 20:00 Uhr
|Levante UD vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 9. Mai, 20:00 Uhr
|El Clásico: Real Madrid vs. FC Barcelona
|La Liga
|Tickets
|So., 16. Mai, 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Racing Santander
|La Liga
|Tickets
|So., 23. Mai, 20:00 Uhr
|Deportivo Alavés vs. Real Madrid
|La Liga
|Tickets
|So., 30. Mai, 20:00 Uhr
|Real Madrid vs. Deportivo La Coruña
|La Liga
|Tickets
Wie kann man Real-Madrid-Tickets kaufen?
Um Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen.
Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft zudem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Bernabéu sichern möchten.
Für einige der weniger gefragten Spiele könnten noch Tickets übrig sein, nachdem die Socios (Klubmitglieder mit Anteilen) und Madridista-Premium-Mitglieder die Gelegenheit hatten, ihre Plätze zu kaufen.
Als einer der größten Klubs Spaniens und Europas ist die Nachfrage nach Spielen von Real Madrid wenig überraschend riesig, wobei Tickets über offizielle Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind.
Hier ist auf einen Blick, was Sie wissen müssen:
- Socios (Klubmitglieder): Vollständige Klubbesitzer erhalten bei allen Ticketverkäufen den ersten Zugriff, in der Regel etwa 10 bis 12 Tage vor einem Spieltag.
- Madridista-Premium-Mitglieder: Offizielle Karteninhaber erhalten das zweite Zugangsfenster mit Priorität, normalerweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff. Eine Anmeldung für Madridista Premium ist dringend zu empfehlen, wenn Sie eine realistische Chance auf reguläre Tickets zum Originalpreis haben möchten.
- Allgemeiner öffentlicher Verkauf: Alle verbleibenden Standardplätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spiel online. Bei La-Liga-Spielen aus dem Mittelfeld oder mit geringer Nachfrage werden kleine Kontingente oft in Wellen freigegeben, wenn Socios ihre Dauerkarten an den Klub zurückgeben (Programm „Cede tu Asiento“).
- Zweitmarktplattformen: Bei Topspielen wie El Clásico, El Derbi Madrileño oder K.-o.-Duellen in der Champions League ist der allgemeine öffentliche Verkauf fast sofort ausverkauft. Seriöse Wiederverkaufsplattformen auf dem Zweitmarkt bieten garantierten digitalen Transferzugang für Fans, die Reisen lange im Voraus planen oder kurzfristig nach verfügbaren Tickets suchen.
Wie viel kosten Real-Madrid-Tickets?
Wie die meisten Teams in La Liga bietet Real Madrid gestaffelte Preise auf Basis von Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei sich diese Einteilungen von Klub zu Klub unterscheiden.
- Kategoriepreise zum Originalpreis: Direkt beim Klub gekaufte Tickets für normale La-Liga-Spiele kosten in der Regel zwischen 75 € und 210 €, abhängig von Kategorie (Fondo, Tribuna oder Lateral) und Höhe im Stadion.
- Topspiele & dynamische Preisgestaltung: Für prestigeträchtige Duelle gegen Barcelona, Atlético Madrid oder europäische Spitzengegner nutzt Real Madrid eine dynamische Preisgestaltung. Die Originalpreise für Sitzplätze der Kategorie 1 liegen regelmäßig zwischen 350 € und mehr als 500 €.
- Einstieg auf dem Zweitmarkt: Auf vertrauenswürdigen Aggregatoren und Wiederverkaufsseiten beginnen Tickets der Einstiegskategorie für normale Ligaspiele bei etwa 100 € bis 130 €, während Tickets für El Clásico routinemäßig eher bei 450 € bis über 600 € starten.
Natürlich gibt es auch Topduelle gegen namhafte Gegner wie „El Clásico“ (Real Madrid vs. Barcelona) und „El Derbi Madrileno“ (Real Madrid vs. Atletico Madrid), die in die höchste Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.
Wie kann man Real-Madrid-Hospitality-Tickets & -Pakete kaufen?
Wenn Sie Real-Madrid-Hospitality-Tickets kaufen möchten, lohnt sich ein Blick auf die offizielle Website des Klubs.
Alle VIP-Tickets für Real Madrid beinhalten Plätze auf den seitlichen Tribünen im Osten (Este) oder Westen (Oeste) mit der besten Sicht auf das Spiel. Diese erstklassigen Perspektiven werden durch exzellente Verpflegung in Restaurants nur wenige Schritte vom Stadion entfernt ergänzt. Hier sind einige der verfügbaren Optionen:
- Silver / Matchday Premium: externe Lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), Cocktailbuffet und Getränke 2 bis 2,5 Stunden vor dem Anpfiff, ab 300 € pro Spiel
- Gold Hospitality: Lounge im Stadion in der Nähe Ihres Platzes, Cocktailbuffet & Getränke von 90 Minuten vor dem Anpfiff bis 30 Minuten nach dem Spiel, ab 990 € pro Spiel
- Seat Unique Premium (Champions League): Tribünensitzplatz an der Längsseite, vollständige Hospitality, Getränke & Catering, ab 775 € pro Spiel
Geschichte des Bernabéu
Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens, und seit seiner Fertigstellung 1947 ist es die Heimat von Real Madrid.
Das Bernabéu ist eine der berühmtesten Fußballstätten der Welt und war viermal Austragungsort des Finales im Europapokal der Landesmeister/der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 & 2010) sowie des Endspiels der FIFA-Weltmeisterschaft 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.
Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Schauplatz vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordbrechenden Eras Tour.