Wenige Teams im Weltfußball können mit dem unermüdlichen Streben nach Titeln mithalten, das Real Madrid auszeichnet. Als Dauerchampion in der heimischen La Liga und europäische Fußballkönige ziehen die Königlichen weiterhin Millionen Fans weltweit an.

Von der Sicherung schwer erhältlicher Erstkontingente bis zur Orientierung auf dem Zweitmarkt hat GOAL alles, was man über den Kauf von Real-Madrid-Tickets für die Saison 2026/27 wissen muss.

Kommende Spiele von Real Madrid 2026/27

Datum & Anstoßzeit Spiel Wettbewerb Tickets Sa., 22. Aug., 20:30 Uhr RCD Espanyol vs. Real Madrid La Liga Tickets Mi., 26. Aug., 20:00 Uhr Real Madrid vs. Real Sociedad La Liga Tickets So., 30. Aug., 16:00 Uhr Real Madrid vs. Málaga CF La Liga Tickets Fr., 4. Sep., 20:00 Uhr Real Betis vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 13. Sep., 20:00 Uhr Real Madrid vs. Rayo Vallecano La Liga Tickets Mi., 16. Sep., 20:00 Uhr Elche CF vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 20. Sep., 20:00 Uhr Atlético Madrid vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 11. Okt., 20:00 Uhr Real Madrid vs. Villarreal CF La Liga Tickets So., 18. Okt., 20:00 Uhr Real Madrid vs. Sevilla FC La Liga Tickets So., 25. Okt., 19:00 Uhr El Clásico: FC Barcelona vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 1. Nov., 19:00 Uhr Racing Santander vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 8. Nov., 19:00 Uhr Valencia CF vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 22. Nov., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Celta Vigo La Liga Tickets So., 29. Nov., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Deportivo Alavés La Liga Tickets So., 6. Dez., 19:00 Uhr Athletic Club vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 13. Dez., 19:00 Uhr Real Madrid vs. CA Osasuna La Liga Tickets So., 20. Dez., 19:00 Uhr Deportivo La Coruña vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 3. Jan., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Getafe CF La Liga Tickets So., 10. Jan., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Levante UD La Liga Tickets So., 17. Jan., 19:00 Uhr Málaga CF vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 24. Jan., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Real Betis La Liga Tickets So., 31. Jan., 19:00 Uhr Rayo Vallecano vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 7. Feb., 19:00 Uhr Real Sociedad vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 14. Feb., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Athletic Club La Liga Tickets So., 21. Feb., 19:00 Uhr Sevilla FC vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 28. Feb., 19:00 Uhr Real Madrid vs. Valencia CF La Liga Tickets So., 7. März, 19:00 Uhr Villarreal CF vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 14. März, 19:00 Uhr Real Madrid vs. RCD Espanyol La Liga Tickets So., 21. März, 19:00 Uhr Celta Vigo vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 4. Apr., 20:00 Uhr Real Madrid vs. Atlético Madrid La Liga Tickets So., 11. Apr., 20:00 Uhr CA Osasuna vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 18. Apr., 20:00 Uhr Getafe CF vs. Real Madrid La Liga Tickets Mi., 21. Apr., 20:00 Uhr Real Madrid vs. Elche CF La Liga Tickets So., 2. Mai, 20:00 Uhr Levante UD vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 9. Mai, 20:00 Uhr El Clásico: Real Madrid vs. FC Barcelona La Liga Tickets So., 16. Mai, 20:00 Uhr Real Madrid vs. Racing Santander La Liga Tickets So., 23. Mai, 20:00 Uhr Deportivo Alavés vs. Real Madrid La Liga Tickets So., 30. Mai, 20:00 Uhr Real Madrid vs. Deportivo La Coruña La Liga Tickets

Wie kann man Real-Madrid-Tickets kaufen?

Um Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft zudem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Bernabéu sichern möchten.

Für einige der weniger gefragten Spiele könnten noch Tickets übrig sein, nachdem die Socios (Klubmitglieder mit Anteilen) und Madridista-Premium-Mitglieder die Gelegenheit hatten, ihre Plätze zu kaufen.

Als einer der größten Klubs Spaniens und Europas ist die Nachfrage nach Spielen von Real Madrid wenig überraschend riesig, wobei Tickets über offizielle Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind.

Hier ist auf einen Blick, was Sie wissen müssen:

Socios (Klubmitglieder): Vollständige Klubbesitzer erhalten bei allen Ticketverkäufen den ersten Zugriff, in der Regel etwa 10 bis 12 Tage vor einem Spieltag.

Vollständige Klubbesitzer erhalten bei allen Ticketverkäufen den ersten Zugriff, in der Regel etwa 10 bis 12 Tage vor einem Spieltag. Madridista-Premium-Mitglieder: Offizielle Karteninhaber erhalten das zweite Zugangsfenster mit Priorität, normalerweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff. Eine Anmeldung für Madridista Premium ist dringend zu empfehlen, wenn Sie eine realistische Chance auf reguläre Tickets zum Originalpreis haben möchten.

Offizielle Karteninhaber erhalten das zweite Zugangsfenster mit Priorität, normalerweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff. Eine Anmeldung für Madridista Premium ist dringend zu empfehlen, wenn Sie eine realistische Chance auf reguläre Tickets zum Originalpreis haben möchten. Allgemeiner öffentlicher Verkauf: Alle verbleibenden Standardplätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spiel online. Bei La-Liga-Spielen aus dem Mittelfeld oder mit geringer Nachfrage werden kleine Kontingente oft in Wellen freigegeben, wenn Socios ihre Dauerkarten an den Klub zurückgeben (Programm „Cede tu Asiento“).

Alle verbleibenden Standardplätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spiel online. Bei La-Liga-Spielen aus dem Mittelfeld oder mit geringer Nachfrage werden kleine Kontingente oft in Wellen freigegeben, wenn Socios ihre Dauerkarten an den Klub zurückgeben (Programm „Cede tu Asiento“). Zweitmarktplattformen: Bei Topspielen wie El Clásico, El Derbi Madrileño oder K.-o.-Duellen in der Champions League ist der allgemeine öffentliche Verkauf fast sofort ausverkauft. Seriöse Wiederverkaufsplattformen auf dem Zweitmarkt bieten garantierten digitalen Transferzugang für Fans, die Reisen lange im Voraus planen oder kurzfristig nach verfügbaren Tickets suchen.

Wie viel kosten Real-Madrid-Tickets?

Wie die meisten Teams in La Liga bietet Real Madrid gestaffelte Preise auf Basis von Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei sich diese Einteilungen von Klub zu Klub unterscheiden.

Kategoriepreise zum Originalpreis: Direkt beim Klub gekaufte Tickets für normale La-Liga-Spiele kosten in der Regel zwischen 75 € und 210 €, abhängig von Kategorie (Fondo, Tribuna oder Lateral) und Höhe im Stadion.

Direkt beim Klub gekaufte Tickets für normale La-Liga-Spiele kosten in der Regel zwischen 75 € und 210 €, abhängig von Kategorie (Fondo, Tribuna oder Lateral) und Höhe im Stadion. Topspiele & dynamische Preisgestaltung: Für prestigeträchtige Duelle gegen Barcelona, Atlético Madrid oder europäische Spitzengegner nutzt Real Madrid eine dynamische Preisgestaltung. Die Originalpreise für Sitzplätze der Kategorie 1 liegen regelmäßig zwischen 350 € und mehr als 500 €.

Für prestigeträchtige Duelle gegen Barcelona, Atlético Madrid oder europäische Spitzengegner nutzt Real Madrid eine dynamische Preisgestaltung. Die Originalpreise für Sitzplätze der Kategorie 1 liegen regelmäßig zwischen 350 € und mehr als 500 €. Einstieg auf dem Zweitmarkt: Auf vertrauenswürdigen Aggregatoren und Wiederverkaufsseiten beginnen Tickets der Einstiegskategorie für normale Ligaspiele bei etwa 100 € bis 130 €, während Tickets für El Clásico routinemäßig eher bei 450 € bis über 600 € starten.

Natürlich gibt es auch Topduelle gegen namhafte Gegner wie „El Clásico“ (Real Madrid vs. Barcelona) und „El Derbi Madrileno“ (Real Madrid vs. Atletico Madrid), die in die höchste Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Wie kann man Real-Madrid-Hospitality-Tickets & -Pakete kaufen?

Wenn Sie Real-Madrid-Hospitality-Tickets kaufen möchten, lohnt sich ein Blick auf die offizielle Website des Klubs.

Alle VIP-Tickets für Real Madrid beinhalten Plätze auf den seitlichen Tribünen im Osten (Este) oder Westen (Oeste) mit der besten Sicht auf das Spiel. Diese erstklassigen Perspektiven werden durch exzellente Verpflegung in Restaurants nur wenige Schritte vom Stadion entfernt ergänzt. Hier sind einige der verfügbaren Optionen:

Silver / Matchday Premium: externe Lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), Cocktailbuffet und Getränke 2 bis 2,5 Stunden vor dem Anpfiff, ab 300 € pro Spiel

externe Lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), Cocktailbuffet und Getränke 2 bis 2,5 Stunden vor dem Anpfiff, Gold Hospitality: Lounge im Stadion in der Nähe Ihres Platzes, Cocktailbuffet & Getränke von 90 Minuten vor dem Anpfiff bis 30 Minuten nach dem Spiel, ab 990 € pro Spiel

Lounge im Stadion in der Nähe Ihres Platzes, Cocktailbuffet & Getränke von 90 Minuten vor dem Anpfiff bis 30 Minuten nach dem Spiel, Seat Unique Premium (Champions League): Tribünensitzplatz an der Längsseite, vollständige Hospitality, Getränke & Catering, ab 775 € pro Spiel

Geschichte des Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens, und seit seiner Fertigstellung 1947 ist es die Heimat von Real Madrid.

Das Bernabéu ist eine der berühmtesten Fußballstätten der Welt und war viermal Austragungsort des Finales im Europapokal der Landesmeister/der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 & 2010) sowie des Endspiels der FIFA-Weltmeisterschaft 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Schauplatz vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordbrechenden Eras Tour.