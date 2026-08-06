Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Nacho Fernandez of Real Madrid lifts the UEFA Champions League TrophyGetty Images
Book Real Madrid Tickets

Übersetzt von

So kauft ihr Tickets für Real Madrid 2026/27: Kommende Spiele, durchschnittliche La-Liga-Preise, El Clásico und mehr

SHOPPING
Tickets
Real Madrid
La Liga

Verpasst nicht die Chance, die spanischen Giganten in dieser Saison live in Aktion zu sehen.

Wenige Teams im Weltfußball können mit dem unermüdlichen Streben nach Titeln mithalten, das Real Madrid auszeichnet. Als Dauerchampion in der heimischen La Liga und europäische Fußballkönige ziehen die Königlichen weiterhin Millionen Fans weltweit an.

Von der Sicherung schwer erhältlicher Erstkontingente bis zur Orientierung auf dem Zweitmarkt hat GOAL alles, was man über den Kauf von Real-Madrid-Tickets für die Saison 2026/27 wissen muss.

Real-Madrid-Tickets buchenJetzt buchen

Kommende Spiele von Real Madrid 2026/27 

Datum & AnstoßzeitSpielWettbewerbTickets
Sa., 22. Aug., 20:30 UhrRCD Espanyol vs. Real MadridLa LigaTickets
Mi., 26. Aug., 20:00 UhrReal Madrid vs. Real SociedadLa LigaTickets
So., 30. Aug., 16:00 UhrReal Madrid vs. Málaga CFLa LigaTickets
Fr., 4. Sep., 20:00 UhrReal Betis vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 13. Sep., 20:00 UhrReal Madrid vs. Rayo VallecanoLa LigaTickets
Mi., 16. Sep., 20:00 UhrElche CF vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 20. Sep., 20:00 UhrAtlético Madrid vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 11. Okt., 20:00 UhrReal Madrid vs. Villarreal CFLa LigaTickets
So., 18. Okt., 20:00 UhrReal Madrid vs. Sevilla FCLa LigaTickets
So., 25. Okt., 19:00 UhrEl Clásico: FC Barcelona vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 1. Nov., 19:00 UhrRacing Santander vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 8. Nov., 19:00 UhrValencia CF vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 22. Nov., 19:00 UhrReal Madrid vs. Celta VigoLa LigaTickets
So., 29. Nov., 19:00 UhrReal Madrid vs. Deportivo AlavésLa LigaTickets
So., 6. Dez., 19:00 UhrAthletic Club vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 13. Dez., 19:00 UhrReal Madrid vs. CA OsasunaLa LigaTickets
So., 20. Dez., 19:00 UhrDeportivo La Coruña vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 3. Jan., 19:00 UhrReal Madrid vs. Getafe CFLa LigaTickets
So., 10. Jan., 19:00 UhrReal Madrid vs. Levante UDLa LigaTickets
So., 17. Jan., 19:00 UhrMálaga CF vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 24. Jan., 19:00 UhrReal Madrid vs. Real BetisLa LigaTickets
So., 31. Jan., 19:00 UhrRayo Vallecano vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 7. Feb., 19:00 UhrReal Sociedad vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 14. Feb., 19:00 UhrReal Madrid vs. Athletic ClubLa LigaTickets
So., 21. Feb., 19:00 UhrSevilla FC vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 28. Feb., 19:00 UhrReal Madrid vs. Valencia CFLa LigaTickets
So., 7. März, 19:00 UhrVillarreal CF vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 14. März, 19:00 UhrReal Madrid vs. RCD EspanyolLa LigaTickets
So., 21. März, 19:00 UhrCelta Vigo vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 4. Apr., 20:00 UhrReal Madrid vs. Atlético MadridLa LigaTickets
So., 11. Apr., 20:00 UhrCA Osasuna vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 18. Apr., 20:00 UhrGetafe CF vs. Real MadridLa LigaTickets
Mi., 21. Apr., 20:00 UhrReal Madrid vs. Elche CFLa LigaTickets
So., 2. Mai, 20:00 UhrLevante UD vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 9. Mai, 20:00 UhrEl Clásico: Real Madrid vs. FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 16. Mai, 20:00 UhrReal Madrid vs. Racing SantanderLa LigaTickets
So., 23. Mai, 20:00 UhrDeportivo Alavés vs. Real MadridLa LigaTickets
So., 30. Mai, 20:00 UhrReal Madrid vs. Deportivo La CoruñaLa LigaTickets

Wie kann man Real-Madrid-Tickets kaufen?

Um Tickets zu kaufen, ist der zuverlässigste Weg das offizielle Ticketportal von Real Madrid. Es lohnt sich, die Seite regelmäßig auf Informationen zum Ticketverkauf, zu Veröffentlichungsterminen und zur Verfügbarkeit zu prüfen. 

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel online freigeschaltet, und möglicherweise müssen Sie ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Eine Klubmitgliedschaft verschafft zudem Vorrang, wenn Sie sich Plätze für Spiele im Bernabéu sichern möchten.

Für einige der weniger gefragten Spiele könnten noch Tickets übrig sein, nachdem die Socios (Klubmitglieder mit Anteilen) und Madridista-Premium-Mitglieder die Gelegenheit hatten, ihre Plätze zu kaufen.

Als einer der größten Klubs Spaniens und Europas ist die Nachfrage nach Spielen von Real Madrid wenig überraschend riesig, wobei Tickets über offizielle Kanäle oft lange vor dem Spieltag ausverkauft sind. 

Hier ist auf einen Blick, was Sie wissen müssen:

  • Socios (Klubmitglieder): Vollständige Klubbesitzer erhalten bei allen Ticketverkäufen den ersten Zugriff, in der Regel etwa 10 bis 12 Tage vor einem Spieltag.
  • Madridista-Premium-Mitglieder: Offizielle Karteninhaber erhalten das zweite Zugangsfenster mit Priorität, normalerweise 7 bis 8 Tage vor dem Anpfiff. Eine Anmeldung für Madridista Premium ist dringend zu empfehlen, wenn Sie eine realistische Chance auf reguläre Tickets zum Originalpreis haben möchten.
  • Allgemeiner öffentlicher Verkauf: Alle verbleibenden Standardplätze gehen 3 bis 5 Tage vor dem Spiel online. Bei La-Liga-Spielen aus dem Mittelfeld oder mit geringer Nachfrage werden kleine Kontingente oft in Wellen freigegeben, wenn Socios ihre Dauerkarten an den Klub zurückgeben (Programm „Cede tu Asiento“).
  • Zweitmarktplattformen: Bei Topspielen wie El Clásico, El Derbi Madrileño oder K.-o.-Duellen in der Champions League ist der allgemeine öffentliche Verkauf fast sofort ausverkauft. Seriöse Wiederverkaufsplattformen auf dem Zweitmarkt bieten garantierten digitalen Transferzugang für Fans, die Reisen lange im Voraus planen oder kurzfristig nach verfügbaren Tickets suchen.

Real-Madrid-Tickets buchenJetzt buchen

Wie viel kosten Real-Madrid-Tickets?

Wie die meisten Teams in La Liga bietet Real Madrid gestaffelte Preise auf Basis von Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei sich diese Einteilungen von Klub zu Klub unterscheiden.

  • Kategoriepreise zum Originalpreis: Direkt beim Klub gekaufte Tickets für normale La-Liga-Spiele kosten in der Regel zwischen 75 € und 210 €, abhängig von Kategorie (Fondo, Tribuna oder Lateral) und Höhe im Stadion.
  • Topspiele & dynamische Preisgestaltung: Für prestigeträchtige Duelle gegen Barcelona, Atlético Madrid oder europäische Spitzengegner nutzt Real Madrid eine dynamische Preisgestaltung. Die Originalpreise für Sitzplätze der Kategorie 1 liegen regelmäßig zwischen 350 € und mehr als 500 €.
  • Einstieg auf dem Zweitmarkt: Auf vertrauenswürdigen Aggregatoren und Wiederverkaufsseiten beginnen Tickets der Einstiegskategorie für normale Ligaspiele bei etwa 100 € bis 130 €, während Tickets für El Clásico routinemäßig eher bei 450 € bis über 600 € starten.

Natürlich gibt es auch Topduelle gegen namhafte Gegner wie „El Clásico“ (Real Madrid vs. Barcelona) und „El Derbi Madrileno“ (Real Madrid vs. Atletico Madrid), die in die höchste Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Wie kann man Real-Madrid-Hospitality-Tickets & -Pakete kaufen?

Wenn Sie Real-Madrid-Hospitality-Tickets kaufen möchten, lohnt sich ein Blick auf die offizielle Website des Klubs.

Alle VIP-Tickets für Real Madrid beinhalten Plätze auf den seitlichen Tribünen im Osten (Este) oder Westen (Oeste) mit der besten Sicht auf das Spiel. Diese erstklassigen Perspektiven werden durch exzellente Verpflegung in Restaurants nur wenige Schritte vom Stadion entfernt ergänzt. Hier sind einige der verfügbaren Optionen:

  • Silver / Matchday Premium: externe Lounge (La Salle, NH Eurobuilding, Ochenta Grados), Cocktailbuffet und Getränke 2 bis 2,5 Stunden vor dem Anpfiff, ab 300 € pro Spiel
  • Gold Hospitality: Lounge im Stadion in der Nähe Ihres Platzes, Cocktailbuffet & Getränke von 90 Minuten vor dem Anpfiff bis 30 Minuten nach dem Spiel, ab 990 € pro Spiel
  • Seat Unique Premium (Champions League): Tribünensitzplatz an der Längsseite, vollständige Hospitality, Getränke & Catering, ab 775 € pro Spiel

Geschichte des Bernabéu

Das Santiago Bernabéu ist ein Stadion mit ausfahrbarem Dach in Madrid. Mit einer Kapazität von fast 80.000 Plätzen ist es das zweitgrößte Fußballstadion Spaniens, und seit seiner Fertigstellung 1947 ist es die Heimat von Real Madrid. 

Das Bernabéu ist eine der berühmtesten Fußballstätten der Welt und war viermal Austragungsort des Finales im Europapokal der Landesmeister/der UEFA Champions League (1957, 1969, 1980 & 2010) sowie des Endspiels der FIFA-Weltmeisterschaft 1982, in dem Italien Westdeutschland mit 3:1 besiegte.

Abseits des Fußballs war das Bernabéu im Laufe der Jahre auch Schauplatz vieler internationaler und heimischer Musiklegenden, darunter Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, die Rolling Stones und zuletzt Taylor Swift während ihrer rekordbrechenden Eras Tour.

Real-Madrid-Tickets buchenJetzt buchen

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen