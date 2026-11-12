Die Ultimate Fighting Championship kehrt am 12. Dezember 2026 für ein großes Kampfsportevent nach Las Vegas zurück. Bei UFC 335 erwartet die Fans in der T-Mobile Arena eine hochkarätig besetzte Fightcard mit einigen der größten Stars im Mixed Martial Arts.

Im mit Spannung erwarteten Hauptkampf setzt Charles Oliveira seinen BMF-Titel gegen Diego Lopes aufs Spiel. Im zweiten Hauptkampf trifft Alex Pereira im Schwergewicht auf Sergei Pavlovich. Den Fans verspricht das einen unvergesslichen Kampfabend.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit Ihr die Kämpfe live verfolgen könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichert und nichts verpasst.

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Wann findet UFC 335 statt?

Datum & Uhrzeit Kampf Ort Tickets Sa., 12. Dezember 2026 Oliveira gegen Lopes T-Mobile Arena, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man Tickets für UFC 335 kaufen?

Tickets bekommt Ihr am besten direkt über die offizielle Vorverkaufsstelle der Arena und die offiziellen Ticketpartner der UFC wie AXS. Die Tickets werden üblicherweise in mehreren Phasen angeboten. Die Vorverkaufsphase ist in der Regel Mitgliedern des UFC Fight Club und Newsletter-Abonnenten vorbehalten, die sich so als Erste Plätze sichern können. Danach beginnt der allgemeine Verkauf.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, ist StubHub eine Anlaufstelle. Auf dem Zweitmarkt könnt Ihr für dieses große Pay-per-View-Event noch verfügbare Plätze finden, selbst wenn über die offiziellen Kanäle keine Tickets mehr erhältlich sind.

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Wie viel kosten Tickets für UFC 335?

Die Ticketpreise für diese hochkarätige Fightcard hängen davon ab, wo Ihr in der T-Mobile Arena in Las Vegas sitzen möchtet. Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für Plätze in den oberen Rängen in der Regel bei etwa 250 US-Dollar. Dort sind die Kämpfe live am günstigsten zu sehen.

Sind die offiziellen Ticketkontingente für den allgemeinen Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Die Preise auf dem Zweitmarkt beginnen derzeit bei etwa 329 US-Dollar.

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Alles Wissenswerte zu UFC 335

UFC 335 verspricht, eines der spannendsten Pay-per-View-Events des Jahres zu werden. Eine hochkarätig besetzte Fightcard kommt in die Welthauptstadt des Kampfsports. Charles Oliveira und Diego Lopes kämpfen im auf fünf Runden angesetzten Hauptkampf um den BMF-Titel. Im Octagon ist dabei packende Action zu erwarten. Im zweiten Hauptkampf steigt Halbschwergewichts-Champion Alex Pereira ins Schwergewicht auf und trifft dort auf den gefährlichen Sergei Pavlovich. Fans, die live in der T-Mobile Arena dabei sind, können sich auf einen ganzen Abend mit Vorkämpfen und Kämpfen der Hauptkarte freuen, bei denen Topanwärter und aufstrebende Talente antreten.