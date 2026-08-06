Newcastle geht mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27, nachdem Eddie Howe den Klub verlassen hat und in der vergangenen Spielzeit nur Platz 12 erreicht wurde. Da es in dieser Saison keinen europäischen Fußball gibt, liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für den St James' Park zu bekommen.
Der komplette Premier-League-Spielplan von Newcastle United für 2026/27
|Datum & Uhrzeit
|Spiel
|Spielort
|Wettbewerb
|Tickets
|So., 23. Aug. 2026, 16:30 Uhr
|Newcastle United vs Liverpool
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 Uhr
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Bournemouth
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Leeds United vs Newcastle United
|Elland Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Hull City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Coventry City vs Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Aston Villa
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 Uhr
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 Uhr
|Newcastle United vs Everton
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Fulham vs Newcastle United
|Craven Cottage (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Arsenal
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 Uhr
|Brighton and Hove Albion vs Newcastle United
|American Express Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs Manchester United
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Sunderland (Tyne-Wear-Derby)
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Ipswich Town vs Newcastle United
|Portman Road (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Brentford vs Newcastle United
|Gtech Community Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Manchester City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 Uhr
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Fulham
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Arsenal vs Newcastle United
|Emirates Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Brighton and Hove Albion
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Everton vs Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 Uhr
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Brentford
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Mi., 3. März 2027, 20:00 Uhr
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|The City Ground (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 13. März 2027, 15:00 Uhr
|Bournemouth vs Newcastle United
|Vitality Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 20. März 2027, 16:00 Uhr
|Newcastle United vs Leeds United
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Ipswich Town
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 1. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Sunderland vs Newcastle United (Tyne-Wear-Derby)
|Stadium of Light (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 8. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Coventry City
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|Sa., 15. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Aston Villa vs Newcastle United
|Villa Park (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
|So., 23. Mai 2027, 15:00 Uhr
|Newcastle United vs Crystal Palace
|St James' Park (Heim)
|Premier League
|Tickets
|So., 30. Mai 2027, 16:00 Uhr
|Hull City vs Newcastle United
|MKM Stadium (Auswärts)
|Premier League
|Tickets
Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?
Tickets für Spieltage gelangen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen beansprucht haben.
Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ beinhaltet ein Vorkaufsrecht, freien Zugang zu Testspielen in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien der Warteliste für Dauerkarten.
Sekundärmarktplätze wie StubHub bieten eine Alternative, falls die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.
Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?
Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzlage pro Spiel zwischen £56 und £75.
Die günstigsten Tickets gibt es in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand.
Die Preise sind in den vergangenen aufeinanderfolgenden Spielzeiten vor dem Hintergrund der verbesserten Form des Klubs um 5 % und 3,3 % gestiegen.
Alles, was ihr über den St James' Park wissen müsst
Der St James' Park ist seit 1892 die Heimat von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, womit er die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball hat. Er war Austragungsort von Länderspielen bei der EM 1996, von Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London und von Partien bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015. Außerdem steht fest, dass er ein Spielort der EM 2028 sein wird.
Die langfristige Zukunft des Stadions ist weiterhin offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund wägen ab, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, doch eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitze und Verpflegungsstände.