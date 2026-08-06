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St James Park Newcastle United Getty Images
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So kauft ihr Tickets für Newcastle United 2026/27: Premier-League-Spielplan, Preise und mehr

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So können Sie begehrte Tickets kaufen, um Newcastle United live in Aktion zu sehen

Newcastle geht mit dem neuen Cheftrainer Matthias Jaissle in die Saison 2026/27, nachdem Eddie Howe den Klub verlassen hat und in der vergangenen Spielzeit nur Platz 12 erreicht wurde. Da es in dieser Saison keinen europäischen Fußball gibt, liegt der Fokus auf der Premier League. GOAL hat alles, was ihr braucht, um Tickets für den St James' Park zu bekommen.

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Der komplette Premier-League-Spielplan von Newcastle United für 2026/27

Datum & UhrzeitSpielSpielortWettbewerbTickets
So., 23. Aug. 2026, 16:30 UhrNewcastle United vs LiverpoolSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 29. Aug. 2026, 15:00 UhrTottenham Hotspur vs Newcastle UnitedTottenham Hotspur Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Sep. 2026, 15:00 UhrNewcastle United vs BournemouthSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Sep. 2026, 15:00 UhrLeeds United vs Newcastle UnitedElland Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Sep. 2026, 15:00 UhrNewcastle United vs Hull CitySt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Okt. 2026, 15:00 UhrCoventry City vs Newcastle UnitedCoventry Building Society Arena (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Okt. 2026, 15:00 UhrNewcastle United vs Aston VillaSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Okt. 2026, 15:00 UhrCrystal Palace vs Newcastle UnitedSelhurst Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 31. Okt. 2026, 16:00 UhrNewcastle United vs EvertonSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 7. Nov. 2026, 15:00 UhrFulham vs Newcastle UnitedCraven Cottage (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 21. Nov. 2026, 15:00 UhrNewcastle United vs ArsenalSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 28. Nov. 2026, 15:00 UhrBrighton and Hove Albion vs Newcastle UnitedAmerican Express Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 2. Dez. 2026, 20:00 UhrNewcastle United vs Manchester UnitedSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 5. Dez. 2026, 15:00 UhrNewcastle United vs Sunderland (Tyne-Wear-Derby)St James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 12. Dez. 2026, 15:00 UhrIpswich Town vs Newcastle UnitedPortman Road (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 19. Dez. 2026, 15:00 UhrBrentford vs Newcastle UnitedGtech Community Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 26. Dez. 2026, 15:00 UhrNewcastle United vs Manchester CitySt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 30. Dez. 2026, 20:00 UhrNewcastle United vs Nottingham ForestSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 2. Jan. 2027, 15:00 UhrChelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 6. Jan. 2027, 20:00 UhrManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 16. Jan. 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs FulhamSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 23. Jan. 2027, 15:00 UhrArsenal vs Newcastle UnitedEmirates Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 30. Jan. 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs Brighton and Hove AlbionSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 6. Feb. 2027, 15:00 UhrEverton vs Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Mi., 10. Feb. 2027, 20:00 UhrNewcastle United vs ChelseaSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 20. Feb. 2027, 15:00 UhrManchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 27. Feb. 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs BrentfordSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Mi., 3. März 2027, 20:00 UhrNottingham Forest vs Newcastle UnitedThe City Ground (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 13. März 2027, 15:00 UhrBournemouth vs Newcastle UnitedVitality Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 20. März 2027, 16:00 UhrNewcastle United vs Leeds UnitedSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 10. Apr. 2027, 15:00 UhrLiverpool vs Newcastle UnitedAnfield (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 17. Apr. 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs Tottenham HotspurSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 24. Apr. 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs Ipswich TownSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 1. Mai 2027, 15:00 UhrSunderland vs Newcastle United (Tyne-Wear-Derby)Stadium of Light (Auswärts)Premier LeagueTickets
Sa., 8. Mai 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs Coventry CitySt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
Sa., 15. Mai 2027, 15:00 UhrAston Villa vs Newcastle UnitedVilla Park (Auswärts)Premier LeagueTickets
So., 23. Mai 2027, 15:00 UhrNewcastle United vs Crystal PalaceSt James' Park (Heim)Premier LeagueTickets
So., 30. Mai 2027, 16:00 UhrHull City vs Newcastle UnitedMKM Stadium (Auswärts)Premier LeagueTickets

Wie kann man Newcastle-United-Tickets kaufen?

Tickets für Spieltage gelangen nie in den freien Verkauf, da die Nachfrage das Angebot übersteigt, nachdem Mags-Mitglieder und Dauerkarteninhaber ihre Plätze in den Prioritätsphasen beansprucht haben. 

Die Klubmitgliedschaften heißen Mags+ (£47), Mags (£37) und Junior Mags (£20). Mags+ beinhaltet ein Vorkaufsrecht, freien Zugang zu Testspielen in der Saisonvorbereitung und einen Platz in den Kriterien der Warteliste für Dauerkarten. 

Sekundärmarktplätze wie StubHub bieten eine Alternative, falls die offiziellen Kanäle ausverkauft sind.

Klub Freundschaftsspiele
Everton crest
Everton
EVE
Newcastle United crest
Newcastle United
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Wie viel kosten Newcastle-United-Tickets?

Die Preise für Erwachsene über den Klub liegen je nach Gegner und Sitzplatzlage pro Spiel zwischen £56 und £75. 

Die günstigsten Tickets gibt es in der Regel im Familienbereich, weit oben auf Ebene 7 der Milburn Stand. 

Die Preise sind in den vergangenen aufeinanderfolgenden Spielzeiten vor dem Hintergrund der verbesserten Form des Klubs um 5 % und 3,3 % gestiegen.

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Alles, was ihr über den St James' Park wissen müsst

Der St James' Park ist seit 1892 die Heimat von Newcastle und fasst 52.264 Zuschauer, womit er die zehntgrößte Kapazität im englischen Fußball hat. Er war Austragungsort von Länderspielen bei der EM 1996, von Veranstaltungen während der Olympischen Spiele 2012 in London und von Partien bei der Rugby-Weltmeisterschaft 2015. Außerdem steht fest, dass er ein Spielort der EM 2028 sein wird.

Die langfristige Zukunft des Stadions ist weiterhin offen. Die Eigentümer vom Public Investment Fund wägen ab, ob das aktuelle Stadion auf rund 65.000 Plätze erweitert oder in der Nähe ein komplett neues Stadion mit potenziell bis zu 70.000 Plätzen gebaut werden soll, doch eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. In der Zwischenzeit hat sich der Klub auf schrittweise Modernisierungen konzentriert, darunter eine Überarbeitung des PA-Systems sowie neue Sitze und Verpflegungsstände.

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