Als einer der „Großen Drei“ des niederländischen Fußballs ist es keine wirkliche Überraschung, dass Feyenoord in jeder der vergangenen fünf Spielzeiten einen Platz unter den Top 3 der Eredivisie belegt hat.

Trotz der ermutigenden Leistungen und Ergebnisse der jüngeren Vergangenheit ist der Klub aus Rotterdam jedoch verzweifelt darauf aus, die Meistertrophäe endlich wieder in die Hände zu bekommen, was ihm im 21. Jahrhundert bislang nur zweimal gelungen ist (2017 & 2023).

Feyenoord holte 2017 unter der Leitung von Giovanni van Bronckhorst den ersten Eredivisie-Titel seit 18 Jahren, und der frühere niederländische Star-Verteidiger kehrte im Sommer nach sieben Jahren auf den Trainerstuhl in De Kuip zurück.

Stehen die Feyenoord-Fans vor einer Saison, die sie nie vergessen werden? Sie könnten dabei sein, indem Sie sich noch heute Spieltickets sichern. GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Informationen dazu, wie Sie sich Plätze für die kommenden Spiele von Feyenoord sichern können, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können, wie viel sie kosten und mehr.

Kommende Spiele von Feyenoord

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets So., 30. Aug. (14.30 Uhr) Feyenoord gegen ADO Den Haag De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 5. Sep. (16.30 Uhr) NEC gegen Feyenoord Goffertstadion (Nijmegen) Tickets So., 13. Sep. (16.45 Uhr) PEC Zwolle gegen Feyenoord MAC³PARK-Stadion (Zwolle) Tickets So., 20. Sep. (14.15 Uhr) Feyenoord gegen Utrecht De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 10. Okt. (18.45 Uhr) Feyenoord gegen AZ De Kuip (Rotterdam) Tickets Sa., 17. Okt. (20 Uhr) Telstar gegen Feyenoord BUKO-Stadion (Velsen-Zuid) Tickets So., 25. Okt. (14.30 Uhr) PSV Eindhoven gegen Feyenoord Philips Stadion (Eindhoven) Tickets Sa., 31. Okt. (16.30 Uhr) Feyenoord gegen Fortuna Sittard De Kuip (Rotterdam) Tickets So., 8. Nov. (12.15 Uhr) Heerenveen gegen Feyenoord Abe Lenstra Stadion (Heerenveen) Tickets

So kaufen Sie Feyenoord-Tickets

Offizielle Spieltickets von Feyenoord können Sie online direkt über den offiziellen Ticketshop des Klubs kaufen. Um einen Kauf abzuschließen, müssen Sie ein kostenloses „My Feyenoord“-Konto erstellen.

Wenn ein Heimspiel ausverkauft ist, betreibt der Klub zudem direkt in seinem Ticketportal einen offiziellen Wiederverkaufsmarktplatz, sodass alle dort gekauften Tickets vollständig verifiziert und gültig sind.

Die Tickets werden nicht alle auf einmal verkauft, sondern im Verlauf der Saison schrittweise freigegeben. Allgemeine Spieltickets gehen in der Regel 2 bis 4 Wochen vor dem Spieltag online in den Verkauf.

Feyenoord nutzt für seine Verkaufsphasen ein strenges Prioritätssystem mit mehreren Stufen. Zahlende Mitglieder von Het Legioen (dem offiziellen Fanclub) und Kameraadjes (dem Juniorenklub) erhalten exklusiven Zugang zu den ersten beiden Prioritätsfenstern. Sollten nach dem Ende der Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sein, gehen diese anschließend in den freien Verkauf.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Feyenoord-Spiele auf dem Sekundärmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf alternativen Wegen Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Feyenoord-Tickets?

Offizielle Einzeltickets für Spiele von Feyenoord in De Kuip kosten in der Regel zwischen 20 € und 85 €, wobei die Preise stark vom Gegner und vom Wettbewerb abhängen.

Normale Eredivisie-Spiele liegen eher am unteren Ende dieser Preisspanne, während hochkarätige Duelle wie De Klassieker (Feyenoord gegen Ajax) oder Europapokalspiele deutlich teurer sind.

Sitzplatzbereiche in De Kuip

Das Stadion ist in vier klar voneinander abgegrenzte Haupttribünen unterteilt, die sich wiederum in Unterränge (gekennzeichnet durch einzelne Buchstaben, z. B. Vak S) und Oberränge (gekennzeichnet durch doppelte Buchstaben, z. B. Vak SS) gliedern:

Maastribune (Westtribüne): Dies ist die Haupttribüne, auf der sich die Logen, VIP-Bereiche, Business-Seats und der Spielertunnel befinden. Direkt hinter dieser Tribüne liegt das Maasgebouw (multifunktionaler Veranstaltungsraum und Bürogebäude).

Olympiatribune (Osttribüne): Sie liegt direkt gegenüber der Maastribune, und diese Längsseite bietet hervorragende Sicht auf das Spielfeld. Zentrale Blöcke wie Z2 und Z3 sind besonders begehrt und entsprechend hochpreisig.

Gerard Meijertribune (Nordtribüne): Diese Tribüne hinter dem Tor ist dafür bekannt, Feyenoords leidenschaftlichste und lautstärkste Anhänger zu beherbergen, die zusammen als Het Legioen bekannt sind.

Marathontribune (Südtribüne): Diese Tribüne hinter dem gegenüberliegenden Tor verweist traditionell auf die historischen Marathontore und beherbergt in der Regel sowohl normale Heimfans als auch einen Bereich für Auswärtsanhänger.

Behalten Sie das offizielle Ticketportal des Klubs für weitere Informationen im Blick oder schauen Sie auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über De Kuip wissen müssen

Das Stadion Feijenoord, das allgemein unter seinem ikonischen Spitznamen De Kuip („Die Wanne“) bekannt ist, ist eine der angesehensten Fußballarenen Europas. Diese Arena mit 51.117 Plätzen liegt am Südufer der Maas in Rotterdam und ist seit 1937 die Heimat von Feyenoord.

De Kuip ist für seine brillante Architektur, seine reiche Geschichte und die wohl einschüchterndste und lautstärkste Atmosphäre der Niederlande bekannt und ein echtes Heiligtum der Fußballkultur.

Ursprünglich bot das Stadion Platz für bis zu 64.000 Zuschauer, in der Spitze sogar fast 69.000. Eine umfassende Renovierung im Jahr 1994 verwandelte De Kuip in ein reines Sitzplatzstadion. Anfang dieses Jahres übernahm Feyenoord durch den Erwerb von mehr als 95 % der Stadionanteile die vollständige operative Kontrolle und sicherte damit seine Zukunft.

De Kuip wird häufig als Heimat des niederländischen Fußballs bezeichnet, da dort die Rekordzahl von elf Endspielen europäischer Klubwettbewerbe und fast 150 Länderspiele der niederländischen Nationalmannschaft ausgetragen wurden.

Historische Spiele in De Kuip:

UEFA-Cup-Finale 1974 (Rückspiel): De Kuip erlebte, wie Feyenoord nach einem Sieg gegen Tottenham Hotspur den UEFA Cup in die Höhe stemmte und damit den Höhepunkt der goldenen Ära des Klubs festigte.

EM-Finale 2000: Das legendäre Turnier der EURO 2000 fand in De Kuip seinen Höhepunkt, wo David Trezeguet mit einem dramatischen Golden Goal Frankreich gegen Italien zum Titel schoss.

UEFA-Cup-Finale 2002: In einer der größten Nächte der Stadiongeschichte bestritt Feyenoord das Endspiel im eigenen Stadion und besiegte Borussia Dortmund mit 3:2, um europäischen Ruhm zu erringen.

Ein legendärer Konzertschauplatz: Über den Sport hinaus wurde De Kuip mit Bob Dylan im Jahr 1978 zu einem historischen Musikveranstaltungsort. Es war Schauplatz ikonischer Stadiontourneen von Michael Jackson, U2, Madonna und David Bowie. Aufgrund von Wohngebietsgesetzen und Lärmschutzauflagen stoppte die Stadt jedoch nach Mitte 2025 große Konzerte in De Kuip.

Rekorde und Statistiken von Feyenoord

Feyenoord ist einer der erfolgreichsten und traditionsreichsten Klubs im niederländischen Fußball und weltweit als die erste niederländische Mannschaft bekannt, die jemals den Europapokal gewann.

Der 1908 in einem Arbeiterviertel von Rotterdam gegründete Klub gehört zusammen mit den Rivalen Ajax und PSV Eindhoven zu den traditionellen „Großen Drei“ der Eredivisie.

Vereins-Ehrungen und Höhepunkte im Trophäenschrank

Eredivisie (niederländische Meisterschaft) : 16 Titel

KNVB-Pokal (niederländischer Pokal) : 14 Titel

UEFA Champions League / Europapokal : 1 Titel (1970)

UEFA Europa League / UEFA Cup : 2 Titel (1974 & 2002)

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Coen Moulijn (523), Wim Jansen (507)

Meiste Tore: Cor van der Gijp (177), Ove Kindvall (147)

Ununterbrochene Präsenz in der höchsten Spielklasse

Feyenoord spielt seit dem Aufstieg im Jahr 1921 ununterbrochen in der höchsten niederländischen Liga, länger als jeder andere Klub im Land. Aus der Eredivisie ist der Verein nie abgestiegen.

Das Trikot mit der Nummer 12

Feyenoord vergibt das Trikot mit der Nummer 12 an keinen Spieler. Es ist dauerhaft gesperrt und vollständig Het Legioen (Die Legion) gewidmet, der berühmt-berüchtigten und loyalen Anhängerschaft des Klubs, die als „zwölfter Mann“ fungiert.

Die ultimative Cruyff-Wendung

1983 war Ajax- und Niederlande-Ikone Johan Cruyff wegen der Vertragsverhandlungen wütend auf die Ajax-Führung. Um sich zu rächen, unterschrieb er für seine letzte Profisaison beim erbitterten Rivalen Feyenoord und führte die Mannschaft aus Rotterdam 1984 zu einem phänomenalen nationalen Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.



