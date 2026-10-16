UFC Fight Night ist die Veranstaltungsreihe der UFC ohne Pay-per-View-Gebühr. Hier machen einige der aufstrebenden Namen im Mixed Martial Arts zwischen den großen, nummerierten Events auf sich aufmerksam. Fans erleben Kämpfe mit hochplatzierten Herausforderern, Duelle um Titelchancen und Lokalmatadoren im Hauptkampf von Veranstaltungen rund um die Welt, ohne den Pay-per-View-Preis eines nummerierten Events zahlen zu müssen. In den kommenden Wochen stehen zahlreiche Fight Nights in Asien, Europa und Nordamerika an. GOAL hat alle Informationen, die ihr für die Reiseplanung und die Sicherung eines Platzes braucht.

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Wann findet UFC Fight Night statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Sa., 3. Oktober UFC 332 Delta Center, Salt Lake City, USA Tickets Sa., 17. Oktober UFC Fight Night: Buckley vs. Malott Rogers Place, Edmonton, Kanada Tickets Sa., 24. Oktober UFC 333: Volkanovski vs. Evloev Etihad Arena, Abu Dhabi, VAE Tickets Sa., 7. November UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady Meta APEX, Las Vegas, USA Tickets

Wo kann man Tickets für UFC Fight Night kaufen?

Die UFC verkauft Tickets direkt über ihre offiziellen Partner, in den meisten Regionen üblicherweise über Ticketmaster. Für registrierte Mitglieder von UFC.com beginnt der Vorverkauf über den Newsletter in der Regel einen Tag vor dem allgemeinen Verkaufsstart. So können sie sich frühzeitig bessere Plätze sichern, bevor die Tickets für alle erhältlich sind. Mitglieder des UFC Fight Club erhalten für ausgewählte Veranstaltungen noch früher Zugang zu Tickets. Das kann sich lohnen, wenn ihr in diesem Jahr mehr als ein Event besuchen möchtet.

Nach dem allgemeinen Vorverkauf ist StubHub die beste Anlaufstelle, um kurzfristig noch verfügbare Tickets oder Angebote unter dem ursprünglichen Ticketpreis zu finden. Das gilt besonders für Veranstaltungen, die schnell ausverkauft sind. Beim offiziellen Verkauf ist die Zahl der Tickets pro Käufer üblicherweise begrenzt. Wenn ihr für eine größere Gruppe buchen möchtet, ist der Zweitmarkt deshalb oft die einfachere Option.

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Wie viel kosten Tickets für UFC Fight Night?

Die Ticketpreise unterscheiden sich je nach Veranstaltungsort erheblich. Wer möglichst günstig dabei sein möchte, kann durch die Wahl der Arena am meisten sparen. Veranstaltungen in großen Arenen wie dem Rogers Place in Edmonton und der Accor Arena in Paris bieten meist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Tickets sind derzeit ab rund 123 US-Dollar erhältlich; ein regulärer Sitzplatz kostet im Durchschnitt etwa 150 bis 180 US-Dollar.

Bei Veranstaltungen im UFC Apex in Las Vegas sieht es anders aus. Dort gibt es nur Platz für einige Hundert Fans. Obwohl dort einige der spannendsten Duelle der UFC stattfinden, können die Wiederverkaufspreise für besonders gefragte Events auf deutlich über 1.000 US-Dollar steigen. Wenn das Budget entscheidend ist, ist eine Veranstaltung in einer großen Arena fast immer die klügere Wahl gegenüber einem Event im Apex.

Plätze direkt am Käfig und auf dem Hallenboden liegen erwartungsgemäß am oberen Ende der Preisskala. Bei Fight Nights kosten sie üblicherweise zwischen 500 und 1.000 US-Dollar und damit deutlich weniger als vergleichbare Plätze bei einem nummerierten Pay-per-View-Event. Den besten Preis bekommt ihr, wenn ihr direkt zum allgemeinen Verkaufsstart bucht: Auf dem Zweitmarkt steigen die Preise mit näher rückender Kampfwoche stetig. Auf StubHub könnt ihr alle verfügbaren Angebote direkt vergleichen und so leicht das günstigste Ticket finden, mit dem ihr den Octagon noch gut im Blick habt.

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Alles, was ihr über UFC Fight Night wissen müsst

Bei UFC Fight Nights gilt dieselbe Struktur wie bei allen anderen UFC-Veranstaltungen: Der Hauptkampf ist auf fünf Runden angesetzt, die Vorkämpfe auf drei. Lediglich die Pay-per-View-Gebühr entfällt. In den USA werden Fight Nights im Rahmen des Übertragungsvertrags der UFC live auf Paramount+ gestreamt; in anderen Regionen zeigen die jeweiligen regionalen Partner die Kämpfe. Diese gute Zugänglichkeit ist ein Grund dafür, dass Fight Night zu einer so wichtigen Bühne für den Aufbau neuer Stars geworden ist. Hochplatzierte Herausforderer bestreiten hier deutlich häufiger den Hauptkampf als bei einem mit großen Namen besetzten nummerierten Event.

Die internationale Expansion prägt diesen Abschnitt des Veranstaltungskalenders. In Shanghai finden erstmals seit Jahren wieder zwei Ausgaben direkt hintereinander statt. Paris setzt seine Reihe als einer der verlässlichsten UFC-Standorte Europas fort, und Edmonton empfängt den Octagon zum ersten Mal seit 2024 wieder. Bei jeder dieser Veranstaltungen steht auch sportlich einiges auf dem Spiel: In Shanghai geht es um Platzierungen im Bantamgewicht, während Kanadas Mike Malott vor heimischem Publikum den Hauptkampf bestreitet.

Besonders bei Kämpfen mit Lokalmatadoren und Duellen um eine Titelchance steigt die Ticketnachfrage meist stark an. Wer möglichst früh bucht, hat daher die besten Chancen auf gute Plätze zu einem fairen Preis. Das gilt vor allem für internationale Termine, bei denen die Zuschauerkapazität geringer ist als in einer typischen nordamerikanischen Arena.