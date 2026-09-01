Die türkische Süper Lig sorgt immer wieder für Unterhaltung und Nervenkitzel. Elektrisierende Atmosphären an den Spieltagen, torreiche Partien und packende Titelrennen sind nur einige der verlockenden Gründe, warum Fans sich um Spieltickets bemühen. Für einige der kommenden Kracher könnt Ihr Euch schon heute Plätze sichern.

Für noch mehr Spannung in der Süper Lig haben die großen Klubs in dieser Saison tief in die Tasche gegriffen, um einige der größten Namen des Sports zu verpflichten.

Fenerbahce gab 39 Millionen Euro für Mason Greenwood von Marseille aus, und Galatasaray gewann das Tauziehen mit anderen europäischen Klubs um die Verpflichtung von Rafael Leão vom AC Mailand für 38 Millionen Euro. Der Transfer, der natürlich die Schlagzeilen beherrschte, gelang jedoch Trabzonspor, das Mohamed Salah sensationell ablösefrei verpflichtete.

Galatasaray holte sich in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge den Titel in der Süper Lig, was dem Klub auch zwischen 1997 und 2000 gelang. Das Team von Okan Buruk aus Istanbul will nun einen rekordträchtigen fünften Titel in Serie holen. Andere Größen des türkischen Fußballs wie Fenerbahce, Besiktas und Trabzonspor werden das jedoch verhindern wollen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen zu Tickets für die türkische Süper Lig versorgen, darunter der kommende Spielplan, Bezugsquellen für Tickets und die Preise.

Die herausragenden Spiele der türkischen Süper Lig im Überblick

Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Spiel Ort Tickets Fr., 4. Sep. (20 Uhr) Istanbul Başakşehir gegen Galatasaray Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tickets Sa., 5. Sep. (20 Uhr) Fenerbahçe gegen Beşiktaş Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets So., 6. Sep. (20 Uhr) Trabzonspor gegen Gençlerbirliği Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tickets Fr., 11. Sep. (20 Uhr) Beşiktaş gegen Erzurumspor Tüpraş Stadium (Istanbul) Tickets So., 13. Sep. (20 Uhr) Galatasaray gegen Kocaelispor Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul) Tickets Mo., 14. Sep. (20 Uhr) Gaziantep gegen Fenerbahçe Gaziantep Stadium (Gaziantep) Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Istanbul Başakşehir gegen Gençlerbirliği Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) Tickets Sa., 19. Sep. (20 Uhr) Trabzonspor gegen Galatasaray Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Tickets So., 20. Sep. (17 Uhr) Fenerbahçe gegen Eyüpspor Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul) Tickets So., 20. Sep. (20 Uhr) Amed gegen Beşiktaş Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır) Tickets

So kaufen Sie Tickets für die türkische Süper Lig

Offizielle Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig können über die zentrale elektronische Ticketplattform Passo oder die Passo-App erworben werden und gehen in der Regel erst drei bis fünf Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Klubs mit hohem Profil wie Galatasaray oder Fenerbahçe öffnen zunächst bevorzugte Verkaufsfenster für Vereinsmitglieder oder Premium-Stufen der Fankarte.

Aufgrund strenger türkischer Sportgesetze, die Gewalt und Ticketwucher verhindern sollen, können Sie nicht einfach ein normales Ticket kaufen. Es muss elektronisch an eine autorisierte Fan-Identitätskarte gebunden sein.

Vor dem Ticketkauf muss jede Person, die das Spiel besucht, über eine aktive Passo Taraftar Card verfügen, früher bekannt als Passolig. Eine Karte kann nicht genutzt werden, um mehreren Personen Zutritt zum Stadion zu verschaffen.

Um eine Karte zu beantragen, müssen Sie die offizielle Website von Passo Taraftar besuchen oder die Passo-App herunterladen. Ausländische Fans und Touristen müssen die Option für ausländische Reisepässe wählen, ihre Passdaten eingeben und ein gut erkennbares Passfoto hochladen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die türkische Süper Lig?

Offizielle Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig kosten in der Regel zwischen 1.000 TL und 15.000 TL (25 bis 400 Euro+), wobei die Preise stark vom Profil des Heimklubs, vom Gegner und von der gewählten Sitzplatzkategorie abhängen.

Die Preisgestaltung unterscheidet sich deutlich nach sportlichen und geografischen Grenzen:

Die großen Klubs: Standardplätze bei Heimspielen von Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) und Beşiktaş (Tüpraş Stadium) beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 150 Euro, während bei prestigeträchtigen Lokalderbys die Preise auf 100 bis 350 Euro+ steigen können.

Mittelfeld- und anatolische Klubs: Diese kleineren Teams außerhalb der Hauptstadt Istanbul, zum Beispiel Konyaspor, Gaziantep und Kasımpaşa, bieten sehr günstige Tickets an, wobei reguläre Sitzplätze für Erwachsene oft bei unter 20 Euro beginnen.

Behalten Sie für weitere Informationen die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick oder schauen Sie auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Stadien und Spielorte der türkischen Süper Lig

Klub Stadion & Ort Kapazität Galatasaray RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul) 53.978 Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu (Istanbul) 47.911 Beşiktaş Tüpraş Stadium (Beşiktaş) 42.445 Konyaspor Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya) 42.000 Trabzonspor Papara Park (Trabzon) 41.000 Gaziantep Gaziantep Stadium (Gaziantep) 35.574 Kocaelispor Kocaeli Stadium (İzmit) 34.829 Samsunspor Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun) 34.303 Amed Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) 33.000 Erzurumspor Kazım Karabekir Stadium (Erzurum) 21.374 Gençlerbirliği Eryaman Stadium (Ankara) 20.500 Göztepe Gürsel Aksel Stadium (İzmir) 19.713 Istanbul Başakşehir Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul) 17.067 Rizespor Çaykur Didi Stadium (Rize) 15.197 Corum Çorum City Stadium (Çorum) 15.000 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul) 13.797 Alanyaspor Alanya Oba Stadium (Alanya) 9.789



