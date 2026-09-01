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Book Turkish Süper Lig match tickets

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So kauft ihr Tickets für die Süper Lig 2026/27: Kommende Spiele, Preise, Stadioninformationen und mehr

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Alles, was ihr über die Buchung von Tickets für kommende Süper-Lig-Spiele in der Türkei wissen müsst

Die türkische Süper Lig sorgt immer wieder für Unterhaltung und Nervenkitzel. Elektrisierende Atmosphären an den Spieltagen, torreiche Partien und packende Titelrennen sind nur einige der verlockenden Gründe, warum Fans sich um Spieltickets bemühen. Für einige der kommenden Kracher könnt Ihr Euch schon heute Plätze sichern.

Für noch mehr Spannung in der Süper Lig haben die großen Klubs in dieser Saison tief in die Tasche gegriffen, um einige der größten Namen des Sports zu verpflichten.

Fenerbahce gab 39 Millionen Euro für Mason Greenwood von Marseille aus, und Galatasaray gewann das Tauziehen mit anderen europäischen Klubs um die Verpflichtung von Rafael Leão vom AC Mailand für 38 Millionen Euro. Der Transfer, der natürlich die Schlagzeilen beherrschte, gelang jedoch Trabzonspor, das Mohamed Salah sensationell ablösefrei verpflichtete.

Galatasaray holte sich in der vergangenen Saison zum vierten Mal in Folge den Titel in der Süper Lig, was dem Klub auch zwischen 1997 und 2000 gelang. Das Team von Okan Buruk aus Istanbul will nun einen rekordträchtigen fünften Titel in Serie holen. Andere Größen des türkischen Fußballs wie Fenerbahce, Besiktas und Trabzonspor werden das jedoch verhindern wollen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allen aktuellen Informationen zu Tickets für die türkische Süper Lig versorgen, darunter der kommende Spielplan, Bezugsquellen für Tickets und die Preise.

Die herausragenden Spiele der türkischen Süper Lig im Überblick

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spiel

Ort

Tickets

Fr., 4. Sep. (20 Uhr)

Istanbul Başakşehir gegen Galatasaray

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Tickets

Sa., 5. Sep. (20 Uhr)

Fenerbahçe gegen Beşiktaş

Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul)

Tickets

So., 6. Sep. (20 Uhr)

Trabzonspor gegen Gençlerbirliği

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Tickets

Fr., 11. Sep. (20 Uhr)

Beşiktaş gegen Erzurumspor

Tüpraş Stadium (Istanbul)

Tickets

So., 13. Sep. (20 Uhr)

Galatasaray gegen Kocaelispor

Ali Sami Yen Sports Complex - RAMS Park (Istanbul)

Tickets

Mo., 14. Sep. (20 Uhr)

Gaziantep gegen Fenerbahçe

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

Tickets

Sa., 19. Sep. (20 Uhr)

Istanbul Başakşehir gegen Gençlerbirliği

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

Tickets

Sa., 19. Sep. (20 Uhr)

Trabzonspor gegen Galatasaray

Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon)

Tickets

So., 20. Sep. (17 Uhr)

Fenerbahçe gegen Eyüpspor

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (Istanbul)

Tickets

So., 20. Sep. (20 Uhr)

Amed gegen Beşiktaş

Diyarbakır Stadyumu (Diyarbakır)

Tickets

So kaufen Sie Tickets für die türkische Süper Lig

Offizielle Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig können über die zentrale elektronische Ticketplattform Passo oder die Passo-App erworben werden und gehen in der Regel erst drei bis fünf Tage vor dem jeweiligen Spieltag in den Verkauf.

Klubs mit hohem Profil wie Galatasaray oder Fenerbahçe öffnen zunächst bevorzugte Verkaufsfenster für Vereinsmitglieder oder Premium-Stufen der Fankarte.

Aufgrund strenger türkischer Sportgesetze, die Gewalt und Ticketwucher verhindern sollen, können Sie nicht einfach ein normales Ticket kaufen. Es muss elektronisch an eine autorisierte Fan-Identitätskarte gebunden sein.

Vor dem Ticketkauf muss jede Person, die das Spiel besucht, über eine aktive Passo Taraftar Card verfügen, früher bekannt als Passolig. Eine Karte kann nicht genutzt werden, um mehreren Personen Zutritt zum Stadion zu verschaffen.

Um eine Karte zu beantragen, müssen Sie die offizielle Website von Passo Taraftar besuchen oder die Passo-App herunterladen. Ausländische Fans und Touristen müssen die Option für ausländische Reisepässe wählen, ihre Passdaten eingeben und ein gut erkennbares Passfoto hochladen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig auch auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans, die kurzfristig noch Tickets suchen, eine verlässliche Option.

Wie viel kosten Tickets für die türkische Süper Lig?

Offizielle Tickets für Spiele der türkischen Süper Lig kosten in der Regel zwischen 1.000 TL und 15.000 TL (25 bis 400 Euro+), wobei die Preise stark vom Profil des Heimklubs, vom Gegner und von der gewählten Sitzplatzkategorie abhängen.

Die Preisgestaltung unterscheidet sich deutlich nach sportlichen und geografischen Grenzen:

Die großen Klubs: Standardplätze bei Heimspielen von Galatasaray (RAMS Park), Fenerbahçe (Şükrü Saracoğlu) und Beşiktaş (Tüpraş Stadium) beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 150 Euro, während bei prestigeträchtigen Lokalderbys die Preise auf 100 bis 350 Euro+ steigen können.

Mittelfeld- und anatolische Klubs: Diese kleineren Teams außerhalb der Hauptstadt Istanbul, zum Beispiel Konyaspor, Gaziantep und Kasımpaşa, bieten sehr günstige Tickets an, wobei reguläre Sitzplätze für Erwachsene oft bei unter 20 Euro beginnen.

Behalten Sie für weitere Informationen die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick oder schauen Sie auf Zweitmarktplattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Stadien und Spielorte der türkischen Süper Lig

Klub

Stadion & Ort

Kapazität

Galatasaray

RAMS Park - Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Istanbul)

53.978

Fenerbahçe

Şükrü Saracoğlu (Istanbul)

47.911

Beşiktaş

Tüpraş Stadium (Beşiktaş)

42.445

Konyaspor

Konya Metropolitan Municipality Stadium (Konya)

42.000

Trabzonspor

Papara Park (Trabzon)

41.000

Gaziantep

Gaziantep Stadium (Gaziantep)

35.574

Kocaelispor

Kocaeli Stadium (İzmit)

34.829

Samsunspor

Samsun 19 Mayıs Stadium (Samsun)

34.303

Amed

Diyarbakır Stadium (Diyarbakır)

33.000

Erzurumspor

Kazım Karabekir Stadium (Erzurum)

21.374

Gençlerbirliği

Eryaman Stadium (Ankara)

20.500

Göztepe

Gürsel Aksel Stadium (İzmir)

19.713

Istanbul Başakşehir

Başakşehir Fatih Terim Stadium (Istanbul)

17.067

Rizespor

Çaykur Didi Stadium (Rize)

15.197

Corum

Çorum City Stadium (Çorum)

15.000

Kasımpaşa

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Eyüpspor

Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Istanbul)

13.797

Alanyaspor

Alanya Oba Stadium (Alanya)

9.789


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