So kauft ihr Tickets für die NFL International 2026: Spielplan-Ankündigungen, Leitfaden zu den Städten, Vorverkaufsinformationen, Teams und mehr

Während die rekordverdächtige NFL International Series 2026 in sieben Ländern in vollem Gange ist, kämpfen Fans nach den allgemeinen Ticketverkäufen im Sommer darum, sich noch Plätze zu sichern.

In einer historischen Ausweitung trägt die Liga so viele reguläre Saisonspiele außerhalb der Vereinigten Staaten aus wie nie zuvor: neun Partien in sieben Ländern auf vier Kontinenten.

Vom ersten regulären Saisonspiel überhaupt in Australien bis zum mit Spannung erwarteten Debüt in Paris markiert 2026 einen Wendepunkt für die globale Reichweite der Liga.

Nachfolgend findet ihr alles, was ihr über die Gastgeberteams, Spielorte und den Weg zu euren Tickets für diese stark nachgefragten Spiele wissen müsst.

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Wie sieht der internationale NFL-Spielplan 2026 aus und welche Teams sind Gastgeber?

Alle neun internationalen Spiele, Austragungsorte und Kickoff-Zeiten stehen fest.

Die Spiele in Melbourne und Rio de Janeiro sind bereits beendet, nun richtet sich der Fokus auf die stark nachgefragten Spiele in Europa und Lateinamerika im Oktober und November:

Datum & Kickoff-Zeit Duell (Auswärts vs. Heim) Stadion & Ort Tickets Do., 10. Sep. (10:35 AEST) San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams Melbourne Cricket Ground (MCG) Melbourne, Australien So., 27. Sep. (17:25 BRT) Baltimore Ravens vs. Dallas Cowboys Maracanã-Stadion Rio de Janeiro, Brasilien So., 4. Okt. (14:30 BST) Indianapolis Colts vs. Washington Commanders Tottenham Hotspur Stadium London, Vereinigtes Königreich Tickets buchen So., 11. Okt. (14:30 BST) Philadelphia Eagles vs. Jacksonville Jaguars Tottenham Hotspur Stadium London, Vereinigtes Königreich Tickets buchen So., 18. Okt. (14:30 BST) Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars Wembley-Stadion London, Vereinigtes Königreich Tickets buchen So., 25. Okt. (14:30 CEST) Pittsburgh Steelers vs. New Orleans Saints Stade de France Paris, Frankreich Tickets buchen So., 8. Nov. (15:30 CET) Cincinnati Bengals vs. Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadium Madrid, Spanien Tickets buchen So., 15. Nov. (15:30 CET) New England Patriots vs. Detroit Lions FC Bayern Munich Arena München, Deutschland Tickets buchen So., 22. Nov. (19:20 CST) Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers Estadio Banorte Mexiko-Stadt, Mexiko Tickets buchen

Wie viel kosten Tickets für die NFL International Series?

Alle Primärtickets und offiziellen Sekundärverkäufe im Vereinigten Königreich und Europa arbeiten mit All-in-Preisen, das heißt, die angegebenen Preise enthalten alle Buchungs- und Servicegebühren von Anfang an.

Die Preise variieren zwischen offiziellen Primärkontingenten zum Nennwert und dynamischen Angeboten auf Wiederverkaufsplattformen:

Oberrang / Endzonen: 70 $ bis 130 $ (60 £ bis 105 £ / 65 € bis 115 €)

70 $ bis 130 $ (60 £ bis 105 £ / 65 € bis 115 €) Mittlerer Rang / Eckblöcke: 140 $ bis 220 $ (115 £ bis 180 £ / 125 € bis 200 €)

140 $ bis 220 $ (115 £ bis 180 £ / 125 € bis 200 €) Unterrang / Seitlinien : 230 $ bis 410 $ (190 £ bis 340 £ / 210 € bis 375 €)

: 230 $ bis 410 $ (190 £ bis 340 £ / 210 € bis 375 €) VIP- & Hospitality-Pakete: 500 $ bis 2.200 $+ (420 £ bis 1.800 £+ / 450 € bis 2.000 €+)

Wie kann man Tickets für die NFL International Series kaufen?

Um euch kurzfristig verifizierte Plätze ohne Betrugsrisiko zu sichern, gibt es diese vier Möglichkeiten:

Offizielle Primäranbieter : Stadionkassen geben 7 bis 10 Tage vor dem Kickoff regelmäßig zurückgehaltene Produktionskontingente, Sponsorenzuteilungen und Blöcke für Auswärtsteams zum Nennwert (79 £ bis 190 £ / 80 € bis 195 €) über Primärportale frei, darunter Ticketmaster UK/DE/ES/FR und das Jaguars-UK-Portal, in der Regel am Mittwoch- und Donnerstagmorgen.

: Stadionkassen geben 7 bis 10 Tage vor dem Kickoff regelmäßig zurückgehaltene Produktionskontingente, Sponsorenzuteilungen und Blöcke für Auswärtsteams zum Nennwert (79 £ bis 190 £ / 80 € bis 195 €) über Primärportale frei, darunter Ticketmaster UK/DE/ES/FR und das Jaguars-UK-Portal, in der Regel am Mittwoch- und Donnerstagmorgen. Ticketmaster Verified Resale : Kauft Plätze, die Fans direkt über Ticketmaster Verified Resale anbieten, also für Tottenham, Paris, Madrid und München, oder über die Jaguars Ticket Exchange für Wembley. Dabei wird der Barcode des Verkäufers ungültig gemacht und direkt in eurer Venue-App ein komplett neues digitales Mobile-Ticket ausgestellt.

: Kauft Plätze, die Fans direkt über Ticketmaster Verified Resale anbieten, also für Tottenham, Paris, Madrid und München, oder über die Jaguars Ticket Exchange für Wembley. Dabei wird der Barcode des Verkäufers ungültig gemacht und direkt in eurer Venue-App ein komplett neues digitales Mobile-Ticket ausgestellt. Sekundärmarktplätze: Nutzt Sekundärbörsen für das größte kurzfristige Ticketangebot, konzentriert euch auf Einzeltickets oder wartet bis 24 bis 48 Stunden vor dem Kickoff, wenn Verkäufer die Preise senken, um ihr Kontingent loszuwerden, und wählt Angebote mit garantierter sofortiger mobiler Übertragung. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, über die ihr kauft.

Nutzt Sekundärbörsen für das größte kurzfristige Ticketangebot, konzentriert euch auf Einzeltickets oder wartet bis 24 bis 48 Stunden vor dem Kickoff, wenn Verkäufer die Preise senken, um ihr Kontingent loszuwerden, und wählt Angebote mit garantierter sofortiger mobiler Übertragung. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, über die ihr kauft. Offizielle VIP- & Hospitality-Angebote: Umgeht die Warteschlangen für reguläre Tickets komplett, indem ihr verbleibende Plätze im Unterrang, Lounge-Zugang und Pre-Game-Dining-Pakete bis zum Spieltag über On Location, den offiziellen globalen NFL-Partner, oder über Venue-Portale wie Spurs VIP und Wembley Club ab 450 £ / 450 €+ bucht.

Was ist von NFL International 2026 zu erwarten?

Die Jacksonville Jaguars stehen davor, Geschichte zu schreiben, indem sie als erste NFL-Franchise in einer Saison zwei Heimspiele außerhalb der Vereinigten Staaten austragen. Der Schritt erfolgt, während ihre eigentliche Heimstätte, das EverBank Stadium, für 1,4 Milliarden $ umfassend renoviert wird, was die Kapazität in Florida vorübergehend auf etwa 42.000 begrenzen wird.

Als Ausgleich werden die Jaguars im Oktober eine „London Residency“ abhalten und in zwei aufeinanderfolgenden Wochen im Vereinigten Königreich spielen. Eine Partie ist im traditionsreichen Wembley-Stadion angesetzt, die zweite findet im hochmodernen Tottenham Hotspur Stadium statt. In London bekommen sie Gesellschaft von den Washington Commanders, die erstmals seit 2016 in die Hauptstadt zurückkehren, um dort ihr eigenes designiertes Heimspiel bei Tottenham auszutragen.

Die Saison 2026 bringt zwei der bedeutendsten geografischen Meilensteine in der Geschichte der Liga. Die Los Angeles Rams empfangen die San Francisco 49ers im 100.000 Zuschauer fassenden Melbourne Cricket Ground (MCG) in Australien. Dieses NFC-West-Duell dürfte ein Highlight zum Auftakt von Week 1 werden und markiert das erste reguläre Saisonspiel der NFL überhaupt auf der Südhalbkugel.

Unterdessen führen die New Orleans Saints den Vorstoß nach Frankreich an. Die „Who Dat“-Nation wird das Stade de France in Paris beim ersten regulären Saisonspiel des Landes übernehmen. Ligaverantwortliche merkten an, dass Frankreichs 14 Millionen Fans und das schnelle Wachstum des Flag Football Paris in diesem Expansionszyklus zu einer Priorität gemacht haben.

Wann ist der Vorverkauf für Tickets zur NFL International Series?

Die ersten Primärverkaufsphasen, darunter Priority-Access-Einzahlungen, Team-Member-Presales, Registered-Fan-Presales und die allgemeinen Verkäufe im Juli, sind beendet.

Für Fans, die kurz vor dem Kickoff kaufen, besteht das „Vorverkaufsäquivalent“ aus späten Produktionsfreigaben und Fan-zu-Fan-Resale-Freigaben: