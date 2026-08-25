Die NFL kehrt am 8. November 2026 ins Santiago Bernabéu zurück, wenn die Cincinnati Bengals in Woche 9 der Regular Season auf die Atlanta Falcons treffen, wobei Atlanta als designiertes Heimteam fungiert. Die Partie ist das erst zweite NFL-Regular-Season-Spiel überhaupt in Spanien und das erste einer mehrjährigen Partnerschaft zwischen der Liga, der Stadt Madrid, der Gemeinschaft Madrid und Real Madrid C.F., die American Football auch in den kommenden Jahren ins Bernabéu bringen wird.

GOAL hat unten alles, was ihr wissen müsst, vom Kickoff bis zur günstigsten Möglichkeit, ins Stadion zu kommen.

Wann findet das NFL-Spiel in Madrid 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Partie Ort Tickets So., 8. Nov., 15:30 Uhr MEZ Cincinnati Bengals bei den Atlanta Falcons Santiago Bernabéu Stadium, Madrid Tickets

Wo kann man Tickets für NFL Madrid 2026 kaufen?

Offizielle Tickets werden über die spanische Ticketmaster-Plattform der NFL verkauft, und ihr benötigt zum Kauf ein NFL-Ticketmaster-Konto, das ihr vor der Sitzplatzsuche kostenlos unter nfl.com/international/ticketaccount erstellen könnt. Der Verkauf wurde stufenweise eingeführt: mit einem Vorverkauf für Amex-Karteninhaber Ende Mai, dem Start der Hospitality-Pakete am 5. Juni und dem freien Verkauf ab dem 9. Juli. Alle drei Verkaufsphasen sind inzwischen geöffnet, sodass Tickets im freien Verkauf aktuell verfügbar sind.

Wenn ihr eure komplette Reise direkt in einem Schritt organisieren wollt, bietet SportsBreaks offizielle Ticket- und Hotelpakete an, während On Location, der offizielle Hospitality-Partner der NFL, Premium-Pakete im Angebot hat, die für Fans mit einem kompletten Wochenendtrip Sitzplätze, Hotels, Flüge und Touren bündeln können.

StubHub ist eure beste Option, wenn der offizielle Verkauf den gewünschten Platz nicht bietet oder wenn ihr näher am Spieltag bucht. Für diese Partie sind die Angebote bereits online, aktuell sind deutlich mehr als 200 Tickets in allen Bereichen des Stadions verfügbar, abgesichert durch StubHubs FanProtect-Garantie.

Wie viel kosten Tickets für NFL Madrid 2026?

Die NFL hat offizielle Komplettpreise für das Spiel Bengals gegen Falcons veröffentlicht, was bedeutet, dass der angezeigte Preis bereits alle Gebühren enthält und es beim Checkout keine Überraschungen gibt, ein neuer Ansatz für alle internationalen Spiele im Jahr 2026. Die günstigste offizielle Kategorie beginnt bei 93,40 €, während die teuersten Plätze im Stadion bis zu 438,75 € kosten. In ausgewählten Kategorien sind auch Kindertickets erhältlich.

Für Fans mit kleinerem Budget kann der Wiederverkaufsmarkt sogar die günstigste offizielle Kategorie unterbieten. Angebote auf dem Sekundärmarkt beginnen derzeit schon bei nur 85 US-Dollar, während der durchschnittliche Wiederverkaufspreis eher bei 300 US-Dollar liegt, sobald Nachfrage und Sitzplatzlage berücksichtigt werden. Wie bei jeder großen internationalen Partie steigen die Preise in der Regel nur weiter, je näher der Spieltag rückt, daher ist eine frühe Buchung der sicherste Weg zum bestmöglichen Preis.

Hospitality ist eine ganz andere Preiskategorie, mit Premium-Paketen über Ticketmaster und On Location, die deutlich über einem Standardticket liegen und damit die Zusatzleistungen wie Lounge-Zugang, Verpflegung und in einigen Fällen gebündelte Reise- und Hotelaufenthalte widerspiegeln.

Alles, was ihr über das NFL-Spiel in Madrid 2026 wissen müsst

Für die Falcons wird es das vierte Spiel in Europa in sechs Saisons und der erste Auftritt in Spanien, während die Bengals als Franchise ihre allererste Reise nach Madrid antreten. Atlanta hält im Rahmen des Global Markets Program der NFL die Marketingrechte in Spanien, was sie zur naheliegenden Wahl als Gastgeber machte, nachdem die Liga ihre Rückkehr ins Bernabéu bestätigt hatte.

Das Spiel in Madrid ist nur eine Station im bislang größten internationalen Programm der NFL. Die International Series 2026 umfasst insgesamt neun Spiele, beginnend mit dem Duell der 49ers gegen die Rams in Melbourne, Australien, in Woche 1. Außerdem stehen Rio de Janeiro, drei Spiele in London und das erste Regular-Season-Spiel der Liga überhaupt in Paris auf dem Programm, wo die Steelers im Stade de France auf die Saints treffen. Den Abschluss der Reihe bildet München, wo die Patriots auf die Lions treffen, bevor sie in Mexiko-Stadt mit Vikings gegen 49ers endet.

Der Kickoff für das Spiel in Madrid ist für 15:30 Uhr Ortszeit angesetzt, was 9:30 Uhr ET entspricht, und die Partie wird für Fans zu Hause live im NFL Network übertragen. Wer die Reise antritt, kann mit derselben elektrisierenden Atmosphäre in einem ausverkauften Stadion rechnen, die schon das Debüt 2025 geprägt hat, nachdem Fans in Spanien bewiesen haben, dass sie zu den leidenschaftlichsten Anhängern von American Football in Europa gehören.

Alles, was ihr über das Santiago Bernabéu Stadium wissen müsst

Das Santiago Bernabéu, die Heimat von Real Madrid, ist nach seiner jüngsten Renovierung zu einer der meistdiskutierten Spielstätten im Weltsport geworden, und genau dieser Umbau macht es zu einer so naheliegenden Bühne für die NFL. Der neue ausfahrbare Rasen des Stadions ermöglicht es, das Spielfeld gegen die Markierungen und den Untergrund für American Football auszutauschen, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beeinträchtigen, während das modernisierte Dach und die erweiterte Tribünenschüssel dem Stadion eine tatsächlich andere Atmosphäre verleihen als an einem typischen NFL-Sonntag.

Wenn ihr zum Spiel reist, plant eure Route sorgfältig. Die Metrostation Santiago Bernabéu an der Linie 10 ist derzeit wegen Umbauarbeiten geschlossen, wobei die Unterbrechung zwischen Nuevos Ministerios und Cuzco voraussichtlich für den Rest des Jahres bestehen bleibt. Die einfachsten Alternativen sind die Cercanías-Bahn nach Nuevos Ministerios, ein EMT-Bus oder der kostenlose Ersatzshuttle am Spieltag, deshalb lohnt es sich, für die Anreise zum Stadion etwas mehr Zeit einzuplanen.

Nachdem das Bernabéu bereits einmal ein ausverkauftes NFL-Publikum beherbergt hat und nun ein dauerhafter Platz im Kalender gesichert ist, entwickelt sich das zu einer der herausragenden Stationen im gesamten internationalen Programm 2026.