Asiens wichtigste Klubwettbewerb ist zurück: Die AFC Champions League Elite 2026/27 ist nun gestartet. Der Wettbewerb wurde seit dem Rebranding 2024/25 erstmals auf 32 Teams erweitert, und die Ligaphase läuft bis Februar 2027, ehe in Saudi-Arabien eine zentral ausgetragene Endrunde folgt.
Lassen Sie sich von GOAL zeigen, wie Sie sich mit Tickets für einige unvergessliche Partien der AFC Champions League Elite in dieser Saison den Traum vom asiatischen Spitzenfußball erfüllen können. Unten finden Sie die vollständige Spielansetzung sowie Informationen dazu, wie Sie Tickets für jeden Spieltag kaufen können.
Vollständige Spielansetzung der AFC Champions League Elite 2026/27
Die genauen Spieltermine, Anstoßzeiten und Austragungsorte innerhalb der jeweiligen Spieltagsfenster werden von der AFC und den einzelnen Klubs erst näher an den Partien bestätigt. Deshalb sind sie vorerst nach Datumsbereichen der Spieltage aufgeführt. Prüfen Sie den Ticket-Link auf die aktuellsten Einträge, sobald die Ansetzungen final bestätigt sind.
|Datum
|Spiel
|Austragungsort
|Tickets
|14.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|14.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Shabab Al Ahli vs Tractor
|TBC
|Tickets
|14. Sep. 2026 (MD1)
|Al-Shamal vs Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium, Al Khor
|Tickets
|14.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Al-Ahli vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|14. Sep. 2026 (MD1)
|Esteghlal vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|14.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Al-Qadsiah vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|15. Sep. 2026 (MD1)
|Al Ain vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|15. Sep. 2026 (MD1)
|Al-Hilal vs Al-Gharafa
|Kingdom Arena, Riyadh
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Kashima Antlers vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Gamba Osaka vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Ratchaburi vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Johor Darul Ta'zim vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Beijing Guoan vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
|15.-16. Sep. 2026 (MD1)
|Port vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Pakhtakor vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Tractor vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Al Wasl vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Al-Nassr vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Al-Gharafa vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Al Sadd vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|12.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Newcastle Jets vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Kyoto Sanga vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Buriram United vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Công An Hà Nội vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|13.-14. Okt. 2026 (MD2)
|Kashiwa Reysol vs Port
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Neftchi vs Al-Ittihad
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Al-Ahli vs Al-Gharafa
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Al Ain vs Tractor
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Al-Nassr vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Al-Qadsiah vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Shabab Al Ahli vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|26.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Al-Shamal vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Shanghai Port vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Johor Darul Ta'zim vs Port
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Kyoto Sanga vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Ratchaburi vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Kashima Antlers vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|27.-28. Okt. 2026 (MD3)
|Gamba Osaka vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Pakhtakor vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Tractor vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Al Sadd vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Al-Ittihad vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Al-Gharafa vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Esteghlal vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|2.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Al-Hilal vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Newcastle Jets vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Vissel Kobe vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Port vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Pohang Steelers vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|3.-4. Nov. 2026 (MD4)
|Buriram United vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Neftchi vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Al Ain vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Tractor vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Al-Shamal vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Al-Ittihad vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|23.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Al-Nassr vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Kyoto Sanga vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Shanghai Port vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Công An Hà Nội vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|24.-25. Nov. 2026 (MD5)
|Gamba Osaka vs Port
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Pakhtakor vs Tractor
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Al Wasl vs Al-Ittihad
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Al-Qadsiah vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Esteghlal vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Al-Hilal vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Al-Gharafa vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|1.-8. Dez. 2026 (MD6)
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Vissel Kobe vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Pohang Steelers vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Beijing Guoan vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Buriram United vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|1.-2. Dez. 2026 (MD6)
|Port vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Pakhtakor vs Esteghlal
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Tractor vs Al Sadd
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Al Ain vs Al-Qadsiah
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Al-Nassr vs Al-Shamal
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Al-Ittihad vs Al-Gharafa
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Neftchi vs Al-Ahli
|TBC
|Tickets
|8.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Al Wasl vs Al-Hilal
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Shanghai Port vs Port
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Ratchaburi vs Gamba Osaka
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Công An Hà Nội vs Beijing Guoan
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Vissel Kobe vs Pohang Steelers
|TBC
|Tickets
|9.-10. Feb. 2027 (MD7)
|Kashiwa Reysol vs Buriram United
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Al-Ahli vs Al Ain
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Al Sadd vs Al-Ittihad
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Esteghlal vs Al Wasl
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Shabab Al Ahli vs Al-Nassr
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Al-Gharafa vs Tractor
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Al-Hilal vs Pakhtakor
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya
|TBC
|Tickets
|15.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Al-Qadsiah vs Neftchi
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Kashima Antlers vs Ratchaburi
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Buriram United vs Vissel Kobe
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Port vs Kyoto Sanga
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Beijing Guoan vs Newcastle Jets
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen
|TBC
|Tickets
|16.-17. Feb. 2027 (MD8)
|Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol
|TBC
|Tickets
So kaufen Sie Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite
Abgesehen von der Endrunde der AFC Champions League Elite, die Ende April und Anfang Mai 2027 in Saudi-Arabien stattfindet, können Sie Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite nicht direkt über die AFC selbst kaufen. Stattdessen werden sie von den Teams, die in dieser Saison am Wettbewerb teilnehmen, klubweise verkauft.
Sie müssen die offizielle Ticketseite des jeweiligen Klubs oder der Liga für das Spiel besuchen, das Sie sehen möchten, und dort Ihren Platz kaufen. Bei einigen der größeren Partien kann die Nachfrage das verfügbare Kontingent oft übersteigen, insbesondere bei Spielen mit den führenden Teams aus Saudi-Arabien.
Auch wenn die offiziellen Portale der Klubs und Ligen für Fans der sicherste Weg sind, Tickets für die AFC Champions League Elite zu kaufen, könnten diejenigen, die Spiele besuchen möchten, sekundäre Seiten wie Ticombo in Betracht ziehen, die ihnen die beste Chance bieten könnten, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.
Wie viel kosten Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite?
Der Preis für Tickets zu Spielen der AFC Champions League Elite variiert in Abhängigkeit von mehreren Faktoren, darunter die beteiligten Klubs, der Austragungsort und die Phase des Wettbewerbs.
So würde ein Spiel mit Al-Hilal oder Al-Nassr in Riad in der Regel deutlich mehr kosten als ein Ligaphasenspiel in einem kleineren Markt.
Die Klubs legen die Preise für Tickets der AFC Champions League Elite für die Ligaphase in der Regel zu Beginn einer Saison fest. Sollte ein Team die K.-o.-Runde erreichen, können die Preise für bestimmte Spiele je nach Gegner, Ort und Nachfrage steigen.
Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der verschiedenen Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten.
Was ist von der AFC Champions League Elite 2026/27 zu erwarten?
Al-Ahli geht als zweimaliger Titelverteidiger in diese Saison, nachdem der Klub den Titel 2026 erfolgreich verteidigt hat, und will als erster Verein den Wettbewerb dreimal in Folge gewinnen.
Saudi-Arabien stellt in dieser Saison nach der Liga-Erweiterung erstmals vier Vertreter in der West Region: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Nassr. Letzterer ist nach dem Gewinn des Titels in der Saudi Pro League 2025/26 in die höchste Ebene zurückgekehrt. Cristiano Ronaldo hat diesen Wettbewerb zu einem seiner wichtigsten Ziele für die Saison gemacht.
An anderer Stelle gibt Katars Al-Shamal in dieser Saison sein Kontinentaldebüt, während Irans Esteghlal, Usbekistans Neftchi und Pakhtakor sowie Iraks Al-Quwa Al-Jawiya die starke West Region komplettieren.
In der East Region führt Japans auf fünf Klubs angewachsenes Aufgebot, darunter Vissel Kobe und Kyoto Sanga, ein Feld an, zu dem auch Südkoreas K-League-Meister Jeonbuk Hyundai Motors, Thailands Buriram United und Vietnams Công An Hà Nội gehören, die alle in dem neuen Ein-Liga-Format auf einen tiefen Lauf hoffen.