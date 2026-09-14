Asiens wichtigste Klubwettbewerb ist zurück: Die AFC Champions League Elite 2026/27 ist nun gestartet. Der Wettbewerb wurde seit dem Rebranding 2024/25 erstmals auf 32 Teams erweitert, und die Ligaphase läuft bis Februar 2027, ehe in Saudi-Arabien eine zentral ausgetragene Endrunde folgt.

Lassen Sie sich von GOAL zeigen, wie Sie sich mit Tickets für einige unvergessliche Partien der AFC Champions League Elite in dieser Saison den Traum vom asiatischen Spitzenfußball erfüllen können. Unten finden Sie die vollständige Spielansetzung sowie Informationen dazu, wie Sie Tickets für jeden Spieltag kaufen können.

Vollständige Spielansetzung der AFC Champions League Elite 2026/27

Die genauen Spieltermine, Anstoßzeiten und Austragungsorte innerhalb der jeweiligen Spieltagsfenster werden von der AFC und den einzelnen Klubs erst näher an den Partien bestätigt. Deshalb sind sie vorerst nach Datumsbereichen der Spieltage aufgeführt. Prüfen Sie den Ticket-Link auf die aktuellsten Einträge, sobald die Ansetzungen final bestätigt sind.

Datum Spiel Austragungsort Tickets 14.-16. Sep. 2026 (MD1) Neftchi vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets 14.-16. Sep. 2026 (MD1) Shabab Al Ahli vs Tractor TBC Tickets 14. Sep. 2026 (MD1) Al-Shamal vs Al-Ittihad Al Bayt Stadium, Al Khor Tickets 14.-16. Sep. 2026 (MD1) Al-Ahli vs Pakhtakor TBC Tickets 14. Sep. 2026 (MD1) Esteghlal vs Al Sadd TBC Tickets 14.-16. Sep. 2026 (MD1) Al-Qadsiah vs Al Wasl TBC Tickets 15. Sep. 2026 (MD1) Al Ain vs Al-Nassr TBC Tickets 15. Sep. 2026 (MD1) Al-Hilal vs Al-Gharafa Kingdom Arena, Riyadh Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Kashima Antlers vs Newcastle Jets TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Daejeon Hana Citizen vs Kyoto Sanga TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Gamba Osaka vs Công An Hà Nội TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Ratchaburi vs Shanghai Port TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Johor Darul Ta'zim vs Buriram United TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Beijing Guoan vs Pohang Steelers TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa Reysol TBC Tickets 15.-16. Sep. 2026 (MD1) Port vs Vissel Kobe TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Pakhtakor vs Al-Qadsiah TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Tractor vs Al-Shamal TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Al Wasl vs Al-Ahli TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al Ain TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Al-Nassr vs Neftchi TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Al-Gharafa vs Esteghlal TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Al Sadd vs Al-Hilal TBC Tickets 12.-14. Okt. 2026 (MD2) Al-Ittihad vs Shabab Al Ahli TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Newcastle Jets vs Gamba Osaka TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Kyoto Sanga vs Ratchaburi TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Shanghai Port vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Buriram United vs Beijing Guoan TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Công An Hà Nội vs Kashima Antlers TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets 13.-14. Okt. 2026 (MD2) Kashiwa Reysol vs Port TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Neftchi vs Al-Ittihad TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Al-Ahli vs Al-Gharafa TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Al Ain vs Tractor TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Al-Quwa Al-Jawiya vs Pakhtakor TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Al-Nassr vs Al Wasl TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Al-Qadsiah vs Al Sadd TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Shabab Al Ahli vs Esteghlal TBC Tickets 26.-28. Okt. 2026 (MD3) Al-Shamal vs Al-Hilal TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Shanghai Port vs Công An Hà Nội TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Johor Darul Ta'zim vs Port TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Daejeon Hana Citizen vs Vissel Kobe TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Kyoto Sanga vs Newcastle Jets TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Ratchaburi vs Kashiwa Reysol TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Kashima Antlers vs Pohang Steelers TBC Tickets 27.-28. Okt. 2026 (MD3) Gamba Osaka vs Buriram United TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Pakhtakor vs Al-Nassr TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Tractor vs Neftchi TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Al Wasl vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Al Sadd vs Al-Ahli TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Al-Ittihad vs Al Ain TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Al-Gharafa vs Al-Qadsiah TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Esteghlal vs Al-Shamal TBC Tickets 2.-4. Nov. 2026 (MD4) Al-Hilal vs Shabab Al Ahli TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Newcastle Jets vs Shanghai Port TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Vissel Kobe vs Ratchaburi TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Port vs Beijing Guoan TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Công An Hà Nội vs Kyoto Sanga TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Pohang Steelers vs Gamba Osaka TBC Tickets 3.-4. Nov. 2026 (MD4) Buriram United vs Kashima Antlers TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Neftchi vs Al-Hilal TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Al Ain vs Esteghlal TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Tractor vs Al Wasl TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Al-Shamal vs Al-Ahli TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Al-Ittihad vs Pakhtakor TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-Gharafa TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Shabab Al Ahli vs Al-Qadsiah TBC Tickets 23.-25. Nov. 2026 (MD5) Al-Nassr vs Al Sadd TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Newcastle Jets vs Kashiwa Reysol TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Daejeon Hana Citizen vs Beijing Guoan TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Kyoto Sanga vs Pohang Steelers TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Shanghai Port vs Buriram United TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Công An Hà Nội vs Vissel Kobe TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets 24.-25. Nov. 2026 (MD5) Gamba Osaka vs Port TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Pakhtakor vs Tractor TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Al Wasl vs Al-Ittihad TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Al-Qadsiah vs Al-Shamal TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Esteghlal vs Neftchi TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Al-Hilal vs Al Ain TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Al Sadd vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Al-Gharafa vs Al-Nassr TBC Tickets 1.-8. Dez. 2026 (MD6) Al-Ahli vs Shabab Al Ahli TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Vissel Kobe vs Newcastle Jets TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Kashiwa Reysol vs Công An Hà Nội TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Pohang Steelers vs Shanghai Port TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Beijing Guoan vs Ratchaburi TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Buriram United vs Kyoto Sanga TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba Osaka TBC Tickets 1.-2. Dez. 2026 (MD6) Port vs Kashima Antlers TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Pakhtakor vs Esteghlal TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Tractor vs Al Sadd TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Al Ain vs Al-Qadsiah TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al Ahli TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Al-Nassr vs Al-Shamal TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Al-Ittihad vs Al-Gharafa TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Neftchi vs Al-Ahli TBC Tickets 8.-10. Feb. 2027 (MD7) Al Wasl vs Al-Hilal TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zim TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Shanghai Port vs Port TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Daejeon Hana Citizen vs Kashima Antlers TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai Motors TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Ratchaburi vs Gamba Osaka TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Công An Hà Nội vs Beijing Guoan TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Vissel Kobe vs Pohang Steelers TBC Tickets 9.-10. Feb. 2027 (MD7) Kashiwa Reysol vs Buriram United TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Al-Ahli vs Al Ain TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Al Sadd vs Al-Ittihad TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Esteghlal vs Al Wasl TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Shabab Al Ahli vs Al-Nassr TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Al-Gharafa vs Tractor TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Al-Hilal vs Pakhtakor TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Al-Shamal vs Al-Quwa Al-Jawiya TBC Tickets 15.-17. Feb. 2027 (MD8) Al-Qadsiah vs Neftchi TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Kashima Antlers vs Ratchaburi TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai Port TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Buriram United vs Vissel Kobe TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà Nội TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Port vs Kyoto Sanga TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Beijing Guoan vs Newcastle Jets TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Gamba Osaka vs Daejeon Hana Citizen TBC Tickets 16.-17. Feb. 2027 (MD8) Pohang Steelers vs Kashiwa Reysol TBC Tickets

So kaufen Sie Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite

Abgesehen von der Endrunde der AFC Champions League Elite, die Ende April und Anfang Mai 2027 in Saudi-Arabien stattfindet, können Sie Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite nicht direkt über die AFC selbst kaufen. Stattdessen werden sie von den Teams, die in dieser Saison am Wettbewerb teilnehmen, klubweise verkauft.

Sie müssen die offizielle Ticketseite des jeweiligen Klubs oder der Liga für das Spiel besuchen, das Sie sehen möchten, und dort Ihren Platz kaufen. Bei einigen der größeren Partien kann die Nachfrage das verfügbare Kontingent oft übersteigen, insbesondere bei Spielen mit den führenden Teams aus Saudi-Arabien.

Auch wenn die offiziellen Portale der Klubs und Ligen für Fans der sicherste Weg sind, Tickets für die AFC Champions League Elite zu kaufen, könnten diejenigen, die Spiele besuchen möchten, sekundäre Seiten wie Ticombo in Betracht ziehen, die ihnen die beste Chance bieten könnten, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

Wie viel kosten Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite?

Der Preis für Tickets zu Spielen der AFC Champions League Elite variiert in Abhängigkeit von mehreren Faktoren, darunter die beteiligten Klubs, der Austragungsort und die Phase des Wettbewerbs.

So würde ein Spiel mit Al-Hilal oder Al-Nassr in Riad in der Regel deutlich mehr kosten als ein Ligaphasenspiel in einem kleineren Markt.

Die Klubs legen die Preise für Tickets der AFC Champions League Elite für die Ligaphase in der Regel zu Beginn einer Saison fest. Sollte ein Team die K.-o.-Runde erreichen, können die Preise für bestimmte Spiele je nach Gegner, Ort und Nachfrage steigen.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der verschiedenen Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten.

Was ist von der AFC Champions League Elite 2026/27 zu erwarten?

Al-Ahli geht als zweimaliger Titelverteidiger in diese Saison, nachdem der Klub den Titel 2026 erfolgreich verteidigt hat, und will als erster Verein den Wettbewerb dreimal in Folge gewinnen.

Saudi-Arabien stellt in dieser Saison nach der Liga-Erweiterung erstmals vier Vertreter in der West Region: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Nassr. Letzterer ist nach dem Gewinn des Titels in der Saudi Pro League 2025/26 in die höchste Ebene zurückgekehrt. Cristiano Ronaldo hat diesen Wettbewerb zu einem seiner wichtigsten Ziele für die Saison gemacht.

An anderer Stelle gibt Katars Al-Shamal in dieser Saison sein Kontinentaldebüt, während Irans Esteghlal, Usbekistans Neftchi und Pakhtakor sowie Iraks Al-Quwa Al-Jawiya die starke West Region komplettieren.

In der East Region führt Japans auf fünf Klubs angewachsenes Aufgebot, darunter Vissel Kobe und Kyoto Sanga, ein Feld an, zu dem auch Südkoreas K-League-Meister Jeonbuk Hyundai Motors, Thailands Buriram United und Vietnams Công An Hà Nội gehören, die alle in dem neuen Ein-Liga-Format auf einen tiefen Lauf hoffen.