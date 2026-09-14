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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book AFC Champions League Elite tickets

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So kauft ihr Tickets für die AFC Champions League Elite: Vollständiger Spielplan 2026/27, wo man Tickets kaufen kann, Preise und mehr

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AFC Champions League

So könnten Sie bei einigen der herausragenden anstehenden Spiele in Asien sitzen

Asiens wichtigste Klubwettbewerb ist zurück: Die AFC Champions League Elite 2026/27 ist nun gestartet. Der Wettbewerb wurde seit dem Rebranding 2024/25 erstmals auf 32 Teams erweitert, und die Ligaphase läuft bis Februar 2027, ehe in Saudi-Arabien eine zentral ausgetragene Endrunde folgt.

Lassen Sie sich von GOAL zeigen, wie Sie sich mit Tickets für einige unvergessliche Partien der AFC Champions League Elite in dieser Saison den Traum vom asiatischen Spitzenfußball erfüllen können. Unten finden Sie die vollständige Spielansetzung sowie Informationen dazu, wie Sie Tickets für jeden Spieltag kaufen können.

Tickets für die AFC Champions League EliteJetzt kaufen

Vollständige Spielansetzung der AFC Champions League Elite 2026/27

Die genauen Spieltermine, Anstoßzeiten und Austragungsorte innerhalb der jeweiligen Spieltagsfenster werden von der AFC und den einzelnen Klubs erst näher an den Partien bestätigt. Deshalb sind sie vorerst nach Datumsbereichen der Spieltage aufgeführt. Prüfen Sie den Ticket-Link auf die aktuellsten Einträge, sobald die Ansetzungen final bestätigt sind.

DatumSpielAustragungsortTickets
14.-16. Sep. 2026 (MD1)Neftchi vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
14.-16. Sep. 2026 (MD1)Shabab Al Ahli vs TractorTBCTickets
14. Sep. 2026 (MD1)Al-Shamal vs Al-IttihadAl Bayt Stadium, Al KhorTickets
14.-16. Sep. 2026 (MD1)Al-Ahli vs PakhtakorTBCTickets
14. Sep. 2026 (MD1)Esteghlal vs Al SaddTBCTickets
14.-16. Sep. 2026 (MD1)Al-Qadsiah vs Al WaslTBCTickets
15. Sep. 2026 (MD1)Al Ain vs Al-NassrTBCTickets
15. Sep. 2026 (MD1)Al-Hilal vs Al-GharafaKingdom Arena, RiyadhTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Kashima Antlers vs Newcastle JetsTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Daejeon Hana Citizen vs Kyoto SangaTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Gamba Osaka vs Công An Hà NộiTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Ratchaburi vs Shanghai PortTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Johor Darul Ta'zim vs Buriram UnitedTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Beijing Guoan vs Pohang SteelersTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Jeonbuk Hyundai Motors vs Kashiwa ReysolTBCTickets
15.-16. Sep. 2026 (MD1)Port vs Vissel KobeTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Pakhtakor vs Al-QadsiahTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Tractor vs Al-ShamalTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Al Wasl vs Al-AhliTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al AinTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Al-Nassr vs NeftchiTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Al-Gharafa vs EsteghlalTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Al Sadd vs Al-HilalTBCTickets
12.-14. Okt. 2026 (MD2)Al-Ittihad vs Shabab Al AhliTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Newcastle Jets vs Gamba OsakaTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Kyoto Sanga vs RatchaburiTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Shanghai Port vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Buriram United vs Beijing GuoanTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Công An Hà Nội vs Kashima AntlersTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Vissel Kobe vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
13.-14. Okt. 2026 (MD2)Kashiwa Reysol vs PortTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Neftchi vs Al-IttihadTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Al-Ahli vs Al-GharafaTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Al Ain vs TractorTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Al-Quwa Al-Jawiya vs PakhtakorTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Al-Nassr vs Al WaslTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Al-Qadsiah vs Al SaddTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Shabab Al Ahli vs EsteghlalTBCTickets
26.-28. Okt. 2026 (MD3)Al-Shamal vs Al-HilalTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Shanghai Port vs Công An Hà NộiTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Johor Darul Ta'zim vs PortTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Daejeon Hana Citizen vs Vissel KobeTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Kyoto Sanga vs Newcastle JetsTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Beijing Guoan vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Ratchaburi vs Kashiwa ReysolTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Kashima Antlers vs Pohang SteelersTBCTickets
27.-28. Okt. 2026 (MD3)Gamba Osaka vs Buriram UnitedTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Pakhtakor vs Al-NassrTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Tractor vs NeftchiTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Al Wasl vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Al Sadd vs Al-AhliTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Al-Ittihad vs Al AinTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Al-Gharafa vs Al-QadsiahTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Esteghlal vs Al-ShamalTBCTickets
2.-4. Nov. 2026 (MD4)Al-Hilal vs Shabab Al AhliTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Newcastle Jets vs Shanghai PortTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Jeonbuk Hyundai Motors vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Vissel Kobe vs RatchaburiTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Kashiwa Reysol vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Port vs Beijing GuoanTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Công An Hà Nội vs Kyoto SangaTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Pohang Steelers vs Gamba OsakaTBCTickets
3.-4. Nov. 2026 (MD4)Buriram United vs Kashima AntlersTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Neftchi vs Al-HilalTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Al Ain vs EsteghlalTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Tractor vs Al WaslTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Al-Shamal vs Al-AhliTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Al-Ittihad vs PakhtakorTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Al-Quwa Al-Jawiya vs Al-GharafaTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Shabab Al Ahli vs Al-QadsiahTBCTickets
23.-25. Nov. 2026 (MD5)Al-Nassr vs Al SaddTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Newcastle Jets vs Kashiwa ReysolTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Daejeon Hana Citizen vs Beijing GuoanTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Kyoto Sanga vs Pohang SteelersTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Shanghai Port vs Buriram UnitedTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Ratchaburi vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Công An Hà Nội vs Vissel KobeTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Kashima Antlers vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
24.-25. Nov. 2026 (MD5)Gamba Osaka vs PortTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Pakhtakor vs TractorTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Al Wasl vs Al-IttihadTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Al-Qadsiah vs Al-ShamalTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Esteghlal vs NeftchiTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Al-Hilal vs Al AinTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Al Sadd vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Al-Gharafa vs Al-NassrTBCTickets
1.-8. Dez. 2026 (MD6)Al-Ahli vs Shabab Al AhliTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Vissel Kobe vs Newcastle JetsTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Kashiwa Reysol vs Công An Hà NộiTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Pohang Steelers vs Shanghai PortTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Johor Darul Ta'zim vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Beijing Guoan vs RatchaburiTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Buriram United vs Kyoto SangaTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Jeonbuk Hyundai Motors vs Gamba OsakaTBCTickets
1.-2. Dez. 2026 (MD6)Port vs Kashima AntlersTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Pakhtakor vs EsteghlalTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Tractor vs Al SaddTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Al Ain vs Al-QadsiahTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Al-Quwa Al-Jawiya vs Shabab Al AhliTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Al-Nassr vs Al-ShamalTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Al-Ittihad vs Al-GharafaTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Neftchi vs Al-AhliTBCTickets
8.-10. Feb. 2027 (MD7)Al Wasl vs Al-HilalTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Newcastle Jets vs Johor Darul Ta'zimTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Shanghai Port vs PortTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Daejeon Hana Citizen vs Kashima AntlersTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Kyoto Sanga vs Jeonbuk Hyundai MotorsTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Ratchaburi vs Gamba OsakaTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Công An Hà Nội vs Beijing GuoanTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Vissel Kobe vs Pohang SteelersTBCTickets
9.-10. Feb. 2027 (MD7)Kashiwa Reysol vs Buriram UnitedTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Al-Ahli vs Al AinTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Al Sadd vs Al-IttihadTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Esteghlal vs Al WaslTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Shabab Al Ahli vs Al-NassrTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Al-Gharafa vs TractorTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Al-Hilal vs PakhtakorTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Al-Shamal vs Al-Quwa Al-JawiyaTBCTickets
15.-17. Feb. 2027 (MD8)Al-Qadsiah vs NeftchiTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Kashima Antlers vs RatchaburiTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Jeonbuk Hyundai Motors vs Shanghai PortTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Buriram United vs Vissel KobeTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Johor Darul Ta'zim vs Công An Hà NộiTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Port vs Kyoto SangaTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Beijing Guoan vs Newcastle JetsTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Gamba Osaka vs Daejeon Hana CitizenTBCTickets
16.-17. Feb. 2027 (MD8)Pohang Steelers vs Kashiwa ReysolTBCTickets

So kaufen Sie Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite

Abgesehen von der Endrunde der AFC Champions League Elite, die Ende April und Anfang Mai 2027 in Saudi-Arabien stattfindet, können Sie Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite nicht direkt über die AFC selbst kaufen. Stattdessen werden sie von den Teams, die in dieser Saison am Wettbewerb teilnehmen, klubweise verkauft.

Sie müssen die offizielle Ticketseite des jeweiligen Klubs oder der Liga für das Spiel besuchen, das Sie sehen möchten, und dort Ihren Platz kaufen. Bei einigen der größeren Partien kann die Nachfrage das verfügbare Kontingent oft übersteigen, insbesondere bei Spielen mit den führenden Teams aus Saudi-Arabien.

Auch wenn die offiziellen Portale der Klubs und Ligen für Fans der sicherste Weg sind, Tickets für die AFC Champions League Elite zu kaufen, könnten diejenigen, die Spiele besuchen möchten, sekundäre Seiten wie Ticombo in Betracht ziehen, die ihnen die beste Chance bieten könnten, sich kurzfristig noch Plätze zu sichern.

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Wie viel kosten Tickets für Spiele der AFC Champions League Elite?

Der Preis für Tickets zu Spielen der AFC Champions League Elite variiert in Abhängigkeit von mehreren Faktoren, darunter die beteiligten Klubs, der Austragungsort und die Phase des Wettbewerbs.

So würde ein Spiel mit Al-Hilal oder Al-Nassr in Riad in der Regel deutlich mehr kosten als ein Ligaphasenspiel in einem kleineren Markt.

Die Klubs legen die Preise für Tickets der AFC Champions League Elite für die Ligaphase in der Regel zu Beginn einer Saison fest. Sollte ein Team die K.-o.-Runde erreichen, können die Preise für bestimmte Spiele je nach Gegner, Ort und Nachfrage steigen.

Behalten Sie die offiziellen Ticketportale der verschiedenen Klubs im Blick, um zusätzliche Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten.

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Was ist von der AFC Champions League Elite 2026/27 zu erwarten?

Al-Ahli geht als zweimaliger Titelverteidiger in diese Saison, nachdem der Klub den Titel 2026 erfolgreich verteidigt hat, und will als erster Verein den Wettbewerb dreimal in Folge gewinnen.

Saudi-Arabien stellt in dieser Saison nach der Liga-Erweiterung erstmals vier Vertreter in der West Region: Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal und Al-Nassr. Letzterer ist nach dem Gewinn des Titels in der Saudi Pro League 2025/26 in die höchste Ebene zurückgekehrt. Cristiano Ronaldo hat diesen Wettbewerb zu einem seiner wichtigsten Ziele für die Saison gemacht.

An anderer Stelle gibt Katars Al-Shamal in dieser Saison sein Kontinentaldebüt, während Irans Esteghlal, Usbekistans Neftchi und Pakhtakor sowie Iraks Al-Quwa Al-Jawiya die starke West Region komplettieren.

In der East Region führt Japans auf fünf Klubs angewachsenes Aufgebot, darunter Vissel Kobe und Kyoto Sanga, ein Feld an, zu dem auch Südkoreas K-League-Meister Jeonbuk Hyundai Motors, Thailands Buriram United und Vietnams Công An Hà Nội gehören, die alle in dem neuen Ein-Liga-Format auf einen tiefen Lauf hoffen.

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