Der Six Kings Slam 2026 kehrt für hochklassige Tennis-Action nach Riad zurück. Die Weltstars Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz und Alex de Minaur kämpfen um das ultimative Preisgeld im Tennis.

GOAL liefert euch alle Details zu Terminen, Spielplan und Ticketpreisen. Lest weiter, um herauszufinden, wie ihr euch noch heute eure Tickets für den Six Kings Slam 2026 sichern könnt.

Wann findet der Six Kings Slam 2026 statt?

Datum & Uhrzeit Spiel Ort Tickets 21. Oktober 2026 Six Kings Slam: Viertelfinale ANB Arena, Riad, Saudi-Arabien Tickets 22. Oktober 2026 Six Kings Slam: Halbfinale ANB Arena, Riad, Saudi-Arabien Tickets 24. Oktober 2026 Six Kings Slam: Finale & Spiel um Platz 3 ANB Arena, Riad, Saudi-Arabien Tickets

Wo kann man Tickets für den Six Kings Slam 2026 kaufen?

Offizielle Tickets für den Six Kings Slam 2026 werden über die offizielle WeBook-Plattform und das offizielle Riyadh-Season-Portal verkauft. Der Kauf direkt über die primären Kanäle gibt Fans die erste Auswahl bei regulären Eintrittskarten und Courtside-Plätzen für alle Match-Sessions.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft sind, sind sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie GrintaHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für den Six Kings Slam 2026?

Die Ticketpreise variieren je nach Match-Session und Sitzplatzkategorie, wobei der allgemeine Eintritt die günstigste Option für Tennisfans ist. Auf den offiziellen Ticketplattformen beginnen General-Admission-Pässe bei 150 SAR (40 USD) für die Viertelfinalspiele zum Auftakt und bei 200 SAR (53,33 USD) für die Sessions am Finalabend.

Wenn die offiziellen allgemeinen Kontingente ausverkauft sind, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie GrintaHub eine alternative Möglichkeit, sich kurzfristig Plätze zu sichern. Auf sekundären Plattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketangebote je nach Verfügbarkeit und Nachfrage bei etwa 200 SAR (53 USD) für frühe Sessions.

Alles, was ihr über den Six Kings Slam 2026 wissen müsst

Der Six Kings Slam ist ein sportliches Top-Event, das während der Riyadh Season in Saudi-Arabien ausgetragen wird. Das hochkarätige Showturnier findet in der modernen ANB Arena im Stadtteil Hittin in Riad statt und bringt sechs der besten männlichen Tennisspieler der Welt zusammen.

Austragungsort und Arena-Erlebnis

Die Spiele finden in der ANB Arena statt, einer klimatisierten Indoor-Arena neben der Kingdom Arena und Boulevard World. Die Arena bietet eine hervorragende Sicht, lebendige Beleuchtung und komfortable Sitzplätze in allen oberen und unteren Rängen.

Turnierformat und Starbesetzung

Das Turnier wird an drei Matchabenden im K.-o.-System mit einfacher Elimination ausgetragen, mit einem obligatorischen Ruhetag am 23. Oktober. Zwei topgesetzte Spieler erhalten ein Freilos für das Halbfinale, während vier Spieler am Eröffnungsabend im Viertelfinale antreten. Zum Teilnehmerfeld gehören Titelverteidiger Jannik Sinner sowie die Grand-Slam-Sieger Carlos Alcaraz und Novak Djokovic.

Reise- und Spieltagstipps

Die ANB Arena ist von der Innenstadt Riads und vom King Khalid International Airport aus über Fahrdienste oder Taxis entlang der Prince Turki Al Awwal Road leicht zu erreichen. Wer Tickets früh kauft, sichert sich die besten Preise, bevor die Kontingente ausverkauft sind.