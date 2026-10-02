Der Formula 1 Singapore Airlines Singapore Grand Prix kehrt vom 9. bis 11. Oktober 2026 auf den Marina Bay Street Circuit zurück, das Hauptrennen findet am Sonntagabend unter Flutlicht statt. Das ursprüngliche F1-Nachtrennen bleibt eines der spektakulärsten Events im Kalender und schickt die schnellsten Fahrer der Welt mit Geschwindigkeiten von bis zu 325 km/h durch die Innenstadt von Singapur, vor einer glitzernden Stadtkulisse.

Die Ausgabe 2026 ist historisch. Zum ersten Mal ist Singapur Gastgeber eines F1-Sprint-Wochenendes, zugleich ist es die letzte Sprint-Station der Saison. Das bedeutet Rennaction an allen drei Tagen, nicht nur am Sonntag, und macht jedes einzelne Überholmanöver wertvoller denn je. Abseits der Strecke wird ein gewaltiges Unterhaltungsprogramm auf 10 Bühnen von The Killers und Lana Del Rey angeführt.

Die Nachfrage ist enorm, und die Ticketverfügbarkeit ist inzwischen kritisch niedrig, einige Pässe sind nur noch in den letzten 1 % verfügbar. GOAL hat unten alles, was ihr braucht, um euch euren Platz zu sichern, darunter Termine, Preise, Passoptionen und wo ihr Tickets jetzt kaufen könnt.

Wann ist der Singapore Grand Prix 2026?

Der Singapore Grand Prix 2026 findet von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober 2026, auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur statt. Das Hauptrennen beginnt am Sonntag um 20:00 Uhr Ortszeit.

Datum & Uhrzeit Event Ort Tickets Freitag, 9. Oktober 2026 Nur-Freitag-Pass: Training & Sprint-Qualifying Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Samstag, 10. Oktober 2026 Nur-Samstag-Pass: Sprint-Rennen & Qualifying Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Sonntag, 11. Oktober 2026, 20:00 Uhr Nur-Sonntag-Pass: Singapore Grand Prix Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Freitag-Samstag, 9.-10. Oktober 2026 2-Tages-Pass: Sprint-Wochenend-Doppelpack Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets Freitag-Sonntag, 9.-11. Oktober 2026 3-Tages-Pass: Komplettes Rennwochenende Marina Bay Street Circuit, Singapur Tickets

Wo kann man Tickets für den Singapore Grand Prix kaufen?

Am einfachsten kauft ihr Tickets für den Singapore Grand Prix 2026 über StubHub. Dort könnt ihr verifizierte Tickets für jeden Tag des Rennwochenendes durchstöbern, Preise sofort vergleichen und euren Pass in wenigen Minuten sichern. Da mehrere offizielle Kategorien bereits ausverkauft sind, findet ihr bei StubHub auch weiterhin Tickets für Sessions, die an der offiziellen Verkaufsstelle nicht mehr erhältlich sind, darunter auch der Rennsonntag.

Die Verfügbarkeit ist bei allen Optionen kritisch niedrig. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung sind nur noch 3 % der 3-Tages-Pässe auf StubHub verfügbar, der 2-Tages-Pass liegt nur noch bei den letzten 1 %, und sowohl die Einzeltagestickets für Freitag als auch für Samstag haben nur noch 2 % übrig. Wenn ihr plant, dabei zu sein, ist das kein Event, bei dem sich Warten auszahlt.

Tickets werden außerdem über die offizielle Website des Singapore GP verkauft, solange die verbleibenden Kategorien reichen. Beachtet, dass offizielle Tickets digital über die Singapore-GP-App zugestellt werden und Screenshots oder ausgedruckte PDFs an den Eingängen nicht akzeptiert werden. Stellt also sicher, dass eure Ticketzustellung rechtzeitig vor dem Rennwochenende geregelt ist.

Wie viel kosten Tickets für den Singapore Grand Prix?

Die günstigsten Tickets für den Singapore Grand Prix 2026 beginnen bei etwa 155 USD für einen eintägigen Zone-4-Walkabout-Pass. Das ist in diesem Jahr wirklich der clevere Kauf. Dank des neuen Sprint-Formats beinhaltet ein Ticket für Freitag oder Samstag nun echten Rennsport und nicht nur Trainingssessions, wodurch der Ein-Tages-Eintritt bei diesem Event so viel Gegenwert bietet wie nie zuvor. Der Walkabout-Zugang umfasst zudem die Hauptbühne Padang Stage, sodass ihr die Headliner-Konzerte erleben könnt, ohne für einen Premium-Pass zu bezahlen.

So staffeln sich die Preise nach Kategorie:

Zone 4 Walkabout, allgemeiner Eintritt: ab etwa 155 USD pro Tag

Premier Walkabout: ab etwa 230 USD pro Tag

Ein-Tages-Tribünenplätze: ab etwa 178 USD

3-Tages-Pässe: ungefähr 419 bis 1.927 USD zum Nennwert, vom Walkabout-Zugang bis hin zur Super Pit Grandstand an der Start-Ziel-Geraden

Hospitality: Premium-Pakete ab etwa 3.730 USD für einen Tag und 3.990 USD für komplette Wochenend-Suiten

Der 2-Tages-Pass verdient als Preis-Leistungs-Tipp des Wochenendes besondere Erwähnung. Er umfasst das Sprint-Qualifying am Freitag sowie das Sprint-Rennen und das Grand-Prix-Qualifying am Samstag, also drei wettbewerbsrelevante Sessions in zwei Nächten. Mit nur noch 1 % verbleibender Tickets ist er außerdem die am schnellsten verkaufte Option.

Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub steigen, je kleiner das Angebot wird, und da die Verfügbarkeit der meisten Pässe inzwischen unter 3 % liegt, bekommen frühe Käufer mit Abstand die besten Preise.

Alles, was ihr über den Singapore Grand Prix wissen müsst

Der Singapore Grand Prix schrieb 2008 Geschichte als erstes Nachtrennen der Formel 1 überhaupt und ist seitdem ein Favorit bei Fans und Fahrern. Er gilt weithin als eines der körperlich anspruchsvollsten Rennen der Saison, mit intensiver Hitze, einer Luftfeuchtigkeit von über 90 % und fast zwei Stunden ununterbrochener Konzentration auf einem holprigen Stadtkurs, was das Zuschauen gerade so fesselnd macht.

Die Ausgabe 2026 erhöht den Einsatz noch weiter mit Singapurs erstem Sprint-Wochenende überhaupt. Das Sprint-Qualifying steigt am Freitag, das punkterelevante Sprint-Rennen und das Grand-Prix-Qualifying teilen sich den Samstag, und der Grand Prix über 62 Runden beendet das Wochenende am Sonntagabend unter Flutlicht. Jeder Tag liefert echten Rennsport, und jedes Ticket bringt echte Action.

Neben der Strecke ist der Singapore Grand Prix zugleich ein Musikfestival im Großformat. Konzerte, Feuerwerk und Unterhaltung auf 10 Bühnen sind alle im Rennticket enthalten, wobei The Killers und Lana Del Rey das Line-up 2026 anführen.

Alles, was ihr über den Marina Bay Street Circuit wissen müsst

Der Marina Bay Street Circuit ist ein 4,94 km langer temporärer Stadtkurs mit 19 Kurven, der sich durch Singapurs zentrales Geschäftsviertel und entlang der Uferpromenade schlängelt. Er ist seit 2008 Gastgeber der Formel 1 und führt an einigen der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt vorbei, darunter Marina Bay Sands, der Singapore Flyer und die Esplanade.

Die Strecke ist in vier Zonen unterteilt, und euer Ticket bestimmt, zu welchen Zonen ihr Zugang habt. Jeder Ticketinhaber kann den Zone-4-Walkabout-Bereich betreten, zu dem auch die Hauptbühnen für das Unterhaltungsprogramm gehören. Die Anreise zur Strecke ist einfach: Mehrere MRT-Stationen umgeben das Gelände, die Metro fährt an Rennabenden bis spät in die Nacht, und viele Hotels in der Innenstadt sind bequem zu Fuß von den Eingängen aus erreichbar.