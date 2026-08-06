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Ronald Araujo and Marc-Andre ter Stegen of FC Barcelona lift the Copa del Rey trophyGetty Images
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So kauft ihr Tickets für den FC Barcelona 2026/27: Kommende Spiele, Ticketpreise, La Liga und mehr

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FC Barcelona
La Liga

Verpasst in dieser Saison nicht die Gelegenheit, den FC Barcelona live zu sehen, inklusive aller Möglichkeiten, an Tickets zu kommen.

Jeder Fußballfan träumt davon, im Spotify Camp Nou zu sein, um zu erleben, wie Lamine Yamal zu einem atemberaubenden Sololauf über den Flügel ansetzt, Raphinha gegnerische Abwehrreihen zerreißt oder Pedri einen unmöglichen Pass durchs Nadelöhr spielt.

Während der FC Barcelona seine temporeiche Saison unter Hansi Flick fortsetzt, bleibt es eines der begehrtesten Erlebnisse im europäischen Sport, sich in Katalonien Plätze zu sichern, um Barça live zu sehen.

GOAL zeigt euch, wo ihr Barcelona-Tickets findet und wie viel sie kosten.

FC-Barcelona-TicketsJetzt buchen

Kommende Barcelona-Spiele 2026/27

Datum & AnstoßzeitSpielWettbewerbTickets
So., 16. Aug., 20:00 UhrFC Barcelona vs Athletic ClubLa LigaTickets
So., 23. Aug., 19:00 UhrElche CF vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 30. Aug., 19:00 UhrFC Barcelona vs Rayo VallecanoLa LigaTickets
So., 6. Sep., 20:00 UhrValencia CF vs FC BarcelonaLa LigaTickets
Mi., 16. Sep., 20:00 UhrFC Barcelona vs Real Racing ClubLa LigaTickets
So., 20. Sep., 20:00 UhrSevilla FC vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 27. Sep., 19:00 UhrFC Barcelona vs Real SociedadLa LigaTickets
So., 4. Okt., 19:00 UhrRC Celta Vigo vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 18. Okt., 19:00 UhrFC Barcelona vs RCD MallorcaLa LigaTickets
So., 25. Okt., 19:00 UhrFC Barcelona vs Real MadridLa LigaTickets
So., 1. Nov., 19:00 UhrCA Osasuna vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 8. Nov., 20:00 UhrAtlético Madrid vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 22. Nov., 19:00 UhrFC Barcelona vs Villarreal CFLa LigaTickets
So., 29. Nov., 19:00 UhrReal Betis vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 6. Dez., 19:00 UhrFC Barcelona vs Girona FCLa LigaTickets
So., 13. Dez., 19:00 UhrDeportivo Alavés vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 20. Dez., 19:00 UhrFC Barcelona vs UD Las PalmasLa LigaTickets
So., 3. Jan., 19:00 UhrRCD Espanyol vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 10. Jan., 19:00 UhrFC Barcelona vs Getafe CFLa LigaTickets
So., 17. Jan., 19:00 UhrAthletic Club vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 24. Jan., 19:00 UhrFC Barcelona vs Elche CFLa LigaTickets
So., 31. Jan., 19:00 UhrRayo Vallecano vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 7. Feb., 20:00 UhrFC Barcelona vs Atlético MadridLa LigaTickets
So., 14. Feb., 19:00 UhrReal Sociedad vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 21. Feb., 19:00 UhrFC Barcelona vs Sevilla FCLa LigaTickets
So., 28. Feb., 19:00 UhrVillarreal CF vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 7. März, 19:00 UhrFC Barcelona vs RC Celta VigoLa LigaTickets
So., 14. März, 19:00 UhrRCD Mallorca vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 21. März, 19:00 UhrFC Barcelona vs CA OsasunaLa LigaTickets
So., 4. Apr., 20:00 UhrGirona FC vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 11. Apr., 20:00 UhrFC Barcelona vs Real BetisLa LigaTickets
So., 18. Apr., 20:00 UhrFC Barcelona vs RCD EspanyolLa LigaTickets
Mi., 21. Apr., 20:00 UhrUD Las Palmas vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 2. Mai, 20:00 UhrFC Barcelona vs Deportivo AlavésLa LigaTickets
So., 9. Mai, 20:00 UhrReal Madrid vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 16. Mai, 20:00 UhrFC Barcelona vs Valencia CFLa LigaTickets
So., 23. Mai, 20:00 UhrReal Racing Club vs FC BarcelonaLa LigaTickets
So., 30. Mai, 20:00 UhrGetafe CF vs FC BarcelonaLa LigaTickets

Wie kann man Barcelona-Tickets kaufen?

Um die Ticketfreigaben des FC Barcelona zu verstehen, muss man das gestufte Vergabemodell des Klubs kennen:

Klub Freundschaftsspiele
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
  • Priorität für Socios (Klubmitglieder): Offizielle Klubmitglieder erhalten vorrangigen Zugang zum Kauf von Einzeltickets, bevor der Verkauf für die breite Öffentlichkeit startet.
  • Culés Premium Members: Inhaber einer offiziellen Fanmitgliedschaft erhalten ein zweites Prioritätsfenster, in der Regel 5 bis 7 Tage vor dem Anstoß. Für Fans ohne Wohnsitz vor Ort, die Tickets zum Originalpreis kaufen möchten, ist die Anmeldung für dieses Programm sehr zu empfehlen.
  • Freigaben für die breite Öffentlichkeit: Verbleibende reguläre Plätze werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag online über das offizielle Ticketportal des FC Barcelona freigegeben. Da Dauerkarteninhaber ihre Plätze über das Seient-Lliure-Programm wieder ins System zurückgeben können, tauchen oft bis kurz vor dem Spieltag zusätzliche Tickets in kleinen Kontingenten auf.
  • Zweitmarktplätze: Bei Spielen mit hoher Nachfrage, etwa El Clásico, K.-o.-Duellen in Europa oder Derbyspielen gegen Espanyol, sind offizielle Freigaben innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Verifizierte Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten garantierte mobile Ticketübertragungen für Fans aus dem Ausland, die ihre Plätze lange im Voraus bestätigen müssen.

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Wie viel kosten Barcelona-Tickets?

Für alle, die Barcelona-Tickets im Camp Nou von Spiel zu Spiel kaufen möchten, liegen die Preise für Erwachsene bei 50 € bis 120 € , wenn man sie direkt über den Klub kauft. Der Preis schwankt je nach Gegner und Sitzplatz im Stadion.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub.

Wie die meisten Teams in La Liga bietet Barcelona gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei diese Einteilungen von Klub zu Klub unterschiedlich sind.

Neben diesen Faktoren hat auch die Lage des Sitzplatzes im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht oft die höchsten Kosten verursachen. Dazu kommen natürlich Topspiele gegen große Gegner, etwa El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), die in die höchste Preiskategorie fallen, entsprechend steigen auch die Preise.

Geschichte des Camp Nou

Das Stadion Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war. Es wurde damals mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern das größte Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister bzw. in der Champions League (1989 & 1999) sowie zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 & 1982) war das Camp Nou auch Schauplatz von Konzerten mit Topstars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Sitzplatzkapazität auf 105.000 steigen. Damit wäre es gemessen an der Sitzplatzkapazität erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt.

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