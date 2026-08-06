Jeder Fußballfan träumt davon, im Spotify Camp Nou zu sein, um zu erleben, wie Lamine Yamal zu einem atemberaubenden Sololauf über den Flügel ansetzt, Raphinha gegnerische Abwehrreihen zerreißt oder Pedri einen unmöglichen Pass durchs Nadelöhr spielt.

Während der FC Barcelona seine temporeiche Saison unter Hansi Flick fortsetzt, bleibt es eines der begehrtesten Erlebnisse im europäischen Sport, sich in Katalonien Plätze zu sichern, um Barça live zu sehen.

GOAL zeigt euch, wo ihr Barcelona-Tickets findet und wie viel sie kosten.

Kommende Barcelona-Spiele 2026/27

Datum & Anstoßzeit Spiel Wettbewerb Tickets So., 16. Aug., 20:00 Uhr FC Barcelona vs Athletic Club La Liga Tickets So., 23. Aug., 19:00 Uhr Elche CF vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 30. Aug., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Rayo Vallecano La Liga Tickets So., 6. Sep., 20:00 Uhr Valencia CF vs FC Barcelona La Liga Tickets Mi., 16. Sep., 20:00 Uhr FC Barcelona vs Real Racing Club La Liga Tickets So., 20. Sep., 20:00 Uhr Sevilla FC vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 27. Sep., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Real Sociedad La Liga Tickets So., 4. Okt., 19:00 Uhr RC Celta Vigo vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 18. Okt., 19:00 Uhr FC Barcelona vs RCD Mallorca La Liga Tickets So., 25. Okt., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Real Madrid La Liga Tickets So., 1. Nov., 19:00 Uhr CA Osasuna vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 8. Nov., 20:00 Uhr Atlético Madrid vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 22. Nov., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Villarreal CF La Liga Tickets So., 29. Nov., 19:00 Uhr Real Betis vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 6. Dez., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Girona FC La Liga Tickets So., 13. Dez., 19:00 Uhr Deportivo Alavés vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 20. Dez., 19:00 Uhr FC Barcelona vs UD Las Palmas La Liga Tickets So., 3. Jan., 19:00 Uhr RCD Espanyol vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 10. Jan., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Getafe CF La Liga Tickets So., 17. Jan., 19:00 Uhr Athletic Club vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 24. Jan., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Elche CF La Liga Tickets So., 31. Jan., 19:00 Uhr Rayo Vallecano vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 7. Feb., 20:00 Uhr FC Barcelona vs Atlético Madrid La Liga Tickets So., 14. Feb., 19:00 Uhr Real Sociedad vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 21. Feb., 19:00 Uhr FC Barcelona vs Sevilla FC La Liga Tickets So., 28. Feb., 19:00 Uhr Villarreal CF vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 7. März, 19:00 Uhr FC Barcelona vs RC Celta Vigo La Liga Tickets So., 14. März, 19:00 Uhr RCD Mallorca vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 21. März, 19:00 Uhr FC Barcelona vs CA Osasuna La Liga Tickets So., 4. Apr., 20:00 Uhr Girona FC vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 11. Apr., 20:00 Uhr FC Barcelona vs Real Betis La Liga Tickets So., 18. Apr., 20:00 Uhr FC Barcelona vs RCD Espanyol La Liga Tickets Mi., 21. Apr., 20:00 Uhr UD Las Palmas vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 2. Mai, 20:00 Uhr FC Barcelona vs Deportivo Alavés La Liga Tickets So., 9. Mai, 20:00 Uhr Real Madrid vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 16. Mai, 20:00 Uhr FC Barcelona vs Valencia CF La Liga Tickets So., 23. Mai, 20:00 Uhr Real Racing Club vs FC Barcelona La Liga Tickets So., 30. Mai, 20:00 Uhr Getafe CF vs FC Barcelona La Liga Tickets

Wie kann man Barcelona-Tickets kaufen?

Um die Ticketfreigaben des FC Barcelona zu verstehen, muss man das gestufte Vergabemodell des Klubs kennen:

Priorität für Socios (Klubmitglieder): Offizielle Klubmitglieder erhalten vorrangigen Zugang zum Kauf von Einzeltickets, bevor der Verkauf für die breite Öffentlichkeit startet.

Offizielle Klubmitglieder erhalten vorrangigen Zugang zum Kauf von Einzeltickets, bevor der Verkauf für die breite Öffentlichkeit startet. Culés Premium Members: Inhaber einer offiziellen Fanmitgliedschaft erhalten ein zweites Prioritätsfenster, in der Regel 5 bis 7 Tage vor dem Anstoß. Für Fans ohne Wohnsitz vor Ort, die Tickets zum Originalpreis kaufen möchten, ist die Anmeldung für dieses Programm sehr zu empfehlen.

Inhaber einer offiziellen Fanmitgliedschaft erhalten ein zweites Prioritätsfenster, in der Regel 5 bis 7 Tage vor dem Anstoß. Für Fans ohne Wohnsitz vor Ort, die Tickets zum Originalpreis kaufen möchten, ist die Anmeldung für dieses Programm sehr zu empfehlen. Freigaben für die breite Öffentlichkeit: Verbleibende reguläre Plätze werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag online über das offizielle Ticketportal des FC Barcelona freigegeben. Da Dauerkarteninhaber ihre Plätze über das Seient-Lliure-Programm wieder ins System zurückgeben können, tauchen oft bis kurz vor dem Spieltag zusätzliche Tickets in kleinen Kontingenten auf.

Verbleibende reguläre Plätze werden etwa 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag online über das offizielle Ticketportal des FC Barcelona freigegeben. Da Dauerkarteninhaber ihre Plätze über das Seient-Lliure-Programm wieder ins System zurückgeben können, tauchen oft bis kurz vor dem Spieltag zusätzliche Tickets in kleinen Kontingenten auf. Zweitmarktplätze: Bei Spielen mit hoher Nachfrage, etwa El Clásico, K.-o.-Duellen in Europa oder Derbyspielen gegen Espanyol, sind offizielle Freigaben innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Verifizierte Wiederverkaufsplattformen wie StubHub bieten garantierte mobile Ticketübertragungen für Fans aus dem Ausland, die ihre Plätze lange im Voraus bestätigen müssen.

Wie viel kosten Barcelona-Tickets?

Für alle, die Barcelona-Tickets im Camp Nou von Spiel zu Spiel kaufen möchten, liegen die Preise für Erwachsene bei 50 € bis 120 € , wenn man sie direkt über den Klub kauft. Der Preis schwankt je nach Gegner und Sitzplatz im Stadion.

Behaltet das offizielle Ticketportal des Klubs im Blick, um weitere Informationen zu Verfügbarkeit und Preisen zu erhalten. Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub.

Wie die meisten Teams in La Liga bietet Barcelona gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Junioren und Senioren, wobei diese Einteilungen von Klub zu Klub unterschiedlich sind.

Neben diesen Faktoren hat auch die Lage des Sitzplatzes im Stadion erheblichen Einfluss auf den Ticketpreis, wobei Plätze mit Premiumsicht oft die höchsten Kosten verursachen. Dazu kommen natürlich Topspiele gegen große Gegner, etwa El Clasico (Barcelona vs Real Madrid), die in die höchste Preiskategorie fallen, entsprechend steigen auch die Preise.

Geschichte des Camp Nou

Das Stadion Camp Nou wurde 1957 als Ersatz für das alte Stadion Les Corts gebaut, das für die wachsende Fangemeinde des FC Barcelona zu klein geworden war. Es wurde damals mit einer Kapazität von 93.053 Zuschauern das größte Stadion Europas.

Neben zwei Endspielen im Europapokal der Landesmeister bzw. in der Champions League (1989 & 1999) sowie zwei Endspielen im Europapokal der Pokalsieger (1972 & 1982) war das Camp Nou auch Schauplatz von Konzerten mit Topstars wie U2, Bruce Springsteen und Beyonce.

Nach der jüngsten Renovierung soll die Sitzplatzkapazität auf 105.000 steigen. Damit wäre es gemessen an der Sitzplatzkapazität erneut das größte Stadion Europas und das drittgrößte Fußballstadion der Welt.