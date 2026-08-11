So kauft ihr Tickets für den FA Cup 2026/27: Bestätigte Termine der Runden, durchschnittliche Ticketpreise und mehr

Der FA Cup 2026/27 verspricht, seinem Ruf als unberechenbarster K.-o.-Wettbewerb der Welt gerecht zu werden, wenn Klubs aus der gesamten englischen Fußballpyramide um einen Platz im Wembley-Stadion für das ultimative Duell kämpfen.

Nach Monaten mit Qualifikationsrunden, Sensationen gegen Favoriten und hochdramatischen Partien wird im Mai 2027 die Bühne für ein weiteres großes Finale in der Heimat des englischen Fußballs bereitet sein.

Lassen Sie sich von GOAL durch alle wichtigen Ticketinformationen führen, darunter der Ticketkauf, geschätzte Kosten, der Wettbewerbsplan und Premium-Optionen.

Wie ist der Spielplan des FA Cups?

Die Qualifikationsrunden des FA Cups in dieser Saison begannen am Samstag, 8. August 2026.

Der komplette Wettbewerb erstreckt sich über mehr als neun Monate und gipfelt im großen Finale im Wembley-Stadion am Samstag, 22. Mai 2027.

Zu den wichtigsten Terminen der Hauptrunden gehören:

7. November 2026: Erste Hauptrunde (EFL League One & Two steigen ein)

5. Dezember 2026: Zweite Hauptrunde

9. Januar 2027: Dritte Hauptrunde (Premier League & Championship steigen ein)

13. Februar 2027: Vierte Hauptrunde

6. März 2027: Fünfte Hauptrunde

3. April 2027: Viertelfinale

24.–25. April 2027: Halbfinals

22. Mai 2027: Finale

Wie kann man Tickets für FA-Cup-Spiele kaufen?

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Ticketportale der teilnehmenden Klubs ist der sicherste und zuverlässigste Weg, sich Plätze im FA Cup zu sichern.

Vorrangige Zuteilungen: Tickets für FA-Cup-Spiele sind nicht automatisch im regulären Dauerkartenpaket eines Klubs enthalten. Dauerkarteninhaber und offizielle Klubmitglieder erhalten jedoch in speziellen Verkaufsphasen zuerst Zugang.

Tickets für FA-Cup-Spiele sind nicht automatisch im regulären Dauerkartenpaket eines Klubs enthalten. Dauerkarteninhaber und offizielle Klubmitglieder erhalten jedoch in speziellen Verkaufsphasen zuerst Zugang. Wembley-Kontingente (Halbfinals & Finale): Die am Halbfinale und Finale teilnehmenden Klubs erhalten jeweils eigene Ticketkontingente, bei Wembley-Spielen in der Regel etwa 30.000 Tickets pro Klub. Diese werden von den Finalklubs direkt auf Grundlage von Treuepunkten und Dauerkartenstatus verteilt.

Die am Halbfinale und Finale teilnehmenden Klubs erhalten jeweils eigene Ticketkontingente, bei Wembley-Spielen in der Regel etwa 30.000 Tickets pro Klub. Diese werden von den Finalklubs direkt auf Grundlage von Treuepunkten und Dauerkartenstatus verteilt. Sekundärmarktplätze: Für Fans, die bei den offiziellen Klubkontingenten leer ausgehen, bieten sekundäre Plattformen alternative Wiederverkaufsoptionen für Spiele mit hoher Nachfrage. Achten Sie darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der Sie kaufen.

Wie viel kosten Tickets für FA-Cup-Spiele?

Nachfrage und Ticketpreise steigen, je näher der Wettbewerb dem großen Wembley-Finale im Mai kommt. Hier ist eine Übersicht der durchschnittlichen Ticketpreise:

Ermessen des Heimklubs (Runden 1–6): Der Verband legt für die frühen Runden bis einschließlich Viertelfinale einen Mindestticketpreis von 10 £ fest. Die Heimklubs setzen die Nennpreise abhängig von der Kategorie des Gegners und der Sitzplatzlage fest.

Der Verband legt für die frühen Runden bis einschließlich Viertelfinale einen Mindestticketpreis von 10 £ fest. Die Heimklubs setzen die Nennpreise abhängig von der Kategorie des Gegners und der Sitzplatzlage fest. Wembley-Kategorien (Halbfinals & Finale): Die offiziellen Wembley-Preise sind über die Sitzplatzkategorien 1 bis 4 standardisiert, wobei Erwachsenentickets für die Halbfinals zwischen 30 £ und 120 £ und für das Finale zwischen 50 £ und 255 £ kosten.

Datum Runde Ort Geschätzter durchschnittlicher Nennpreis Samstag, 7. Nov. 2026 Erste Hauptrunde Verschiedene Stadien 10 £ bis 25 £ Samstag, 5. Dez. 2026 Zweite Hauptrunde Verschiedene Stadien 15 £ bis 30 £ Samstag, 9. Jan. 2027 Dritte Hauptrunde Verschiedene Stadien 20 £ bis 45 £ Samstag, 13. Feb. 2027 Vierte Hauptrunde Verschiedene Stadien 25 £ bis 50 £ Samstag, 6. März 2027 Fünfte Hauptrunde Verschiedene Stadien 30 £ bis 60 £ Samstag, 3. Apr. 2027 Viertelfinale Verschiedene Stadien 35 £ bis 75 £ Samstag, 24. Apr. 2027 Halbfinals Wembley-Stadion, London 45 £ bis 90 £ (Durchschnitt: ca. 60 £) Samstag, 22. Mai 2027 Finale Wembley-Stadion, London 50 £ bis 175 £+ (Durchschnitt: ca. 100 £)

Der Erwerb von FA-Cup-Tickets ermöglicht leidenschaftlichen Fans, die zeitlose Magie, Sensationen gegen Favoriten und die intensive K.-o.-Dramatik des englischen Fußballs live zu erleben. Um sicherzustellen, dass Ihr neu registriertes Benutzerprofil die absolut höchste Rendite auf Ihren anfänglichen Einsatz erhält, ist die Nutzung eines Registrierungscodes sehr vorteilhaft. Besuchen Sie unsere spezielle Seite, um Ihren Einführungsbonus mit unserem offiziellen Betwinner-Promocode zu aktivieren.