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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport
Book Carabao Cup 2026/27 Tickets

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So kauft ihr Tickets für den Carabao Cup 2026/27: Tottenham Hotspur gegen Charlton Athletic, Chelsea gegen Luton Town und mehr

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England EFL Cup

So können Sie sich Plätze für die spannenden Carabao-Cup-Spiele dieser Saison sichern

Wie auch immer man ihn nennen möchte, ob Carabao Cup, EFL Cup oder League Cup, dieser Wettbewerb sorgt immer für großes Drama und unvergessliche Fußball-Erinnerungen.

Die Jagd nach Ruhm im Carabao Cup dieser Saison, der am 21. März mit dem Finale im Wembley-Stadion seinen Höhepunkt erreicht, geht in diesem Monat mit voller Kraft weiter. Ihr könnt Teil dieses mitreißenden Wettbewerbs sein, indem ihr euch Tickets für die kommenden Spiele sichert, zumal nun auch eine Reihe von Premier-League-Klubs ins Geschehen eingreift.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Tickets für den Carabao Cup, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Tickets für den Carabao Cup 2026/27Jetzt buchen

Die Highlights der anstehenden Spiele in Runde 2 des Carabao Cup

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)SpielOrtTickets
Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr)Newcastle United gegen West BromSt. James' Park (Newcastle) Tickets
Mi., 26. Aug. (19.45 Uhr)Tottenham Hotspur gegen Charlton AthleticTottenham Hotspur Stadium (London) Tickets
Mi., 26. Aug. (20 Uhr)Preston North End gegen EvertonDeepdale (Preston) Tickets
Do., 27. Aug. (19.30 Uhr)Chelsea gegen Luton TownStamford Bridge (London) Tickets
Do., 27. Aug. (20 Uhr)Fulham gegen AFC WimbledonCraven Cottage (London) Tickets

Vollständiger Spielplan des Carabao Cup 2026/27

RundeDatum/DatenTickets
Vorläufige Runde1. bis 3. AugustTickets
Runde 17. bis 9. AugustTickets
Runde 2Woche ab 24. AugustTickets
Runde 3Woche ab 7. und 14. SeptemberTickets
Runde 4Woche ab 26. OktoberTickets
ViertelfinaleWoche ab 14. DezemberTickets
Halbfinale (Hinspiel)Woche ab 11. JanuarTickets
Halbfinale (Rückspiel)Woche ab 1. FebruarTickets
FinaleSonntag, 21. MärzTickets

So kauft ihr Tickets für den Carabao Cup

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Klub-Websites gilt im Allgemeinen als die sicherste Methode, um an Tickets für den Carabao Cup zu kommen. Eine frühzeitige Buchung ist entscheidend, wobei Dauerkarteninhaber und registrierte Mitglieder in der Regel die besten Chancen haben, Plätze zu sichern. Tickets für den Carabao Cup sind nicht automatisch im Preis einer Dauerkarte enthalten, doch Inhaber einer Dauerkarte und Vereinsmitglieder erhalten normalerweise bevorzugte Verkaufsphasen, in denen sie ihre Plätze kaufen können.

Neben der Möglichkeit, den Fans ein packendes Flutlichtspiel unter der Woche zu bieten, eröffnet der Carabao Cup vielen auch eine seltene Gelegenheit, ihre Mannschaft live zu sehen. Für Anhänger wird es zunehmend schwieriger, an Tickets für Premier-League-Spiele zu kommen, daher können diese Pokalspiele für einige eine alternative Möglichkeit sein.

Neben dem Kauf von Carabao-Cup-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Zweitmarkt zu erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den Carabao Cup?

Wenig überraschend steigt die Nachfrage nach Tickets für den Carabao Cup im weiteren Verlauf des Wettbewerbs und je näher die Endphase und das Finale rücken. Offizielle Tickets zum Nennwert für die frühen Runden des Carabao Cup kosten für Erwachsene in der Regel zwischen 10 £ und 30 £, während Tickets für Junioren bereits ab 1 £ bis 10 £ erhältlich sein können.

Die Preise steigen, wenn Premier-League-Teams weiterkommen. Offizielle Tickets liegen für Viertel- und Halbfinals je nach Stadionkategorie im Schnitt zwischen 20 £ und 60 £.

Für das Finale im Wembley-Stadion liegen die Nennwertpreise für das große Endspiel je nach Sitzplatzkategorie in der Regel zwischen rund 40 £ und 150 £.

Behaltet für weitere Informationen zur Verfügbarkeit die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick. Tickets für Spiele im Carabao Cup auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub sind derzeit ebenfalls verfügbar.

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So könnt ihr Spiele im Carabao Cup 2026/27 sehen

Falls ihr keines der kommenden Spiele im Carabao Cup besuchen könnt, ist die zweitbeste Option, die Partien zu Hause oder unterwegs zu sehen oder zu streamen. Für Zuschauer im Vereinigten Königreich zeigt und streamt Sky Sports jedes Spiel im Carabao Cup dieser Saison live. Neben der Möglichkeit, alle Spiele bei Sky Sports zu sehen, könnt ihr sie auch über NOW und die Sky-Sports-App streamen.

NOW ist ein Streaming-Dienst, der sofortigen Zugang zu allen Sky-Sports-Kanälen, jedem Sky Sports+-Stream und vielem mehr bietet. Es handelt sich um eine App, sodass sich Kunden anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kunden außerdem Zugang zu allen Live-Streams von Sky Sports+ sowie zu Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählten Re-Lives und Highlights auf Abruf innerhalb des jeweiligen Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt:

  • 12-Monats-Sparmitgliedschaft: 27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit von 12 Monaten) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt.
  • Tagesmitgliedschaft: 14,99 £ - Einmalzahlung - Eure NOW-Sports-Tagesmitgliedschaft beginnt sofort nach dem Kauf und gilt für 24 Stunden

In den Vereinigten Staaten ist CBS Sports die Heimat der English Football League (EFL) und des Carabao Cup. Falls ein Spiel auf CBS Sports Network ausgestrahlt wird, könnt ihr es auch über Live-TV-Streamingplattformen wie Fubo sehen. Zu den verschiedenen Fubo-Abopaketen gehören: Pro (84,99 $/Monat), Elite (104,99 $/Monat), Deluxe (114,99 $/Monat) und Sports + News (55,99 $/Monat)

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