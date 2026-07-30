Wie auch immer man ihn nennen möchte, ob Carabao Cup, EFL Cup oder League Cup: Dieser Wettbewerb sorgt immer wieder für großes Drama und unvergessliche Fußballmomente.

Die Jagd nach Ruhm im Carabao Cup dieser Saison, die mit dem Finale im Wembley-Stadion am 21. März ihren Höhepunkt findet, beginnt im August so richtig. Ihr könnt Teil dieses mitreißenden Wettbewerbs sein, indem ihr euch Tickets für die anstehenden Spiele sichert. Mit West Ham, Wolverhampton und Burnley sind dabei auch frühere Premier-League-Klubs in der ersten Runde im Einsatz.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zu Carabao-Cup-Tickets, die ihr kennen müsst, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Spielplan des Carabao Cup 2026/27

Runde Datum/Daten Tickets Vorrunde 1. bis 3. August Tickets 1. Runde 7. bis 9. August Tickets 2. Runde Woche ab 24. August Tickets 3. Runde Woche ab 7. und 14. September Tickets 4. Runde Woche ab 26. Oktober Tickets Viertelfinale Woche ab 14. Dezember Tickets Halbfinale (Hinspiel) Woche ab 11. Januar Tickets Halbfinale (Rückspiel) Woche ab 1. Februar Tickets Finale Sonntag, 21. März Tickets

So kauft ihr Tickets für den Carabao Cup

Der Kauf von Tickets direkt über die offiziellen Vereinsseiten gilt im Allgemeinen als die sicherste Methode, um an Carabao-Cup-Tickets zu kommen. Eine frühe Buchung ist entscheidend, wobei Dauerkarteninhaber und registrierte Mitglieder in der Regel die besten Chancen haben, sich Plätze zu sichern. Carabao-Cup-Tickets sind nicht automatisch im Preis einer Dauerkarte eines Teams enthalten, doch Inhaber und Vereinsmitglieder erhalten normalerweise vorrangige Zugangsphasen, um ihre Plätze zu kaufen.

Der Carabao Cup bietet Fans nicht nur die Möglichkeit, unter Flutlicht ein packendes Spiel unter der Woche zu erleben, sondern auch vielen die seltene Gelegenheit, ihre Mannschaft in Aktion zu sehen. Für Anhänger wird es immer schwieriger, an Premier-League-Tickets zu kommen, sodass diese Pokalspiele für manche eine mögliche Alternative darstellen.

Neben dem Kauf von Carabao-Cup-Tickets über offizielle Wege haben Fans auch die Möglichkeit, sie auf dem Zweitmarkt zu erwerben. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die Tickets über alternative Kanäle kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den Carabao Cup?

Wenig überraschend steigt die Nachfrage nach Carabao-Cup-Tickets im weiteren Verlauf des Wettbewerbs und je näher die Endphase und das Finale rücken. Offizielle Tickets zum Nennwert für die frühen Runden des Carabao Cup kosten für Erwachsene in der Regel zwischen 10 £ und 30 £, während Tickets für Kinder schon für 1 £ bis 10 £ zu haben sind.

Die Preise steigen, wenn Premier-League-Teams weiterkommen. Für Viertelfinale und Halbfinale liegen offizielle Tickets je nach Stadionkategorie im Schnitt zwischen 20 £ und 60 £.

Für das Finale im Wembley-Stadion bewegen sich die Nennwertpreise für das Highlight-Event je nach Sitzkategorie in der Regel zwischen rund 40 £ und 150 £.

Denkt daran, die offiziellen Ticketportale der Klubs im Blick zu behalten, um weitere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten. Carabao-Cup-Tickets auf sekundären Wiederverkaufsseiten wie StubHub sind derzeit ebenfalls erhältlich.

So seht ihr die Spiele des Carabao Cup 2026/27

Wenn ihr keines der anstehenden Carabao-Cup-Spiele besuchen könnt, ist die zweitbeste Option, die Action zu Hause oder unterwegs zu sehen oder zu streamen. Für Zuschauer im Vereinigten Königreich zeigt und streamt Sky Sports in dieser Saison jedes Spiel des Carabao Cup live. Neben der Möglichkeit, alle Spiele bei Sky Sports zu sehen, könnt ihr sie auch über NOW und die Sky-Sports-App streamen.

NOW ist ein sofort verfügbarer Streamingdienst, der Zugang zu allen Sky-Sports-Kanälen, jedem Sky Sports+-Stream und vieles mehr bietet. Es ist eine App, sodass Kunden sich anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. NOW-Sports-Mitgliedschaften geben Kunden während ihres Mitgliedschaftszeitraums außerdem Zugang zu allen Live-Streams von Sky Sports+ sowie zu Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählten Wiederholungen und Highlights auf Abruf. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete lauten wie folgt:

12-Monats-Sparmitgliedschaft: 27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt.

27,99 £ pro Monat (Mindestlaufzeit 12 Monate) - danach 34,99 £ pro Monat, sofern nicht gekündigt. Tagesmitgliedschaft: 14,99 £ - Einmalzahlung - Eure NOW-Sports-Tagesmitgliedschaft beginnt sofort nach dem Kauf und gilt 24 Stunden lang

In den Vereinigten Staaten ist CBS Sports die Heimat der English Football League (EFL) und des Carabao Cup. Wenn ein Spiel im CBS Sports Network läuft, könnt ihr es auch über Live-TV-Streamingplattformen wie Fubo sehen. Zu den verschiedenen Fubo-Abonnements gehören: Pro (84,99 $/Monat), Elite (104,99 $/Monat), Deluxe (114,99 $/Monat) und Sports + News (55,99 $/Monat)

Fubo bietet neuen Abonnenten für alle Tarife eine kostenlose Testphase von fünf Tagen. Um zu vermeiden, dass euch automatisch der volle Preis für eure gewählte Stufe berechnet wird, müsst ihr euer Abonnement kündigen, bevor die fünftägige Testphase endet.